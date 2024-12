Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Vendite a Messina e provincia

Abitazioni e box BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – CONTRADA CAVALIERE, VIA DELLE GINESTRE, 72 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UNA VILLA su tre livelli con dependance e piscina, costituto da: piano terra consistente in zona giorno ovvero da ampio soggiorno e dalla zona pranzo con un caminetto che funge da separazione dei due ambienti, l’immobile è dotato di due ampie verande coperte e da veranda scoperta; il piano terra della dependance a pochi metri di distanza dalla villa è costituito da ingresso, due camere e da un bagno; il piano primo è costituito da zona notte, ovvero da 4 camere da letto e da un bagno; il piano seminterrato è costituito dalla cucina e da un bagno con antibagno, la cucina prospetta sul lato sud-ovest su un’ampia veranda scoperta dalla quale si può raggiungere la piscina. La villa è circondata da un ampio giardino con prato e vegetazione ornamentale. L’immobile è individuato in Catasto Fabbricati del Comune Barcellona P.G. (ME) al foglio 21 particella 1098, Cat. A/7, cl. 4, vani 16, R.C. € 1.446,08, c/da Cavaliere Piano S1-T-1. Prezzo base Euro 658.750,00. Offerta minima: Euro 494.063,00. Termine presentazione offerte: 17/02/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 21/02/25 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Salvatore Cutrupia tel. 3386175797- 0921383305. Rif. RGE 243/2024 BC876261 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA CAIROLI, 128 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO al piano primo della superficie commerciale di 150,60 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’appartamento, posto al piano primo di un fabbricato condominiale, è composto da soggiorno, cucina, n. 2 camere da letto, studio/camera da Letto, bagno, W.C., ripostiglio e ingresso. E’ dotato di un balcone che si sviluppa lungo tre lati e tutti gli ambienti, che sono serviti da un solo corridoio-disimpegno centrale, sono adeguatamente rifiniti e dotati di impianti. In Catasto Fabbricati del Comune di Barcellona P.G. al foglio 36 particella 20 sub. 3, categoria A/2, classe 9, consistenza 7 vani, R.C. € 379,60, indirizzo catastale: Via Fratelli Cairoli n. 128, Piano 1, costituisce pertinenza esclusiva dell’appartamento il garage posto al piano terra della superficie commerciale di 39,50 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà, confina su due lati con il cortile condominiale e sui rimanenti due lati con altra unità immobiliare e in parte con l’androne condominiale. In catasto Fabbricato del Comune di Barcellona P.G. al foglio 36 particella 20 sub. 1, categoria C/6, classe 9, consistenza 36 mq, R.C. € 115,27, indirizzo catastale: via Cairoli n. 128, piano T. Prezzo base Euro 113.000,00. Offerta minima: Euro 84.750,00. Termine presentazione offerte: 03/03/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 07/03/25 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Massimo Giambo’ tel. 0909740053- 360403120. Rif. RGE 117/2023 BC876262 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – PIAZZA EUROPA UNITA, 1 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI LABORATORIO artigianale dell superficie commerciale di mq. 95,31 circa. Appartamento della superficie commerciale di mq. 92,37 circa. Gli immobili sono posti al piano primo di un edificio a due elevazioni f.t. costruito nel 1967, ristrutturato nel 2009. Sono allo stato rustico, privi di tramezzi per la realizzazione del disimpegno comune e dell’ingresso della abitazione. Privi di impianti e di gran parte degli infissi esterni. Prezzo base Euro 105.798,00. Offerta minima: Euro 79.350,00. Termine presentazione offerte: 09/02/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 13/02/25 ore 11:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Rosa Ventura tel. 0941338690 – 335485053. Rif. RGE 54/2023 BC874475 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – QUARTIERE MADONNA DELL’ACQUA-CATILI – VIA ACQUACALDA, 86 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO ad uso civile abitazione della superficie commerciale di 159,15 mq. Il suddetto immobile è composto da un piano terra, da un piano primo e da un sottotetto così distribuito: al piano terra è localizzata la zona giorno costituita da un soggiorno con angolo cottura, da un W.C. privo di anti W.C. accessibile dal soggiorno cucina ed un ripostiglio posto sotto la scala che conduce al primo piano; al primo piano, accessibile da scala interna, è localizzata la zona notte costituita da un disimpegno, da due camere da letto presumibilmente singole, una camera da letto matrimoniale con annesso bagno e da un servizio igienico dotato di areazione forzata; il piano sottotetto è utilizzato come deposito ed è costituito da un unico vano. Prezzo base Euro 57.768,75. Offerta minima: Euro 43.326,56. Termine presentazione offerte: 10/03/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 14/03/25 ore 14:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Letteria Rosalba Lentini tel. 3388024195. Rif. RGE 80/2023 BC876217 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA STATALE ORETO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 7) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO allo stato semirustico ubicato al secondo piano di un edificio a cinque elevazioni f.t., di mq. 155,00 circa, oltre balconi di mq. 27,65 circa. Prezzo base Euro 34.425,00. Offerta minima: Euro 25.818,75. Termine presentazione offerte: 10/02/25 ore 12:00.LOTTO 9) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO allo stato rustico, senza rifinitura delle pareti, ubicato al terzo piano di un edificio a cinque elevazioni f.t., di mq. 158,00 circa, oltre balconi di mq. 32,87 circa. Prezzo base Euro 31.050,00. Offerta minima: Euro 23.287,50. Termine presentazione offerte: 10/02/25 ore 12:00. LOTTO 12) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO allo stato rustico, ubicato al quarto piano di un edificio a cinque elevazioni f.t., di mq. 155,00 circa, oltre balconi di mq. 32,87 circa. L’unità immobiliare è composta da un vano, allo stato, risulta costituita da un unico ambiente, senza tramezzature e pareti interne. Prezzo base Euro 31.500,00. Offerta minima: Euro 23.625,00. Termine presentazione offerte: 10/02/25 ore 12:00. LOTTO 14) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN LOCALE ACCESSORIO E LASTRICO SOLARE, ubicato al quinto piano di un edificio a cinque elevazioni f.t. L’unità immobiliare risulta costituita da un unico vano, con destinazione lavanderia, di mq. 65,74 e da un ampio terrazzo, di mq. 530,36. Prezzo base Euro 15.975,00. Offerta minima: Euro 11.981,25. Termine presentazione offerte: 10/02/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 14/02/25 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Mario Scardino tel. 0909703648. Rif. RGE 24/2015 BC875882 MILAZZO (ME) – VIA SPIAGGIA DI PONENTE, 38 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) DUE APPARTAMENTI COMUNICANTI, adibiti ad ufficio, ubicati al piano terzo del corpo C, oltre terrazza di copertura/lastrico solare. L’unità immobiliare identificata al sub 59, della superficie lorda di mq. 95,80, è composta da un ingresso cui si accede dalla scala condominiale, due ampi vani, un bagno con antibagno e due balconi per la superficie di mq. 42,65 circa. L’unità immobiliare identificata al sub 50, della superficie lorda di mq. 167,23, è costituita da un ingresso al quale si accede dalla scala condominiale, un ampio disimpegno, quattro ampi vani, 2 bagni con antibagno, un ripostiglio e due balconi della superficie di mq. 80 circa. La terrazza di copertura/lastrico solare ha una superficie commerciale di mq. 256, ad essa si accede dalla scala condominiale. Unitamente alle predette unità immobiliari viene trasferita la proprietà di tre posti auto di pertinenza, individuati ai nn. 42, 43 e 46 I due appartamenti, derivanti dal frazionamento dell’originaria particella 2201 sub 44, sono identificati al NCEU del Comune di Milazzo al foglio 6, part. 2201, sub 59, cat. A/10, classe 1, consistenza 8 vani, rendita Euro 1.074,23 ed al foglio 6, part. 2201, sub 60, cat. A/10, classe 1, consistenza 9 vani, rendita Euro 1.208,51. La terrazza di copertura/lastrico solare è identificata al NCEU del Comune di Milazzo al foglio 6, part. 2201 sub 45, cat. F/5, consistenza 258 mq. Prezzo base Euro 288.250,00. Offerta minima: Euro 216.187,50. Termine presentazione offerte: 10/02/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 14/02/25 ore 11:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Mario Scardino tel. 0909703648. Rif. RGE 2/2023 BC876210 PACE DEL MELA (ME) – VIA AMENDOLA, 4 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO ad uso residenziale di 88 mq ubicato al piano terra di un fabbricato a tre elevazioni f.t., costituito da un soggiorno/cucina, due camere da letto, due bagni, un ripostiglio e terrazza. Il garage posto al piano seminterrato è pertinenza esclusiva dell’appartamento, oltre un posto macchina scoperto nel cortile condominiale. Identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Pace del Mela (Me) al foglio 7 particella 1782 sub. 18, categoria A/2, classe 6, consistenza 6 vani, R.C. € 281,99, indirizzo catastale: via Giovanni Amendola snc, piano T. Il box singolo composto da un vano è identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Pace del Mela (Me) al foglio 7 particella 1782 sub. 14, categoria C/6, classe 2, consistenza 17 mq, R.C. € 25,46, indirizzo catastale: via Giovanni Amendola snc, piano S1. Il posto auto, composto da area scoperta, identificato con il numero 3. Prezzo base Euro 84.763,50. Offerta minima: Euro 63.573,00. Termine presentazione offerte: 17/02/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 21/02/25 ore 15:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Dott. Salvatore Cutrupia tel. 0921383305. Custode Giudiziario Dott. Salvatore Cutrupia tel. 3386175797. Rif. RGE 20/2024 BC876187 PACE DEL MELA (ME) – VIA NAZIONALE, 411 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) – APPARTAMENTO per la quota di 1/2 di piena proprietà. Sito al piano 1 e composto da n 4 vani, wc, cucina e 2 balconi, rifinito, di circa 124 mq, oltre circa 17 mq di balconi. Rifinito internamente. Identificato al catasto fabbricati: foglio 3 mappale 227 subalterno 9, categoria A/4 abitazione di tipo popolare, classe 4, consistenza 5,5 vani, rendita catastale 204,52 €; – DEPOSITO ARTIGIANALE per la quota di 1/2 di piena proprietà. Sito al piano 1 e composto da n 2 vani, wc e 1 balcone, parzialmente rifinito, di circa 79 mq, oltre circa 20 mq di accessori coperti. Identificato al catasto fabbricati: foglio 3 mappale 227 subalterno 12, categoria C/2 magazzini e locali di deposito, classe 1, consistenza 71 mq, rendita catastale 80,67 €; – BOX DOPPIO per la quota di 1/2 di piena proprietà. Sito al piano T e composto da n 1 vano, non rifinito, di circa 48 mq. Identificato al catasto fabbricati: foglio 3 mappale 227 subalterno 5, categoria C/2 magazzini e locali di deposito, classe 1, consistenza 40 mq, rendita catastale 45,45 €. Prezzo base Euro 43.043,21. Offerta minima: Euro 32.282,41. Termine presentazione offerte: 17/02/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 21/02/25 ore 17:00. c/o Via Regina Margherita n. 188 Barcellona Pozzo Di Gotto Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Tiziana Angela Brancato tel. 0909791182. Rif. RGE 90/2023 BC876232 SAN FILIPPO DEL MELA (ME) – VIA DE GASPERI, 16 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – INTERA PIENA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO ubicato al piano primo di un fabbricato a due elevazioni fuori terra sito in San Filippo del Mela (ME) Via Alcide De Gasperi n. 16 Piano 1, riportato in catasto al foglio 6, part. 789, subalterno 3 (in pignoramento subalterno 2), categoria A/4, classe 3, consistenza 4,5, superficie catastale 89,00, rendita € 209,17. Prezzo base Euro 75.000,00. Offerta minima: Euro 56.250,00. Termine presentazione offerte: 14/02/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/02/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marina Italiano tel. 0909791567 – 3471355290. Rif. RGE 102/2018 BC875973 SANTA LUCIA DEL MELA (ME) – VIA CESARE BATTISITI, 57 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) LETTERA B) LABORATORIO ARTIGIANALE della superficie commerciale di circa 73,20 mq, per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’unità immobiliare e ubicata al piano sotto strada del fabbricato a tre elevazioni fuori terra e sottotetto, ed e composta da un punto di vista distributive da un vano principale con due ampie vetrate da dove si accede dalla Via Cesare Battisti, da due retri vano, da un wc ed anti wc. Prezzo base Euro 44.469,00. Offerta minima: Euro 33.351,75. Termine presentazione offerte: 10/03/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 14/03/25 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Biagio Parmaliana tel.0909791567. Rif. RGE 48/2023 BC876597 SANTA LUCIA DEL MELA (ME) – VIA GARIBALDI 63-65 (EX 106-108) – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – quota intera in piena proprietà del fabbricato ad uso civile abitazione, della superficie commerciale di mq 179,50. Il suddetto immobile è composto da un piano terra, primo, secondo e terzo così distribuito: – al piano terra è localizzato l’ingresso che va su una stanza adibita a deposito e di fronte vano scale che porta al piano primo costituito da un soggiorno e due camere, al secondo piano un angolo cottura, una zona pranzo, una dispensa, un wc e un terrazzo, il terzo piano un soppalco e un terrazzo. Prezzo base Euro 60.000,00. Offerta minima: Euro 45.000,00. Termine presentazione offerte: 03/03/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 07/03/25 ore 17:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Mario Meo tel. 0909765269 – 3923101800. Custode Giudiziario Avv. Pietro Aloisio tel. 0909072910. Rif. RGE 40/2023 BC876189 Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA CAV. LUIGI STILO, 51 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO a piano cantinato, ammezzato, e terra, individuato nel Catasto Fabbricati del Comune di Barcellona P.G. al foglio 12 particella 2198 sub 1, Cat. C/3, classe 2, consistenza 712 mq., superficie catastale 726 mq. R.C. € 2.757,88 e foglio 12 particella 2198 sub 2, Cat. A/10, classe 3, 3 vani, superficie catastale 121 mq. R.C. € 557,77. Prezzo base Euro 58.962,00. Offerta minima: Euro 44.222,00. Termine presentazione offerte: 24/02/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 28/02/25 ore 15:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Claudia Alberto tel. 0909799688 – 3357326295. Rif. RGE 116/2021 BC876244 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 250 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) QUOTA INTERA IN PIENA PROPRIETÀ DI NEGOZIO della superficie commerciale di 310,92 mq. L’immobile si compone di più corpi collegati tra loro in maniera complessa e articolata. E’ formato da un corpo principale a 4 elevazioni fuori terra (oltre terrazzo) dal quale si accede all’intera struttura, contraddistinto dal foglio 53 part. 304-306-305 sub.3-3-7 (ex 53 part. 305 sub. 3. ed ex foglio 53 part.306-305 sub.1-5). Prezzo base Euro 111.539,54. Offerta minima: Euro 83.654,66. Termine presentazione offerte: 10/03/25 ore 12:00. VIA LUIGI EINAUDI (EX VIA SAMBUCA), SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) QUOTA INTERA IN PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARI appartenenti ad un fabbricato a 4 piani fuori terra oltre terrazzo di copertura praticabile. In Catasto Fabbricati al foglio 18, particelle: – 2159 sub. 3 Categoria F/3 piano terra;- 2159 sub. 4 Categoria F/3 piano terra;- 2159 sub. 5 Categoria F/3 piano primo;- 2159 sub. 6 Categoria F/3 piano primo;- 2159 sub. 9 Categoria F/3 piano terzo;- 2159 sub. 10 Categoria F/3 piano terzo; L’immobile è ubicato in una zona non molto distante dal centro ed è totalmente al rustico e necessita di ristrutturazione. Da progetto si prevede al piano terra la realizzazione in parte di attività commerciale ed in parte di abitazione. Per i restanti piani il progetto prevedeva la realizzazione di due unità abitative per piano ad esclusione del terrazzo di copertura a piano quarto è escluso dalla vendita il piano secondo. Prezzo base Euro 131.843,54. Offerta minima: Euro 98.882,66. Termine presentazione offerte: 10/03/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 14/03/25 ore 14:20. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Letteria Rosalba Lentini tel. 3388024195. Custode Giudiziario Avv. Corrado Rosina tel. 3511182764. Rif. RGE 646/1992 BC876239 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA KENNEDY ANGOLO VIA PETRARO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN IMMOBILE ADIBITO AD OPIFICIO al piano seminterrato di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra oltre piano semicantinato in Barcellona P.G. via Kennedy, angolo via Petraro. Occupa una superficie in pianta di circa 1220,00 mq altezza netta interna di 4,30 ml. In Catasto al foglio 18, particella 18 sub 77, Piano S1; categoria D1; sup. 1220,00 mq; R.C. Euro 7888,00. Confina con la via Kennedy, la via Petraro, terreno e fabbricati altra ditta, torrente Idria e garage altre ditte. Prezzo base Euro 45.668,00. Offerta minima: Euro 34.251,00. Termine presentazione offerte: 17/02/25 ore 12:00. VIA KENNEDY, 448 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN IMMOBILE ADIBITO A LABORATORIO ARTIGIANALE, posto al piano terra (sopraelevato) di un fabbricato a tre elevazioni f.t. oltre piano semicantinato, sito in Barcellona P.G., via Kennedy, 448. in Catasto foglio 18, particella 18 sub 39, Piano T; categoria C/3; classe 4; Consistenza 111 mq; Totale 126 mq; R.C. Euro 590,47. Confina con la via Petraro, con altra unità immobiliare ed annessa corte di proprietà (sub 38), con corte condominiale e vano scale ed ascensore. Prezzo base Euro 16.700,00 Offerta minima: Euro 12.525,00. Termine presentazione offerte: 17/02/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 21/02/25 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppina Coppolino tel. 0909707200. Rif. RGE 86/2021 BC875963 LIPARI (ME) – FRAZIONE PIANOCONTE – VIA COMUNALE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO L11) Lotto L) – In Lipari, frazione Pianoconte, Via Comunale, piena ed esclusiva proprietà di un locale catastalmente destinato alla categoria D/4 (case di cura e ospedali) sito al piano seminterrato di un corpo di fabbrica a tre elevazioni f.t. delle quali una seminterrata. L’unità immobiliare, composta da numerosi vani e locali accessori, ha una superficie di mq. 347 circa. Esso confina su un lato con particella 791, su un lato con terrapieno, su un lato con sub dello stesso fabbricato e su altro lato con sub 29. Si specifica che, unitamente all’unità immobiliare, viene venduta la quota parte di 1/18 della corte antistante e retrostante il fabbricato, identificata al foglio 79, particella 791, categ. F/1, il cui valore è stato inglobato dal perito nella valutazione del bene. Il bene è identificato al NCEU del Comune di Lipari al foglio 79, part. 790 sub 30 (con aggraffata la particella sub 42), categoria D/4, consistenza 356 mq., rendita catastale E. 2.065,83. Prezzo base Euro 55.000,00. Offerta minima: Euro 41.250,00. Termine presentazione offerte: 10/02/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 14/02/25 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Mario Scardino tel. 0909703648. Rif. RGE 56/2003 BC876980

MESSINA (ME) – VIA DELLE BEGONIE, 20 – VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) UNITÀ ABITATIVA di tipo economico popolare, sup. commerciale 223,55 mq. B) LOCALE ACCESSORIO sup. commerciale 71,61 mq. Prezzo base Euro 165.500,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 140.675,00. Vendita senza incanto 25/02/25 ore 11:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Paolo Petrolo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Giorgia Pruiti Ciarello giorgia.pruiti@gmail.com. Rif. RGE 56/2022 ME877483 Tribunale di Messina Abitazioni e box MESSINA (ME) – VIA MARCHE, 18 – LOTTO 1) NUDA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO facente parte di un complesso edilizio sito in Messina tra le vie Rovigo, Bologna, Liguria e Marche, composto da quattro palazzine denominate “A”, “B”, “C” e “D” (quest’ultima costituita da due scale A e B), a sei elevazioni fuori terra, oltre piano interrato. L’intero complesso ha in comune l’area cortilizia che ha accesso sia pedonale che carrabile da via Rovigo e da via Bologna. Con accesso dalla via Marche n.18 ed è situato al piano terra-rialzato della palazzina B interno 2. Appartamento, ubicato al piano terra rialzato, distinto con il numero interno 2 (due) della Palazzina B, composto da un ingresso, un salone, una cucina, una sala da pranzo, due camere da letto un ripostiglio, un disimpegno, un bagno e due balconi. Sviluppa una superficie lorda complessiva, compresi i balconi, di circa mq. 121,00. superficie catastale mq. 115 – rendita catastale euro 542,28. Costituisce pertinenza esclusiva dell'alloggio la cantina posta al piano sottostrada di superficie lorda pari a mq 12,31, seconda porta a destra scendendo le scale, corridoio di destra, confinante con corridoio condominiale di disimpegno, con detta via Marche e con altre due cantine. Prezzo base Euro 59.200,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 44.400,00. Vendita senza incanto 25/02/25 ore 17:00. G.E. Dott. Paolo Petrolo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Tancredi Zumbo tel. 3913635069. Rif. RGE 326/2018 ME875837 Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 42.756,89. Vendita senza incanto 04/03/25 ore 15:30. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Daniela Pronestì tel. 0902934051 – 3389024009. Rif. RGE 163/2021 ME877486 Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Michele La Torre tel. 090719902. Rif. RGE 262/2018 ME876621 Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 22.500,00. Apertura buste 25/02/25 ore 15:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Commissario Liquidatore Dottore Francesco Cesareo Consolo tel. 0909436277. Rif. RG 1494/2016 Volontaria Giurisdizione ME877485

TRIBUNALE DI MESSINA

RGE 43/2022. In San Pier Niceto (ME), Via Senatore P. Pitrone – Lotto 1: Terreno per la quota di 1/1 piena proprietà. Fabbricato in assenza di titolo edilizio. PREZZO BASE Euro 43.200,00. Offerta minima Euro 32.400,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In San Pier Niceto (ME), Via Senatore Pitrone 234 – Lotto 2: Appartamento primo piano superficie commerciale 128 mq per la quota di 1/1 piena proprietà più terrazzo praticabile al piano primo della superficie commerciale di 100 mq. PREZZO BASE Euro 89.010,00. Offerta minima Euro 66.758,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In San Pier Niceto (ME), Via Senatore Pitrone 234 – Lotto 3: Appartamento primo piano sup comm 94 mq per la quota di 1/1 piena proprietà. Terreno per la quota di 1/1 piena proprietà (Vigneto). N. 5 Depositi per la quota di 1/1 piena proprietà. PREZZO BASE Euro 78.480,00. Offerta minima Euro 58.860,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Valdina (ME), Via Andrea Valdina snc – Lotto 4: Bottega p.t. 43 mq, quota di 1/1 piena proprietà. Il fabbricato si divide in diversi volumi di tipo industriale. Fabbricato per esigenze industriali al piano terra della superficie commerciale di 276 mq per la quota di 1/1 piena proprietà. Il fabbricato si divide in diversi volumi di tipo industriale. PREZZO BASE Euro 155.700,00. Offerta minima Euro 116.775,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 21/03/2025 ore 16:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via Alfredo Cappellini n. 8. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Lo Prete Francesca 3395047006, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 44/2022. In Spadafora (ME), Via Umberto I 11 – Lotto 1: Piena proprietà di immobile piano T, superficie commerciale 84,49 mq, consistenza 4,5 vani. PREZZO BASE Euro 57.030,75. Offerta minima Euro 42.774,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica dal 19/03/2025 ore 12:00 al 20/03/2025 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Lo Prete Francesca 3395047006, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 129/2019. In Messina (ME), via Dell’Uccelliera is. 441 int. 7 – Lotto 1: appartamento posto al piano rialzato, composto da 2 vani con un piccolo balconcino, più cucina e W.C. doccia e lavabo misura mq. 40, con cantina posta al piano seminterrato con superficie utile di mq. 20, per un totale di 60 mq. PREZZO BASE Euro 36.000,00. Offerta minima Euro 27.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 20/03/2025 ore 09:30 presso studio del professionista delegato in Messina, Via Sant’Agostino n.14. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Pruiti Ciarello Giorgia 3203472954, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 145/2022. In Messina (ME), Contrada San Filippo Località San Saba – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1/1 di abitazione. L’unità immobiliare è indipendente, si sviluppa su una superficie commerciale di 179,57 mq disposta su due piani: piano terra e piano seminterrato. PREZZO BASE Euro 102.000,00. Offerta minima Euro 76.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 05/03/2025 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Gruppo Edicom Spa sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. RIGGIO CATERINA 3478531001, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 34/2017. In Messina (ME), vill. Ortoliuzzo, via Nazionale s.s. 113 Km 32,500 – Lotto 4: edificio a due elevazioni di tipo duplex, sussistendo all’interno di ciascun piano un soppalco, e terreno circostante siti in Messina, vill. Ortoliuzzo, via Nazionale s.s. 113 Km 32,500, in Catasto Comune di Messina al foglio 63, particella 225 sub 3, cat. D/8, piano primo, mq. 572,00 circa oltre soppalco di mq 150,00 circa, balconi mq. 86,00 circa, rendita € 10.950,00, con destinazione per esposizione mobili senza contatto col pubblico; sub 5 (porzione del già sub 2), categoria D/7, piano T-1, destinato ad attività produttive, mq. 572,00 circa oltre mq. 385,00 circa di soppalco, rendita € 4.758,00; la rendita catastale dei due fabbricati può essere oggetto di verifica e variazione in aumento; terreno circostante ricadente sulla stessa part. 225, esteso mq. 1588,00 circa (al netto di mq. 1069,00 circa costituenti area di sedime esclusa dal lotto in esame) su parte del quale sono stati realizzati alcuni piccoli manufatti abusivi da demolire a cura e spese dell’aggiudicatario. Il fabbricato di cui al piano primo (sub 3) è stato concesso dalla curatela in locazione temporanea a terzi i quali dovranno rilasciarlo a richiesta del curatore; anche quello sito al piano terra (sub 5) è stato concesso in locazione temporanea a terzi i quali dovranno rilasciarlo a richiesta del curatore. L’aggiudicatario del lotto dovrà obbligarsi, per sé e per i propri aventi causa, a concedere su una porzione di terreno del foglio 63, part. 225 un diritto di servitù di passaggio anche carrabile in favore del fondo sito nel foglio 63 particelle 226 e 993 e 225 (quest’ultima relativamente all’area di sedime dei due fabbricati abusivi facenti parte di altro lotto). PREZZO BASE Euro 430.000,00. Offerta minima Euro 322.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Dal 18/03/2025 ore 12:00 e fino al 21/03/2025 ore 12:00 avrà luogo una procedura competitiva di vendita telematica asincrona accessibile dal sito www.doauction.it senza incanto tramite commissionario Gruppo Edicom Spa G.D. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Curatore fallimentare Avv. Cucinotta Giuseppe Carmelo 0906010075, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it