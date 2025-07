Asp Messina, ecco una guida ai servizi per affrontare il caldo estivo

Raccomandazioni, consigli e numeri utili in caso di temperature torride

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha presentato stamani a Palazzo Geraci un’importante iniziativa in risposta all’attuale ondata di caldo torrido, che sta colpendo tutta Italia e anche Messina. Realizzata una Guida ai servizi per affrontare il caldo estivo molto utile che si potrà trovare in alcuni luoghi dell’Asp e del Comune di Messina.

Il direttore amministrativo, Giancarlo Niutta è intervenuto per la Direzione Strategica dell’Asp, sottolineando l’importanza di una maggiore responsabilità da parte di tutti i cittadini, consigliando nelle ore più calde, di farsi trovare in luoghi più sicuri soprattutto ad anziani o bambini. “È fondamentale – ha aggiunto Niutta – utilizzare i “rifugi climatici” che sono disponibili anche nella nostra città per proteggersi dalle alte temperature. Questi spazi sono pensati per garantire un ambiente fresco e sicuro durante le ondate di calore. I rifugi climatici sono stati implementati in vari luoghi della città, tra cui supermercati, biblioteche comunali, bar, centri per anziani, associazioni di volontariato o uffici pubblici, e di solito, sono dotati di aria condizionata e servizi di prima emergenza”.

Salvatore Sidoti, responsabile del servizio sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva (Spem) dell’Asp di Messina, insieme ad Antonietta Di Nola, anche lei del servizio prevenzione, ha fornito poi utili consigli pratici per gli effetti del caldo sulla salute.

Salvatore Sidoti ha evidenziato: “In caso di un’improvvisa sensazione di caldo, debolezza, mal di testa, brividi, senso di svenimento, nausea, aumento della frequenza del polso o pressione bassa, è fondamentale chiedere assistenza medica e, in attesa, trasportare la persona in un luogo fresco e ventilato”.

Antonietta Di Nola ha aggiunto: “Questa guida utile che fornisce consigli preziosi è stata inserita nei luoghi frequentati da anziani e bambini grazie all’aiuto anche del Comune: “Si consiglia ad esempio, – prosegue Di Nola – in caso di ondate di calore di sdraiare la persona con le gambe sollevate rispetto al corpo, raffreddare il corpo con spugnature di acqua fredda su polsi, fronte, inguine e collo, integrare i liquidi persi con acqua fresca e sali minerali e tenere sotto controllo la temperatura corporea. Se siete soli e costretti in casa, fatevi contattare ogni giorno da un parente, da un vicino o dal servizio di assistenza sociale.”

Gianluca Rossellini, in sostituzione della responsabile della Uos Comunicazione Custodia Antinoro, ha presentato il lavoro della Guida. “Questo fondamentale lavoro, creato per un’importante opera di sensibilizzazione, è stato realizzato da molti anni grazie all’impegno dell’impiegato Roberto Massimino e di tutta la Uos Comunicazione, che ha creato i contenuti con la collaborazione della Dirigente e anche la grafica per le brochure e i manifesti. Quest’anno inoltre, che sono state stampati migliaia di copie diffuse in modo capillare, oltre a video da diffondere sui social media, per informare la popolazione sui comportamenti da adottare in queste giornate di calde, e segnalare le raccomandazioni, i consigli e i numeri utili. In particolare, nella Guida ci sono tutti i numeri utili da chiamare per ottenere un aiuto immediato. L’Asp ricorda l’importanza della cooperazione tra istituzioni e cittadini per affrontare le sfide legate al caldo e tutelare la salute di tutti”.