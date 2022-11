Asd Waterpolo deve lasciare i Cappuccini, il Cga conferma la scelta del Comune di Messina - Tempostretto

Respinto l'appello della società sportiva: la revoca dell'affidamento trova riscontro nella giustizia amministrativa

MESSINA – Revoca dell’affidamento della piscina Cappuccini da parte del Comune di Messina: il Consiglio di giustizia amministrativa (Cga) respinge l’appello dell’Asd Waterpolo. La società sportiva, che gestiva l’impianto dal 2012, aveva chiesto la riforma della sentenza del 2021 del Tribunale amministrativo regionale. Ma la sentenza n. 01263/2021 del Consiglio conferma la decisione del Comune.

Tra le parti, inoltre, erano nati dei conflitti in merito ad alcuni adempimenti comunali: secondo Waterpolo il Comune non avrebbe “rispettato i tempi e non avrebbe realizzato le opere e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria” indicati in una transazione del 2018. Il Tar ha confermato la scelta dell’amministrazione comunale, che attiene alla sfera amministrativa e non politica. E oggi, con la scelta del Cga, si apre una nuova fase per i Cappuccini, non più con Waterpolo. Toccherà all’Università di Messina gestire non a titolo oneroso la piscina per vent’anni in base a un accordo con il Comune del dicembre 2021. che riguarda anche il campo di calcio “Bonanno”.

