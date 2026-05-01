Il Messina obbligato a vincere col Milazzo nell’ultima della stagione in casa

Al Franco Scoglio domenica alle ore 15 il Messina cerca i punti per rimandare il discorso salvezza al playout. Il Milazzo, lo dicono i numeri, è ormai in vacanza

MESSINA – Ultima giornata di campionato per il Messina che attenderà, domenica 3 maggio, in casa al Franco Scoglio il Milazzo. La formazione mamertina, neo promossa, ha subito trovato un buon feeling col massimo campionato dilettantistico e ha ormai archiviato la pratica salvezza da tempo. Tutto ancora in gioco per il Messina che ha bisogno di fare punti per staccare la Sancataldese, sperando che questa non faccia risultato in casa della capolista Savoia, per poi attendere notizie dagli altri campi sull’avversaria al playout che avverrà, ormai è certo, in trasferta.

Prima di pensare alla sfida playout c’è da giocare contro il Milazzo, i biancoscudati ci arrivano imbattuti da tre partite, ma nelle ultime due, entrambe in trasferta, sono arrivati dei pareggi che gridano un po’ vendetta. Bisognerà concentrarsi sull’ultima in casa davanti al proprio pubblico e vedremo se mister Feola avrà sorprese dell’ultim’ora come a Barcellona. Sicuro assente Daniele Trasciani che si è beccato il 14° cartellino giallo del suo campionato e sarà squalificato.

L’avversario Milazzo

La squadra di mister Gaetano Catalano ha un po’ mollato la presa. Issatosi a 44 punti in classifica, gli stessi che avrebbe il Messina sul campo senza penalizzazione, viene da due sconfitte consecutive. Ma non vince da cinque partite e in realtà nelle ultime nove giocate a quell’unica vittoria citata si aggiungono 3 pareggi e 5 sconfitte.

Squadra che potremmo anche definire in vacanza e che certamente non brilla fuori casa. Lontano dal Salmeri sono infatti arrivati solo 16 dei 44 punti ottenuti, l’ultimo successo esterno è datato 25 gennaio in casa della Sancataldese. Squadra che segna poco e il miglior marcatore è Giunta, con cinque reti molte delle quali su rigore, che è uno degli ex recenti che ha fatto la Serie C con il Messina, come il portiere Quartarone, spesso aggregato al gruppo, e l’attaccante Curiale.

Il precedente dell’andata

Nella sfida del Marco Salmeri, che ha chiuso l’anno 2025, il Messina non si fece male pareggiando 0-0, a reti bianche, su un campo difficile, sia per il tifo che per le condizioni del manto erboso. Era ancora il periodo in cui in casa biancoscudata, miglior difesa dopo il girone d’andata, si contavano i clean sheet.

Il Milazzo comunque ebbe la possibilità di passare in vantaggio, ci andò così vicino che i palloni calciati da Moschella e Dall’Oglio colpirono la traversa. Fu giocata in piena sessione di mercato con in campo per la prima volta in biancoscudato Giuseppe Tedesco, mentre era assente Tesija che poi andò via qualche settimana dopo.