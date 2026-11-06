 Camera di Commercio il giorno dopo l’incendio. Bruciati il tetto e tutto il terzo piano VIDEO

Camera di Commercio il giorno dopo l’incendio. Bruciati il tetto e tutto il terzo piano VIDEO

Silvia De Domenico

Camera di Commercio il giorno dopo l’incendio. Bruciati il tetto e tutto il terzo piano VIDEO

venerdì 06 Novembre 2026 - 12:37

“La priorità ora è mettere in sicurezza il tetto da eventuali piogge”. La segretaria Sabella programma interventi urgenti

Era l’unica persona presente all’interno della Camera di Commercio al momento in cui è scoppiato l’incendio. Paola Sabella, segretaria generale dell’ente camerale, è ancora molto scossa dagli eventi. Il palazzo di Piazza Cavallotti è la sua seconda casa e guarda ciò che resta del terzo piano con le lacrime agli occhi.

“Una giornata triste per noi e per tutta la città”, commenta Sabella. Nel rogo è andato distrutto tutto il tetto e il terzo piano che ospitava gli uffici Irsap e Confagricoltura. Adesso la priorità è mettere in sicurezza quel piano proprio perché non è rimasto più niente del vecchio tetto. “Stiamo programmando interventi in somma urgenza per coprire ciò che resta del piano e proteggerlo da eventuali piogge”, aggiunge.

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