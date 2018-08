Conclusa la 6° edizione "Angeli del Volontariato". Oltre 100 visite effettuate

Diverse le partecipazioni registrate, per la 6° edizione de “Gli Angeli del Volontariato”. La manifestazione torrese, promossa e organizzata dall’associazione “Vivi Torregrotta”, ha dato la possibilità alla cittadinanza di accedere a visite e cure specialistiche in modo del tutto gratuito. Oltre 100 le visite effettuate, tra il 21 e il 28 luglio. Dai controlli audiometrici alle ecografie, per poi arrivare anche alle visite cardiologiche e ortopediche.

Un appuntamento particolarmente importante per il territorio, dunque, che è stato anche occasione per dare voce alle tante associazioni attive nel mondo del volontariato. Obiettivo principale, quest’anno, è stato infatti far conoscere le diverse realtà operative nella zona alle quali è stata dedicata la serata di chiusura dell’evento, svoltasi lo scorso 4 agosto. All’incontro, presentato dal giornalista Francesco Pinizzotto, hanno preso parte il sindaco di Torregrotta, Corrado Ximone, il parroco Antonino Basile e le associazioni Reiki-Rau, Remi, Caritas, Angsa, Sostegno, Amdas e Misericordia Spadafora.

“Questo evento ci riempie di gioia perché è incentrato interamente sui valori della fratellanza e del reciproco aiuto tra le associazioni di volontariato che spesso lavorano nell’ombra ma sono accomunate dal medesimo spirito, cioè quello di dedicare la loro vita a chi ne ha più bisogno –ha dichiarato Antonio Lisa, presidente di Vivitorregrotta- L’aver visto tanti ragazzi ‘super-abili’ scatenarsi e divertirsi sul palco ci ha riempito di orgoglio e ci spinge ad autofinanziarci per proporre ogni anno qualcosa di migliore ai cittadini ed alle associazioni”.

L’incontro del 4 agosto, allietato dalle esibizioni delle “Perle D’Oriente”, ballerine della scuola di danza “Alma Dance” e dal poliedrico Luca Virago, si è concluso con degli interventi da parte delle varie associazioni presenti che hanno voluto raccontare il proprio lavoro e con l’estrazione della “Lotteria degli angeli”.

Salvatore Di Trapani