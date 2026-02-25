 Basile e Scurria, comincia la sfida per Messina

Marco Olivieri

mercoledì 25 Febbraio 2026 - 07:00

Ieri nuove polemiche fra De Luca e l'avvocato sostenuto dal centrodestra. Venerdì l'iniziativa del sindaco. Sabato la conferenza stampa del suo avversario. E siamo solo all'inizio

di Marco Olivieri

MESSINA – Siamo solo all’inizio ma ci si prepara a una caldissima campagna elettorale. Solo ieri il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, ha risposto alle critiche del candidato di centrodestra contrattaccando: “Se ha il coraggio, Marcello Scurria studi i bilanci e accetti il confronto con Federico Basile”. E non si è fatta attendere la replica del candidato di centrodestra: “Tenta di rassicurare i messinesi sull’autonomia di Basile ma, gratta gratta, esce fuori il badante del sindaco di Messina. Confronto con Basile? Sono i cittadini i miei interlocutori. A loro intendo rivolgermi. È finito il tempo in cui l’onorevole De Luca decideva la tattica elettorale. Per il resto, ogni cosa a suo tempo e, questa volta, ne abbiamo tanto tanto disposizione”.

Scurria e De Luca

Ora l’avvocato Scurria si prepara per la prima conferenza stampa, in programma sabato. Il giorno prima alle 18, al Palacultura, Basile, invece, ripercorrerà “l’azione amministrativa portata avanti per Messina: cosa è stato fatto e cosa ancora dobbiamo fare”, invitando cittadini e sostenitori. “Un momento per dirvi grazie di persona per la fiducia che avete riposto in me e guardare avanti insieme. Vi aspetto”. Nel giorno in cui le dimissioni diventeranno operative, il sindaco dimissionario farà un bilancio dell’aministrazione e avvierà la campagna elettorale.

Andare oltre le polemiche elettorali per progettare la Messina del futuro

In queste ore si dovrebbe anche sapere chi fronteggerà le due corazzate di Basile/De Luca e Scurria per il centrosinistra. L’ipotesi in campo è quella della senatrice del Movimento Cinquestelle Barbara Floridia. In ogni caso, l’auspicio è che non ci aspettino tre mesi, fino a maggio, solo di polemiche.

Serve il confronto delle idee. E occorre sviluppare una capacità di pensare e progettare la Messina del futuro, andando oltre il muro delle difficoltà enormi che ci aspettano a livello nazionale e regionale. Sapranno i candidati, e le loro squadre, saper andare oltre e immmaginare scenari compatibili con il miglioramento della città? Lo scopriremo giorno per giorno.

Le foto sono di repertorio.

