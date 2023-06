Arriva a Messina la compagnia “Fratelli Meraki”. Il debutto con un rivoluzionario Romeo e Giulietta - Tempostretto

Sabato 24 e Domenica 25 Giugno alla Sala Laudamo: “Summer Cosplay Show. Romeo and Juliet Love Story”

Giovanissima, piena di talento, passione e tanta voglia di fare, si tratta della nuova compagnia messinese “Fratelli Meraki – Degustazioni Teatrali”. Formatasi dopo l’esperienza del laboratorio di Azione Scenica del progetto Pandora – realizzato dalla Città Metropolitana e dal Teatro Vittorio Emanuele di Messina e diretto da Simona Celi – la compagnia è, ora, pronta per il suo debutto, alla cui cura e regia c’è sempre Simona Celi.

Sabato 24 Giugno, alle ore 21, e domenica 25, alle ore 18, andranno in scena alla Sala Laudamo con: “Summer Cosplay Show. Romeo and Juliet Love Story”, una rivoluzionaria versione di Romeo e Giulietta.

Un moderno Romeo e Giulietta

La storia di Romeo e Giulietta viene trasportata all’interno della realtà giovanile dei manga e degli anime. Accanto a Giulietta (Cristina Giorgianni), Romeo (Angelo Centorrino), Mercuzio (Marcello Antonio Minutoli) e Lorenzo (Antonio Bottaro), incontreremo due nuovi personaggi: Saki (Claudia Rizzo), amante della cultura cinese/ giapponese, del genere anime e dei cartoni per bambini e Marilù (Sabrina Samperi) una diva degli anni ’60, nostalgica, sicura di sé ed energica.

“L’idea di Romeo e Giulietta è nata da un lungo riflettere – racconta Annalisa Rando, assistente alla regia. All’inizio pensavamo a varie opere, poi abbiamo scelto qualcosa di vicino a noi. Lo spettacolo è nato, infatti, durante una delle lezioni del laboratorio di Azione Scenica in cui Simona Celi ha cercato di conoscere meglio ognuno di noi, chiedendoci cosa ci piacesse ascoltare, vedere, quali fossero le nostre passioni. Così sono nati i personaggi di Saki e Marilù. La compagnia è stata fortemente voluta da Simona Celi, nostra regista e insegnante, che poi ci ha trovato d’accordo nel realizzare qualcosa di nuovo e originale. È molto importante per noi lavorare con lei. Riesce a limare quelle che sono le nostre fragilità, evidenziandone i punti di forza. Ha la capacità di valorizzare tutte le persone che ha di fronte. È estremamente stimolante. Non solo una vera professionista ma una persona unica e dalla grande umanità”.

Fratelli Meraki

Questo clima stimolante e comprensivo ha creato tra i membri della compagnia un legame a tal punto forte da decidere di mettere insieme nel nome della compagnia la parola “Fratelli” e la parola “Meraki”, derivante dal greco antico “fare qualcosa con passione”.

“Siamo accomunati tutti dalla stessa passione. Da questa comune passione, poi, è nato molto di più: un legame di fratellanza, da qui il nostro nome. Al di là dei rapporti professionali sul palcoscenico, è nata tra noi una profonda amicizia che ha contribuito a rendere più vicina e solidale la compagnia. Usciamo insieme, organizziamo cene; anche provare a casa di Simona Celi a Modica per 3 giorni è servito ad unirci: abbiamo avuto modo di confrontarci nel quotidiano, condividendo anche i momenti della colazione, della pausa post prove, delle passeggiate per il centro città, delle chiacchierate sul divano prima di andare a dormire” continua Annalisa.

Degustazione teatrali

Accanto a “Fratelli Meraki”, il nome della compagnia contiene anche l’espressione “Degustazioni teatrali”. Spiega ancora Annalisa: “l’espressione degustazioni teatrali vuole evidenziare il fatto che ognuno di noi fa emergere qualcosa di diverso e sfizioso, come in una degustazione di tanti cibi differenti. C’è un mix di tutto e speriamo di svilupparlo sul palco, dando prova di noi stessi. Vogliamo continuare a mettere in scena opere originali con tratti nuovi da noi rivisitati, come abbiamo fatto con questo Romeo e Giulietta. Non sappiamo ancora cosa ci riserverà il futuro – conclude – ma ci piacerebbe molto mettere in scena Cena con delitto”.