Basile e Scurria, comincia la sfida per Messina

Ieri nuove polemiche fra De Luca e l'avvocato sostenuto dal centrodestra. Venerdì l'iniziativa del sindaco. Sabato la conferenza stampa del suo avversario. E siamo solo all'inizio

di Marco Olivieri

MESSINA – Siamo solo all’inizio ma ci si prepara a una caldissima campagna elettorale. Solo ieri il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, ha risposto alle critiche del candidato di centrodestra contrattaccando: “Se ha il coraggio, Marcello Scurria studi i bilanci e accetti il confronto con Federico Basile”. E non si è fatta attendere la replica del candidato di centrodestra: “Tenta di rassicurare i messinesi sull’autonomia di Basile ma, gratta gratta, esce fuori il badante del sindaco di Messina. Confronto con Basile? Sono i cittadini i miei interlocutori. A loro intendo rivolgermi. È finito il tempo in cui l’onorevole De Luca decideva la tattica elettorale. Per il resto, ogni cosa a suo tempo e, questa volta, ne abbiamo tanto tanto disposizione”.

Ora l’avvocato Scurria si prepara per la prima conferenza stampa, in programma sabato. Il giorno prima alle 18, al Palacultura, Basile, invece, ripercorrerà “l’azione amministrativa portata avanti per Messina: cosa è stato fatto e cosa ancora dobbiamo fare”, invitando cittadini e sostenitori. “Un momento per dirvi grazie di persona per la fiducia che avete riposto in me e guardare avanti insieme. Vi aspetto”. Nel giorno in cui le dimissioni diventeranno operative, il sindaco dimissionario farà un bilancio dell’aministrazione e avvierà la campagna elettorale.

Andare oltre le polemiche elettorali per progettare la Messina del futuro

In queste ore si dovrebbe anche sapere chi fronteggerà le due corazzate di Basile/De Luca e Scurria per il centrosinistra. L’ipotesi in campo è quella della senatrice del Movimento Cinquestelle Barbara Floridia. In ogni caso, l’auspicio è che non ci aspettino tre mesi, fino a maggio, solo di polemiche.

Serve il confronto delle idee. E occorre sviluppare una capacità di pensare e progettare la Messina del futuro, andando oltre il muro delle difficoltà enormi che ci aspettano a livello nazionale e regionale. Sapranno i candidati, e le loro squadre, saper andare oltre e immmaginare scenari compatibili con il miglioramento della città? Lo scopriremo giorno per giorno.

