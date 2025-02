Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Redazionale

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” martedì 25 e mercoledì 26 FEBBRAIO 2025

GE 6/2016. In Valdina (ME), Via Nazionale 143 – Lotto UNICO: Piena proprietà di capannone industriale composto da: a) fabbricato a due elevazioni fuori terra con struttura portante in c.a.; b) un capannone a una elevazione fuori terra a tre campate con struttura portante in acciaio e tamponatura esterna in muratura; c) tre tettoie a una elevazione fuori terra con struttura portante in acciaio. PREZZO BASE Euro 592.587,37. Offerta minima Euro 444.440,52. Rilancio minimo in aumento Euro 20.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 28/05/2025 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Passaro Daniele 3779922132, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 7/2015. In Torregrotta (ME), Via Nazionale – Via Industriale – Lotto UNICO: Immobile destinato a laboratorio artigianale, della superficie commerciale di 413,37 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà, piano T. PREZZO BASE Euro 120.826,89. Offerta minima Euro 90.620,17. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 14/05/2025 ore 11:00 presso sala aste telematiche della società Edicom, sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Galia Marco 0902939912, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 33/2019. In Messina (ME), Via Pietro Castelli – Lotto 6: piena proprietà di un locale deposito posto al piano S1 scala B superficie lorda commerciale mq 50 circa. PREZZO BASE Euro 20.429,00. Offerta minima Euro 15.321,75. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), Via Pietro Castelli – Lotto 7: piena proprietà di un locale deposito posto al piano T scala B superficie lorda commerciale mq 9 circa. PREZZO BASE Euro 5.428,00. Offerta minima Euro 4.071,00. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. In Messina (ME), Via Pietro Castelli – Lotto 8: piena proprietà di un locale deposito posto al piano S4 superficie lorda complessiva mq 93,00 circa. PREZZO BASE Euro 52.372,00. Offerta minima Euro 39.279,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Via Pietro Castelli – Lotto 10: piena proprietà di un locale deposito posto al piano S3 superficie lorda complessiva mq 85,00 circa. PREZZO BASE Euro 48.215,00. Offerta minima Euro 36.161,25. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Via Pietro Castelli – Lotto 11: piena proprietà di un locale deposito posto al piano S3 superficie lorda complessiva mq 9,00 circa. PREZZO BASE Euro 5.454,15. Offerta minima Euro 4.090,61. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. In Messina (ME), Via Pietro Castelli – Lotto 13: piena proprietà di un locale deposito posto al piano S3 superficie lorda complessiva mq 8 circa. PREZZO BASE Euro 6.777,53. Offerta minima Euro 5.083,14. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. Asta senza Incanto 20/05/2025 ore 10:00 presso locali della DEAS in Messina via Nino Bixio n. 33. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Campagna Maria Luisa 3388983039, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 61/2023. In Valdina, Contrada Stato – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di un appartamento per civile abitazione facente parte di una villetta bifamiliare di un complesso residenziale costituito da sei corpi di fabbrica. L’immobile si sviluppa su più livelli: piano cantinato, piano terra, piano primo e sottotetto. Non è dotato di ascensore ma solo di scale interne ed esterne (dal piano cantinato al piano terra). PREZZO BASE Euro 173.496,00. Offerta minima Euro 130.122,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00.Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 23/05/2025 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Gruppo Edicom Spa sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Bottari Giuseppe 090712392, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 108/2023. In Messina (ME), Mili S. Pietro Via Roccarelli – Lotto UNICO: Piena proprietà dell’unità immobiliare singola destinata ad abitazione a quattro livelli fuori terra e copertura piana. PREZZO BASE Euro 41.085,00. Offerta minima Euro 30.813,75. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica dal 21/05/2025 ore 14:30 al 22/05/2025 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Magaudda Giuseppe 3342635809, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 149/2021. In Messina (ME), Via Dietro Chiesa – Lotto 1: BENE 001 immobile composto da locale deposito al piano terra e appartamento al primo e secondo piano – foglio 130 particella 14 sub. 2, categoria C/2, consistenza 18 mq, piano: Terra; – foglio 130 particella 14 sub. 1 , categoria A/4, classe 5, consistenza 3 vani, piano: Primo. – foglio 130 particella 14 sub. 4 categoria A/4, classe 5, consistenza 4,5 vani, piano: Secondo;. BENE N. 002 – deposito posto al piano terra con accesso autonomo – Dati catasto urbano: foglio 130 particella 14 sub. 3, zona Dati catasto urbano: foglio 130 particella 14 sub. 3, consistenza 15 mq, piano: terra. PREZZO BASE Euro 19.900,00. Offerta minima Euro 14.925,00. Rilancio minimo in aumento Euro 600,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 06/05/2025 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Garufi Antonello 3383517119, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 201/2012. In Roccella Valdemone (ME), Via Santa Maria 44 – Lotto UNICO: Appartamento su 3 piani composto da salotto, ripostiglio, 2 camere, bagno, cucina; sup. lorda coperta mq 99 oltre terrazzo e lavatoio mq 16,50. PREZZO BASE Euro 13.465,00. Offerta minima Euro 10.100,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 06/05/2025 ore 11:00 presso studio del delegato in Messina, Viale San Martino 116. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Picciolo Gaetano 3934275580, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 64/2005. In Messina (ME), villaggio Camaro inferiore Fondo Pistone, via Crotone 56 – Lotto 6: appartamento composto da tre elevazioni f.t. e si estende per una superficie coperta complessiva di circa mq 330, comprende al piano terra un ampio garage di circa mq 80, più un locale autoclave, ripostiglio e un wc; al piano primo un disimpegno, cucina, salone , un bagno e due balconi di mq 19 ciascuno; al piano secondo tre camere da letto, bagno-lavanderia, ripostiglio, disimpegno corridoio e due balconi di mq 19 ciascuno, sviluppa una sup. lorda di mq 359,58 ca. PREZZO BASE Euro 78.484,65. Offerta minima Euro 59.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 6.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 23/05/2025 ore 11:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Picciolo Gaetano 3934275580, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 115/2022. In Giardini-Naxos (ME), Via Pietrenere – Lotto UNICO: Intera piena proprietà di appartamento per civile abitazione avente superficie commerciale di mq 45,72, posto al piano terzo ( quarta elevazione f.t), composta da zona di ingresso soggiorno-cucina, una camera da letto , un bagno e un balcone. PREZZO BASE Euro 49.420,00. Offerta minima Euro 37.065,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 29/04/2025 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Gruppo Edicom Spa sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Galipò Natale 0906413095, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 2/2019. In Messina (ME), Strada Campolino – Lotto UNICO: Appartamento per civile abitazione, ubicato al piano terra di un plesso edilizio a più elevazioni fuori terra, con soprastante lastrico solare di pertinenza. L’appartamento, della superficie lorda di circa 60 mq, è composto da due vani, cucina e servizio igienico, oltre una piccola corte di pertinenza di 40 mq. circa, Piano T, vani 3,5,. con annesso lastrico solare Piano 4. PREZZO BASE Euro 42.824,77. Offerta minima Euro 32.118,58. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 07/05/2025 ore 11:00 presso sala aste telematiche della società Edicom, sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Curatore fallimentare Avv. Tramonte Micaela 090674380, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it