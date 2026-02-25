Serbatoio Montesanto 1, prova di riempimento. Ora il collaudo

Lavori alle fasi finali

I lavori del Serbatoio Montesanto 1 sono ormai in fase di ultimazione e l’impianto è pronto per il collaudo finale. Un ulteriore “polmone” per la città, che porterà benefici significativi alla distribuzione idrica sull’intero territorio, consentendo di ampliare le ore di erogazione e di avvicinarsi all’obiettivo prefissato.

Al centro del progetto anche interventi di efficientamento degli impianti e la copertura totale del nuovo serbatoio con un impianto fotovoltaico di ultima generazione.

Ieri sopralluogo del sindaco Federico Basile, con il direttore generale del Comune, Salvo Puccio, il presidente di Amam, Paolo Alibrandi, e il CdA al completo, insieme all’assessore Nino Carreri.

Ieri si è svolta la prova di riempimento: si va così verso la conclusione di un’opera importante che, dopo il collaudo, verrà inserita nel sistema di distribuzione cittadino.