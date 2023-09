Arte, scienza e donazione di organi: tre giorni per la sensibilizzazione con Donarte 2023 - Tempostretto

Dal 29 settembre all'1 ottobre al Palacultura workshop, convegni, kermesse artistiche e anche un premio articolato in cinque sezioni

MESSINA – Un evento scientifico, di sensibilizzazione sociale e d’arte. Si chiama Donarte 2023 e torna dopo il successo della passata edizione, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su donazione di organi e trapianti, attraverso convegni scientifici e una kermesse artistica. Si terrà da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre, al Palacultura, dove ci sarà l’International conference Donarte 2023. L’iniziativa è stata presentata a palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile, dell’assessora alle Politiche della Salute Alessandra Calafiore e della professoressa Anna Teresa Mazzeo del servizio di Anestesia e Rianimazione dell’AOU “G. Martino”.

Basile e Calafiore hanno presentato l’evento

“Vogliamo stare vicino a tante realtà – ha spiegato il sindaco Basile -. Ci tenevo a essere presente perché l’amministrazione vuole esserci accanto a università, Policlinico, associazioni, cittadini. Sono convinto che quello che cerchiamo di portare avanti possa servire per arrivare le coscienze di tutti i cittadini. Ognuno deve fare la sua parte e siamo qui insieme per farlo”.

Dello stesso avviso l’assessora Calafiore: “Ogni assessorato cerca di sostenere iniziative importanti e sono felice che torniamo a riproporre Donarte 2023, che si inserisce nel quadro del progetto InStradaME, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per il contrasto all’incidentalità stradale. Una delle cose principali sarà il software per la simulazione della guida in stato d’ebrezza, ma ci saranno varie iniziative. Dobbiamo aumentare la consapevolezza sulla sicurezza stradale. E serve maggiore conoscenza e informazione anche sulla donazione di organi: per questo si è lavorato insieme per una campagna d’informazione adeguata”.

La professoressa Mazzeo: “Raggiungere in modo capillare la città”

La professoressa Mazzeo, dopo avere specificato come “il messaggio sulla donazione degli organi sia di natura scientifica e artistica per raggiungere in modo capillare la cittadinanza”, è entrata nel dettaglio degli eventi programmati, organizzati dal Comune di Messina, dall’Università degli Studi e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino”, riunendo incontri scientifici a carattere internazionale con momenti artistici.

Workshop e simulazioni si alterneranno al Palacultura già da venerdì 29 settembre. Sabato 30, invece, toccherà alla kermesse artistica mentre ci sarà anche il premio Donarte 2023, aperto a uomini e donne di ogni età e nazionalità, articolato in cinque sezioni: opera pittorica o scultorea, fotografia, poesia per adulti, narrativa per adulti, letteratura per bambini.