Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in provincia di Messina - Tempostretto

Abitazioni e box

BROLO ( ME) – VIA ALCIDE DE GASPERI, 34-36 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al piano attico, composto da cucina, 2 disimpegni, salone, 2 camere, 2 bagni, 2 ripostigli e ampia terrazza oltre 2 balconi, posto al piano 6°. Sup. lorda tot. circa mq 332. Libero. Prezzo base Euro 108.038,00. Offerta minima: Euro 81.029,00. Rilancio: Euro 1.000,00. CONTRADA PIANA SOTTANA, SNC – LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO commerciale direzionale. Libero. Prezzo base Euro 15.938,00. Offerta minima: Euro 11.953,00. Rilancio: Euro 500,00. PIRAINO ( ME) – CONTRADA IANNELLO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) A. PIENA PROPRIETÀ DI DEPOSITO-GARAGE posto al piano S1. Sup. lorda tot. di circa mq 246. B. PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE di tipo piano T. Sup. lorda tot. di circa mq 155. C. PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE di tipo civile piano 1, sup. mq 182. Libero. Prezzo base Euro 101.063,00. Offerta minima: Euro 75.798,00. Rilancio: Euro 1.000,00. CONTRADA PIANO SUGHERO, SNC – LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ DI 2 SPEZZONI DI FONDO RUSTICO non confinanti, a ridosso della strada comunale che segna il confine amministrativo tra Brolo e Piraino, rispettivamente di mq 430 e mq 740. Libero. Prezzo base Euro 18.864,00. Offerta minima: Euro 14.148,00. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 06/02/24 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/02/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonino Bruno tel. 0941561448 – 3291541454. Rif. RGE 211/1995 PT855952 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPO D’ORLANDO ( ME) – VIA CONSOLARE ANTICA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETA’ PER LA QUOTA 1/1 DI IMMOBILE, Piano 2, in Catasto Fabbricati del Comune di Capo d’Orlando foglio 13 particella 1402, sub.13, categoria A/2, classe 9, vani 5,5, Rendita 397,67€. II piano secondo è composto da ingresso/soggiorno, cucina, 2 bagni, disimpegno, 2 camere da letto, sviluppa una sup. lorda tot. di circa 87 mq oltre balconi 42 mq circa; si accede a mezzo scala condominiale. Prezzo base Euro 144.725,62. Offerta minima: Euro 108.544,21. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 13/02/24 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 12/02/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giorgio Cangemi tel. 094121309 – 3397454013. Rif. RGE 29/2021 PT855893 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPO D’ORLANDO ( ME) – CONTRADA S. MARTINO, 76 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – QUOTA DI 1/1 DI UNITÀ ABITATIVA in muratura di pietrame e rnattoni a due livelli fuori terra. II piano terra, da cui si accede attraverso il diritto di passaggio su un viottolo pedonale collegato direttamente alia strada comunale, è composto da: unico ampio vano adibito a zona pranzo-soggiorno, con angolo cottura, un piccolo bagno e una zona ingresso, di circa mq. 48,60, oltre, un piccolo cortile esterno, su cui insiste una struttura in legno (tettoia) di circa mq. 2,60. II piano primo, collegato tramite scala interna, è costituito da: una camera matrimoniale, una camera singola, due ripostigli e un corridoio, di circa mq. 41,00. In Catasto fabbricati al foglio 3 particella 545 sub. 2. categoria A/2, classe 9. vani 3,5. rendita e. 253,06. Prezzo base Euro 38.980,57. Offerta minima: Euro 29.235,43. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 16/01/24 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 15/01/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Santino Piraino tel. 3484144964. Rif. RGE 9/2021 PT854918 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CARONIA ( ME) – CONTRADA RICCHIÒ, S.N.C. – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO composto da ingresso·soggiorno, 2 camere, disimpegno, WC e cucina con adiacente balcone; ha accesso da una scala esterna che conduce a terrazzino prospiciente aera adibita a corte dell’intero edificio che si innesta alla strada provinciale Caronia-Capizzi. Posto al piano primo sviluppa una sup. lorda complessiva di circa mq 70. B) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO composto da Ingresso/soggiorno, 2 camere, wc e cucina con adiacente balcone; ha accesso da una scala esterna che conduce a terrazzino prospiciente area adibita a corte dell’intero edificio che si innesta alla strada provinciale Caronia-Capizzi. Posto al piano primo sviluppa una sup. lorda tot. di circa mq 70. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 32.632,03. Offerta minima: Euro 24.474,02. Rilancio: Euro 1.500,00. CONTRADA GIUMENTARO – LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 2.820,00 mq per la quota di: 1/4 di piena proprietà, 1/4 di piena proprietà. Terreno agricolo in stato di abbandono, in pendio con ciglioni naturali, con forma regolare, un’orografia pendio. Libero. Prezzo base Euro 4.282,87. Offerta minima: Euro 3.212,15. Rilancio: Euro 200,00. LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 4.790,00 mq per la quota di: 1/8 di piena proprietà, 1/8 di piena proprietà. Terreno agricolo in stato di abbandono, in pendio con ciglioni naturali, con forma regolare, un’orografia pendio. Libero. Prezzo base Euro 3.637,41. Offerta minima: Euro 2.728,05. Rilancio: Euro 150,00. Vendita senza incanto 15/02/24 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 14/02/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 30/2014 PT855605 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CARONIA ( ME) – CONTRADA SUGHERITA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di mq 133 c.ca e BOX DOPPIO di mq.135 totali. Prezzo base Euro 24.468,00. Offerta minima: Euro 18.351,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 21/02/24 ore 16:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 20/02/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 48/2021 PT855596 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

FICARRA ( ME) – VIA CASOLOTTO, 12,13 E 31 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – A) CANTINA di mq 18,50 commerciali al piano seminterrato allo stato rustico con calpestio in massetto, pareti in pietra. B) APPARTAMENTO di 79,13 mq commerciali al piano terra e primo, costituito da corridoio, soggiorno, cucina e servizio igienico al piano terra, 2 camere da letto, bagno e terrazzino al piano primo, collegati da scala non rifinita. Prezzo base Euro 28.350,00. Offerta minima: Euro 21.262,50. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 08/02/24 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 07/02/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Amelia Bonina tel. 0941561465. Rif. RGE 107/2017 PT844759 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

GIOIOSA MAREA ( ME) – VIA MESSINA, SNC – LOTTO 1) IMMOBILE, piano S1, costituito da ampio vano adibito a deposito e piccoli vani accessori, consistenza 502 mq, sup. cat.549 mq. Prezzo base Euro 42.000,00. Offerta minima: Euro 31.500,00. Rilancio: Euro 2.000,00. PATTI ( ME) – VIA AMERIGO VESPUCCI, SNC – LOTTO 3) A. QUOTA 1/6 DI IMMOBILE, Categoria C/2, classe 5, consistenza 50 mq, sup. cat.72 mq; B. QUOTA 1/6 DI IMMOBILE, piano 1, in Catasto al foglio 6, particella 103, subalterno 1, Categoria A/4, classe 7, consistenza 3,5 vani, sup. cat. 55 mq escluse aree scoperte 51 mq; C. QUOTA 1/6 DI IMMOBILE, piano 2, in Catasto al foglio 6, particella 103, subalterno 6, Categoria A/4, classe 8, consistenza 3,5 vani, sup. catastale 57 mq escluse aree scoperte 52 mq; D. QUOTA 1/6 DI IMMOBILE, piano 3, in Catasto al foglio 6, particella 103, subalterno 7, Categoria F/5, classe 7, consistenza 52 mq. Prezzo base Euro 9.000,00. Offerta minima: Euro 6.750,00. Rilancio: Euro 1.000,00. VIA CRISTOFORO COLOMBO, SNC – LOTTO 4) QUOTA 1/12 DI IMMOBILE, piano 4, in Catasto al foglio 6, particella 24, subalterno 27, Categoria A/2, classe 7, consistenza 7 vani, superficie 134 mq, rendita euro 415,75;. Occupato. Prezzo base Euro 4.000,00. Offerta minima: Euro 3.000,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 21/02/24 ore 17:00. c/o presso lo studio dell’Avv. Maria Cristina Maniaci, sito in Piraino Frazione Gliaca, Via Nazionale 150/D (ME) Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Termine presentazione offerte: 20/02/24 ore 12:00. G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. Professionista Delegato alla vendita e Curatore Fallimentare Avv. Fabrizio Donato tel. 0909573683 – 3409127065. Rif. FALL 3/2021 PT856043 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

GIOIOSA MAREA ( ME) – FRAZIONE SAN GIORGIO – VIA SICILIA, 23/C – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI VILLETTA A SCHIERA costituita da piano seminterrato e 3 elevazioni fuori terra oltre corte pertinenziale. Sup. comm. mq 203,67. Occupato. Prezzo base Euro 91.800,00. Offerta minima: Euro 68.850,00. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 01/02/24 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 31/01/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Maria Buzzanca tel. 094121179 -3494284237. Rif. RGE 72/2016 PT855021 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – CONTRADA SALARONA, 4 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) NUDA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO composto da un piano terra di mq. 75,00, piano primo di mq. 95,40 e mansarda non praticabile di mq. 95,40 il tutto per una sup. lorda tot. di circa mq 266,40. B) NUDA PROPRIETÀ DI IMMOBILE destinato a cantina con annesso forno e cucina, al piano terra della sup. lorda tot. di mq. 35,27. C) NUDA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO con alcune piante di ulivo ed annesso rudere. Libero. Prezzo base Euro 34.753,50. Offerta minima: Euro 26.065,12. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 06/02/24 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/02/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita Avv. Pino Campione tel. 0941241572 – 3289658040. Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Carianni tel. 0941362145 – 3454906550. Rif. RGE 82/2014 PT855601 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

PATTI ( ME) – VIA PAPA GIOVANNI XXIII, SUB. 68 – SUB. 69 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) OPIFICIO E DEPOSITO composto al piano terra da 3 grandi ambienti di forma rettangolare adibiti 2 ad attività commerciale, mentre il restante terzo è suddiviso in spazi funzionali a servizio dell’area destinata ad attività commerciale (uffici, ripostigli, 4 wc. con i relativi disimpegni). La parte perimetrale esterna, avente configurazione planimetrica ad L, dell’area adibita a servizi è stata ritagliata e separata per poi essere adibita ad Ingresso indipendente e disimpegno con scala (a rampa unica) di collegamento al Piano Primo adibito ad uso deposito, con relativo servizio igienico, a seguito delle ultime trasformazioni apportate. L’edificio fa parte di un Complesso Commerciale ed industriale con aree condominiali comuni e parcheggi pertinenziali per la clientela, identificato nel Piano di Urbanistica Commerciale per le grandi e medie strutture di Vendita al dettaglio. Libero. Prezzo base Euro 230.000,00. Offerta minima: Euro 172.500,00. Rilancio: Euro 2.000,00. VIA PAPA GIOVANNI XXIII, SUB. 23 – LOTTO 3) OPIFICIO E DEPOSITO composto al piano terra da un unico ambiente adibito ad ingresso (previo rilascio di c.e. in sanatoria si può adibire lo stesso ad uso negozio); mediante scala di acceso in acciaio, a doppia rampa parallela, si approda al p.1. ed attraverso il disimpegno si accede a tre distinti ambienti: ufficio, ripostiglio con servizio igienico, ed ampio deposito materiale grezzo; attraverso quest’ultimo ci si collega ad un ulteriore ambiente adibito a deposito materiale semilavorato. quest’ultimo vano è prospiciente uno spazio adibito a terrazza non praticabile. L’edificio fa parte di un Complesso Commerciale ed industriale con aree condominiali comuni e parcheggi pertinenziali per la clientela, identificato nel Piano di Urbanistica Commerciale per le grandi e medie strutture di Vendita al dettaglio. Libero. Prezzo base Euro 123.944,00. Offerta minima: Euro 92.958,00. Rilancio: Euro 2.000,00. VIA PAPA GIOVANNI XXIII, SUB.55 – LOTTO 5) OPIFCIO: Al p.1 si trova la fabbrica di trasformazione, un unico grande ambiente di forma quadrata di circa 350 mq, sul quale insistono 4 servizi igienici preceduti da relativo anti bagno (circa 9/10 mq) ed un soppalco (circa 70/73 mq) realizzato con struttura portante in acciaio adibito ad uso deposito accessori, al quale si accede mediante scala a rampa unica in acciaio. L’edificio fa parte di un Complesso Commerciale ed industriale con aree condominiali comuni e parcheggi pertinenziali per la clientela, identificato nel Piano di Urbanistica Commerciale per le grandi e medie strutture di Vendita al dettaglio. Libero. Prezzo base Euro 212.433,00. Offerta minima: Euro 159.324,75. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 01/02/24 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 31/01/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Nunziatina Starvaggi 0941701236. Rif. RGE 55/2010 PT855691 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

REITANO ( ME) – VIA TRAPPETO, 15 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) MAGAZZINO/DEPOSITO adibito ad abitazione della sup. comm. di mq. 87,50 al piano 1, composto da 2 vani, piccolo bagno, camerino, ingresso e sottoscala. Libero. Prezzo base Euro 17.113,63. Offerta minima: Euro 12.835,23. Rilancio: Euro 500,00. VIA ARCHIMEDE, 52 – LOTTO 2) MAGAZZINO/DEPOSITO della sup. comm. di mq. 51,50 al piano terra, composto da unico vano diviso centralmente da arcone in muratura. Occupato. Prezzo base Euro 7.007,34. Offerta minima: Euro 5.255,51. Rilancio: Euro 250,00. VIA TRAPPETO – LOTTO 3) ABITAZIONE della sup. comm. di mq 81 al piano terra e seminterrato, caratterizzata da una condizione di dissesto strutturale generalizzato. Libero. Prezzo base Euro 15.491,25. Offerta minima: Euro 11.618,44. Rilancio: Euro 500,00. CONTRADA ALFARANA – LOTTO 4) LABORATORIO di antica costruzione adibito a palmento della sup. comm. di mq 25, composto da unico piano terra. Struttura muraria quasi completamente diroccata e invasa da vegetazione. Libero. Prezzo base Euro 3.633,75. Offerta minima: Euro 2.725,32. Rilancio: Euro 150,00. Vendita senza incanto 15/02/24 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 14/02/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosalia Amata tel. 094121542 – 3483153749. Rif. RGE 3/2021 PT855690 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Terreni