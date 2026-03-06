Corsa campestre, Atletica Savoca vice campione siciliana tra i Ragazzi

A Siracusa si è tenuto il campionato regionale di società ed individuale per tutte le categorie

L’Atletica Savoca è salita sul secondo gradino del podio al Campionato regionale di Società ed Individuale di Corsa Campestre. Nella seconda prova, svoltasi a Siracusa, che prevedeva anche il “Trofeo Esordienti 10” e la gara Allievi, Carmelo Carnabuci, Claudio Lo Re, Fabrizio Nicita, Gabriele Silvio, Carmelo Spataro e Gioele Spataro si sono laureati vicecampioni siciliani della categoria Ragazzi (nati negli anni 2013 e 2014). Ottimi piazzamenti pure per Ragazze, Cadette e Cadetti. Le squadre Ragazze (2013-2014), composta da Marta Carrolo, Alice Costa, Lidia Moschella e Luciana Sturiale, e Cadette (2011-2012), comprendente Elena Cacciola, Ludovica Giardina, Marta Maimone e Michela Triolo, si sono classificate entrambe al quinto posto. Settimi i Cadetti (Francesco Carnabuci, Christian Ferraro, Tommaso Gilardi, Tommaso Rigano, Leonardo Sturiale e Mattia Trovato).

Tra le Cadette, Maimone è giunta settima, qualificandosi, così, per gli Italiani di Cross di Selinunte, dove la sua prestazione è stata condizionata dalla precedente settimana di febbre. Nel “Trofeo Esordienti 10”, i giovani “orange” hanno fatto bella figura, gettando le basi per il loro futuro sportivo. Nel dettaglio: terze le coppie Giovanni Maimone-Ettore Vitale e Sofia Santoro- Marzia Rigano, tredicesimi Santi Cannavò e Costanza Aliberti e quattordicesimi Gabriel Luzon e Lila Finocchiaro. Positivo, infine, l’esordio di Riccardo Arrigo tra gli Allievi.

“Come sempre, i nostri atleti hanno dato il massimo, mantenendo l’Atletica Savoca tra i migliori sodalizi dell’Isola a livello giovanile – dichiara soddisfatto il tecnico Antonello Aliberti -. Sono grandi risultati, alla luce del fatto che, negli ultimi tre anni, l’Atletica Savoca ha dovuto subire danni enormi per la mancanza di strutture e molte fasce di età sono venute a mancare. Ora stiamo cercando di colmare i vuoti che si sono formati, continuando a lavorare sul territorio di Savoca e dell’intero comprensorio jonico”.