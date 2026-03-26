Caruso e un blocco Dc con Basile: “Il bene di Messina è la priorità, con me altri 21 dei nostri”

Il consigliere ha voluto fare chiarezza: "Ho subito insulti anche a livello familiare, ma ora basta". In 22 candidati al consiglio. Almeno 12 per le sette municipalità

di Giuseppe Fontana



MESSINA – Giovanni Caruso e altri 21 consiglieri legati a lui e alla Dc messinese sosterranno Federico Basile. Il consigliere comunale ha voluto fare chiarezza dopo l’annuncio della scorsa settimana e la confusione legata al ruolo del partito, teoricamente legato a Marcello Scurria e al centrodestra. I 22 saranno inseriti nella lista “Liberi e forti”. A questi si aggiungeranno almeno 12 nomi per le Municipalità. Ma si sta lavorando per aumentare la rosa dei candidati.

Caruso: “La scelta nata da ragionamenti su temi e città”

Caruso in mattinata ha spiegato: “Non è un consigliere comunale che ha fatto la foto con Basile, ma è un ragionamento. La scelta è nata dopo una serie di ragionamenti fatti con il gruppo e non solo. La Dc è a conoscenza di tutto. Si è ragionato sui temi, sulla città, e non sull’opportunità. Abbiamo ritenuto che interrompere l’esperienza di Basile sarebbe stato negativo. Sono state fatte tante cose, molte positive e alcune da rivedere, ma è evidente che l’apatia che ha avuto la città in passato è venuta meno. Noi oggi siamo sicuri di una vittoria schiacciante. Alla base del nostro ragionamento c’è il bene della città”.

La Dc nella lista “Liberti e Forti”

E ancora: “Dopo la foto ho subito insulti a livello familiare e personale, farò le mie valutazioni. Per quanto riguarda il gruppo della Dc, che rappresento, farò alcuni appunti. Il primo cortocircuito è l’assenza di una segreteria comunale. La segreteria è dal 2019 in carica. Il gruppo Dc a Messina ha un consigliere comunale, 4 di Municipalità, 400 tesserati e un segretario organizzativo. Oggi il segretario è qui, i consiglieri sono qui e i 400 tesserati sono frutto di questo nostro lavoro. Quindi quale Dc sostiene Scurria? Non dobbiamo confondere forma e sostanza. Se la Dc per Scurria deve essere una scatola vuota che deve essere messa lì sarà così, ma la Dc vera qui siamo noi. A oggi il partito non ha un segretario regionale perché si è dimesso, ma ci sono solo commissari. C’è chi a Messina non gradisce che la Dc può spiccare il volo. Oggi metterà a disposizione Caruso più altro 21 candidati al Consiglio comunale, più una dozzina ai quartieri. Per il Consiglio sono 22 nomi sul tavolo. La nostra lista sarà ‘Liberi e Forti’, con chiara matrice democristiana”.

Una lista Dc a sostegno di Scurria? “Nessun veto”

Caruso ha proseguito: “Anche l’onorevole Salvo Giuffrida, vicesegretario nazionale, ha certificato ufficialmente questa scelta, che è condivisa da tutti. Io non impongo a nessuno di dover seguire questo o quello. Noi seguiremo il percorso. Il sottoscritto era, è e sarà Dc. In tempi non sospetti avevamo ipotizzato di unirci a Noi Moderati e Udc, ma c’erano problemi. Potrebbe esserci una lista Dc con Scurria? Possibile, non ci sono stati veti. Da qualche giorno è iniziata una fase di persuasione con quelle 3 o 4 persone che vorrebbero farlo, per farli venire dalla nostra parte. In passato la dignità della Dc a Messina è stata calpestata. Se c’è una coalizione si ragiona, non si scelgono solo due o tre sigle apparentemente più rappresentative. Anche altrove sta succedendo la stessa cosa, penso a Barcellona”.

Tra i presenti anche Corrao, Scattareggia e Donato

Insomma, Caruso ha rivendicato il proprio ruolo di rappresentanza in città, legando a sé e al lavoro dei consiglieri di Municipalità il lavoro di questi anni. Con alla base “l’interesse comune del bene della città”. Al suo fianco in sala diversi esponenti del partito che lo seguiranno in questa nuova fase da candidati. C’erano ad esempio, tra gli altri, Pippo Scattareggia ed Helga Corrao, entrambi già al fianco di Cateno De Luca in passato. Ma anche Giovanni Donato, oggi vicepresidente della sesta municipalità. Tra i candidati presenti, inoltre, anche Elisa Sangrigoli e Luigi Greco.