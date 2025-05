Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Redazionale

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” giovedì 22 maggio 2025

RGE 32/2020. In Rometta (ME), Via G. Pino 15 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1/1 dell’appartamento della superficie commerciale di 120,38 mq. auto coperto con ingresso indipendente dalla via Graziella Pino 17. La superficie esterna lorda (SEL) del predetto posto auto è pari a mq. 15,22, mentre quella calpestabile risulta di circa mq. 10,58 ed altezza interna di mt. 3,00, e sviluppa una superficie commerciale di 7,61 Mq. PREZZO BASE Euro 58.900,00. Offerta minima Euro 44.175,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/09/2025 ore 16:30 presso studio del professionista in Messina, Via Cesare Battisti, 191 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Sammartano Ennio 0907384212, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 64/2023. In Mongiuffi Melia (ME), Via Rosario 24 – Lotto UNICO: Abitazione di tipo civile. Magazzino e/o locale di deposito. Fa parte del lotto quale bene comune non censibile il terreno sito in Mongiuffi Melia (ME), via Rosario snc identificato al catasto fabbricati al foglio 5, particella 859 sub. 1, della superficie di 558,00 mq, senza rendita. PREZZO BASE Euro 45.400,00. Offerta minima Euro 34.050,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica dal 30/09/2025 ore 17:30 al 01/10/2025 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Sammartano Ennio 0907384212, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 68/2023. In Messina (ME), Via Quod Quaeris isolato 435/A 30 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 del seguente bene: unità immobiliare ad uso civile posta al piano terra di un edificio composto da tre elevazioni fuori terra e copertura a terrazzo, con accesso diretto dal cortile condominiale. L’immobile è composto da disimpegno di circa 2,30 mq, cucina di circa 4,40 mq, bagno di circa 2,70 mq e due vani rispettivamente di circa 10,50 mq e 14,50 mq. PREZZO BASE Euro 36.135,00. Offerta minima Euro 27.101,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica dal 01/08/2025 ore 10:00 al 02/08/2025 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Borzi Iolanda 335323397, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 113/2022. In Messina (ME), Contrada Fossa Grande – Lotto UNICO: Proprietà per la quota di 1/1 di appezzamento di terreno edificabile, fabbricato in corso di costruzione e deposito attrezzi. L’immobile consiste in un terreno edificabile che risulta essere composto da due particelle sulle quali insistono un fabbricato in corso di costruzione e un piccolo deposito. Dette particelle nell’insieme, sviluppano una superficie di 6.195,00 mq. PREZZO BASE Euro 985.636,00. Offerta minima Euro 739.227,00. Rilancio minimo in aumento Euro 30.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 17/09/2025 ore 11:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Corso Cavour n. 106 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Di Pietro Teresa 090669650, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 138/2022. In Venetico (ME), Via Sicilia – Lotto UNICO: piena proprietà di locale commerciale piano terra della superficie commerciale di mq 111. PREZZO BASE Euro 75.000,00. Offerta minima Euro 56.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 22/07/2025 ore 10:00 presso COPAS in Messina, Viale San Martino is. 79/B n. 261 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Costa Giovanni 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 142/2022. In Messina (ME), Via La Pira 34 – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione posto al piano 5° (sesta elevazione f.t.) nel “complesso Eucalipto pal. H”. PREZZO BASE Euro 82.395,00. Offerta minima Euro 61.796,25. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Asta senza Incanto 09/09/2025 ore 09:30 presso studio del delegato in Messina Via Romagnosi 7. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 161/2023. In Messina (ME), Via Ghibellina 88 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 100/100 di appartamento della superficie commerciale di 101,00 mq. L’immobile è ubicato al piano primo in edificio condominiale a tre elevazioni fuori terra. Il fabbricato non è dotato di ascensore. L’appartamento si compone di ingresso e disimpegno, vano pranzo e vano soggiorno, vano letto, cucina e wc. PREZZO BASE Euro 132.660,00. Offerta minima Euro 99.495,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica dal 30/07/2025 ore 11:00 al 31/07/2025 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Grosso Fabrizio 090670703, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 232/2016. In Messina (ME), Contrada Acqua del Conte, Rione Montepiselli, Complesso Artemide – Lotto 1: BENE 001: ( descritto nella perizia “A” come lotto n. 001)- Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di lastrico solare. BENE 002: ( descritto nella perizia “A” come lotto n. 002)- Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di lastrico solare. PREZZO BASE Euro 12.800,00. Offerta minima Euro 9.600,00. Rilancio minimo in aumento Euro 400,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 09/09/2025 ore 12:00 presso sede ISMEDIA – ADR in Messina, Via Argentieri n. 21 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Garufi Antonello 090360119, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it