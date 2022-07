Aste giudiziarie su Tempostretto, nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Vendite a Messina, Francavilla, Roccalumera, Saponara, Furci, S. Teresa, Castelmola, Torregrotta e Limina

AVVISI PUBBLICATI IN SEZIONE IL 18 LUGLIO 2022

CP 4/2009. In Messina (ME), Villaggio Pistunina – Lotto 3: Cond. “Il Palazzetto”, lastrico solare. PREZZO BASE Euro 14.732,90. Offerta minima Euro 11.049,68. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Milazzo (ME), contrada Acqueviole – Lotto 4: locali commerciali. PREZZO BASE Euro 40.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 14/10/2022 ore 12:00 presso Tribunale di Messina, Via Tommaso Cannizzaro Piazza S. Pugliatti. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Liquidatore giudiziale Avvocato Maccari Raffaele 090661936, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 24/2008. In Francavilla di Sicilia (ME), contrada San Francesco – Lotto UNICO: Plesso immobiliare destinato ad attività industriale-commerciale, costituito da una unità centrale posta su due livelli al piano terra costituito da un grande vano commerciale ed un vano autolavaggio per complessivi mq. 354 circa ed accessori ed al piano ammezzato costituito da due vani adibiti ad uffici, oltre corte esterna circostante annessa di circa mq 2.726 di pertinenza esclusiva ove insistono un locale autorimessa ed un vano motori, allo stato occupato, giusto contratto di locazione precario. PREZZO BASE Euro 146.602,97. Offerta minima Euro 109.952,23. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita tramite gara telematica competitiva, accessibile dal portale web www.doauction.it con inizio gara il 26/9/2022 ore 12:00 e fine gara 11/10/2022 ore 12:00. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. Picone Patrizia 0906518028, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 24/2017. In Messina (ME), Via Ducezio, Parco Mira – Lotto 1: Piena proprietà di locale destinato ad autorimessa facente parte del complesso residenziale denominato “Aralia” della superficie di mq 71 circa, sup. catastale 71 mq, cons. catastale 65 mq, posto al piano T. PREZZO BASE Euro 49.300,00. Offerta minima Euro 36.975,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Via Ducezio, Parco Mira – Lotto 2: Piena proprietà di locale destinato ad autorimessa facente parte del complesso residenziale denominato “Aralia” della superficie di mq 70 circa, sup. catastale 70 mq, cons. catastale 65 mq, posto al piano T. PREZZO BASE Euro 49.300,00. Offerta minima Euro 36.975,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 21/10/2022 ore 11:45 presso Sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. Marullo Giuseppe 0906012019, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 38/2019. In Messina (ME), Via Pola is. 507 n. 19 angolo con via Istria – Lotto UNICO: Compendio immobiliare composta da un negozio seminterrato consistenza 207 mq, sup. catastale 263 mq e da autorimessa consistenza 664 mq, sup. catastale 699 mq. PREZZO BASE Euro 645.000,00. Offerta minima Euro 483.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona 06/10/2022 ore 10:00 in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Minutoli Giuseppe. Curatore fallimentare Dott. Costa Andrea 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 7/2016. In Roccalumera (ME), Via Umberto I 9 – Lotto UNICO: Fabbricato a tre elevazioni f.t. olte al piano cantinato. L’immobile nell’insieme sviluppa una superficie lorda di circa 514 mq. PREZZO BASE Euro 435.000,00. Offerta minima Euro 326.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista il 07/10/2022 ore 10:00 presso la sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Sterrantino Chiara 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 19/2020. In Messina (ME), Via Nino Bixio n. 2, is. n. 127 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di immobile per abitazione di tipo popolare risalente agli anni ’30, posta al piano Terra, scala A, interno 1. PREZZO BASE Euro 68.331,60. Offerta minima Euro 51.248,70. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 06/10/2022 ore 11:00 presso Sala Aste Telematiche della Società Edicom Finance, sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Navarra Maria Letizia 090671582, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 23/2020. In Saponara (ME), via Roma 499 – Lotto UNICO: abitazione che si sviluppa in un unico livello oltre lastrico solare e corte retrostante ed è composta, al piano terra, da un corridoio, tre camere, una cucina, un servizio igienico ed una piccola corte prospiciente la via Roma; al piano primo, da un lastrico solare ed una corte retrostante, il tutto confinante con proprietari altra ditta ed a sud-ovest con la via Roma. L’immobile sviluppa nell’insieme la superficie lorda di 216,65 mq. PREZZO BASE Euro 19.451,51. Offerta minima Euro 14.588,63. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 06/10/2022 ore 11:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Ruggeri Francesco 3294170069, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 59/2019. In Messina (ME), vico Porticatello, frazione c.da Siccia o Altoloco, quartiere vill. Pace – Lotto UNICO: appartamento della sup. commerciale di 117,01 sito al piano rialzato di un fabbricato posto all’interno di un complesso edilizio denominato “Imeda” pal. B, a più elevazioni fuori terra. L’appartamento vanta il diritto per un posto auto nel garage sottostante l’appartamento non identificato catastalmente. PREZZO BASE Euro 98.389,20. Offerta minima Euro 73.791,90. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 25/10/2022 ore 11:00 presso studio del delegato in Messina, Via La Farina n.171 is. G. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3888334708, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 62/2015. In Messina (ME), Rione Carrubbara Via Chiana 109 – Lotto UNICO: appartamento di tipo popolare posto al piano terra, composto da una cucina-soggiorno che funge da ingresso, da una cameretta, da una camera da letto priva di infissi, dal bagno, da un cortile e da una piccola chiostrina. L’immobile sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq.64,65. PREZZO BASE Euro 12.750,00. Offerta minima Euro 9.562,50. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 21/10/2022 ore 16:00 presso Studio Legale Melazzo Saija & Associati, sito in Messina, Via Enzo Geraci n° 23 isol. 78. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Melazzo Giuseppe 0906012019, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 68/2008 + 80/13. In Messina (ME), Fraz. Contesse, Palazzina ILES – Lotto 3: un mezzo (1/2) indiviso di appartamento, piano seminterrato-terra, composto da ingresso, soggiorno, ampia cucina, corridoio, bagno e tre camere da letto per complessivi mq.100,55 circa. PREZZO BASE Euro 8.000,00. Offerta minima Euro 6.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), Fraz. Faro Superiore, Via S.Antonio – Lotto 4: Casa unifamiliare a due elevazioni f.t., composto da ingresso, soggiorno-pranzo, cucina e bagno al piano T, due camere da letto al 1° piano, con annesso posteggio antistante all’ingresso, ampio vano destinato a ripostiglio nella zona adiacente e giardinetto posteriore per complessivi mq.140,00 circa, accessori esclusi. Il giardinetto sup. cat. 20 mq. PREZZO BASE Euro 30.000,00. Offerta minima Euro 22.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), frazione Faro Superiore via Casabianca snc – Lotto 5: Fabbricato a tre elevazioni f.t. composto da Deposito ubicato al Piano Terra di mq 89,00 circa. unità abitativa al Piano 1° e sottotetto al Piano 2° di mq 178 circa. PREZZO BASE Euro 90.000,00. Offerta minima Euro 67.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Messina (ME), frazione Faro Superiore via Casabianca snc – Lotto 6: complesso edilizio costituito da 4 appartamenti ciascuno dei quali ha una sup. commerciale di 330 mq circa e si sviluppa su tre elevazioni f.t. oltre piano seminterrato, con due posti auto destinati a parcheggio dell’intero complesso ubicati nel cortile laterale retrostante. PREZZO BASE Euro 500.000,00. Offerta minima Euro 375.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. Asta senza Incanto 29/11/2022 ore 17:00 presso A.P.E.I.M. in Messina, via N. Fabrizi n. 121, is. 189. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avvocato Carrozza Gianluca 3495869143, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 88/2021. In Furci Siculo (ME), via Cristoforo Colombo 27 (già n.23) – Lotto 1: appartamento per civile abitazione posto al piano primo (seconda elevazione f.t.) si compone da ingresso-corridoio, pranzo soggiorno con zona cucina. due wc, due camere ed un ampio giardino (rialzato rispetto alla strada lungomare). La superficie lorda dell’appartamento è di circa mq 100 oltre il giardino di mq 69 circa. PREZZO BASE Euro 116.300,00. Offerta minima Euro 87.225,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Furci Siculo (ME), via Cristoforo Colombo 27 (già n.23) – Lotto 2: appartamento per civile abitazione con sovrastante terrazzo posto al secondo piano (terza elevazione f.t.). La superficie lorda dell’appartamento è di circa 100 mq oltre il balcone di circa mq 2,90 e la veranda di circa mq 20,8. E’ compresa nella vendita la terrazza soprastante l’immobile in oggetto, posta la terzo piano (quarta elevazione f.t.) ed estesa per una sup. complessiva di circa mq 114. terrazza consistenza mq 114. PREZZO BASE Euro 129.700,00. Offerta minima Euro 97.275,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. In Furci Siculo (ME), via Cristoforo Colombo 27 (già n.23) – Lotto 3: locale deposito con una superficie lorda di circa mq 67. locale garage con una superficie lorda di circa mq 52. PREZZO BASE Euro 57.900,00. Offerta minima Euro 43.425,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 04/10/2022 ore 14:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Giuffrida Nunziata 0906783616, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 106/2015. In Messina (ME), Villaggio Camaro Inferiore Frazione San Paolo, Via Quintino Mollica 12/A – Lotto UNICO: Appartamento di tipo popolare posto al primo piano composto da ingresso, un bagno, un’ampia cucina, da un soggiorno, da una camera da letto e da una cameretta della superficie commerciale di 84,73 mq. PREZZO BASE Euro 40.533,00. Offerta minima Euro 30.399,75. Rilancio minimo in aumento Euro 2.027,00. Asta senza Incanto 07/10/2022 ore 16:00 presso studio del professionista delegato in Messina, Via Cesare Battisti 229. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Dott. Grasso Vincenzo 3490977516, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 130/2017. In Messina (ME), contrada San Nicola Villaggio Bordonaro – Lotto Unico: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento composto da ingresso / soggiorno, cucina e bagno al piano terra. Due camere e un bagno al primo piano e tetto con terrazza praticabile. PREZZO BASE Euro 25.805,88. Offerta minima Euro 19.354,41. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 11/11/2022 ore 16:30 presso studio professionale del custode e delegato alla vendita avv. Maria De Salvo, sito in via XXIV Maggio, 92, Messina. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avvocato De Salvo Maria 3494568849, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 135/2020. In Messina (ME), Via Puglie (quartiere Americano), 11 – Lotto 2: Appartamento della superficie commerciale di 44,00 mq. Consistenza 2,5 vani, rendita 111,04 Euro. PREZZO BASE Euro 32.595,00. Offerta minima Euro 24.447,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/10/2022 ore 11:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance Srl sita in Messina, Via Solferino, 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Scattareggia Angela Maria 0909920915, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 172/2016. In Santa Teresa di Riva (ME), via Guglielmo Marconi 3 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 500/1000 di un laboratorio artigianale. PREZZO BASE Euro 11.224,00. Offerta minima Euro 8.418,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 21/10/2022 ore 10:15 presso avanti al delegato presso la Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina via Solferino n. 29. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Tinuzzo Luigi 0906012019, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 208/1999. In Castelmola (ME), frazione contrada “Ziretto” – Lotto UNICO: terreno residenziale della superficie complessiva di circa mq 4,350 al foglio 13 mappale 65 qualità agrumeto, classe 3, superficie catastale 280, reddito agrario: 2.75, reddito domenicale: 7.59; al foglio 13 mappale 66 qualità agrumeto, classe 3, superficie catastale 180, reddito agrario: 1.77, reddito domenicale: 4.88; ed al foglio 13 mappale 67 qualità semin. arbor., classe 3, superficie catastale 3890, reddito agrario: 6.03, reddito domenicale: 13.06. PREZZO BASE Euro 17.850,00. Offerta minima Euro 13.387,50. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 21/10/2022 ore 09:45 presso avanti al delegato presso la Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Tinuzzo Luigi 0906012019, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti:www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 237/2016. In Messina (ME), villaggio Aldisio, via Scipione 7 – Lotto UNICO: appartamento composto da un ingresso, un disimpegno, un bagno, un locale doccia, due camere da letto ed un soggiorno-cucina oltre ad un cortile esterno alla stessa quota ed accessibile dalla cucina, dalla camera matrimoniale ed anche da una entrata indipendente nell’atrio dello stabile. PREZZO BASE Euro 54.200,00. Offerta minima Euro 40.650,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 04/10/2022 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance in Messina, Via Solferino n. 29 o tramite www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 271/2018. In Torregrotta (ME), Via Ventuno Ottobre n. 370 – Lotto UNICO: abitazione consistenza vani 8, superficie catastale totale mq.180, totale escluse aree scoperte mq.176, Rendita euro 318,14,. PREZZO BASE Euro 120.530,00. Offerta minima Euro 90.397,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 21/10/2022 ore 10:30 presso studio legale, in Messina, via Cavalluccio 30. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Francesco Sciortino 3470323515, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 318/2015. In Messina (ME), Rione Gazzi, Via Gustavo Augusto Bette – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione a piano primo, composto da un ingresso- disimpegno, una cucina, due camere da letto ed un w.c. La consistenza immobiliare posta in vendita nell’insieme sviluppa una superficie lorda di 55 mq circa oltre 4 mq di aree scoperte. PREZZO BASE Euro 25.205,63. Offerta minima Euro 18.904,23. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 21/10/2022 ore 10:15 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Correnti Antonio 0906012019, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.ite www.tribunale.messina.it

Proc. es. nn. 358/12 – 203/13 195 R.E. LOTTO 5 – Francavilla di Sicilia, Via Ariosto n. 15-17, Fabbricato a quattro el. f.t., collegate da scala interna, composto da un vano a P.T., da un vano a P. 1°, da soggiorno, disimpegno, cucina e lavanderia a P. 2° e da due vani e w.c. con terrazza a livello a P. 3°, classe G. Prezzo base d’asta: euro 54.016,00. Notizie sulla regolarità urbanistica nella perizia e nell’avviso integrale di vendita. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 26.10.2022 alle ore 10.00 Luogo: Studio Notaio Giuseppe Vicari, Via Cesare Battisti 13, 98122 Messina. G.E. Dott.ssa Bisignano. Notaio Delegato e custode: Giuseppe Vicari. Siti internet: www.tribunale.messina.it., www.asteavvisi.it, www.asteannunci.it e www.tempostretto.it

RGE 372/2011. In Limina (ME), via Stormo – Lotto 1: fabbricato per civile abitazione a due elevazioni f.t. e corte di pertinenza, composto a pianterreno da ingresso-soggiorno, un ampio vano pranzo-soggiorno con angolo cottura dal quale direttamente si accede al vano wc e ad altra camera; a primo piano da tre comodi e ampi ambienti e due vani rispettivamente destinati a wc-doccia e wc-bagno. PREZZO BASE Euro 48.552,00. Offerta minima Euro 36.414,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 21/10/2022 ore 10:45 presso Sala Aste della soc. EDICOM Finance s.r.l., in Messina, Via Solferino, n. 29. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita AVV. MARULLO GIUSEPPE 0906012019, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it