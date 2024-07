L'azienda ha comunicato la chiusura in attesa del completamento del trasloco

MESSINA – Da oggi, 4 luglio, e fino all’11 luglio, l’Asp provvederà al trasferimento degli uffici dell’ex presidio ospedaliero Mandalari in un’altra area, sempre all’interno della stessa struttura. Per sette giorni verranno effettuati lavori nelle aree prospicenti e per questo l’ufficio resterà chiuso. Per maggiori informazioni, l’Asp spiega che è possibile consultare il sito https://www.asp.messina.it/