 Serbatoio Montesanto 1, prova di riempimento. Ora il collaudo

Serbatoio Montesanto 1, prova di riempimento. Ora il collaudo

Redazione

Serbatoio Montesanto 1, prova di riempimento. Ora il collaudo

mercoledì 25 Febbraio 2026 - 08:00

Lavori alle fasi finali

I lavori del Serbatoio Montesanto 1 sono ormai in fase di ultimazione e l’impianto è pronto per il collaudo finale. Un ulteriore “polmone” per la città, che porterà benefici significativi alla distribuzione idrica sull’intero territorio, consentendo di ampliare le ore di erogazione e di avvicinarsi all’obiettivo prefissato.

Al centro del progetto anche interventi di efficientamento degli impianti e la copertura totale del nuovo serbatoio con un impianto fotovoltaico di ultima generazione.

Ieri sopralluogo del sindaco Federico Basile, con il direttore generale del Comune, Salvo Puccio, il presidente di Amam, Paolo Alibrandi, e il CdA al completo, insieme all’assessore Nino Carreri.

Ieri si è svolta la prova di riempimento: si va così verso la conclusione di un’opera importante che, dopo il collaudo, verrà inserita nel sistema di distribuzione cittadino.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

LCS Arredamenti a Messina. Mobili per valorizzare la vostra casa
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
38 kg di droga in spiaggia, maxi sequestro della Guardia Costiera Milazzo
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED