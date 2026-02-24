Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Redazionale

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.D.G. :

Abitazioni e box

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA STATALE ORETO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 7) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO allo stato semirustico ubicato al secondo piano di un edificio a cinque elevazioni f.t., di mq. 155,00 circa, oltre balconi di mq. 27,65 circa. Prezzo base Euro 14.600,00. Offerta minima: Euro 10.950,00. Termine presentazione offerte: 13/04/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/04/26 ore 14:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 9) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO allo stato rustico, senza rifinitura delle pareti, ubicato al terzo piano di un edificio a cinque elevazioni f.t., di mq. 158,00 circa, oltre balconi di mq. 32,87 circa. Prezzo base Euro 13.100,00. Offerta minima: Euro 9.825,00. Termine presentazione offerte: 13/04/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/04/26 ore 17:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 12) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO allo stato rustico, ubicato al quarto piano di un edificio a cinque elevazioni f.t., di mq. 155,00 circa, oltre balconi di mq. 32,87 circa. L’unità immobiliare è composta da un vano, allo stato, risulta costituita da un unico ambiente, senza tramezzature e pareti interne. Prezzo base Euro 13.300,00. Offerta minima: Euro 9.975,00. Termine presentazione offerte: 13/04/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/04/26 ore 17:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 14) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN LOCALE accessorio e lastrico solare, ubicato al quinto piano di un edificio a cinque elevazioni f.t. L’unità immobiliare risulta costituita da un unico vano, con destinazione lavanderia, di mq. 65,74 e da un ampio terrazzo, di mq. 530,36. Prezzo base Euro 6.750,00. Offerta minima: Euro 5.062,50. Termine presentazione offerte: 13/04/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/04/26 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Mario Scardino tel. 0909703648. Rif. RGE 24/2015 BC907487

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA STRETTO ZIGARI , QUARTIERE ZIGARI, 27/B – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO E ANNESSA CANTINA della superficie commerciale di 180,68 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. Gli immobili oggetto di stima sono costituiti da un appartamento e da una cantina. L’appartamento è localizzato al primo piano di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra oltre piano semicantinato, privo di ascensore e con accesso dalla via Stretto Zigari 27/B. La cantina è localizzata al piano seminterrato accessibile dal vano scala. Il fabbricato di cui l’unità immobiliare (appartamento) oggetto di stima occupa l’intero piano primo è in parte allo stato rustico. Esso confina con la corte del fabbricato su due lati, con terreno di altra ditta sul terzo lato e fabbricato di altra ditta sul quarto lato, da cui è separato da apposito giunto tecnico. Non risulta completata la scala condominiale che si presenta priva di intonaci e senza pavimentazione sia dei pianerottoli che dei gradini. Il vano scala è privo di portone di accesso, di impianto citofonico e di ascensore di cui comunque esiste il vano anch’esso allo stato rustico, privo di intonaci al pari del vano scala. La facciata non risulta completata ed in molti tratti è priva dello strato di rifinitura. L’ultimo piano del fabbricato in oggetto è allo stato rustico privo di intonaci esterni. L’immobile risulta occupato. Prezzo base Euro 62.805,10. Offerta minima: Euro 47.103,85. Termine presentazione offerte: 20/04/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 24/04/26 ore 15:00. c/o Studio Avv. Fiorentino Antonio Luigi Piazza San Francesco n. 11 Milazzo Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonio Luigi Fiorentino tel. 0909223545 – 3294529194. Rif. RGE 74/2024 BC907423

CASTROREALE (ME) – FRAZIONE BAFIA, VIA PAPAIANNI, 24 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ per la quota di 1/1 di fabbricato a schiera unifamiliare sito a CASTROREALE Via Papaianni n. 24, frazione Bafia, a triplice elevazione fuori terra oltre seminterrato, della superficie totale di circa 180 mq, composto da zona giorno e angolo cottura al piano terra, tre camere da letto e wc al piano primo, terrazza e torrino scala con deposito al piano secondo, due locali di sgombero al piano seminterrato da cui si accede a corte esterna. NCEU del Comune di Castroreale, foglio 47 particella 2433, cat. A/2, classe 4, cons. 8 vani, r.c. € 256,16. Prezzo base Euro 15.925,78. Offerta minima: Euro 11.944,33. Termine presentazione offerte: 20/04/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 24/04/26 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Massimiliano Chiofalo tel. 0909798682. Rif. RGE 118/2023 BC907638

LIPARI (ME) – VIA PROF. E. CARNEVALE, 59/B – LOTTO 1) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO adibito a civile abitazione ubicato al piano rialzato di un edificio a tre elevazioni f.t., composto da ingresso, corridoio/disimpegno, cucina, quattro camere da letto e due bagni, oltre a due balconi. Superficie coperta di mq. 159,50 e balconi di mq. 17,12. Pertinenze: cortile antistante di mq. 31,18 e cortile retrostante di mq. 29,80. Vendita della quota di 1/7 del piano seminterrato adibito a garage, identificato al nceu del comune di Lipari al foglio 97, part. 423 sub 1, cat. C/6, cl. 4, consist. mq. 226. Identificato al nceu del comune di Lipari al foglio 97, part. 423 sub 3 (con aggraffati i sub 11 e 12), cat. A/2, cl. 8, cons. 8 vani. Prezzo base Euro 243.000,00. Offerta minima: Euro 182.250,00. Termine presentazione offerte: 16/04/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/04/26 ore 12:00. c/o Avv. Mario Andrea Scardino Via Trento 55 Barcellona Pozzo Di Gotto. Giudice tutelare Dott. Francesco Montera. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Mario Scardino tel. 0909703648. Rif. GV 20011/2007 BC907488

MERI’ (ME) – VIA DOTT. BORGHESE, 37 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al primo piano di uno stabile a tre elevazioni f.t. composto piccolo ingresso, soggiorno, cucina, camera da letto, disimpegno, bagno, cameretta, ripostiglio. Superficie commerciale mq. 170 più 23 mq. di balconi. Sul balcone retrostante sono presenti due verande adibite a vano caldaia e wc/lavanderia. In catasto fabbricati fg. 1 part. 669 sub. 5 ( ex sub. 2), categoria A/2, classe 2, consistenza 7 vani, rendita € 227,76. L’immobile è non conforme ma regolarizzabile (costo di regolarizzazione al genio civile e comune di Merì € 5.000,00). Prezzo base Euro 63.487,68. Offerta minima: Euro 47.615,76. Termine presentazione offerte: 04/05/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 08/05/26 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Avv. Stefania Provvidenza Calabro’ tel. 3209430050. Rif. RGE 3/2024 BC907674

MILAZZO (ME) – FRAZIONE SAN PIETRO DI MILAZZO – VIA ON. LUIGI FULCI, 12/A – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI VILLA singola, posta al piano terra e primo piano, adibita a civile abitazione. Si sviluppa due piani fuori terra, cui si accede da un ingresso in terra battuta, comune ad altre abitazioni adiacenti. Al foglio 19, particella 18, sub 1, cat. A/2, classe 5, vani 4,5, rendita catastale. 174,30, mq 119,49. Prezzo base Euro 52.980,00. Offerta minima: Euro 39.735,00. Termine presentazione offerte: 06/05/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 11/05/26 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Amelia Nicolina Mannino tel. 0909794235 – 3479123541. Rif. RGE 17/2023 BC907662

MILAZZO (ME) – VIA VITTORIO VENETO, 10 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ (QUOTE 1/9 + 8/9) DI IMMOBILE sito in comune di Milazzo (ME), via Vittorio Veneto n. 10, piano II, scala A, interno 6; identificato catastalmente al fg. 6 part. 1448, sub 73, cat. A/2, classe 6, vani 5,5, rend. catastale € 252,81. L’immobile è in buono stato conservativo e composto da cucina, due camere da letto, un salotto e due bagni, con balconi. Prezzo base Euro 185.772,00. Offerta minima: Euro 139.329,00. Termine presentazione offerte: 13/04/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/04/26 ore 11:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppina Coppolino tel. 0909707200. Rif. RGE 71/2024 BC907492

MONFORTE SAN GIORGIO (ME) – FRAZIONE MONFORTE MARINA VICO III NAZIONALE, 4 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ APPARTAMENTO di circa mq. 100, sito in Monforte San Giorgio (ME) fraz. Monforte Marina Vico III Nazionale n. 4 scala B int. 19 piano 3. In Catasto Urbano cat. A\2 classe 6 foglio 1 part. 593 sub 20 consistenza 4,5 vani. Prezzo base Euro 67.833,69. Offerta minima: Euro 50.875,27. Termine presentazione offerte: 24/04/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 28/04/26 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Dott. Rodolfo Fiumara tel. 3476117511. Rif. RGE 95/2024 BC907639

MONTALBANO ELICONA (ME) – VIA NAPOLEONE BONAPARTE, 35 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO a tre elevazioni f.t. adibito ad uso abitativo, composto, al piano terra da un ingresso con vano scala, un soggiorno ed una cucina; al piano primo da un pianerottolo da cui si accede alla camera da letto e ad un bagno; al piano secondo da un pianerottolo da cui si accede ad un vano di servizio e ad una terrazza. L’intero edificio ha una consistenza commerciale di mq. 86,25 ed è identificato al nceu del comune di Montalbano Elicona al foglio 32, particella 612 (catasto fabbricati), categoria a/4, classe 3, consistenza 4,5 vani, rendita euro 195,22. Prezzo base Euro 15.693,75. Offerta minima: Euro 11.770,31. Termine presentazione offerte: 20/04/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 24/04/26 ore 15:00. c/o Studio Avv. Santo Napoli Via Roma 22 Barcellona Pozzo Di Gotto Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Santo Napoli tel. 0909762374. Rif. RGE 30/2024 BC907653

SAN PIER NICETO (ME) – VIALE PRESTIMINICO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) APPARTAMENTO a SAN PIER NICETO via Prestiminico, quartiere centro storico, della superficie commerciale di 171,40 mq. Piena ed esclusiva proprietà. Identificazione catastale: foglio 12 particella 476 sub. 3 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 3, consistenza 8,5 vani, piano: primo. Prezzo base Euro 22.272,89. Offerta minima: Euro 16.704,66. Termine presentazione offerte: 16/04/26 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) APPARTAMENTO a SAN PIER NICETO via Prestiminico, frazione centro storico, della superficie commerciale di 188,22 mq. Piena ed esclusiva proprietà. Identificazione catastale: foglio 12 particella 476 sub. 4 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 4, consistenza 8,5 vani, piano secondo. Prezzo base Euro 38.335,78. Offerta minima: Euro 28.751,83. Termine presentazione offerte: 16/04/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 20/04/26 ore 17:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Pina Rita Bruno tel. 0909762981. Custode Giudiziario Avv. Pina Rita Bruno tel. 0909762981 – 3475016923. Rif. RGE 87/2023 BC907497

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 268 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOCALE COMMERCIALE in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Garibaldi n. 268, sito al piano terra del fabbricato a cinque elevazioni fuori terra, consistenza 43 mq (superficie commerciale 53 mq), in N.C.E.U. al Fg. 53 part. 1010 sub 9, cat. C/1, cl. 10, rendita Euro 1.563,42, classe energetica F. L’unità immobiliare si compone di un locale principale ed un w.c. in buono stato di conservazione, un deposito retrostante in condizioni scadenti ed un cortiletto esterno. Libero, presenta difformità edilizie sanabili con una spesa stimata in Euro 8.266,00. Prezzo base Euro 31.875,00. Offerta minima: Euro 23.906,25. Termine presentazione offerte: 04/05/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 08/05/26 ore 16:00. c/o Via Arcodaci n. 44 C/O VEGA Barcellona Pozzo Di Gotto Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Pirri tel. 0909797099. Rif. RGE 6/2025 BC907668

FURNARI (ME) – CONTRADA BAZIA – VIA PRESTIPAOLO, 27 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE NEGOZIO/DEPOSITO ed area di pertinenza posta di fronte all’ingresso dell’immobile, collocati al primo piano di un fabbricato a due elevazioni. In Catasto Urbano negozio cat. C\1 f. 3 part. 424 sub 56 mq. 55 e portico scoperto cat. C\2 f. 3 part. 424 sub 138 mq. 24. Prezzo base Euro 55.653,75. Offerta minima: Euro 41.740,31. Termine presentazione offerte: 17/04/26 ore 15:00. Vendita senza incanto 21/04/26 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Dott. Rodolfo Fiumara tel. 3476117511. Rif. RGE 92/2022 BC906001

MILAZZO (ME) – VIA FIUMARELLA, 53 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) NEGOZIO negozio a MILAZZO via Fiumarella 53-57, della superficie commerciale di 120,00 mq da aggiungere la superficie commerciale dei depositi di 34,32 mq. L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T. Identificazione catastale con indirizzo Via Fiumarella n. 53, piano: T. Foglio 19 particella 700 sub. 8 (catasto fabbricati), categoria C/1, consistenza 105 mq, rendita 2.906,62 Euro Foglio 19 particella 700 sub. 7 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 06, consistenza 50 mq, rendita 193,67 Euro Foglio 19 particella 700 sub. 9 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 06, consistenza 32 mq, rendita 123,95 Euro. Prezzo base Euro 172.604,03. Offerta minima: Euro 167.420,00. Termine presentazione offerte: 24/04/26 ore 15:30. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) DEPOSITO a MILAZZO Via Fiumarella 57, della superficie commerciale di 233,16 mq. L’immobile è identificato nel NCEU del Milazzo foglio 19 particella 700 sub. 3 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 3, consistenza 199 mq, rendita 483,04 Euro, indirizzo catastale: Via Fiumarella, 57, piano: Primo,. Prezzo base Euro 53.178,37. Offerta minima: Euro 39.900,00. Termine presentazione offerte: 24/04/26 ore 15:30. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) APPARTAMENTO a MILAZZO Via Fiumarella 57, della superficie commerciale di 229,60 mq. L’immobile è identificato nel NCEU del Milazzo foglio 19 particella 700 sub. 4 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 6, consistenza 9,5 vani, rendita 515,17 Euro, indirizzo catastale: Via Fiumarella, 57, piano: Piano Secondo,. Prezzo base Euro 169.220,00. Offerta minima: Euro 126.915,00. Termine presentazione offerte: 24/04/26 ore 15:30. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) LOCALE DEPOSITO/magazzino a MILAZZO Via Fiumarella 57, della superficie commerciale di 227,56 mq. L’immobile è identificato nel NCEU del Milazzo foglio foglio 19 particella 700 sub. 5 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 3, consistenza 190 mq, rendita 461,20 Euro, indirizzo catastale: Via Fiumarella, 57, piano: Terzo. Prezzo base Euro 34.210,00. Offerta minima: Euro 25.700,00. Termine presentazione offerte: 24/04/26 ore 15:30. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 5) DEPOSITO/Lastrico Solare a MILAZZO Via Fiumarella 57, della superficie commerciale di 32,00 mq. L’immobile è identificato nel NCEU del Milazzo foglio foglio 19 particella 700 sub. 5 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 3, consistenza 190 mq, rendita 461,20 Euro, indirizzo catastale: Via Fiumarella, 57, piano: Terzo/Quarto. Prezzo base Euro 11.400,00. Offerta minima: Euro 8.600,00. Termine presentazione offerte: 24/04/26 ore 15:30. Vendita senza incanto 29/04/26 ore 15:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Oreste Puglisi tel. 090674573. Rif. RGE 20/2025 BC907670

SANTA LUCIA DEL MELA (ME) – FRAZIONE CONTRADA SAN GIOVANNI – CONTRADA SAN GIOVANNI, 16 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI UN DEPOSITO ARTIGIANALE, superficie commerciale mq. 30,00, in catasto fabbricati fg. 14 part. 463, categoria C/2, classe 1, p.t., consistenza mq. 26, rendita € 29,54 p.t. Prezzo base Euro 3.375,00. Offerta minima: Euro 2.531,25. Termine presentazione offerte: 04/05/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 08/05/26 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Avv. Stefania Provvidenza Calabro’ tel. 3209430050. Rif. RGE 3/2024 BC907676

Terreni

MERI’ (ME) – CONTRADA LANZERIA O CANALE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI UN TERRENO AGRICOLO in catasto terreni fg. 3 particella 300, uliveto, classe 3, superficie mq. 920,00, reddito agrario € 3,80, reddito dominicale € 3,33, confinante a sud-ovest con via pubblica, per i restanti fronti confina con terreni appartenenti a terzi. Prezzo base Euro 1.552,50. Offerta minima: Euro 1.164,37. Termine presentazione offerte: 04/05/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 08/05/26 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Avv. Stefania Provvidenza Calabro’ tel. 3209430050. Rif. RGE 3/2024 BC907675

SAN PIER NICETO (ME) – FRAZIONE RUBINO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 11) A) TERRENO AGRICOLO a SAN PIER NICETO, frazione Rubino, della superficie commerciale di 5.240,00 mq. Piena ed esclusiva proprietà. Identificazione catastale: foglio 13 particella 393 (catasto terreni), porzione AA, qualità/classe orto irriguo, superficie 617, reddito agrario 8,13 €, reddito dominicale 15,93 €, B) deposito agricolo a SAN PIER NICETO, frazione Rubino, della superficie commerciale di 48,00 mq. Piena ed esclusiva proprietà. Identificazione catastale: foglio 13 particella 394 (catasto terreni), qualità/classe uliveto, superficie 48, reddito agrario 0,22 €, reddito dominicale 0,26 €. Prezzo base Euro 14.297,34. Offerta minima: Euro 10.723,00. Termine presentazione offerte: 16/04/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 20/04/26 ore 17:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Pina Rita Bruno tel. 0909762981. Custode Giudiziario Avv. Pina Rita Bruno tel. 0909762981 – 3475016923. Rif. RGE 87/2023 BC907496

Abitazioni e box

MERI’ (ME) – VIA DOTTORE DE GAETANI, 29 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) APPARTAMENTO della superficie commerciale di 89,30 mq al primo e secondo piano di un fabbricato in muratura a 3 elevazioni f.t. Situato nel centro storico del comune di merì. In catasto fabbricati al foglio 2 particella 295 sub 4, categoria a/2, classe 4, consistenza 5 vani, rendita € 222,08. L’immobile è occupato. Prezzo base Euro 48.222,00. Offerta minima: Euro 36.166,50. Termine presentazione offerte: 13/04/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/04/26 ore 17:00. c/o Localita’ VIA MALENCHINI ANGOLO VIA MEDICI, 46 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 8) APPARTAMENTO della superficie commerciale di 53,00 mq al primo piano di un fabbricato a 3 elevazioni f.t., composto da ingresso, cucina, due camere e bagno e antibagno. In catasto fabbricati al foglio 2 particella 847 sub 14, categoria a/2, classe 4, consistenza 4 vani, rendita € 177,66. Con posto auto composto da area scoperta. L’immobile è occupato ed è locato ad uso abitativo non opponibile alla procedura. Prezzo base Euro 44.698,50. Offerta minima: Euro 33.524,00. Termine presentazione offerte: 13/04/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/04/26 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesca Santina Genovese tel. 0909701612. Rif. RGE 45/2024 BC907435

MILAZZO (ME) – VIA TUKORY, 41 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 5) APPARTAMENTO della superficie commerciale di 37,40 mq al piano terra (scala corpo c) di un fabbricato a 6 elevazioni f.t., composto da ingresso, cucina, un bagno e una camera. In catasto fabbricati al foglio 5 particella 1689 sub 28, categoria a/2, classe 8, consistenza 3,5 vani, rendita € 225,95. L’immobile è occupato ed è locato ad uso abitativo non opponibile alla procedura. Prezzo base Euro 38.565,20. Offerta minima: Euro 29.924,00. Termine presentazione offerte: 13/04/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/04/26 ore 17:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 6) APPARTAMENTO della superficie commerciale di 30,70 mq al piano terra di un fabbricato a 6 elevazioni f.t., composto da cucina, un bagno e una camera. In catasto fabbricati al foglio 5 particella 1689 sub 29, categoria a/2, classe 8, consistenza 2,5 vani, rendita € 161,39. Con posto auto composto da area scoperta. L’immobile è occupato. Prezzo base Euro 33.404,60. Offerta minima: Euro 25.043,50. Termine presentazione offerte: 13/04/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/04/26 ore 17:00. c/o Localita’ VIA MISSORI, 13 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 9) APPARTAMENTO della superficie commerciale di 74,00 mq al piano secondo (scala corpo c) di un fabbricato a 5 elevazioni f.t., con ascensore, composto da cucina, soggiorno, due bagni, ripostiglio e una camera. In catasto fabbricati al foglio 5 particella 1838 sub 16, categoria a/2, classe 7, consistenza 4,5 vani, rendita € 244,03. Con posto auto composto da area scoperta. L’immobile è occupato. Prezzo base Euro 104.156,80. Offerta minima: Euro 78.118,00. Termine presentazione offerte: 13/04/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/04/26 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesca Santina Genovese tel. 0909701612. Rif. RGE 45/2024 BC907436

MONTALBANO ELICONA (ME) – STRADA S.P. 110 – C.DA MILIZZO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) VILLA SINGOLA della superficie commerciale di 180,00 mq circa, composta da un piano terra e un piano seminterrato indipendente collegato da una scala esterna. Il piano terra è costituito da soggiorno, cucina, due camere, due bagni; il piano seminterrato è costituito da cucina, soggiorno, due camere. In catasto fabbricati al foglio 50 particella 182 categoria a/2, classe 2, consistenza 9 vani, rendita € 357,90. Terreno agricolo, su cui insiste il corpo scala esterno che permette l’accesso al piano seminterrato. In catasto terreni al foglio 50 particella 188, qualità/classe pascolo 3, superficie 20, reddito agrario 0,01 €, reddito dominicale 0,01. L’immobile è libero. Prezzo base Euro 113.232,00. Offerta minima: Euro 84.924,00. Termine presentazione offerte: 13/04/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/04/26 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesca Santina Genovese tel. 0909701612. Rif. RGE 45/2024 BC907432

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

MERI’ (ME) – VIA DOTTORE DE GAETANI, 27 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) LOCALE DEPOSITO posto a piano terra di un fabbricato a 3 elevazioni f.t., della superficie commerciale di 35,00 mq circa. Costituito da un vano, un bagno e ripostiglio. In catasto fabbricati al foglio 2 particella 295 sub. 1, categoria c/2, classe 4, consistenza 24 mq, rendita € 49,58. L’immobile è occupato ed è locato ad uso abitativo. Prezzo base Euro 8.850,00. Offerta minima: Euro 6.637,50. Termine presentazione offerte: 13/04/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/04/26 ore 17:00. VIA MORRA, 5 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) LOCALE DEPOSITO posto a piano terra di un fabbricato a 3 elevazioni f.t., della superficie commerciale di 28,00 mq circa. Costituito da un vano e un bagno. In catasto fabbricati al foglio 2 particella 295 sub. 2, categoria c/2, classe 4, consistenza 21 mq, rendita € 43,38. L’immobile è occupato ed è locato ad uso abitativo non opponibile alla procedura. Prezzo base Euro 7.210,00. Offerta minima: Euro 5.407,50. Termine presentazione offerte: 13/04/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/04/26 ore 17:00. c/o Localita’ Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesca Santina Genovese tel. 0909701612. Rif. RGE 45/2024 BC907433

Terreni

MONTALBANO ELICONA (ME) – STRADA S.P. 110 – C.DA MILIZZO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 7) TERRENO AGRICOLO, della superficie commerciale complessiva di 2.525 mq costituito da due porzioni di terreno confinanti a nord-ovest. In catasto terreni: al foglio 50 particella 24, porzione aa, qualità/classe noccioleto 4, superficie 700, reddito agrario 0,40 €, reddito dominicale 2,35 €; foglio 50 particella 24 porzione ab, qualità/classe seminativo 5, superficie 420, reddito agrario 0,09 €, reddito dominicale 0,35 €. E 1.405,00 mq forma rettangolare. In catasto terreni: foglio 50 particella 25 (catasto terreni), porzione aa, qualità/classe noccioleto 4, superficie 1200, reddito agrario 0,68 €, reddito dominicale 4,03 €; foglio 50 particella 25, porzione ab, qualità/classe seminativo 5, superficie 205, reddito agrario 0,04 €, reddito dominicale 0,17 €. Il terreno presenta un’orografia declivio accentuato, una tessitura prevalente, incolto con presenza di noccioleti. Prezzo base Euro 7.575,00. Offerta minima: Euro 5.682,00. Termine presentazione offerte: 13/04/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/04/26 ore 17:00. c/o Localita’ Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesca Santina Genovese tel. 0909701612. Rif. RGE 45/2024 BC907437

TRIBUNALE DI MESSINA

Abitazioni e box

MESSINA (ME) – VIA FONTANA VECCHIA – VILL. CURCURACI, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ ASINCRONA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI PICCOLO FABBRICATO UNIFAMILIARE composto da un piano terra di 52,29 mq e un piano seminterrato di 26,15 mq. Il piano terra è utilizzato come abitazione e il seminterrato come deposito. Il piano terra è composto da soggiorno con angolo cottura, wc, soggiorno e camera da letto. Il seminterrato è suddiviso in due vani comunicanti, entrambi in condizioni degradate. Prezzo base Euro 27.784,81. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 20.838,60. Apertura buste 22/04/26 ore 09:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Paolo Petrolo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Felice Gemelli tel. 0906409828-3470942306. Rif. RGE 112/2024 ME906693 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

MESSINA (ME) – LOCALITA’ MONTEPISELLI, VIA GIUSEPPE SCIVA N. 74 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ ASINCRONA – ABITAZIONE popolare a P. T. in corpo di fabbrica ad una el. f.t. e copertura a tetto, di mq. commerciali 126 circa, in planimetria catastale composta da ingresso, tre vani, accessori, veranda coperta e corte di pertinenza, in mediocri condizioni di conservazione. Dall’A.P.E. in classe F. Descrizione dettagliata e notizie urbanistiche in avviso e perizia. Prezzo base Euro 45.038,36. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 33.778,77. Apertura buste 15/04/26 ore 10:45. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.sa Maria Carmela D’Angelo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Notaio Claudio Ciappina tel. 090716247 cciappina@notariato.it Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti pubblicazione: https://portalevenditepubbliche.it, www.astalegale.net, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, www.tempostretto.it; web TV/sito internet www.canaleaste.it; sistema Aste Click; Rivista Aste Giudiziarie Nazionale ed. digitale; Portali www.immobiliare.it, www.casa.it e www.idealista.it. Rif. RGE 218/2023 ME907180 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

MESSINA (ME) – VILLAGGIO SANTO BORDONARO, PAL.13/A LOTTO D INT. 23 PIANO 4 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ ASINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UN’ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO. L’appartamento è composto da soggiorno con cucina, cameretta, camera, wc, disimpegno, per una superficie complessiva di mq. 56,00 oltre mq. 3,50 di balcone. Prezzo base Euro 31.100,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 23.325,00. Apertura buste 15/04/26 ore 09:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Maria Carmela D’Angelo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Maria Di Renzo tel. 0906409828. Rif. RGE 18/2025 ME906632 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

SAVOCA (ME) – VIA SCORSONELLO, 55 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ ASINCRONA – Nel fabbricato a due el. f.t., oltre sem. e sottotetto: APPARTAMENTO a P.T., mq. comm. 116 circa, non ultimato; appartamento con terrazzo a P. 1, mq. comm. 110 circa con sottotetto non catastato; GARAGE a P. sem., mq. comm. 76 circa, non ultimato. Dall’Ape in classe G. Prezzo base Euro 245.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 183.750,00. Apertura buste 28/04/26 ore 09:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.sa Maria Carmela D’Angelo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Notaio Claudio Ciappina tel. 090716247 cciappina@notariato.it Richieste visite solo da Portale Vendite Pubbliche Siti https://portalevenditepubbliche.it; www.astalegale.net; www.tribunale.messina.it. Rif. RGE 179/2023 ME907486 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

TRIBUNALE DI MESSINA

SANTA TERESA DI RIVA (ME) – VIA REGINA MARGHERITA, 201 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ ASINCRONA – APPARTAMENTO della superficie commerciale di 148,60 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’immobile si trova all’interno di un fabbricato per abitazioni a sette elevazioni fuori terra, realizzato nei primi anni ’70 con struttura in cemento armato. L’unità immobiliare è posta al piano 6, ha un’altezza interna di cm. 280. Prezzo base Euro 174.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 131.000,00. Apertura buste 19/05/26 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Paolo Petrolo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Edoardo Bucca tel. 090360119. Rif. RGE 14/2024 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761) ME907073