Aspiranti imprenditori, la Camera di commercio apre lo sportello “Servizio Nuove imprese" - Tempostretto

Fornisce servizi di informazione e di orientamento a coloro che vogliono sviluppare un’idea imprenditoriale

MESSINA – Un servizio di supporto per potenziali aspiranti e neo-imprenditori. È questo che Sni-Servizio nuove imprese, la piattaforma delle Camere di commercio realizzata da Unioncamere, offre, con servizi virtuali e presenze reali, a chi intende mettersi in proprio, dando vita a una nuova impresa. Alla Camera di commercio di Messina, lo Sportello è già attivo. “Il Servizio nuove imprese – Sni dell’Ente camerale fornisce servizi di informazione e di orientamento a coloro che vogliono sviluppare un’idea imprenditoriale – afferma il presidente della Camera di commercio, Ivo Blandina – accompagnandoli in tutte le fasi del percorso e offrendo informazioni specifiche su procedure, autorizzazioni, permessi e iter burocratico-amministrativi necessari per la creazione e l’avvio di un’impresa”. La piattaforma di Unioncamere (https://sni.unioncamere.it) renderà disponibili fino a fine marzo 18 seminari di prima sensibilizzazione, informazione e orientamento e 12 attività di informazione di tipo specialistico, relativamente a normative di settore: impresa femminile, migranti, start up innovative, imprese sociali. Sul portale sono a disposizione anche due test di autovalutazione: “Delfi”, che consente all’utente di avere una misura delle proprie attitudini imprenditoriali, e “Ulisse”, che permette di stimare i livelli e i fattori di rischio dell’attività. Lo Sportello dell’Ente camerale riceve su appuntamento, per informazioni: https://sni.unioncamere.it/sni-territoriali/sni-camera-di-commercio-di-messina