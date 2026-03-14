Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Immobili in vendita a Messina, Venetico, Taormina, Fiumedinisi e Valdina

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” giovedì 12 marzo 2026

TRIBUNALE DI MESSINA

RG 3432/2016. In Messina (ME), Vill. Camaro, Via Catara Letteri 4 – Lotto UNICO: Appartamento a P. 3, int. 3, composto da ingresso, pranzo-soggiorno, cucina, due vani, due w.c. e ripostiglio, oltre ampio balcone, della sup. commerciale di mq. 140,89 circa. PREZZO BASE Euro 128.220,80. Offerta minima Euro 96.165,60. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 20/05/2026 ore 10:15 presso studio del notaio delegato in Via della Munizione 3, Messina. G.I. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Notaio Ciappina Claudio 0906409852, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 8/2000. In Messina (ME), Via Sirio 4 – Lotto 1: Quota pari ai 17/24 indivisi di appartamento composto nell’intero da quattro camere, w.c., a.c. e due ripostigli a P. T. e da quattro vani, cucina e w.c. a P. 1°, con corti di pertinenza. Per gli abusivismi esistenti si rimanda all’avviso integrale di vendita e alla perizia di stima. Occupato. PREZZO BASE Euro 54.619,11. Rilancio minimo in aumento Euro 1.700,00. Asta senza Incanto 20/05/2026 ore 10:00 presso studio del notaio delegato sito in Messina, Via della Munizione 3. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Notaio Ciappina Claudio 0906409852, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 32/2013. In Messina (ME), Via Carrai Vico II 2 – Lotto UNICO: Appartamento a P. T. composto da ingresso – pranzo, cucina, quattro camere e bagno, di mq. coperti lordi 165,20 circa, cui è adiacente una corte in planimetria cortile comune. PREZZO BASE Euro 22.942,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 26/05/2026 ore 09:30 presso studio del notaio delegato in Messina, Via Cavalieri della Stella n. 7. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio PENNA ADELE 090344892, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 47/2018. In Messina (ME), Via Fiumara – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione, classificazione energetica dell’edificio “G”. L’immobile sviluppa una superficie di 92 mq. ed è così composto: al piano terra un vano, un servizio e un piccolo ripostiglio, al piano primo un vano con piccola veranda a livello e al piano secondo due vani dotati di piccoli balconi e w.c.; tutti i piani sono collegati da una scala interna. PREZZO BASE Euro 42.000,00. Offerta minima Euro 31.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 05/05/2026 ore 10:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via Lenzi n. 5, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Arcidiacono Selene 3349604039, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 63/2024. In Venetico (ME), Via Scandurra – Lotto 1: Quota indivisa pari a 24/100 di un capannone ad uso commerciale di circa mq 1.300,00 di proprietà dell’esecutato in regime di comunione legale, ad una elevazione fuori terra, destinato a opificio e quota indivisa pari a 24/100 di proprietà dell’esecutato in regime di comunione legale di un’area urbana di circa 60 mq. L’immobile si sviluppa al piano terra risulta composto da un grande vano di circa mq 1250 per l’esposizione e la vendita dei prodotti alimentari con scaffalature varie. PREZZO BASE Euro 277.960,00. Offerta minima Euro 208.470,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. In Venetico (ME), Via Scandurra 26/28 – Lotto 2: Quota indivisa pari a 2/8 di proprietà dell’esecutato in regime di comunione legale di un locale commerciale ricadente in un fabbricato ad una elevazione fuori terra, si sviluppa al piano terra e risulta composto da un vano di circa mq 110 mq, un servizio igienico di circa mq 4,00 mq con antibagno di circa mq 2,10, con superficie commerciale di circa 120 mq. L’immobile, è utilizzato come deposito a servizio del supermercato identificato nel sopra riportato Lotto 1. PREZZO BASE Euro 30.175,00. Offerta minima Euro 22.631,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 09/06/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Biancuzzo Simona 3477422047, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 83/2023. In Messina (ME), Via Acqua del Conte – Lotto UNICO: Piena proprietà di appartamento per la quota di 1/1 della superficie commerciale di 54,95 mq, consistenza 3.5 vani, piano terra. L’immobile si compone di n. 2 vani letto, cucina, e WC oltre pertinenza esterna terrazzino. PREZZO BASE Euro 40.972,13. Offerta minima Euro 30.729,10. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 19/05/2026 ore 09:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 106/2025. In Taormina (ME), Via Guardiola Vecchia, Complesso Le Cascate – Lotto 1: Quota intera (1/1) di diritto di usufrutto e di nuda proprietà di un appartamento per civile abitazione, piano terra, contraddistinto con il numero interno “2”, composto da camera da letto, bagno, angolo cottura, pranzo soggiorno, bagnetto oltre ad un vano destinato a camera (privo delle necessarie autorizzazioni), un terrazzo interno contiguo alla cucina ed una veranda estremamente panoramica che impreziosisce l’immobile, consistenza 5 vani, superficie catastale mq. 66,00. PREZZO BASE Euro 225.368,64. Offerta minima Euro 169.026,48. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Taormina (ME), Via Guardiola Vecchia, Complesso Le Cascate – Lotto 2: Quota intera (1/1) di diritto di usufrutto e di nuda proprietà di un parcheggio (posto auto) scoperto ubicato nel terreno adiacente il complesso, consistenza 12,00 mq., piano T. PREZZO BASE Euro 11.880,00. Offerta minima Euro 8.910,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Taormina (ME), Via Guardiola Vecchia, Complesso Le Cascate – Lotto 3: Quota intera (1/1) di diritto di usufrutto e di nuda proprietà di un parcheggio (posto auto) scoperto ubicato nel terreno adiacente il complesso, consistenza 12,00 mq., piano T. PREZZO BASE Euro 11.880,00. Offerta minima Euro 8.910,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 09/06/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. La Rocca Simone 0902934889, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 135/2020. In Messina (ME), Via Giuseppe La Farina is. 24, quartiere americano – Lotto 1: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di negozio avente una superficie commerciale complessiva di 64,35 mq. PREZZO BASE Euro 23.245,00. Offerta minima Euro 17.430,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), Via Puglie (quartiere americano) 11 – Lotto 2: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di abitazione di tipo civile avente una superficie commerciale di 44,00 mq, piano I, vani 2,5, rendita catastale Euro 111,04. PREZZO BASE Euro 31.000,00. Offerta minima Euro 23.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 15/05/2026 ore 16:30 presso studio dell’avv. Maria De Salvo, sito in Messina – Via XXIV Maggio n. 92 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Sagone Carlo 336279690, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 151/2024. In Messina (ME), via Nazionale 61, frazione Vill. Gesso, quartiere C.da Locanda – Lotto 1: Villetta a schiera laterale della superficie commerciale di 147,37 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. Deriva dalla divisione di un unico fabbricato costituito da una parte abitativa e una stalla o magazzino che nel corso degli anni ha subito una serie di trasformazioni ed ampliamenti. L’unità immobiliare è posta al piano T e 1, consistenza 8 vani, rendita 198,32 Euro. L’intero edificio sviluppa 2 piani, 2 piani fuori terra. Immobile costruito nel 1900 ristrutturato nel 1967. PREZZO BASE Euro 28.000,00. Offerta minima Euro 21.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 29/05/2026 ore 10:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Tesoro Antonio 0909433795, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 185/2023. In Messina (ME), Via Provinciale, Contrada Bardaro, Villaggio Curcuraci 14 – Lotto 1: Villetta a schiera, categoria A/7, classe 9, consistenza 6,5 vani, piano T. L’immobile è composto da una villetta a schiera ad una elevazione fuori terra avente copertura mista a falde e piana ed area di pertinenza esterna, oltre sottotetto con accesso interno destinato a locale di sgombero. La superficie catastale è di 103 mq circa e superficie commerciale attuale di 113 mq circa, oltre 115 mq circa di corte esterna. PREZZO BASE Euro 87.689,86. Offerta minima Euro 65.767,40. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Contrada Bardaro, Complesso delle More, Villaggio Curcuraci – Lotto 2: Locale deposito, Piano S1/S2, categoria C/2, classe 1, consistenza 70 mq. L’immobile è composto da un locale deposito distribuito su due livelli entrambi seminterrati, della superficie commerciale di 94 mq circa oltre 135 mq di aree scoperte di pertinenza. PREZZO BASE Euro 21.032,81. Offerta minima Euro 15.774,61. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 26/05/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Sammartano Ennio 0907384212, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 191/2006. In Messina (ME), Villaggio Faro Superiore, Via A. Bette Minasi n. 10 (già Trieste), – Lotto UNICO: Fabbricato a tre el.f.t., oltre piano interrato e mansarda, collegati da scala interna, composto da un vano a p. interrato, da autorimessa, ingresso e vano lavanderia a P. T., da soggiorno, cucina, spogliatoio e w.c. a P. 1°, da due vani, ripostiglio e W.C. a P. 2° e da locale di sgombero al piano mansarda con piccolo terrazzo a livello. Descrizione dettagliata e notizie urbanistiche in perizia e avviso di vendita. locale di sgombero al piano mansarda con piccolo terrazzo a livello. PREZZO BASE Euro 298.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 6.000,00. Asta senza Incanto 20/05/2026 ore 10:30 presso studio del notaio delegato, in Messina, Via Della Munizione 3. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio Ciappina Claudio 090716247, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 191/2024. In Fiumedinisi (ME), Via Umberto I 62 – Lotto UNICO: Abitazione di tipo civile, in piena proprietà. Al Catasto Fabbricati del Comune di Fiumedinisi (ME) al foglio 17, particella 456 sub 2, particella 457 sub 4 e particella 458 sub 4, cat. A/2, classe 6, vani 9, superficie catastale 171 mq, comprensivi di superfici scoperte. PREZZO BASE Euro 15.742,13. Offerta minima Euro 11.806,60. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 27/05/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Sammartano Ennio 0907384212, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 223/2024. In Messina (ME), vico I Saponara, villaggio Annunziata – Lotto UNICO: Piena proprietà (100%) di unità immobiliare ad uso civile abitazione, costituente parte integrante di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra, con copertura piana, posto al piano terra. L’unità immobiliare è composta da: ingresso-corridoio, 5 vani, di cui due camere da letto, soggiorno, cucina-tinello, wc, balcone, e due aree pertinenziali, superficie lorda complessiva mq 196,91, consistenza 6,5 vani. Dall’APE allegato alla perizia di stima in classe energetica G. PREZZO BASE Euro 101.662,92. Offerta minima Euro 76.247,19. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 27/05/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Arizia Stefania 3453049779, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 261/2024. In Messina (ME), Via Saverio Parisi (ex Via Vecchia San Luigi), Case I.A.C.P. – Pal. G int. 2 – Lotto 1: Piena proprietà di appartamento per civile abitazione con dotazioni e finiture di tipo economico, composto da ingresso/disimpegno, soggiorno, due camere, cucina, bagno, per una superficie lorda di mq. 94 circa, oltre balconi, vani 5,5. PREZZO BASE Euro 60.000,00. Offerta minima Euro 45.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 14/05/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Dott. La Torre Michele 090719902, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it,www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 475/1992. In Valdina (ME), Via Nemi – Lotto 1: Porzioni di fabbricato di vecchia costruzione l’una con accesso dal civico 35, di tre vani a P. 1, l’altra con accesso dai civici 37 – 39, di tre vani, cucina e w.c. a P.T. e da due vani a P. 1, questi ultimi collegati da scala interna, con copertura a tetto. PREZZO BASE Euro 10.563,18. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 26/05/2026 ore 09:45 presso studio del notaio in Messina, Via Cavalieri della Stella 7. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Notaio Penna Adele 0906409852, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 18/2016. In Messina (ME), Via Maddalena 57 – Lotto UNICO: Negozio sup. comm. 521,06 mq. composto da p.t. e piano primo di un fabbricato a tre elevazioni f.t. PREZZO BASE Euro 284.280,00. Offerta minima Euro 213.210,00. Rilancio minimo in aumento Euro 15.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 24/06/2026 ore 10:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via Maffei n.5 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. Mazzei Sebastiano 090717218, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it