Associazione Centro Storico, Diego Vermiglio nuovo presidente

L'imprenditore nel settore turistico succede a Anthony Greco. Nel direttivo l'editore di Tempostretto Pippo Trimarchi

MESSINA – Associazione “Centro Storico“: dopo due mandati triennali Anthony Greco lascia la presidenza a Diego Vermiglio. L’associazione “allarga la sua operatività a tutto il Comune di Messina”. L’assemblea straordinaria del 29 maggio ha deliberato di allargare il proprio raggio di azione dal Centro Storico a tutta la città, mantenendo la denominazione originaria. Diego Vermiglio, imprenditore nel settore turistico, intende “farsi portavoce dei residenti per evidenziare le problematiche relative alla vivibilità e al rispetto

delle regole del vivere comune”. Inoltre, si farà promotore di “iniziative dedicate alla sensibilizzazione dell’educazione civica nelle scuole e al rispetto delle persone con disabilità, che troppo spesso sono private del loro diritto di muoversi per le vie della città nel modo più autonomo possibile”, si legge in un comunicato.

Il presidente viene coadiuvato da Pippo Trimarchi (editore di Tempostretto), Franco Tiano, Antonino Zarbano e Anthony Greco, componenti del nuovo Consiglio direttivo (nella foto).

Un impegno costante contro la “malamovida”



L’ associazione Centro Storico viene fondata da Anthony Greco e da un gruppo di commercianti, imprenditori, residenti, professionisti nel 2019 e opera attivamente da sei anni.

Lo scopo per il quale viene costituita è “proteggere e valorizzare il Centro Storico di Messina, quale quartiere di enorme valore storico e monumentale dove, a differenza di situazioni analoghe, si è mantenuta la residenza di alcune migliaia di famiglie e di studenti universitari provenienti dalla Sicilia e dalle regioni limitrofe”.

Negli ultimi anni l’associazione ha “sposato la questione Malamovida, facendosi portavoce dei residenti che hanno manifestato grandi sofferenze a causa della diffusione musicale incontrollata da parte di alcuni locali.. Ha partecipato a tavoli tecnici con l’amministrazione e proposte azioni a difesa della tutela della salute e dei diritti dei residenti. E’ associata al Coordinamento nazionale No degrado e Malamovida“.

Tra proposte e le iniziative promosse la “ricollocazione di targhe e lapidi in città giacenti al Museo regionale”, la “Piattaforma di richieste al fine di dichiarare il centro storico area protetta a priorità residenziale”, l’organizzazione di manifestazioni natalizie, partecipazione alle serate della cultura, a trasmissioni televisive, come la recente organizzazione del “1° Maggio al Ringo, la spiaggia ritrovata”.