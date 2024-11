Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

TRIBUNALE DI PATTI Abitazioni e box

RGE 96/2016 ACQUEDOLCI ( ME) – VIA RISORGIMENTO, 7-9 – VIA BUONRIPOSO 3-8, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI IMMOBILE a 2 elevazioni F.T., costruito nel 1950, costituito da 3 unità immobiliari collegate che prospettano su via Risorgimento n. 7-9 e su Via Buonriposo n. 3-8. Appartamento con sup. comm. mq. 133, collegato al magazzino/cantina di circa 34 mq. Immobile, in scadente stato manutentivo, ha copertura in parte a tetto ed in parte a terrazza praticabile. Libero. Prezzo base Euro 34.425,00. Offerta minima: Euro 25.820,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 16/01/25 ore 13:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 15/01/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 96/2016 PT873729 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 17/2023 BROLO ( ME) – VIA TOMASI DI LAMPEDUSA – PALAZZINA D INT. 2, 48 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI UNITÀ IMMOBILIARE RESIDENZIALE della sup. lorda di circa mq.148,35. Immobile all’interno di edificio a 2 elevazioni fuori terra e una semi-interrata. Costituito da primo piano: ingresso soggiorno-cucina con balcone e finestre sulla parte posteriore dell’edificio, wc, disimpegno, ripostiglio e scala di collegamento interno al piano superiore. Balcone con tettoia di copertura in legno. Secondo piano: disimpegno, camera con balcone, wc con balcone sulla parte posteriore dell’edificio con struttura chiusa in vetro e materiale metallico, camera con balcone, terrazza e sottotetto non abitabile. Occupato. Prezzo base Euro 95.250,00. Offerta minima: Euro 71.437,50. Rilancio: Euro 4.000,00. Vendita senza incanto 16/01/25 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 15/01/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Sciacca tel. 3392069094. Rif. RGE 17/2023 PT873619 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 6/2020 BROLO ( ME) – VIA UMBERTO I, 23 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) APPARTAMENTO in prossimita di una piazzetta adibita a parcheggio, in un fabbricato costituito da piano terra e piano primo. L’ingresso a piano terra e una scala interna, entrambi ad uso esdusivo, consentono l’accesso ali’appartamento che si trova al primo piano. Esso comprende: corridoio, stanza da pranzo, soggiorno, cucina, 2 bagni, ripostigilio, 3 camere, 2 balconi e terrazzo. Prezzo base Euro 151.086,65. Offerta minima: Euro 113.314,99. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 14/01/25 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 13/01/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fabrizio Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 6/2020 PT873896 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 1/2010 CAPO D’ORLANDO ( ME) – FRAZIONE LOCALITÀ VINA S.S. 113, C/DA FORNO – S. PIETRO, CUI SI ACCEDE DALLA S.S.113 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DEI SEGUENTI CORPI DI FABBRICA E DEL TERRENO A SERVIZIO DEGLI STESSI, FACENTI PARTE DI UNICO COMPLESSO EDILIZIO: 1- Villetta singola composta da due piani. 2- Appartamento in villetta al piano terra. 3- Appartamento trivani con balconi al piano primo. 4- Appartamento quadrivani al piano primo. 5- Appartamento monovano al piano primo. 6- Terrazza di copertura al piano secondo. 7- Appartamento bivani al piano terra. 8- Unità immobiliare al piano terra destinata ad ufficio con vani da adibire a direzione, sala riunione, archivio/deposito ed ingresso. 8- Appartamento bivani al piano terra. 9- Terreno agricolo in area di tutela ambientale a servizio dell’intero complesso edilizio e quindi ad uso condominiale. 10- Deposito allo stato rustico al piano secondo sottostrada. 11- Deposito allo stato rustico al piano secondo sottostrada. 12- Deposito allo stato rustico al piano secondo e primo sottostrada. 13- Deposito allo stato rustico al piano primo sottostrada. Prezzo base Euro 84.436,00. Offerta minima: Euro 63.327,00. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 28/01/25 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 27/01/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Angelina Sidoti tel. 0941581078. Custode Giudiziario Avv. Nunziatina Starvaggi tel. 0941701236. Rif. RGE 1/2010 PT873717 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 19/1990 CAPO D’ORLANDO ( ME) – FRAZIONE PISCITTINA, VIA NAZIONALE PALERMO, 553-555 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO composto da un unico corpo di fabbrica, disposto su due elevazioni fuori terra, della superficie lorda complessiva di mq. 180 circa, esclusi accessori. Il piano terra, adibito a magazzino, si compone di due vani, dotati di autonomi ingressi; il piano primo, al quale si accede per mezzo di una scala esterna a rampa unica, consta di n. 5 vani: ingresso e corridoio, bagno, cucina, soggiorno e due camere con balconi. Libero. Prezzo base Euro 15.495,00. Offerta minima: Euro 11.620,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 16/01/25 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 15/01/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 19/1990 PT873769 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 97/2017 CARONIA ( ME) – VIA GALILEO GALILEI, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO COMPOSTO DA: A) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO agricolo in C/da Riserva della sup. comm. di mq.6.231,00; B) PIENA PROPRIETÀ DI CANTINA in Via Cadorna n.15 della sup. comm. di mq.30; C) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della sup. comm. di mq. 120,75 sito ai piani sottostrada e terra rispetto alla via Galileo Galilei costituito: al piano sottostrada dalla cucina, una camera e un wc; al piano terra da una camera, bagno, ripostiglio e ingresso/disimpegno. Occupato. Prezzo base Euro 22.246,86. Offerta minima: Euro 16.685,15. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 16/01/25 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 15/01/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Sciacca tel. 3392069094. Rif. RGE 97/2017 PT873775 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 107/2017 FICARRA ( ME) – VIA CASALOTTO, 12,13 E 31 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – A) CANTINA di mq 18,50 commerciali al piano seminterrato allo stato rustico. B) APPARTAMENTO di 79,13 mq commerciali al piano terra e primo, costituito da corridoio, soggiorno, cucina e servizio igienico al piano terra, 2 camere, bagno e terrazzino al piano primo collegati da scala non rifinita. Prezzo base Euro 10.631,25. Offerta minima: Euro 7.973,44. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 23/01/25 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 22/01/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Amelia Bonina tel. 0941561465. Rif. RGE 107/2017 PT873704 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 56/2016 MISTRETTA ( ME) – VIA CATANIA, 3-7-5 E VIA CORSO UMBERTO, 10 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI PALAZZO STORICO DEL 1842. Abitazione di mq. 570 circa sviluppantesi su 3 elevazioni fuori terra oltre sottotetto e terrazza. Privo di agibilità ed abitabilità è in cattivo stato d’uso. Occupato. Prezzo base Euro 59.065,00. Offerta minima: Euro 44.300,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 16/01/25 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 15/01/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 56/2016 PT873719 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 111/2012 MONTAGNAREALE ( ME) – CONTRADA ZAMPELLICA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO al piano terra composto da soggiorno, camera, cucina, bagno e ripostiglio. Mq 97,88. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 13.615,27. Offerta minima: Euro 10.211,45. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 21/01/25 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 20/01/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Storniolo tel. 0941702169-3386964095. Rif. RGE 111/2012 PT873779 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 10/2020 PATTI ( ME) – VIA DE GASPERI, 14 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO composto da ingresso, salotto, tre camere, cucina/soggiorno con annesso balcone, wc e ripostiglio, della sup. cat. di 128 mq, con difformità urbanistiche per le quali dovrà procedersi a regolarizzazione mediante presentazione di pratica di sanatoria con pagamento di sanzione (art. 6-bis, comma 5 del d.P.R. n. 380/01) e all’aggiornamento della piantina catastale. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 60.474,73. Offerta minima: Euro 45.356,04. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 21/01/25 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 20/01/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marco Vicari tel. 0941702169 – 3331702112. Rif. RGE 10/2020 PT873906 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 68/2023 SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – CONTRADA IRIA-VALLEBRUCA –VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ (1/1) DI APPARTAMENTO al primo piano di palazzina isolata a 2 piani f.t. + seminterrato, con struttura intelaiata in c.a. e copertura a tetto a falde. L’immobile è in periferia, mq 91,00 circa. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 60.350,00. Offerta minima: Euro 45.262,50. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 31/12/24 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/12/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Ivan Segreto tel. 3287182180. Rif. RGE 68/2023 PT873644 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 9/2023 SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – VIA SAN GIUSEPPE, 50 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 COSÌ COMPOSTA: A) APPARTAMENTO al 1° piano, composto da 7,5 vani. B) APPARTAMENTO al 1° piano, composto da 6 vani. Libero. Prezzo base Euro 141.500,00. Offerta minima: Euro 106.125,00. Rilancio: Euro 7.000,00. Vendita senza incanto 14/01/25 ore 18:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 13/01/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Leo Decembrino tel. 3286590210. Rif. RGE 9/2023 PT873759 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 148/2017 SANTO STEFANO DI CAMASTRA ( ME) – FRAZIONE CONTRADA TORRAZZA, VIA NAZIONALE 113, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) APPARTAMENTO della sup. comm. di 156 mq per la quota di 50/100 e 50/100 di pena proprietà, per uso abitazione in buone condizioni manutentive e con buone rifiniture interne composto da 6,5 vani (3 camere, ampio soggiorno, cucina, bagno e disimpegno). Fa parte di una palazzina di 3 elevazioni con struttura intelaiata in c.a. e copertura a tetto. L’immobile è dotato di area cortilizia comune di circa mq 300 dalla quale si accede con ingresso indipendente posta al piano terra. Occupato. Prezzo base Euro 54.506,25. Offerta minima: Euro 40.879,69. Rilancio: Euro 1.500,00. LOTTO 2) APPARTAMENTO della sup. comm. di 159 mq per la quota di 50/100 e 50/100 di piena proprietà, per uso abitazione in buone condizioni manutentive e con buone rifiniture interne, composto da 7 vani (4 vani principali, cucina, bagno e disimpegno). Fa parte di una palazzina di 3 elevazioni con struttura intelaiata in c.a. e copertura a tetto. L’immobile è dotato di area cortilizia comune di circa mq 300 posta al piano terra. Ingresso indipendente. Occupato. Prezzo base Euro 57.195,70. Offerta minima: Euro 42.896,78. Rilancio: Euro 1.500,00. LOTTO 3) APPARTAMENTO della sup. comm.di 73 mq per la quota di 50/100 e 50/100 di piena proprietà, per uso abitazione in buone condizioni manutentive e con buone rifiniture interne, composto da 3 camere, ampio soggiorno, cucina, bagno e disimpegno. Fa parte di una palazzina di 3 elevazioni con struttura intelaiata in c.a. e copertura a tetto. L’immobile è dotato di area cortilizia comune di circa mq 300 dalla quale si accede con ingresso indipendente posta al piano terra. Occupato. Prezzo base Euro 31.197,65. Offerta minima: Euro 23.398,24. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 14/01/25 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 13/01/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Giovanni Orlando tel. 0941301363. Rif. RGE 148/2017 PT873606 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 19/2022 SINAGRA ( ME) – CONTRADA FARANO’, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE della sup. comm. di mq 217,10 circa. L’edificio cotruito nel 1950 si sviluppa su 3 piani S1-T-1. Piena proprietà di terreno agricolo della sup. comm. di mq. 4.700 circa in parte coltivato ad uliveto e frutteto e in parte seminativo arborato. Libero. Prezzo base Euro 74.280,00. Offerta minima: Euro 55.710,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 16/01/25 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 15/01/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 19/2022 PT873715 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 64/2008 TORRENOVA ( ME) – CONTRADA SERRO CONIGLIO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A- PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI ABITAZIONE composta da un piano terra e un primo piano della superficie complessiva di mq. 320. B – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI TERRENO agricolo sup. complessiva mq. 131. C- PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI TERRENO agricolo sup. complessiva mq. 299. Prezzo base Euro 49.080,00. Offerta minima: Euro 36.810,00. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 2) A – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI CAPANNONE artigianale sup. lorda complessiva mq. 409 circa. B – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI TERRENO agricolo sup. comlpessiva mq. 230 circa. Prezzo base Euro 30.687,00. Offerta minima: Euro 23.015,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 09/01/25 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/01/25 ore 12:00. G.E. Dott. G. A. Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonino Liuzzo tel. 0941722485. Rif. RGE 64/2008 PT873760 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 11/2003 TORRENOVA ( ME) – VIA SERROCONIGLIO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) DEPOSITO di 228,57 mq, al piano seminterrato di fabbricato in c.a. realizzato nel 1980, composto da unico vano adibito a magazzino avente altezza di mt. 4,90. Lotto di fatto intercluso come da chiarimenti del CTU del 17/10/2022. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 58.628,20. Offerta minima: Euro 43.971,15. LOTTO 2) APPARTAMENTO di mq 172,63 al piano terra. Lotto di fatto intercluso come da chiarimenti del CTU del 17/10/2022. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 90.035,18. Offerta minima: Euro 67.526,38. LOTTO 3) APPARTAMENTO di mq 103,72 al piano terra.Rispetto all’accesso principale si rimanda per una esaustiva disamina ai chiarimenti del CTU del 17/10/2022. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 41.270,17. Offerta minima: Euro 30.952,63. LOTTO 4) APPARTAMENTO di mq 158,69 al piano primo. Lotto di fatto intercluso come da chiarimenti del CTU del 17/10/2022. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 65.340,61. Offerta minima: Euro 49.005,46. LOTTO 5) APPARTAMENTO di mq 100,29 al piano al piano primo. Lotto di fatto intercluso come da chiarimenti del CTU del 17/10/2022. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 41.294,41. Offerta minima: Euro 30.970,81. Vendita senza incanto 09/01/25 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/01/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lidia Di Blasi tel. 0941240488 – 3351767101. Rif. RGE 11/2003 PT873984 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 5/2023 UCRIA ( ME) – VIA SAN MICHELE, 2 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO composto da: Ingresso con comunicante cantina a piano terra, camera a piano primo, soggiorno con balconcino e WC a piano secondo, camera con piccolo vano a piano terzo, cucina e terrazzo a piano quarto; Sup. complessiva lorda mq. 143 c.a. Libero. Prezzo base Euro 26.741,00. Offerta minima: Euro 20.055,75. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 14/01/25 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 13/01/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897 – 3383114267. Rif. RGE 5/2023 PT873640 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

. RGE 42/2020 CAPRI LEONE ( ME) – VIA NAZIONALE FRAZIONE ROCCA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) IMMOBILE in palazzina con quattro piani fuori terra dotata di corte di pertinenza su quattro lati con spazi per parcheggio. L’immobile è situato al piano terra con destinazione d’uso a negozio sia catastalmente che nello stato di fatto. Sup. catastale di mq. 340. Libero. Prezzo base Euro 262.500,00. Offerta minima: Euro 196.875,00. Rilancio: Euro 2.000,00. LOTTO 2) IMMOBILE al piano primo, ha destinazione d’uso catastalmente a magazzino e nello stato di fatto ad appartamento. Sup. catastale mq 122,00, suddiviso con ingresso, zona giorno con cucina che affaccia sul terrazzo di pertinenza, wc, zona notte disimpegnata da corridoio, composta da 3 stanze di cui 2 abitabili come camere da letto che affacciano sul prospetto principale. Corte di pertinenza su quattro lati con spazi destinati a parcheggio auto pertinenziali. Libero. Prezzo base Euro 66.750,00. Offerta minima: Euro 50.062,50. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 16/01/25 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 15/01/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giovanni Orlando tel. 0941301363. Rif. RGE 42/2020 PT873638 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 114/2014 GIOIOSA MAREA ( ME) – VIA SCHINO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE. Articolato su due livelli collegati da scale sia internamente che esternamente, il piano terra risulta destinato principalmente a piscina coperta riscaldata con annessi locali spogliatoi, docce e WC. E’ presente anche un locale centrale termica con una corte destinata in parte a verde e in parte a parcheggio. Il piano primo consta di un’ampia hall che articola una reception, un archivio, il locale direzione, la zona bar e i bagni; dalla hall è possibile raggiungere la zona destinata allo sport comprendente tre sale palestra e una di danza-judo con annessi spogliatoi, docce e wc, e l’ area destinata a studi medici che consta di una zona d’ attesa, un bagno, due sale per le visite e quattro per la fisioterapia. Anche il primo piano è dotato di una corte esterna dalla quale si accede anche ad una struttura precaria in legno adibita a centro estetico dotato di piccole salette e wc. Posto al piano terra e primo sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 3.254 ca. Prezzo base Euro 425.904,00. Offerta minima: Euro 319.428,00. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 09/01/25 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/01/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lidia Di Blasi tel. 0941240488 – 3351767101. Rif. RGE 114/2014 PT873868 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 16/2021 PATTI ( ME) – VIA VERDI, 14 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) IMMOBILE AD USO COMMERCIALE di mq.424,50 con secondo accesso da Via Pisacane, su due piani costituiti da 6 vani al PT di circa mq.297,00 e 4 vani e servizio igienico al P1 di circa mq.99,50; l’unità immobiliare con accesso dalla Via Pisacane è costituita da un unico vano della superficie di circa mq.28,00 collegato al piano superiore con una scala a chiocciola. L’unità immobiliare è comunicante con quella descritta in perizia al Lotto 2. Libero. Prezzo base Euro 35.832,77. Offerta minima: Euro 26.874,57. Rilancio: Euro 1.500,00. VIA VERDI, 18-24 – LOTTO 2) IMMOBILE AD USO COMMERCIALE di mq.270,50, facente parte di fabbricato a tre elevazioni di vecchia costruzione posto nel centro storico. Si sviluppa su due piani costituito da 3 vani al PT della sup. di circa mq.106,00 e 2 vani e servizio igienico al P1 della sup. di circa mq.164,50. L’unità immobiliare è comunicante con quella descritta in perizia al Lotto 1. Libero. Prezzo base Euro 17.557,18. Offerta minima: Euro 13.167,88. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 21/01/25 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 20/01/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Storniolo tel. 0941702169-3386964095. Rif. RGE 16/2021 PT873615 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300