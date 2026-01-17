 Gambarie. Imminente la riapertura degli impianti sciistici

Gambarie. Imminente la riapertura degli impianti sciistici

Dario Rondinella

Gambarie. Imminente la riapertura degli impianti sciistici

Tag:

sabato 17 Gennaio 2026 - 08:29

Imminente la riapertura degli impianti sciistici che avverrà subito dopo il collaudo ufficiale dell’ANSFISA

GAMBARIE – Buone notizie per gli amanti degli sport invernali. La riapertura degli impianti sciistici entra nella fase decisiva dopo il via libera alle verifiche tecniche sulle seggiovie. Gli ultimi controlli, effettuati nei giorni scorsi, hanno dato esito positivo, aprendo la strada al ritorno in funzione delle infrastrutture.

Il Comune di Santo Stefano in Aspromonte conferma il completamento di tutte le verifiche previste: controlli su morsetti, impianti elettrici e messa a terra, fino alla magnetoscopia, l’esame più rilevante, superato senza criticità da tutti e quattro gli impianti a fune. Conclusa questa fase, la società di gestione ha già avviato il rimontaggio dei seggiolini.

Ora manca solo l’ultimo passaggio formale: il collaudo ufficiale dell’ANSFISA, che fisserà la data definitiva. Subito dopo sarà possibile annunciare l’apertura al pubblico degli impianti sciistici.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Parisi prima conferenza da allenatore del Messina: “Gestirò le mie emozioni, il gruppo è sano”
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED