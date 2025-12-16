Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Redazionale

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” martedì 9 dicembre 2025

TRIBUNALE DI MESSINA

RGE 11/2024. In Messina (ME), Via Monte Gallo 15 – Lotto UNICO: Piena proprietà di appartamento che si sviluppa su più livelli: piano terra, primo e secondo. Non è dotato di ascensore. Il portoncino di ingresso è ubicato direttamente sulla via pubblica. L’unità abitativa è composta da un ingresso a p.t. dal quale prende avvio la scala che raggiunge i piani superiori; al primo piano sono presenti due vani, un disimpegno e un bagno; il piano secondo è composto da un ripostiglio, una veranda coperta e un bagno. L’appartamento è dotato di due balconi. PREZZO BASE Euro 36.010,00. Offerta minima Euro 27.007,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 24/02/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Denaro Daniela 3402474456, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 36/2023. In Giardini-Naxos (ME), Viale Jannuzzo 39, C.da Recanati – Lotto UNICO: Appartamento a P. 1, Sc. D, int. 3, composto da soggiorno con a.c., due vani e bagno, oltre terrazzo e balcone, di complessivi mq. lordi 90,20 circa e due autorimesse a P. 1S, ciascuna di un unico vano di mq. 15 circa. Dall’APE allegato alla CTU appartamento in classe F. Disdettato dal custode in data 24.10.24 contratto di locazione ad uso abitativo dell’11.05.2021, reg.to il 26.05.2021; giusto provvedimento del 5.9.25 in corso attività per il rilascio. PREZZO BASE Euro 151.650,00. Offerta minima Euro 113.737,50. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 03/02/2026 ore 11:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via Ducezio n. 12 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Notaio Calogero Luisa 090670129, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 59/2024. In Letojanni (ME), Via Montebianco 45 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento per civile abitazione facente parte di un fabbricato situato in un complesso residenziale (Residence LETO B) costituito da diversi corpi di fabbrica. L’unità immobiliare è al piano terra e sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 77.49 (sup. commerciale 61.74 mq). Categoria A/2, classe 8, consistenza 4 vani, superficie catastale 63 mq (escluse aree scoperte 57 mq), rendita catastale euro 206,58. PREZZO BASE Euro 104.910,40. Offerta minima Euro 78.682,80. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 10/02/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Lo Prete Francesca 3395047006, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 94/2023. In Messina (ME), Strada Panoramica dello Stretto, Complesso I Gabbiani – Lotto UNICO: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento posto al piano terzo composto da: ingresso, pranzo-soggiorno, cucina, 2 bagni, 2 camere da letto,1 ripostiglio e una veranda. Consistenza 6,5 vani, superficie catastale totale mq.122, escluso aree scoperte mq.114. L’ immobile gode di uso esclusivo di parcheggio area esterna condominiale contrassegnato al n. 26. L’ immobile è locato sottoposto alla condizione risolutiva espressa di rilascio dell’ immobile alla avvenuta aggiudicazione. PREZZO BASE Euro 150.338,00. Offerta minima Euro 112.753,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 05/03/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avvocato Bottari Maria Rita 0902928097, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 118/2005. In Messina (ME), Contrada Ricciardo, Villaggio Castanea – Lotto 2: Terreno di are 11.70, dalla perizia in Zona I3 Boschi. PREZZO BASE Euro 2.671,45. Rilancio minimo in aumento Euro 100,00. In Messina (ME), Vill. Castanea, Contrada Grazia – Lotto 3: Terreno di complessive are 97.12, dalla perizia in piccola parte in zona I3 boschi ed in gran parte in zona E1 all’interno della fascia di rispetto boschiva. E’ compresa la superficie di un antico fabbricato rurale di cui residuano i muri perimetrali; vi insistono sei piccoli fabbrucati. PREZZO BASE Euro 44.953,95. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 03/02/2026 ore 11:30 presso studio Notaio in Messina, Via Ducezio n. 12. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Notaio Calogero Luisa 090670129. Custode Giudiziario Avv. La Rocca Simone tel. 0902934889 per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 134/2024. In Letojanni (ME), Contrada San Filippo, Via Nazionale – Lotto UNICO: piena proprietà di immobile facente parte del complesso di villette denominato “Complesso gli Ulivi”, posto al primo piano, int. 14, composto da cucina -soggiorno, una camera, w.c. con anti bagno, terrazza e soprastante locale sottotetto non abitabile adibito ad impianti tecnologici con annessi tre terrazzini, avente accesso attraverso una scala esterna di proprietà. Cat. A/2, classe 8, vani 3,5, rendita 180,76. e relativo posto auto esterno scoperto individuato con il n. 15, piano T, cat. C/6, classe 1, mq. 9, rendita 16,73. PREZZO BASE Euro 65.500,00. Offerta minima Euro 49.125,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 24/02/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Lo Prete Francesca 3395047006, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 149/2023. In Messina (ME), Via Consolare Pompea n. 1459, frazione Villaggio Sant’Agata, Complesso Principe – Lotto UNICO: PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO posto al piano T, composto da un ingresso, sei camere, un bagno ed un ripostiglio, oltre a un corridoio centrale che serve e disimpegnare tutti gli ambienti. Annessi vi sono due terrazze a sud ed un posto auto situato all’esterno nell’area condominiale carrabile del complesso. L’immobile sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 171,58, vani 7,5, rendita 1.510,64. PREZZO BASE Euro 215.630,33. Offerta minima Euro 161.722,74. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 18/02/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Arlotta Salvatore 0902932021, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 182/2024. In Messina (ME), C.da Calvario, quartiere località Bordonaro – Lotto UNICO: PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della superficie commerciale di 142,00 mq, posto al piano T e composto da: ingresso e disimpegno con accesso da terrazzino comune ad altro accesso di altri appartamenti di terzi; n.2 vani letto, ampia cucina/soggiorno; corridoio, WC oltre locale intercapedine e balcone aggettante di pertinenza prospettante sul Torrente Bordonaro, collegato con ampia terrazza trapezoidale irregolare. PREZZO BASE Euro 54.720,00. Offerta minima Euro 41.040,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 25/02/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Arlotta Salvatore 0902932021, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 220/2006 +222/09. In Gualtieri Sicaminò (ME), Contrada Cataolo snc – Lotto 12: Terreno agricolo di forma rettangolare e pressocché pianeggiante con la presenza di colture arboree e di qualche albero da frutto, della superficie complessiva di circa mq 2869. Immobile composto da appartamento per una superficie totale di circa 65,00 mq dove, a pochi metri è ubicato il locale deposito, ad un piano fuori terra, con una superficie di circa 9,00 mq., entrambi in condizioni fatiscenti, con importanti ed estese lesioni alla struttura portante; gli immobili sono interessati da evidenti infiltrazioni dal tetto ed estese macchie di umidità da risalita. PREZZO BASE Euro 20.938,50. Offerta minima Euro 15.703,88. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 26/02/2026 ore 16:15 presso studio del delegato in Messina via Luciano Manara 82. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio Torre Rosa 3930449557, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 452/2025. In Taormina (ME), Contrada Fiascara, frazione Trappitello – Lotto UNICO: Piena proprietà di FABBRICATO RURALE, della superficie commerciale di 145,55 mq, posto al piano P-1, qualità/classe Ente Urbano;. Piena proprietà di Collabente privo di tetto, della superficie commerciale di 57,00 mq, posto al piano terra, zona censuaria 1, classe 4, consistenza 3,5 vani, rendita 777,27 Euro;. Piena proprietà di deposito posto al piano terra, composto da n. 3 vani più bagno, qualità/classe ENTE URBANO, superficie 29;. Piena proprietà di appezzamento di terreno incolto con magazzini, posto al piano terra, qualità/classe F U D ACCERT, superficie 940;. Piena proprietà di terreno agricolo della superficie commerciale di 3.109,20 mq, qualità/classe seminativo, superficie 3595, reddito agrario €. 3,71, reddito dominicale €. 9,28;. Piena proprietà di terreno agricolo della superficie commerciale di 1.345,00 mq, qualità/classe seminativo, superficie 1345, reddito agrario €. 1,34, reddito dominicale €. 3,47. PREZZO BASE Euro 152.825,29. Offerta minima Euro 114.618,96. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 18/02/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avvocato Arlotta Salvatore 0902932021, per info e visita immobile.