“Cinquestelle in lista con Controcorrente a Messina, siamo le vere forze di rottura”

Il deputato regionale Antonio De Luca uffucializza l'intesa. "Noi l'alternativa radicale a destra e deluchismo a sostegno della candidata sindaca Russo

MESSINA – Antonio De Luca, capogruppo all’Ars del MoVimento 5 Stelle, dà l’ufficialità. Come anticipato da Tempostretto, il M5S fa una lista a Messina assieme al movimento di Ismaele La Vardera, “Controcorrente”, nonostante i mal di pancia del centrosinistra. All’interno della coalizione, infatti, c’è chi avrebbe voluto che i Cinquestelle avessero una lista, tentando di rafforzare Antonella Russo, candidata sindaca.

“Noi l’alternativa radicale a destra e Cateno De Luca”

Così De Luca: “Presenteremo regolarmente la nostra lista alle prossime elezioni amministrative di Messina, avviando un percorso elettorale condiviso con Controcorrente, forza politica di rottura, con la quale condividiamo numerose battaglie. L’intesa nasce dalla convergenza su temi fondamentali come la legalità, la tutela dell’ambiente e la necessità di costruire un’alternativa credibile ai progetti politici della destra e di Cateno De Luca”.

“Questa competizione elettorale rappresenta l’occasione per ribadire con chiarezza la distanza politica da Cateno De Luca e per avviare un percorso autonomo e coerente con i nostri valori. Si tratta di una nuova fase politica in cui il Movimento 5 Stelle apre ad un progetto aperto e inclusivo – prosegue il parlamentare regionale – che punta a unire in questa lista, che ha ottime possibilitá di superare abbondatemente la soglia del 5%, tutte le forze politiche e civiche disponibili a costruire una proposta alternativa fondata su legalità, trasparenza e attenzione ai bisogni reali della città. L’obiettivo è quello di rafforzare la presenza di un’area politica alternativa e credibile con un sostegno forte, deciso e convinto alla candidata sindaca Antonella Russo”.

I malumori nel centrosinistra

Alla base della scelta di unirsi anche, probabilmente, il fallimento alle precedenti amministrative. Negli ambienti Cinquestelle si ritiene che un accordo con il movimento di La Vardera potrebbe aumentare le possibilità di raggiungere la soglia del 5 per cento. Ma il disappunto, all’interno del centrosinistra, è legato alla difficoltà di comporre le liste. Si fa notare che un partito rappresentato a Messina da una senatrice, Barbara Floridia, una deputata (Angela Raffa), un capogruppo all’Assemblea regionale e un deputato europeo, Giuseppe Antoci, dovrebbe esporsi con una propria lista. Da qui la proposta del deputato Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva, di affrontare oggi la questione al tavolo regionale a Palermo. Ma l’ufficializzazione da parte di Antonio De Luca fa capire che indietro non si torna.