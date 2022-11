Asilo "Lupetto Vittorio", 15 posti per i figli dei militari e 10 per gli altri. Convenzione rinnovata - Tempostretto

L'asilo è stato aperto a dicembre 2019

E’ stato siglato stamani il rinnovo della concessione per l’utilizzo “doppio uso” dei locali dell’Asilo “Lupetto Vittorio” di Viale Europa.

“Oggi si rinnova ancora una volta la proficua collaborazione interistituzionale con le Forze Armate – ha dichiarato il sindaco Federico Basile -. Avere a disposizione una struttura per l’infanzia aggiuntiva al centro della città, che possa essere utilizzata anche dai civili è una risorsa preziosa. Mi sento di ringraziare di cuore il Comando della Brigata Meccanizzata Aosta, costantemente a fianco della comunità messinese, anche in occasioni particolarmente critiche come è avvenuto durante la pandemia”.