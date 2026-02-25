Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Redazionale

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” lunedì 23 febbraio 2026

TRIBUNALE DI MESSINA

RGE 7/2025. In Giardini-Naxos (ME), Lungomare Tysandros 38 – Lotto UNICO: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 relativamente di appartamento posto al piano 2 cui si accede anche mediante ascensore condominiale composto da: un piccolo ingresso afferente ad un ampio salone dotato di angolo cottura, un ripostiglio, un disimpegno/corridoio, due servizi igienici dotati, entrambi, di box doccia e n. 3 camere. Cons. 7 vani, superficie catastale totale mq.142, escluso aree scoperte mq.140. PREZZO BASE Euro 309.800,10. Offerta minima Euro 232.350,07. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 21/05/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Sammartano Fulvio 3494303780, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 23/2019. In Messina (ME), Vill. S. Agata, C.da Principe, Via Consolare Pompea – Lotto UNICO: Appartamento nel Compl. “Principe”, P. T., Corpo A, int. 1, sup. comm. mq. 109,00 circa, composto da ingresso, pranzo-soggiorno, cucina, due camere, due w.c., ripostiglio e disimpegno, oltre balcone e ampio terrazzo. Dall’A.P.E. in classe F. PREZZO BASE Euro 139.000,00. Offerta minima Euro 104.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 16/04/2026 ore 16:30 presso studio del notaio in Messina, Via Ducezio n. 12 nonché in via telematica tramite piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Notaio Calogero Luisa 090670129, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 31/2024. In Letojanni (ME), Via Luigi Rizzo – Lotto UNICO: unità immobiliare posta al piano quarto, alla quale si accede da un vano scala condominiale, si compone di un ingresso, due vani abitabili, con altezza 2,70 m, un bagno, un ampio vano destinato a soggiorno/cucina con altezza 2.30 m, un terrazzo a livello fronte mare su cui insiste un piccolo vano pertinenziale, vani 4.5, superficie catastale mq 98 escluse le aree scoperte mq 89. PREZZO BASE Euro 150.000,00. Offerta minima Euro 112.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 04/06/2026 ore 16:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Failla Simona 0902137769, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 34/2018. In Messina (ME), Via Antonino Duro 16, pal. D, int. 7, Località Rione Minissale – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione, facente parte di un complesso edilizio composto da 19 palazzine per 152 alloggi, destinato ad abitazioni di tipo popolari dall’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Messina. PREZZO BASE Euro 49.930,00. Offerta minima Euro 37.447,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 24/04/2026 ore 12:00 presso studio in Messina, via T. Cannizzaro n. 168, piano 1. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Bottari Giuseppe 090712392, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 71/2009. In Graniti (ME), Via Giuseppe Mazzini 15 – Lotto UNICO: Diritto di piena proprietà per la quota di 1000/1000 di un appartamento di superficie complessiva lorda di mq. 150, posto al piano rialzato, composto da un ingresso, tre vani, una cucina abitabile, un bagno, un balcone con annessa corte, vani 5. PREZZO BASE Euro 24.500,00. Offerta minima Euro 18.375,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 21/04/2026 ore 12:00 presso studio del delegato in Messina, Via Cesare Battisti, 48. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Denaro Daniela 3402474456, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 74/2024. In Messina (ME), Via Noviziato Casazza 443 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di un appartamento per civile abitazione composto da un unico vano cucina/soggiorno a piano terra e quattro vani oltre disimpegno, bagno e balconcino al piano primo, per una superficie commerciale complessiva di circa mq 148, consistenza 7,5 vani, sup. catastale 148 mq, rendita 216,91 Euro. PREZZO BASE Euro 71.200,00. Offerta minima Euro 53.400,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 30/04/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Nulli Daniela 0902922072, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 113/2023. In Messina (ME), Strada Statale 114 km. 10,800, villaggio Santa Margherita 114 – Lotto 1: Piena proprietà di appartamento posto a piano 1 di un complesso condominiale composto da due camere da letto, un soggiorno, un corridoio, un wc, un ripostiglio, un balcone/terrazzo, per una superficie lorda di mq. 103, vani 5,5,. PREZZO BASE Euro 101.250,00. Offerta minima Euro 75.938,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Via Giuseppe Bottone 1 – Lotto 2: Nuda proprietà per la quota di 500/1000 e usufrutto di immobile residenziale sito a piano secondo di un edificio a 6 elevazioni f.t. composto da un ingresso/disimpegno, soggiorno/cucina, tre camere da letto, wc, ripostiglio e bagno di servizio, per una superficie lorda di mq. 108, vani 6. PREZZO BASE Euro 68.525,00. Offerta minima Euro 51.394,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. In Gioiosa Marea (ME), Galbato – Lotto 3: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di villetta residenziale su due piani e corte antistante composta da due elevazioni e lastrico solare, superficie coperta pari a circa mq. 44, superficie commerciale lorda equivalente di mq. 108, superficie netta utile par a 65 mq, la corte sviluppa una superficie di circa mq. 95, vani 4,5. PREZZO BASE Euro 87.500,00. Offerta minima Euro 65.625,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. In Gioiosa Marea (ME), Galbato – Lotto 4: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreni, tre corpi a sé stanti di piccole dimensioni, identificati al Catasto Terreni al foglio 4 p. 178 Pascolo arborato sup. 15a 90ca; al foglio 9 p. 435 Bosco Ceduo sup. 4a 30ca; foglio 10 p. 295 Uliveto sup. 30a 30ca. PREZZO BASE Euro 12.000,00. Offerta minima Euro 9.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 12/05/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Dott. La Torre Michele 090719902, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 118/2024. In Fiumedinisi (ME), Via del Carmine 6 – Lotto UNICO: appartamento della superficie commerciale di 189,50 mq per la quota di 100/100 di piena proprietà. L’immobile è costituito da un fabbricato unifamiliare a 4 elevazioni f.t. L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T – 1 – 2 – 3, classe 6, consistenza 194 mq, rendita 443,12 Euro. Immobile ristrutturato nel 2005. PREZZO BASE Euro 42.000,00. Offerta minima Euro 31.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 30/04/2026 ore 09:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. De Salvo Gaetano 3277444864, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 127/2025. In Messina (ME), Contrada Sant’Antonio, villaggio Santa Lucia – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di abitazione di tipo civile della superficie commerciale di mq 87,00, consta di un ampio soggiorno, due vani abitabili, di una cucina, servizio igienico, disimpegno, ripostiglio e balconi. Tutti i locali godono di illuminazione e ventilazione diretta, tramite finestre. L’immobile si sviluppa su una superficie lorda pari a mq 77,00, consistenza 5 vani. e piena proprietà per la quota di 1000/1000 di posto auto esterno della superficie commerciale di mq 11,00. PREZZO BASE Euro 100.350,00. Offerta minima Euro 75.262,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 12/06/2026 ore 10:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avvocato Visco Antonio 0908968717, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 144/2019. In Messina (ME), VIA 174/A S.S. Filippo snc, quartiere Gazzi – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento per civile abitazione della superficie commerciale di 135,00 mq. PREZZO BASE Euro 96.294,37. Offerta minima Euro 72.220,77. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 26/06/2026 ore 16:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via XXIV Maggio n. 5, is. 245, piano primo. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Visco Antonio 0908968717, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 147/2019. In Messina (ME), Strada Statale 114 Km 6.200 – Lotto UNICO: Piena proprietà di 1000/1000 di unità immobiliare adibita ad attività commerciale della sup. di mq 2670,00 circa, piano T ricadente nel complesso edilizio polifunzionale denominato “Centro Commerciale Tremestieri”. PREZZO BASE Euro 929.475,00. Offerta minima Euro 697.107,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 20/05/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Navarra Maria Letizia 090671582, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 151/2022. In Giardini-Naxos (ME), Via Umberto I 129 – Lotto 2: Piena proprietà per la quota di 1/1 di immobile consistenza totali mq 64, superficie totale mq 164. PREZZO BASE Euro 73.761,73. Offerta minima Euro 55.321,29. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. modalità sincrona mista 06/05/2026 ore 09:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via A. Cappellini n. 8 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Lo Prete Francesca 3395047006, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 152/2023. In Messina (ME), Contrada Avarna, Villaggio San Michele. – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento per civile abitazione facente parte di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra. L’unità immobiliare è posta al piano terra, ha un’altezza interna di 3,00 m., superficie commerciale di 150,20 mq. L’intero edificio sviluppa 4 piani, 3 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1979. PREZZO BASE Euro 105.260,00. Offerta minima Euro 78.945,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 29/04/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Lo Prete Francesca 3395047006, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 153/2019. In Villafranca Tirrena (ME), Via Antonello da Messina – Lotto 1: appartamento della superficie commerciale di 159,20 mq, posto al piano quinto e composto da ingresso, salone angolare, tre comode camere da letto, cucina abitabile, doppi servizi e ripostiglio. PREZZO BASE Euro 87.418,00. Offerta minima Euro 65.563,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 24/04/2026 ore 11:30 presso studio Legale Melazzo Saija & Associati, sito in Messina, Via Enzo Geraci Is. 78, n. 23 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Arlotta Salvatore 0902932021, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 167/2024. In Rometta (ME), Via Giacomo Puccini 47 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di una unità immobiliare (abitazione di tipo civile), Piano 2, della superficie commerciale di mq 85,05. L’unità immobiliare risulta dal punto di vista distributivo consta di cucina-pranzo (21,08 mq), due bagni (3,83 mq e 6,30 mq), due camere (16,03 mq e 10,50 mq), un disimpegno (7,94 mq) ed un balcone (30,46 mq). PREZZO BASE Euro 91.258,63. Offerta minima Euro 68.443,97. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 10/06/2026 ore 10:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avvocato Visco Antonio 0908968717, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 170/2024. In Messina (ME), Via Roccella 26 – Lotto UNICO: Piena proprietà di appartamento della superficie commerciale di 76,64 mq. PREZZO BASE Euro 42.340,00. Offerta minima Euro 31.755,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 28/04/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Lo Prete Gabrielemaria 3493744315, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 176/2021. In Messina (ME), Via Adda 13 – Lotto UNICO: appartamento composto da ingresso, salotto, soggiorno-pranzo con angolo cottura, 2 camere da letto, altro soggiorno, disimpegno, due bagni e ripostiglio oltre a terrazza a livello. Ha una superficie catastale di 112 mq ed una superficie catastale escluse le aree scoperte di 104 mq. Il fabbricato di cui fa parte l’appartamento è a tre elevazioni fuori terra con copertura a terrazza e tettoia. PREZZO BASE Euro 50.221,94. Offerta minima Euro 37.666,46. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 15/05/2026 ore 11:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Corso Cavour n° 106 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Dott. Bucalo Marco 3281061283, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 180/2024. In Messina (ME), Via Industriale angolo via Oddo delle Colonne 96 – Lotto UNICO: Appartamento della superficie commerciale di 98,00 mq, per le seguenti quote: 2/3 di piena proprietà e 1/3 di nuda proprietà a favore dell’usufruttuario. Trattasi di appartamento al piano primo di fabbricato a due elevazioni fuori terra con copertura a lastrico solare. L’appartamento è composto da ingresso e collegamento ai vani: n. 2 vani letto; n. 1 vano studio; n. 1 vano pranzo/soggiorno; oltre bagno e cucina e n. 3 balconi. Ulteriori dettagli consultare avviso di vendita. PREZZO BASE Euro 73.504,80. Offerta minima Euro 55.128,60. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 22/04/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Bottaro Rosaria 3477071302, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 234/2024. In Mandanici (ME), Via Roma 30 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1/1 di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra costruito prima del 1967. L’unità immobiliare è così composta: al piano terra si entra in un disimpegno con una scala che porta ai piani superiori, un saloncino, la cucina, un bagnetto e un ripostiglio. Nel salone c’è una scala d’accesso al primo piano, dove troviamo due camere da letto, di cui una matrimoniale e un bagno. Il secondo piano è così composto: una camera da letto, un soggiorno e un bagno. PREZZO BASE Euro 94.860,00. Offerta minima Euro 71.145,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 23/04/2026 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Ferraro Fabio 090718330, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it