Brillano i Canterini della Riviera Jonica: primi in Sicilia e sul podio a livello nazionale

Secondo posto per il gruppo di Roccalumera al Concorso per la valorizzazione della musica popolare promosso dal Ministero degli Affari Esteri

ROCCALUMERA – Dalla Sicilia al podio nazionale, portando con sé il suono autentico della tradizione: è il brillante percorso del gruppo folklorico Canterini della Riviera Jonica “Melino Romolo” di Roccalumera, tra i protagonisti assoluti del Concorso per la valorizzazione della musica popolare promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Un percorso iniziato con la vittoria alle selezioni regionali siciliane, svoltesi il 22 novembre a Palermo presso il Conservatorio “Alessandro Scarlatti”, dove il gruppo si è distinto tra numerose realtà locali per qualità artistica, coerenza stilistica e capacità di raccontare, attraverso musica e danza, l’identità culturale del territorio jonico. Una vittoria che ha rappresentato non solo un riconoscimento del talento, ma anche l’accesso alla fase finale nazionale.

Il coronamento è arrivato il 14 e 15 marzo 2026, sul prestigioso palcoscenico del Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone, dove i Canterini della Riviera Jonica hanno conquistato uno straordinario secondo posto a livello nazionale, distinguendosi in un contesto altamente competitivo che ha riunito le migliori espressioni della musica popolare italiana.

Il concorso, inserito nelle iniziative dedicate al Turismo delle Radici, ha coinvolto oltre 700 “Comuni delle Radici”, realtà custodi di un patrimonio musicale profondamente intrecciato con la storia migratoria italiana. Suddiviso in quattro categorie — bande musicali, cori, cori parrocchiali e gruppi folklorici — l’evento ha offerto un ampio panorama delle tradizioni locali, mettendo in luce la ricchezza e la varietà della cultura musicale del Paese.

In questo scenario, il gruppo di Roccalumera ha saputo emergere grazie a una proposta artistica capace di coniugare rigore filologico ed espressività scenica. Canti, costumi e coreografie hanno raccontato una Sicilia autentica, fatta di memoria, comunità e radici profonde, riuscendo a coinvolgere pubblico e giuria in un’esperienza emotiva intensa e condivisa.

Una storia lungo oltre mezzo secolo

Alle spalle di questo successo c’è una storia lunga oltre mezzo secolo. I Canterini della Riviera Jonica continuano infatti la loro attività dal 1965, grazie alla passione tramandata dal fondatore Melino Romolo, a cui il gruppo è dedicato. Un’eredità culturale portata avanti nel tempo anche grazie al lavoro del maestro Enzo Saccà, figura centrale nella crescita artistica della formazione. Oggi il gruppo è guidato da Francesco Famà, che ne continua il percorso nel segno della tradizione e dell’innovazione.

Il risultato ottenuto assume così un valore che va oltre il piazzamento in classifica: rappresenta un riconoscimento concreto all’impegno nella salvaguardia delle tradizioni popolari e alla loro trasmissione alle nuove generazioni. Allo stesso tempo, conferma il ruolo centrale della musica popolare come strumento di connessione tra territori e comunità italiane nel mondo. Per Roccalumera e per l’intera Sicilia, si tratta di un motivo di grande orgoglio: un successo che accende i riflettori su una realtà capace di trasformare la tradizione in linguaggio contemporaneo. I Canterini della Riviera Jonica si affermano così non solo come interpreti della cultura popolare, ma come veri ambasciatori di identità, memoria e appartenenza.