Asfalto, segnaletica, tombini. La V Municipalità chiede interventi urgenti in via Torrente Trapani

Atto di indirizzo che denuncia le condizioni di "evidente e profondo degrado"
Il degrado della rete viaria cittadina torna al centro del dibattito amministrativo con un atto di indirizzo approvato dal Consiglio della V Municipalità all’unanimità. Il sollecito, rivolto all’Amministrazione Comunale, è di agire con estrema urgenza per la riqualificazione di Via Torrente Trapani.
Lamentele dei cittadini e sopralluogo congiunto
Lo scorso 18 settembre sopralluogo congiunto della I Commissione Consiliare con i consiglieri della IV Circoscrizione. E’ emerso che:
- Il manto stradale versa in condizioni di “evidente e profondo degrado” a causa di buche e avvallamenti.
- I tombini non sono allineati alla sede stradale, rappresentando un serio pericolo per la circolazione.
- I marciapiedi risultano incompleti e la segnaletica orizzontale è del tutto assente.
Appello all’Amministrazione: “Messa in sicurezza immediata”
Il Consiglio della V Municipalità ha approvato l’atto di indirizzo chiedendo all’Amministrazione Comunale di “procedere con urgenza alla messa in sicurezza di Via Torrente Trapani… adottando immediati provvedimenti di rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale.”