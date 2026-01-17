Gambarie. Imminente la riapertura degli impianti sciistici

Imminente la riapertura degli impianti sciistici che avverrà subito dopo il collaudo ufficiale dell’ANSFISA

GAMBARIE – Buone notizie per gli amanti degli sport invernali. La riapertura degli impianti sciistici entra nella fase decisiva dopo il via libera alle verifiche tecniche sulle seggiovie. Gli ultimi controlli, effettuati nei giorni scorsi, hanno dato esito positivo, aprendo la strada al ritorno in funzione delle infrastrutture.

Il Comune di Santo Stefano in Aspromonte conferma il completamento di tutte le verifiche previste: controlli su morsetti, impianti elettrici e messa a terra, fino alla magnetoscopia, l’esame più rilevante, superato senza criticità da tutti e quattro gli impianti a fune. Conclusa questa fase, la società di gestione ha già avviato il rimontaggio dei seggiolini.

Ora manca solo l’ultimo passaggio formale: il collaudo ufficiale dell’ANSFISA, che fisserà la data definitiva. Subito dopo sarà possibile annunciare l’apertura al pubblico degli impianti sciistici.