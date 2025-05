Assif, un messinese nel direttivo nazionale dei foundraiser

E' Alessandro Silipigni, da tempo impegnato nel terzo settore e i servizi al volontariato. Gli altri eletti e la mission

Messina – Il messinese Alessandro Silipigni entra nel direttivo nazionale di Assif, l’associazione italiana dei fundraiser. L’assemblea nazionale, riunita a Perugia in occasione di ASSIFNext, l’evento dedicato ai 25 anni di attività, ha eletto nel collegio direttivo anche i consiglieri Pietro Addis, Alberto Almagioni, Giulia Barbieri, Claudia Costa, Anna Fabbricotti, Michela Gaffo, Federico Petruio ed Eleonora Spalloni, tutti fundraiser professionisti impegnati in Assif da tempo e che hanno l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’associazione come spazio politico e culturale per la professione del fundraiser. La presidenza è stata affidata a Michela Gaffo che avrà Giulia Barbieri come vice presidente vicaria.

Tre anni di lavoro a servizio dei foundraiser

Nella prima riunione il collegio ha definito il programma per i prossimi tre anni di mandato, che si svilupperà su la crescita della base associativa, la ricerca per rafforzare la professione, il consolidamento del pensiero strategico e le relazioni istituzionali, la formazione e il benessere per una professione sostenibile, il rafforzamento della governance partecipativa, la capacità strategica dell’associazione con un occhio alla sostenibilità economica.

Assif sempre più inclusiva

“Si tratta di un inizio che porta con sé impegno e responsabilità: il nuovo consiglio è determinato a lavorare insieme alla comunità di socie e soci per rendere Assif un luogo sempre più inclusivo, partecipato e capace di generare valore per chi opera nel fundraising”, spiega l’Associazione in una nota.

Cosa è Assif

L’Associazione Italiana Fundraiser nasce nel 2000 e rappresenta quanti mettono la loro professionalità e conoscenza a servizio delle cause sociali, per farle crescere quotidianamente attraverso attività e progetti di raccolta fondi, nel rispetto di standard etici elevati che garantiscano trasparenza e correttezza per i donatori, per le organizzazioni e per i fundraiser stessi.

“Diffondiamo la cultura e la conoscenza del fundraising in Italia, rappresentando e favorendo la crescita dei professionisti del settore. Lavoriamo alla costruzione e allo sviluppo del network internazionale collaborando con le organizzazioni di riferimento nel contesto europeo”, spiega la sigla dei foundraiser.