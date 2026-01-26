Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Abitazioni e box

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA CASE ALESCI, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO della superficie commerciale di 133,63 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’appartamento è composto da un soggiorno, una cucina , una camera matrimoniale, due camerette e due bagni. E’ posto al piano primo di un fabbricato costituito da tre piani fuori terra in c.a. interno 1, scala 1;vani 5. Prezzo base Euro 81.229,02. Offerta minima: Euro 60.921,76. Termine presentazione offerte: 13/03/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/03/26 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Imbruglia tel. 3406267585. Rif. RGE 77/2024 BC905995

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA IDRIA, 50 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA INDIVISA DI ½ DI FABBRICATO a tre elevazioni fuori terra sito in Barcellona Pozzo di Gotto, via Idria n. 50, piano terra, primo piano e lanternino scala di copertura al secondo piano, con annessa piccola corte retrostante. Nel catasto fabbricati del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto risulta al foglio 56, particella 34, sub. 1, Via Idria snc, piano T-1-2, superficie commerciale 191,10 mq, superficie catastale 186,00 mq, categoria A/2, classe 9, vani 8, rendita euro 433,82. Prezzo base Euro 24.200,00. Offerta minima: Euro 18.150,00. Termine presentazione offerte: 16/03/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 20/03/26 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Cappellano tel. 3890795057. Rif. RGE 37/2024 BC905888

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – CONTRADA S.ANTONINO, VIA SEBASTIANO CRINÒ, 21 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO con cortile retrostante avente una superficie commerciale di 176 mq, destinato a uso di civile abitazione, posto al piano terra di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra, oltre a un lastrico solare. Composto da soggiorno, corridoio, una camera da letto matrimoniale con cabina armadio, due camere da letto singole, un ripostiglio situato sotto la scala che porta ai piani superiori, lavanderia e una zona giorno con cucina/pranzo e bagno. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 11 particella 927 graffata a part. 1035 sub. 1, categoria A/2, classe 5, consistenza 4,5, R.C. € 125,50, indirizzo catastale: Via Sebastiano Crinò n. 21, piano: T. Prezzo base Euro 37.422,00. Offerta minima: Euro 28.067,00. Termine presentazione offerte: 23/03/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 27/03/26 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Cristian Antonino Mazzeo tel. 3470601439. Rif. RGE 48/2024 BC905906

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – FRAZIONE SPINESANTE, QUARTIERE CANTONI – VIA PEZZANAVE, 45 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO al piano terra di 133,61 mq, categoria A/2, classe 8, consistenza 5,5 vani, rendita € 252,81. L’unità immobiliare è composta da ingresso soggiorno, cucina, camera da letto, bagno, w.c., ripostiglio esterno e locale di sgombero. Prezzo base Euro 56.250,00. Offerta minima: Euro 23.730,46. Termine presentazione offerte: 13/03/26 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) APPARTAMENTO al piano primo di 155,00 mq, categoria A/2, classe 8, consistenza 6 vani, rendita € 275,79. L’unità immobiliare è composta da ingresso soggiorno, cucina, due camere da letto, bagno, w.c., ripostiglio. Prezzo base Euro 65.250,00. Offerta minima: Euro 27.527,43. Termine presentazione offerte: 13/03/26 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) APPARTAMENTO al piano secondo di 163,27 mq, categoria A/2, classe 8, consistenza 6,5 vani, rendita € 298,77. L’unità immobiliare è composta da ingresso soggiorno, cucina, due camere da letto, bagno, w.c., ripostiglio. Prezzo base Euro 73.500,00. Offerta minima: Euro 31.007,81. Termine presentazione offerte: 13/03/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/03/26 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Antonella Di Maio tel. 3404718368. Custode Giudiziario Avv. Antonella Di Maio tel. 090930824. Rif. RGE 94/2024 BC906066

FURNARI (ME) – VIA TORRE FORTE, 42-44 – FRAZIONE TONNARELLA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – QUOTA DI 1/1 DI PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO a piano terra di mq 50,40 (composto da cucina, piccolo disimpegno, una camera da letto, un bagno e un ripostiglio) con corte esterna esclusiva di mq 36, facente parte del Corpo B del complesso immobiliare residenziale “Sonia Mare” a tre piani f.t. Al Catasto Fabbricati si individua al Foglio 4 particella 1289 sub 9 graffata alla particella 79 sub 24 del Foglio 4. Immobile occupato. Presenti difformità catastali: immobile non conforme ma regolarizzabile. Prezzo base Euro 52.540,00. Offerta minima: Euro 39.405,00. Termine presentazione offerte: 16/03/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 20/03/26 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Irene Gambadauro tel. 0909702648 – 3471900336. Rif. RGE 24/2025 BC905883

LIPARI (ME) – VIA AREA MORTE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO UNICO – Piena proprietà di un immobile per civile abitazione, ubicato nell’Isola di Lipari, frazione Quattropani, via Area Morte snc. L’immobile ha una superficie coperta complessiva di circa mq. 110,55 e si compone di tre camere da letto, un bagno, una cucina, un soggiorno. Inoltre, all’esterno è ubicato un ulteriore vano adibito a ripostiglio. L’immobile, a unico piano, si a?accia direttamente sulla strada pubblica via Area Morte e l’accesso è consentito da un cancelletto in ferro e una stradella interna che permette di addivenire a più immobili. Prezzo base Euro 120.000,00. Offerta minima: Euro 90.000,00. Termine presentazione offerte: 21/03/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 25/03/26 ore 16:00. c/o Studio Dott. Antonio Italiano Via Giacomo Medici n. 73 Milazzo Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Dott. Antonio Italiano tel. 0909281831. Rif. RGE N. 89/2024 BC905863

LIPARI (ME) – VIA CASTELLARO, SN – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE fuori terra, a LIPARI Via Castellaro, della superficie commerciale di 48,80 mq composto da un ingresso/soggiorno, un ripostiglio/lavanderia, una cucina con un’altezza media di 2,70, una camera da Letto, un disimpegno e un WC, confinante con l’appezzamento di terreno della superficie commerciale di 1.370,00 mq. Prezzo base Euro 35.232,00. Offerta minima: Euro 26.424,00. Termine presentazione offerte: 16/03/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 20/03/26 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonella Tavilla tel. 3476273489. Rif. RGE 12/2024 BC905993

LIPARI (ME) – FRAZIONE VULCANELLO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ Villa singola della superficie commerciale di 165 mq, inserita in un’ampia corte di pertinenza; l’unità immobiliare è posta al piano terra/primo, ha un’altezza interna di ml 3,10/media, avente quale identificazione catastale Fg 1 part. 27 subalterno 8 Categoria A7 Classe 3 Consistenza 9,5 Sup.Catastale 235, Rendita 1.888,94 con deposito in Lipari via Carrozzabile snc, fraz. Vulcanello, della superficie commerciale di 32,82 mq avente quale identificazione catastale fg. 1 part. 27 subalterno 9 Categoria C2 Classe 1 Consistenza 53 Sup. Catastale 55, Rendita 281,93 e con Bene comune non censibile di circa 2.750 mq individuato in catasto al Fg 1 part. 27 sub 10. Prezzo base Euro 398.697,63. Offerta minima: Euro 299.023,22. Termine presentazione offerte: 23/03/26 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ Villa singola della superficie commerciale di 51,70 mq avente caratteristiche di villetta, inserita in un’ampia corte di pertinenza; l’unità immobiliare è posta al piano terra , ha un’altezza interna di 2,75 ed avente identificazione catastale FG 1 part. 27 subalterno 6 Categoria A2 Classe 1 Consistenza 3 Sup. Catastale 57, rendita 294,38 con Bene comune non censibile di circa 2.750 mq individuato in catasto al Fg 1 part. 27 sub 10. Prezzo base Euro 154.187,42. Offerta minima: Euro 115.640,56. Termine presentazione offerte: 23/03/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 27/03/26 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita Avv. Vincenza Livoti tel. 3337963340. Custode Giudiziario Avv. Vincenza Livoti tel. 0909791382 – 3337963340. Rif. RGE 93/2023 BC905983

MILAZZO (ME) – VIA DEI GIARDINI, 44 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della superficie commerciale di euro 249,70 mq, al quale si accede da una scala esterna, composto da due livelli siti a piano primo e piano secondo tra loro collegati tramite una scala interna, nel NCEU del Comune di Milazzo al Foglio 11, part. 1201, sub. 5, piano 1-2, con posto auto su quota di corte esclusiva, individuata come area comune non censibile, posta sul retro del fabbricato, cui si accede tramite cancello carrabile, nel NCEU Comune di Milazzo al Foglio 11, part. 1201, sub. 1. Prezzo base Euro 176.000,00. Offerta minima: Euro 132.000,00. Termine presentazione offerte: 16/03/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 20/03/26 ore 18:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Cappellano tel. 3890795057. Rif. RGE 77/2022 BC905895

SAN FILIPPO DEL MELA (ME) – CORSO GARIBALDI, 41 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO allo stato rustico e senza sanitari al piano primo, della superficie commerciale pari a mq. 104,20 (in catasto fabbricati al fg. 6, part. 704, sub 3, cat. A/2). Prezzo base Euro 59.550,00. Offerta minima: Euro 44.662,50. Termine presentazione offerte: 23/03/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 27/03/26 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Alberto Di Mario. Custode Giudiziario Avv. Alberto Di Mario tel. 0909799847. Per info VEGA tel. 0909799847.Rif. RGE 53/2012 BC905997

SAN FILIPPO DEL MELA (ME) – VIA PROFESSOR GAETANO MARTINO, 36/D – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) 1/1 NUDA PROPRIETÀ, 1/1 USUFRUTTO DI UNA VILLETTA A SCHIERA ADIBITA A CIVILE ABITAZIONe, sito in Via Professor Gaetano Martino 36/D di mq 204,00,suddiviso in piano semi cantinato di mq 55,00, piano terra e primo piano, ognuno di 68,00 mq circa. L’immobile ha degli spazi esterni di pertinenza così suddivisi: corte esterna mq 215,00 ; rampa di accesso mq 23,00; locale di sgombero su corte esterna mq 33,00 cortile coperto con tettoia mq 24,00; striscia di giardino mq 6,00; porzione di corte coperta con tettoia per posto macchina mq 14,72. L’immobile è identificato catastalmente al foglio 4, part. 1038 sub. 5, categoria A/7, classe 5, consistenza 7,5 vani, rendita Euro 383,47. Prezzo base Euro 177.166,70. Offerta minima: Euro 132.875,00. Termine presentazione offerte: 09/03/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 13/03/26 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Anna Maria Catania tel. 0909798244. Rif. RGE 59/2024 BC905980

SANTA LUCIA DEL MELA (ME) – VIA GARIBALDI 63-65 (EX 106-108) – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – QUOTA INTERA IN PIENA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO AD USO CIVILE ABITAZIONE, della superficie commerciale di mq 179,50. Il suddetto immobile è composto da un piano terra, primo, secondo e terzo. Il fabbricato si individua in Catasto Fabbricati al foglio 26 particella 724 sub. 3, categoria A/4, classe 3, vani 8, superficie catastale totale 187 mq., R.C. € 318,14, via Giuseppe Garibaldi n. 106-108, piano T-1-2-3. Prezzo base Euro 16.875,00. Offerta minima: Euro 12.657,00. Termine presentazione offerte: 23/03/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 27/03/26 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Mario Meo tel. 0909765269 – 3923101800. Custode Giudiziario Avv. Pietro Aloisio tel. 3204680128. Rif. RGE 40/2023 BC905899

SANTA LUCIA DEL MELA (ME) – VIA ROMA, 42 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO della superficie commerciale di 98,65 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’appartamento oggetto della perizia è situato al piano primo di un edificio condominiale residenziale in c.a. che è costituito da tre piani fuori terra e un piano seminterrato. Si accede da un vano scala condominiale e non vi è l’ascensore. L’appartamento ha una altezza di interpiano pari a 2.80. E’ contraddistinto al catasto al foglio 17 particella 345 sub. 8 (catasto fabbricati), sezione urbana u, categoria A/2, classe 3, consistenza 99 mq, rendita € 198,84 e allo stesso competono tutti i diritti di comproprietà pro quota sulle parti ed impianti comuni del fabbricato: zona parcheggio al piano terra 80 mq sub 6 , piano S/1 , e la terrazza di copertura del fabbricato sub 12 (lastrico solare). Il fabbricato è stato realizzato negli anni 80 e regolarizzato a seguito di concessione in sanatoria ed è costituito da una zona cucina, pranzo-soggiorno, due camere da letto, un bagno ed un ripostiglio, ha una superficie lorda commerciale di mq 99,00 (5,5 vani). Escluso il bagno e il ripostiglio, ogni altro vano ha accesso diretto ai balconi. I balconi sono ampi e si estendono lungo i prospetti Est e Ovest. Le finiture ed impianti si presentano in un discreto stato di conservazione. L’immobile risulta occupato. – CANTINA della superficie commerciale di 11,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. E’ contraddistinta al catasto al foglio 17 particella 345 sub. 4 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 2, consistenza 11 mq, rendita € 14,20. Il magazzino si trova al piano seminterrato e si accede da una porta che si trova nel disimpegno comune collegato al vano scala. Il magazzino è annesso, mediante una porta esterna metallica, un piccolo cortile/giardino in stato di semiabbandono. Il Magazzino è attualmente utilizzato come deposito e vi è una cucina non utilizzata. Altezza di interpiano mt 2.5. Pur essendo autonoma rispetto all’appartamento, tuttavia, per le modeste dimensioni e la funzione di servizio all’immobile, viene venduta insieme all’appartamento di cui sopra. Prezzo base Euro 36.210,00. Offerta minima: Euro 27.160,00. Termine presentazione offerte: 16/03/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 20/03/26 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonio Luigi Fiorentino tel. 0909223545 – 3294529194. Rif. RGE 1/2023 BC905996

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche