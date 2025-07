Aste giudiziarie su Tempostretto, nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Vendite su disposizione del Tribunale di Messina

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” di venerdì 4 luglio 2025

TRIBUNALE DI MESSINA

RGE 24/2023. In Messina (ME), Via Domenico Faucello 4 – Lotto UNICO: Quota di 1000/1000 della proprietà superficiaria di immobile corrispondente a appartamento per civile abitazione con terrazza a livello. L’appartamento è ubicato al primo piano della palazzina B, scala A ed è composto da ingresso, pranzo/soggiorno, corridoio a L, cucina abitabile, tre camere da letto, due bagni e ripostiglio. Quota di 1000/1000 della proprietà superficiaria di immobile corrispondente a Cantina. La cantina ubicata al piano terra è composta da un unico ambiente con superficie commerciale di circa 16,00 mq. PREZZO BASE Euro 125.375,00. Offerta minima Euro 94.031,25. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 23/10/2025 ore 16:30 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via Dogali n. 25 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Bilotta Francesco 090712992, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 123/2023. Messina, C.da San Corrado snc. Terreni di complessivi mq. 57.175,00, in parte in zona boschiva e in parte in zona agricola, incolti e in stato di abbandono, su cui insiste una vasca, con cinque fabbricati in pessimo stato di conservazione, unità collabenti, per due dei quali non rilevata alcuna struttura. Descrizione dettagliata nell’avviso di vendita. Pendente giudizio civile n. 2386/2021 R.G. per costituzione servitù di passaggio sulla part. 2353 oggetto di vendita. Emesso ordine di liberazione per particelle occupate senza titolo. Prezzo base d’asta: euro 214.910,00 Offerta minima: euro 161.182,50 Offerte minime in aumento: euro 5.000,00 VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA ASINCRONA Deliberazione sulle offerte 1.10.2025 alle ore 11.30, in via telematica tramite www.garavirtuale.it G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Notaio Claudio Ciappina 090/716247 – cciappina@notariato.it) Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti pubblicazione: https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, web TV/sito internet www.canaleaste.it; sistema Aste Click; Rivista Aste Giudiziarie Nazionale ed. digitale; Portali www.immobiliare.it, www.casa.it e www.idealista.it.

RGE 147/2019. In Messina (ME), Strada Statale 114 Km 6.200 – Lotto UNICO: Piena proprietà di 1000/1000 di unità immobiliare adibita ad attività commerciale della sup. di mq 2670,00 circa, piano T ricadente nel complesso edilizio polifunzionale denominato “Centro Commerciale Tremestieri”. PREZZO BASE Euro 1.377.000,00. Offerta minima Euro 1.032.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 01/10/2025 ore 10:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Navarra Maria Letizia 090671582, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 149/2024. In Messina (ME), Viale dei Tigli Palazzo dei Gerani 4 – Lotto 1: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di un appartamento posto al piano sesto, composto da un soggiorno, due camere, due bagni, ampia cucina, ripostiglio, due disimpegni e tre balconi. Superficie catastale mq 137. PREZZO BASE Euro 140.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Messina (ME), Via Antonio Maria Jaci 32 – Lotto 2: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di un appartamento piano terra, composto da due vani, cucina, w.c., disimpegno, chiostrina e corte esterna con annesso vano autoclave. Superficie catastale di mq 99. PREZZO BASE Euro 95.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 28/10/2025 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Parisi Alessia 3459436131, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 182/1997. In Messina (ME), C.da Guardia, Salita Rio Orto, villaggio ortoliuzzo – Lotto UNICO: a) immobile a P.T. (sala d’ingresso, ampia sala ristorante, altra saletta ristorante e servizi, con corte esclusiva di mq. 300 circa, su cui insistono tettoia chiusa in ampliamento e altra tettoia, in struttura leggera); mq. lordi complessivi 552 circa; b) immobile, a P. T., di complessivi mq. lordi 285 circa, con destinazione catastale commerciale; c) deposito di complessivi mq. lordi 74 circa, con annesso terreno; d) entrostante terreno, vi insiste un piccolo corpo di fabbrica abusivo. PREZZO BASE Euro 230.760,00. Offerta minima Euro 173.070,00. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. Asta senza Incanto 19/09/2025 ore 11:00 avanti il delegato c/o studio legale Tesoro, sito in Messina, Via Nicola Scotto n. 13. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. De Lieto Vollaro Paola 3282912477, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 211/2023. Giardini – Naxos, Fraz. Recanati, Via Jannuzzo Appartamento nel complesso “Stella Marina 1”, P. 1, int. 39, composto da vano soggiorno/letto con a.c., bagno, piccolo disimpegno e balconcino coperto da pensilina, mq. commerciali 21,72 circa; necessita di manutenzioni indicate in perizia. Dall’A.P.E. allegato alla CTU in classe E. Prezzo base d’asta: euro 41.500,00 Offerta minima: euro 31.125,00 Offerte minime in aumento in caso di gara: euro 1.000,00 VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA ASINCRONA Deliberazione sulle offerte 1.10.2025 alle ore 12.00, in via telematica tramite www.garavirtuale.it G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Notaio Claudio Ciappina 090/716247 – cciappina@notariato.it) Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti pubblicazione: https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it ; web TV/sito internet www.canaleaste.it; sistema Aste Click; Rivista Aste Giudiziarie Nazionale ed. digitale; Portali www.immobiliare.it, www.casa.it e www.idealista.it

RGE 220/2006 +222/09. In Valdina (ME), Via Gabriele D’Annunzio – Lotto 6: intero piano primo sottostrada composto da tre vani, sviluppa una superficie complessiva di mq 348,00. PREZZO BASE Euro 23.000,00. Offerta minima Euro 17.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Gualtieri Sicaminò (ME), Contrada Cataolo snc – Lotto 12: Terreno agricolo di forma rettangolare e pressocché pianeggiante con la presenza di colture arboree e di qualche albero da frutto, della superficie complessiva di circa mq 2869. Immobile composto da appartamento per una superficie totale di circa 65,00 mq dove, a pochi metri è ubicato il locale deposito, ad un piano fuori terra, con una superficie di circa 9,00 mq., entrambi in condizioni fatiscenti, con importanti ed estese lesioni alla struttura portante; gli immobili sono interessati da evidenti infiltrazioni dal tetto ed estese macchie di umidità da risalita. PREZZO BASE Euro 27.918,00. Offerta minima Euro 20.938,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 16/10/2025 ore 16:00 presso studio del delegato in Messina via Luciano Manara 82. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio Torre Rosa 3930449557, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 319/2018. In Giardini-Naxos (ME), Via Mastrociccio 14-16 – Lotto 3: appartamento della superficie commerciale di 55,00 mq. Trattasi di un appartamento posto al piano primo del corpo di fabbrica denominato “C” di un complesso edilizio composto complessivamente da tre palazzine (“A”,”B” e a tre elevazioni fuori terra oltre n. 3 piani sottostrada sfalzati. PREZZO BASE Euro 61.571,26. Offerta minima Euro 46.178,45. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 19/11/2025 ore 10:00 presso locali della COPAS in Messina, Viale San Martino is. 79/B n. 261 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Dott. Costa Andrea 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 475/1992 Valdina, Via Nemi LOTTO 1 – Porzioni di fabbricato di vecchia costruzione l’una con accesso dal civico 35, di tre vani a P. 1°, l’altra con accesso dai civici 37 – 39, di tre vani, cucina e w.c. a P.T. e da due vani a P. 1°, questi ultimi collegati da scala interna, con copertura a tetto. Prezzo base d’asta: euro 25.001,60 VENDITA SENZA INCANTO Asta 14.10.2025 ore 10.15 Luogo: Via Cavalieri della Stella n. 7 Messina Per informazioni rivolgersi a: 090/6409852 – 090344892 Notaio Delegato: Adele Penna G.E. Dott. Petrolo Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it