 Asfalto, segnaletica, tombini. La V Municipalità chiede interventi urgenti in via Torrente Trapani

Marco Ipsale

giovedì 02 Ottobre 2025 - 09:30

Atto di indirizzo che denuncia le condizioni di "evidente e profondo degrado"

Il degrado della rete viaria cittadina torna al centro del dibattito amministrativo con un atto di indirizzo approvato dal Consiglio della V Municipalità all’unanimità. Il sollecito, rivolto all’Amministrazione Comunale, è di agire con estrema urgenza per la riqualificazione di Via Torrente Trapani.

Lamentele dei cittadini e sopralluogo congiunto

Lo scorso 18 settembre sopralluogo congiunto della I Commissione Consiliare con i consiglieri della IV Circoscrizione. E’ emerso che:

  • Il manto stradale versa in condizioni di “evidente e profondo degrado” a causa di buche e avvallamenti.
  • I tombini non sono allineati alla sede stradale, rappresentando un serio pericolo per la circolazione.
  • I marciapiedi risultano incompleti e la segnaletica orizzontale è del tutto assente.

Appello all’Amministrazione: “Messa in sicurezza immediata”

Il Consiglio della V Municipalità ha approvato l’atto di indirizzo chiedendo all’Amministrazione Comunale di “procedere con urgenza alla messa in sicurezza di Via Torrente Trapani… adottando immediati provvedimenti di rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale.”

