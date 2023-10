Asili nido comunali a Messina, Basile: "Facciamo chiarezza, 4 aperture nel 2024" - Tempostretto

Il sindaco rassicura la Cgil che aveva lanciato l'allarme: "Stiamo consegnando i lavori e rispettando i tempi". Ecco dove

MESSINA – A lanciare l’appello è stata la Cgil: “Abbiamo solo 5 asili comunali. Dove sono finiti i fondi per l’infanzia?”. Risponde il sindaco di Messina: “Stiamo rispettando i piani e tra il 2023 e il 2024 ne apriranno quattro: Capitan Traina a Bordonaro, in via Brasile, a Granatari e nel palazzo Saya a villaggio Cep”.

Di certo, le necessità legate all’infanzia evidenziate dal sindacato non si esauriscono, e sono molteplici, ma queste prossime aperture rappresentano un passo in avanti. Nella fase attuale, i posti disponibili nei quattro asili comunali, gestiti dalla Messina Social City, sono solo 119.

Nel regolamento approvato dal Consiglio comunale nel settembre 2023, si legge che “l’asilo nido è aperto a tutti i bambini da zero a tre anni d’età indipendentemente da nazionalità, religione o razza” e che “è istituito per un massimo di 60 bambini e può articolarsi in tre sezioni: lattanti o piccoli, da 0 a 12 mesi, semidivezzi o medi da 12 a 24 mesi, e divezzi o grandi da 24 a 36 mesi”.

ASILO NIDO N. POSTI INTERVENTI STRUTTURALI SAN LICANDRO 48 Con i fondi PAC sono stati effettuati gli ampliamenti previsti CAMARO “SUOR MARIA GIANNETTO” 29 Con i fondi PAC sono stati effettuati gli ampliamenti previsti GIOSTRA “ANGOLO DEL CUCCIOLO” 25 CONTESSE “LUPETTO VITTORIO” 29 PALAZZO ZANCA 9 TOTALE 121 Asili nido

ASILO NIDO (PROSSIME APERTURE) INTERVENTI STRUTTURALI CAPITAN TRAINA consegnati i lavori il 28 aprile 2023, previsione per l’ultimazione gennaio 2024 VIA BRASILE inizio lavori mese di giugno 2023, ultimazione lavori prevista per il mese di dicembre 2023 GRANATARI lavori in corso fine lavori prevista per il mese di novembre 2023 PALAZZO SAYA VILL. CEP consegnati lavori ultimazione prevista per il mese di novembre 2023 Asili nido, prossime aperture

SERVIZI INTEGRATIVI (max 5 ore al giorno) N. POSTI MONTEPISELLI 25 MATTINO 25 POMERIGGIO CONTESSE “POLIMENI ZUMBO” 20 MATTINO 20 POMERIGGIO CIRS 20 MATTINO 20 POMERIGGIO VALLE DEGLI ANGELI (NUOVA APERTURA) 20 MATTINO 20 POMERIGGIO TOTALE 170 Servizi integrativi

Pnscia – Pac Infanzia

Risorsa finanziaria: € 2.143.931,95 Stato: in corso.

Si legge nella relazione del sindaco presentata in Consiglio comunale: “Il programma Pnscia (Piano nazionale servizi all’infanzia e agli anziani non autosufficienti, n.d.r.) finanzia l’implementazione di servizi dedicati alla primissima infanzia. Il tutto allo scopo di ampliare il quadro dell’offerta alle giovani coppie o ai nuclei monoparentali, in modo da poter accedere alle opportunità lavorative o meglio conciliare l’alternanza famiglia-lavoro. Il programma nazionale di servizi di cura all’infanzia realizza, altresì, interventi “in conto capitale” consistenti nella manutenzione straordinaria, quali ristrutturazioni o ampliamenti, acquisto di mobili nonché di arredi da destinare ai servizi a titolarità pubblica, già impiegati dal Comune di Messina per l’ammodernamento e l’ampliamento posti in propri asili nido”.

