Redazione

Multata nel 2024, fa ricorso e lo vince: “L’autovelox di S. Margherita non è omologato”

sabato 17 Gennaio 2026 - 08:45

La pronuncia della giudice di pace: "Il Comune non ha fornito le prove dell'omologazione dell'apparecchiatura n. 106"

MESSINA – “L’autovelox di Santa Margherita non è omologato”. O meglio, manca la “prova dell’avvenuta omologazione”. A dichiararlo è stata la giudice di pace Elena Ramatelli, che ha dato ragione a un’automobilista calabrese nella causa contro il Comune di Messina.

La multa all’autovelox nel 2024

I fatti risalgono all’ottobre 2024, quando la donna al volante è passata davanti all’autovelox alla velocità di 69 km/h. Il limite massimo, però, è di 50. Con la riduzione di 5 km/h si è scesi a 64, ma la multa è rimasta. Ma l’automobilista, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Musolino, ha fatto causa chiedendo “l’annullamento del verbale impugnato”. Contestando “l’illegittimità per vizi di omologazione dell’apparecchiatura autovelox, modello 106”, che è appunto quello di Santa Margherita.

La giudice: “Manca la documentazione”

La giudice ha dato ragione alla tesi dell’avvocato anche perché il Comune “non ha fornito la prova della omologazione dell’apparecchiatura autovelox 106 con cui è stata rilevata l’infrazione. Di fatti l’unica documentazione prodotta dall’Amministrazione risulta costituita dalla dichiarazione di conformità al campione omologato della Sodi Scientifica n.229/R 2024 da cui, tuttavia, risulta che l’apparecchiatura è stata sottoposta a verifica di conformità al campione approvato, senza che sia stato prodotto in atti il certificato di omologazione”. Quindi: vittoria dell’automobilista e verbale annullato.

  1. orus 17 Gennaio 2026 10:39

    Vittoria o non vittoria qui non c’entra proprio, indipendentemente dalla qualità dell autovelox multa si multa no…….qua si tratta di senso civico e andamento dell’auto a velocità oltre i limiti i un trattato frequentato e popolato

    Quindi ma di quale vittoria parliamo ??…..comanda sempre l’automobile

    Parliamo sempre di quida veloce e pericolosa e fino a quando non ci scappa il morto non c’è mai interesse alla pubblica incolumità delle persone…..mah

  2. Franco 17 Gennaio 2026 12:09

    Senso civico, vuol dire anche non andare a carbone quando la strada è libera, creando intralcio alla circolazione. Gli eccessi, fanno male in tutte le direzioni. Troppa velocità è male, troppa lentezza è male. In medio stat virtus. Prudenza, moderazione, rispettare i limiti, ma muoversi! E questo vale anche per i pedoni, esclusi gli anziani e i malati. Mi fermo giustamente prima delle strisce… tu pedone ti devi sbrigare… non ti puoi fare la passeggiata sulle strisce, te la fai sul marciapiede. Mi fermo per farti uscire da un parcheggio, anche se non devo parcheggiare? Bene, ma muoviti! Liberare la strada, liberare gli incroci. La passeggiata si fa a piedi! Mi sta benissimo il limite massimo, da rispettare, ma c’è gente che va al di sotto il minimo, creando intralcio, in autostrada, come nella statale. E specie in autostrada, andare sotto i 60, può causare incidenti.

