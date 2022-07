Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Vendite a Messina, Milazzo, Furci Siculo, Alì Terme, Gaggi, Letojanni, Roccalumera

AVVISI PUBBLICATI IN SEZIONE IL 4 LUGLIO 2022

CP 5/2011. In Messina (ME), ZIR, Via Acireale snc – Lotto 5: Immobile costituito dal primo piano e dal lastrico solare della palazzina uffici. La superficie è così ripartita: mq 39,40 corpo scala p.t.; mq 277,95 piano primo; mq. 253,16 lastrico solare. PREZZO BASE Euro 169.121,97. Offerta minima Euro 126.841,48. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Messina (ME), via Pacinotti – Lotto 6: Quota indivisa di 32/100 di un deposito facente parte del corpo di fabbricati ubicati nella zona industriale regionale piano terra, consistenza mq.147, superficie mq.165. PREZZO BASE Euro 30.658,32. Offerta minima Euro 22.993,74. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), villaggio Pistunina, contrada Mirulla – Lotto 7: Quota indivisa di 1/9 di un appezzamento di terreno, individuato al NCT di Messina foglio 152 – part. 69, vigneto, are 23.30, R.D. euro 11,43, R.A euro 6,62; part. 70, semin arbor, centiare 33, R.D. euro 0,17, R.A euro 0,08; part. 71, vigneto, are 7.50, R.D. euro 7,36 R.A euro 2,52; part. 72, vigneto, are 7.60, R.D. euro 7,46 R.A euro 2,55; part. 73, uliveto, are 3.20, R.D. euro 1,57 R.A euro 1,49; part. 420, seminativo arborato, are 4.50, R.D. euro 2,32 R.A euro 1,05; part. 1865, pascolo arborato, are 41.01, R.D. euro 7,41 R.A euro 2,12; part. 1866, pascolo arborato, are 1.19, R.D. euro 0,22 R.A euro 0,06; part. 2308, seminativo arborato, are 17.86 R.D. euro 3,69 R.A euro 2,31; – part. 2309, seminativo arborato, are 2.34, R.D. euro 0,48 R.A euro 0,30. PREZZO BASE Euro 5.451,70. Offerta minima Euro 4.088,78. Rilancio minimo in aumento Euro 150,00. In Messina (ME), villaggio Pistunina, contrada Mirulla – Lotto 8: Quota indivisa di 1/9 di un appezzamento di terreno e fabbricato identificato in catasto terreni di Messina al foglio 152 part. 2553, uliveto, are 44,83, R.D. euro 22,00 , R.A euro 20,84 e nel Catasto Fabbricati di Messina al foglio 152 part. 2554 sub 1, zona censuaria 2, categoria A/4, classe 8, vani 6, superficie 112 mq (escluse aree scoperte mq 103). PREZZO BASE Euro 8.376,17. Offerta minima Euro 6.282,13. Rilancio minimo in aumento Euro 250,00. In Terme Vigliatore (ME), Via Maceo – Lotto 9: Quota indivisa di 1/9 di un fabbricato per civile abitazione, terreno di pertinenza e fabbricato rurale ubicati in in Catasto Fabbricati di Terme Vigliatore al foglio 5 part 228 sub 2, categoria A/2, classe 5, vani 10,5, superficie 304 mq, rendita euro 509,74, e nel catasto terreni in Terme di Vigliatore al foglio 5, part. 472, semin arbor di prima, are 3.50, R.D euro 2,62 R.A. euro 0,72, part. 473, semin arbor di prima, are 0.32, R.D euro 0,24 R.A. euro 0,07, e part. 383 fabbricato rurale in Via Maceco della superficie di circa mq 50. PREZZO BASE Euro 33.552,89. Offerta minima Euro 25.164,67. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Terme Vigliatore (ME), Via Maceo, già Via Comunale Marchesana – Lotto 10: Quota indivisa di 1/9 di un terreno edificabile in catasto terreni di Terme Vigliatore al foglio 5, part. 226, seminativo, are 3.10, R.D. euro 2,16 R.A. euro 0,64; part. 384, vigneto, are 6.60, R.D. euro 9,88 R.A. euro 3,41; part. 471, vigneto, are 42.60, R.D. euro 63,80 R.A. euro 22,00. PREZZO BASE Euro 34.408,38. Offerta minima Euro 25.806,29. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Terme Vigliatore (ME), Via Maceo – Lotto 11: Quota indivisa di 1/9 di un terreno incolto nel catasto terreni di Terme Vigliatore al foglio 5, part. 465, Vigneto, are 57.60, R.D. euro 86,27 R.A. euro 29,75. PREZZO BASE Euro 5.036,76. Offerta minima Euro 3.777,57. Rilancio minimo in aumento Euro 150,00. In Messina (ME), Via G. Bruno nn. 37/39 – Lotto 12: Quota indivisa di 1/3 di una bottega su cui prospetta con due luci, ad angolo con Via E.L. Pellegrino su cui prospetta con una luce, posta ai piani terra e seminterrato collegati da scala interna, composta da bottega, retrobottega, bagno e antibagno a piano terra e da tre depositi al piano seminterrato. PREZZO BASE Euro 144.094,50. Offerta minima Euro 108.070,88. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Messina (ME), Villaggio Mortelle – Lotto 13: Quota indivisa di 1/3 di una villa unifamiliare con accesso tramite due aperture da stradella privata che si diparte dalla strada statale 113 Km, posta a piano terra, con annessi deposito a piano seminterrato, sovrastante lastrico solare e terreno di pertinenza. PREZZO BASE Euro 165.575,55. Offerta minima Euro 124.181,66. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Asta senza Incanto 05/10/2022 ore 10:00 presso studio del liquidatore giudiziale in Messina, via Ghibellina, 77. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Liquidatore giudiziale Avvocato Arena Letterio 090718242, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 6/2021. In Messina (ME), Via Bagni, villaggio Santa Margherita – Lotto 1: Locale deposito. PREZZO BASE Euro 72.000,00. Offerta minima Euro 54.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 05/10/2022 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Curatore fallimentare Avv. Dalmazio Agatino 0902982335, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RG N. 17/2015. MILAZZO (ME): Lotto UNICO: Via Gramsci, Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di due unità immobiliari ubicate al piano seminterrato di un fabbricato a più elevazioni fuori terra, facente parte di un complesso residenziale che chiamasi “Quadrifoglio” sito in Via Gramsci. Le unità immobiliari in oggetto sono adiacenti, costituiscono un unico ambiente. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di due unità immobiliari ubicate al piano seminterrato di un fabbricato a più elevazioni fuori terra, facente parte di un complesso residenziale che chiamasi “Quadrifoglio” sito in Via Gramsci. Le unità immobiliari in oggetto sono adiacenti, costituiscono un unico ambiente Prezzo base Euro 8.158,00. Offerta minima Euro 6.119,00. Rilancio minimo Euro 500,00. Vendita sincrona mista 05/10/2022 ore 10:00 presso la Sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. Curatore Avv. Francesca Lo Prete 3395047006. G.E. Dott. Fabrizio Di Sano. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 31/2017. In Messina (ME), via San Filippo Santo 27 – Lotto UNICO: unità immobiliare posta in Messina via S. Filippo Vill. Santo n. 27 sita al piano secondo f.t. composta da tre vani oltre servizi. PREZZO BASE Euro 49.086,40. Offerta minima Euro 36.814,80. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita competitiva tramite commissionario Edicom dal 05.09.2022 ore 12:00 al 20.09.2022 ore 12:00 tramite portale web www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. Saladino Francesco 0906410005, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 40/2017. In Messina (ME), via Bartolomeo Ferraro 12 – Lotto 1: proprietà della quota degli 8/9 dell’immobile al piano 3 in atto costituente abitazione principale dei falliti. PREZZO BASE Euro 23.680,00. Offerta minima Euro 17.760,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), Gazzi Fondo Fucile – Lotto 2: proprietà della quota di 1/5 dell’immobile piano T. PREZZO BASE Euro 8.035,20. Offerta minima Euro 6.026,40. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 14/10/2022 ore 12:00 presso Tribunale di Messina, Via T. Cannizzaro, P.zza Salvatore Pugliatti. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Curatore fallimentare Dott. Donato Lorenzo 090661007, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 46/2018. In Messina (ME), via Santa Pelagia, is. 320, III Comparto – Lotto UNICO: Proprietà di 1/1 (piena proprietà) di appartamento piano IV, della superficie commerciale di 106,27 mq. PREZZO BASE Euro 71.483,00. Offerta minima Euro 53.613,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista il 05/10/2022 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Curatore fallimentare Avv. Lo Prete Francesca 3395047006, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 15/2017. In Furci Siculo (ME), Via Roma 95 – Lotto UNICO: piena proprietà di appartamento della superficie commerciale di 143,80 mq. PREZZO BASE Euro 64.800,00. Offerta minima Euro 48.600,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 06/10/2022 ore 15:00 presso studio del delegato in Messina, Via A. Cappellini n. 8. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avvocato Lo Prete Gabrielemaria 09049599, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 46/2017. In Messina (ME), Contrada Casalotto, Villaggio Camaro, via Polveriera sn – Lotto UNICO: abitazione composta da soggiorno, cucina, bagno e balcone; posto al piano terra, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 70,61. box auto composto due vani, bagno e ripostiglio; posto al piano primo interrato, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 48 mq. posto auto composto da area aperta posto al piano secondo interrato sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 11. PREZZO BASE Euro 19.950,00. Offerta minima Euro 14.962,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/10/2022 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3888334708, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 106/2018. In Messina (ME), Via Rio, S. Lucia sopra Contesse, oggi Via delle Margherite n. 1 – Lotto 1: Villetta a schiera laterale 3 piani fuori terra, di cui uno piano cantinato, oltre sottotetto. PREZZO BASE Euro 128.025,00. Offerta minima Euro 96.018,75. Rilancio minimo in aumento Euro 4.500,00. In Messina (ME), Salita Villa Contino, Rione Montesanto – Lotto 2: appartamento composto da una cucina, doppi servizi, due camere, un salone ed un ingresso che, tramite un corridoio di disimpegno, permette l’accesso ai vani ed ai servizi. L’appartamento è asservito da due balconi di ampia estensione, uno esposto a nord e l’altro di pertinenza della cucina. PREZZO BASE Euro 91.350,00. Offerta minima Euro 68.512,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. In Messina (ME), Salita Villa Contino, Rione Montesanto – Lotto 3: box singolo posto al piano cantinato di un corpo di fabbrica a cinque elevazione fuori terra ed un piano interrato. PREZZO BASE Euro 11.981,25. Offerta minima Euro 8.985,93. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 25/10/2022 ore 16:00 presso A.P.E.I.M. in Messina, Via N. Fabrizi n. 121. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Giuffrè Caterina 090662484, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 155/2021. In Alì Terme (ME), Contrada Conigli – Lotto 1: BENE 0001 – unico appezzamento di terreno sul quale insiste anche il residuo di un vecchio fabbricato rurale, non classificabile nemmeno come fabbricato collabente e quindi privo di valore intrinseco (fatto salvo quello del terreno di sedime). In Catasto al F.7 part. 253 estesa are 53.70, part. 254 fabbricato rurale ca 22, part. 255 estesa are 16.50 Identificazione Catastale. L’area su cui insiste il fabbricato è così censita al: Catasto Terreni – N.C.T.: Foglio 7, Mappale 253, Superficie ha 00, Superficie are 53, Superficie ca 70, Accatastato Foglio 7, Mappale 254, Superficie ha 00, Superficie are 00, Superficie ca 22, Accatastato Foglio 7, Mappale 255, Superficie ha 00, Superficie are 16, Superficie ca 50, Accatastato. PREZZO BASE Euro 36.000,00. Offerta minima Euro 27.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Itala (ME), contrada Pantano – Lotto 2: BENE 0002 – Fabbricato, cui è aggraffato un terreno, è costituito da due parti formanti un unico organismo edilizio composto da una struttura a tunnel destinata ad allevamento di animali di piccola taglia e da una porzione retrostante realizzata in muratura ordinaria. PREZZO BASE Euro 47.400,00. Offerta minima Euro 35.550,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Vendita senza Incanto con modalità sincrona mista il 04/10/2022 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance in Messina, Via Solferino 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Bucca Edoardo 090360119, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 160/2018. In Gaggi (ME), via Calvario 20 – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione composto da un angolo cottura, un soggiorno, tre camere da letto e due bagni. L’intero edificio sviluppa due piani, tre piani f.t. e sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 80. PREZZO BASE Euro 47.820,15. Offerta minima Euro 35.866,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 11/10/2022 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina, Via XXIV Maggio n. 21. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Molteni Martina Rebecca 0906406914, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 160/2020. In Letojanni (ME), via Michelangelo Garufi (Lungomare) 34/B – Lotto UNICO: Piena proprietà per 1/1 di albergo, che sviluppa 5 piani, 4 piani fuori terra, 1 piano interrato. Consistenza commerciale complessiva unità principali 1.018,30 mq. PREZZO BASE Euro 1.380.000,00. Offerta minima Euro 1.035.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 30.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/10/2022 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3888334708, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 164/2020. In Messina (ME), Via Santa Marta is. 162 – Lotto UNICO: piena proprietà dell’appartamento della superficie commerciale di 87,38 mq. PREZZO BASE Euro 51.500,00. Offerta minima Euro 38.625,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona telematica il 05/10/2022 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Lo Prete Gabrielemaria 09049599, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. N. 175/17 R.E. Roccalumera, Via Piccolo Torrente Pagliara, Appartamento per civile abitazione nel complesso “Vega”, a P. 3, Scala A, int. 14, composto da soggiorno con a.c., due vani e w.c., di mq. lordi 55 circa, oltre balcone e cantina al P. cantinato scala A, di mq. lordi 5 circa. Dall’APE in atti in classe E. Prezzo base d’asta: euro 69.570,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte 27.09.2022 ore 9.45 Luogo: Via Cavalieri della Stella n. 7 – 98100 Messina. Per info: 090/344892. Notaio Delegato e custode: Adele Penna. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Siti internet: https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it , www.tempostretto.it

RGE 247/2016. In Messina (ME), Viale della Libertà 201 – Lotto UNICO: scala A, interno 14, piano 5, appartamento per civile abitazione composto da corridoio, due grandi vani, solone e studio comunicanti da una porta scorrevole a due ante in legno, e si affacciano sul viale della Libertà, due vani letto e dalla cucina che affacciano sul cortile nel retro dell’immobile, due bagni e un ripostiglio interno. PREZZO BASE Euro 210.000,00. Offerta minima Euro 157.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 06/10/2022 ore 15:00 presso Studio del delegato in Messina, Via A. Cappellini n. 8. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avvocato Lo Prete Gabrielemaria 09049599, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 312/2015. In Messina (ME), contrada Fucile Rione Gazzi Via 38A – Lotto UNICO: appartamento composto da cucina, n. 2 camere, soggiorno-pranzo, corridoio, bagno e n. 3 balconi, posto al piano terzo, con una superficie lorda complessiva di mq 99,63. PREZZO BASE Euro 38.400,00. Offerta minima Euro 28.800,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 28/10/2022 ore 18:00 presso studio del delegato in Messina Via Nicola Fabrizi 71. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avvocato Grosso Fabrizio 090670703, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 330/2017. In Messina (ME), Fondo Romeo, via Alcantara 10 – Lotto UNICO: alloggio piano T/1 composto da due vani accessori con terrazzo a livello. PREZZO BASE Euro 25.710,00. Offerta minima Euro 19.282,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 18/10/2022 ore 16:00 presso studio legale Vermiglio in Messina, Via Nino Bixio 89. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Vermiglio Salvatore 0902923702, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it