Asp Messina. Indagati il commissario Alagna e altri quattro medici - Tempostretto

Mercoledì previsto il confronto con la giudice

Il commissario dell’Asp Messina, Bernardo Alagna, e altri quattro medici sono indagati. Si tratta dei palermitani Edmondo Palmeri e Marcello Mezzatesta, il barcellonese Gaetano Torre e il mistrettese Domenico Sammataro.

Sono coinvolti in un’indagine per corruzione e mercoledì mattina saranno a confronto con la giudice per le indagini preliminari Ornella Pastore. La Procura ne ha chiesto la sospensione.

Il commissario dell’Asp Messina, Bernardo Alagna, non rilascia dichiarazioni ma preannuncia l’intenzione di dimettersi.