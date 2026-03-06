ArteQuadro: un laboratorio creativo nel cuore di Messina

Una piccola realtà che negli anni è diventata un punto di riferimento per artisti, appassionati d’arte e amanti della cura dei dettagli. Redazionale

Redazionale – Nel cuore di Messina, al civico 25 di via Francesco Crispi, si trova una piccola realtà che negli anni è diventata un punto di riferimento per artisti, appassionati d’arte e amanti della cura dei dettagli: ArteQuadro.

L’arte di valorizzare ogni opera

ArteQuadro non è un semplice negozio di cornici, ma un laboratorio creativo dove competenza artigianale e sensibilità estetica si incontrano. Ogni cornice viene scelta e realizzata con attenzione, tenendo conto dello stile dell’opera, dell’ambiente in cui verrà collocata e delle esigenze specifiche del cliente.

Che si tratti di un dipinto su tela, di una fotografia, di una stampa moderna o di un ricordo prezioso, il team di ArteQuadro sa consigliare la soluzione più adatta: dalle linee classiche in legno lavorato a mano fino ai profili più contemporanei e minimal. La personalizzazione è il vero punto di forza: ogni lavoro nasce dal dialogo con il cliente, per trasformare un semplice quadro in un elemento d’arredo capace di raccontare una storia.

Non solo cornici: il colore come espressione

All’interno del negozio è possibile trovare anche le vernici decorative Magic Paint, di cui ArteQuadro è rivenditore esclusivo per la città di Messina. Una scelta che amplia l’offerta e conferma la vocazione creativa del punto vendita.

Le vernici Magic Paint sono apprezzate per la qualità, la resa cromatica e la versatilità: ideali per il restyling di mobili, pareti e complementi d’arredo, permettono di rinnovare gli spazi con facilità e stile. Grazie alla consulenza in negozio, anche chi si avvicina per la prima volta al mondo delle pitture decorative può trovare consigli pratici su tecniche, finiture ed effetti materici.

Un punto di riferimento per creativi e professionisti

Artisti locali, interior designer e semplici appassionati sanno di poter contare su competenza, disponibilità e cura artigianale. ArteQuadro rappresenta una realtà che unisce tradizione e innovazione, mantenendo viva l’attenzione per il dettaglio e per la qualità dei materiali.

In un’epoca in cui spesso prevale la produzione standardizzata, questo piccolo negozio messinese dimostra che l’artigianato, la passione e il rapporto diretto con il cliente fanno ancora la differenza. Chi entra da ArteQuadro non acquista soltanto una cornice o una vernice: sceglie un servizio su misura, pensato per dare valore alle proprie idee e ai propri spazi.