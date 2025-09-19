Ars, Cateno De Luca non è più il “Paperone” dei deputati. Leanza il più “ricco” delle opposizioni

Il sindaco di Taormina è comunque secondo. Ecco la tabella pubblicata dall'Ars

Palermo – Cateno De Luca perde il primo posto tra i deputati con i redditi più alti. A scalzarlo è Salvo Tomarchio, che ha dichiarato all’Ars un reddito annuo di 414 mila euro e poco più. I dati delle dichiarazioni 2024 sono stati resi noti da Sala d’Ercole e riportati stamani dal Giornale di Sicilia.

De Luca secondo

L’anno prima De Luca si era piazzato primo, quest’anno è sceso al secondo posto con 302.941 euro e finisce dietro il trentatreenne di Forza Italia Tomarchio, figlio dell’omonima famiglia imprenditoriale catanese. Dietro De Luca un altro forzista, Nicola D’Agostino con dichiara 229.728 euro.

Un altro messinese sul podio

Tomarchio è figlio di uno dei più grossi imprenditori etnei, che si muove nel campo della vigilanza privata.

Un altro messinese è in vetta ai redditi tra i deputati dell’opposizione ed è Calogero Leanza con 178.693 euro. Originario di Ucria, figlio dell’ex presidente della Regione Vincenzo, eletto nelle fila del Partito Democratico.