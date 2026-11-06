 Incendio alla Camera, c'è un esposto dei residenti della zona: "Carenze nei soccorsi, abbiamo rischiato anche noi"

Incendio alla Camera, c’è un esposto dei residenti della zona: “Carenze nei soccorsi, abbiamo rischiato anche noi”

Alessandra Serio

Incendio alla Camera, c’è un esposto dei residenti della zona: “Carenze nei soccorsi, abbiamo rischiato anche noi”

venerdì 06 Novembre 2026 - 13:26

"Allarmante inefficienza operativa dei presidi di soccorso pubblico", scrive l'avv. Agnello, che chiede di indagare anche su questo aspetto

Messina – Qualcosa non ha funzionato nella gestione dell’emergenza creata dall’incendio alla Camera di Commercio. La pensano così i residenti di alcuni stabili vicini che hanno presentato un esposto in Procura e si sono affidati all’avvocata Daniela Agnello per fare luce su quello che, secondo loro, sono carenze strumentali dell’apparato messo in campo per lo spegnimento delle fiamme e per garantire la sicurezza della zona.

Mancava l’acqua per spegnere l’incendio?

In sostanza nella denuncia dei residenti non si punta il dito contro l’operato degli uomini dei Vigili del Fuoco ma su diverse carenze nelle loro attrezzature che, alla luce della drammaticità delle fasi dell’incendio, avrebbe esposto a rischio anche loro. In particolare i “vicini di casa” della Camera di Commercio si sarebbero accorti che una delle scale era rotta e a una manichetta mancava l’acqua. Sono stati diversi però i mezzi dei Vigili del Fuoco che hanno operato.

L’esposto, quali sono le criticità

“L’episodio appare disvelare un quadro di allarmante inefficienza operativa dei presidi di soccorso pubblico intervenuti sul posto, i cui mezzi e dispositivi di estinzione si sono rivelati, nel momento di massima criticità, del tutto inadeguati a fronteggiare l’emergenza, favorendo così la libera e incontrollata propagazione delle fiamme”, si legge nel documento siglato dall’avvocata Agnello, che chiede che la Procura faccia luce anche su questo aspetto.

Residenti preoccupati: poteva essere una catastrofe

“Il contesto abitativo e urbano nel quale si è consumato il disastro è costituito da un’area densamente popolata della città di Messina, caratterizzata dalla contiguità di plurime unità abitative e dal costante transito di cittadini, sicché la tutela della sicurezza di tale comparto urbano postula non soltanto l’osservanza delle elementari norme di prudenza volte a prevenire l’innesco di focolai, ma esige altresì che l’apparato pubblico preposto al soccorso tecnico urgente disponga di dotazioni perfettamente funzionanti e di protocolli di intervento idonei a scongiurare che un principio di combustione si trasformi in una catastrofe”.

3

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Extension a tessitura: come funziona la tecnica che dona volume senza colla né calore
Messina dice addio al grande portale in ferro di piazza Cairoli VIDEO
Lavori a Ganzirri. Cambia la viabilità e il primo giorno è caos
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED