Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

AVVISI PUBBLICATI IN SEZIONE IL 18 OTTOBRE 2022

RGE 22/2018. In Nizza di Sicilia (ME), Via Palestro 5 – Lotto 1: piena proprietà per la quota di 1/1 di immobile p.t. e primo. L’immobile risulta un vecchio fabbricato e come da perizia di stima risale ad un periodo antecedente al 1°settembre 1967, pertanto, non è provvisto dei titoli edilizi autorizzativi. Esso è costituito da due vani al p.t. e un sottotetto abitabile con dei piccoli vani. La superficie catastale è di circa mq 130. PREZZO BASE Euro 27.625,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Roccalumera (ME), Corso Umberto I 541 – Lotto 2: proprietà per la quota di 1/2 di immobile scala A, piano II. L’immobile fa parte di un fabbricato costituito da 4 piani f.t. e sottotetto in buone condizioni ed è sito all’interno di un complesso residenziale. L’appartamento è costituito da un ingresso, un soggiorno/pranzo, un angolo cottura ed un’ampia veranda. Allo stesso risulta assegnato un posto auto esterno nel cortile. PREZZO BASE Euro 36.465,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Nizza di Sicilia (ME), Via G. Medici 19 – Lotto 3: piena proprietà per la quota di 1/1 di immobile, p.t. e primo. L’immobile è composto al p.t. da due vani più cucina e bagno, al secondo piano si accede da una scala interna ed insiste un bagno, una camera da letto ed una cucina con annessa una piccola veranda coperta. PREZZO BASE Euro 70.125,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 12/01/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance, sita in Messina, via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Caruso Pierpaolo 090672197, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. es. n. 31/19 R.E. Messina, Via Tremonti 32, Appartamento a P. 5, int. 9, composto da ingresso su ampio soggiorno – pranzo, cucina, corridoio, due vani letto con cabina armadio, altro vano, due w.c. e balconi, di mq. lordi 136,04 circa (al netto degli ampliamenti non regolarizzati), con presenza di infiltrazioni d’acqua piovana, oltre vano deposito al P. sem. di mq. lordi 30,45 circa; i tre balconi risultano chiusi con infissi in alluminio e vetro-camera. Dall’A.P.E. allegato alla C.T.U. in classe F. Prezzo base d’asta: euro 153.300,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte giorno 11.01.2023 alle ore 12.00 Luogo: Via Garibaldi n. 13 – 98122 Messina. Per info: 090/9571775 – 090/9571777 avv.carmelopirrotta@gmail.com. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista delegato e custode: Avvocato Carmelo Pirrotta. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.tempostretto.it

RGE 37/2020. In Torregrotta (ME), via Piersanti Mattarella 6 – Lotto UNICO: appartamento posto al piano primo della superficie catastale di mq 95,00. L’immobile è composto da 4 ambienti oltre accessori (bagni, disimpegno, e balconi a livello) per una superficie coperta, comprensiva di muri e pilastri, di 90,50 mq oltre 21 mq di balconi a livello. PREZZO BASE Euro 56.550,00. Offerta minima Euro 42.412,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.150,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 21/12/2022 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Nulli Daniela 0902922072, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 46/2019. In Messina (ME), C.da Citola Coop. Enes – Lotto 1: piena proprietà superficiaria per la quota di 1/1 di appartamento piano terzo, interno 6, scala C, palazzina B, composto da quattro vani, cucina, tinello, ripostiglio e bagno, per una superfice commerciale di mq 120,00, con cantina sita al piano terra porticato che si sviluppa per una superficie commerciale di 0,60 mq. e posto auto non assegnato della superficie commerciale di 9,63 mq sito nella corte perimetrale l’edificio. PREZZO BASE Euro 99.000,00. Offerta minima Euro 74.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 16/12/2022 ore 10:00 presso Viale San Martino n. 116, in Messina (presso Studio Legale Avv. Marco Iacono). G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Puglisi Marilena 3802980779, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 52/2021. In Messina (ME), Via Rotonda 5, frazione Tremestieri – Lotto UNICO: appartamento della superficie commerciale di mq 51,00 posto in condominio, costituito da ingresso, cucina, camera da letto, disimpegno e bagno. E’ posto al piano terra, scala A, ha un’altezza interna di ml 3,80. Posto auto sviluppa una superficie commerciale di 2,75 mq. PREZZO BASE Euro 48.375,00. Offerta minima Euro 36.281,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 21/12/2022 ore 09:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Nulli Daniela 0902922072, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 53/2019. In Savoca (ME), Via San Francesco di Paola 10 – Lotto UNICO: appartamento al piano terra della superficie commerciale di mq 86,83. cantina posta al piano S1 della superficie commerciale di mq 4,00. cantina posta al piano S1 della superficie commerciale di mq 48,08. PREZZO BASE Euro 112.000,00. Offerta minima Euro 84.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. modalità sincrona mista 21/12/2022 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Maria Pia 0942744126, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 54/2018. In Messina (ME), Via Mirulla 6 – Lotto 1: appartamento della sup. comm.le di 102,00 mq facente parte della palazzina D del Residence denominato Belvedere (II lotto), composto da ingresso, vano soggiorno open space in ingresso; vano letto, cucina, due ripostigli, bagno, corridoio oltre balcone di pertinenza a livello accessibile dai tre vani ed una piccola corte interna confinante con vano scala su un lato corto. posto auto composto da n. 1 stallo su piazzale-cortile interno alle palazzine del Residence con accesso dalla via Mirulla identificato con il numero 56. L’intero edificio sviluppa 7 piani, 6 (di cui un piano sottotetto) piani f.t., 1 piano interrato. PREZZO BASE Euro 95.370,00. Offerta minima Euro 71.527,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/12/2022 ore 11:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Santonocito Salvatore 090716116, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 117/2021. In Messina (ME), Via Petraro – Villaggio Ganzirri – Lotto 1: appartamento della sup. comm.le di 81,00 mq ubicato al piano secondo e terzo (sottotetto) di un fabbricato che si sviluppa su n.3 elevazioni f.t. Detto appartamento è composto da n.4 vani catastali, ovvero, al piano secondo: un unico ambiente costituente la zona giorno/pranzo, oltre bagno ed ampio terrazzino che costeggia l’intera unità; ed al livello superiore: n.2 ulteriori ambienti di servizio oltre lavatoio e balconi. PREZZO BASE Euro 103.442,40. Offerta minima Euro 77.581,80. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. In Messina (ME), Via Petraro – Villaggio Ganzirri – Lotto 2: Terreno residenziale della sup. comm.le di 193,00 mq. Appezzamento ubicato in zona residenziale ed in particolar modo, posto presso uno dei principali percorsi di interesse naturalistico e paesaggistico del Comune, ovvero in prossimità del Lago Grande di Ganzirri. PREZZO BASE Euro 34.740,00. Offerta minima Euro 26.055,00. Rilancio minimo in aumento Euro 750,00. Vendita con modalità sincrona mista 22/12/2022 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina, Corso Cavour n. 48 tramite la piattaforma www.fallcoaste.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Amodeo Maria Barbara 3488109663, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 146/2006. In Messina (ME), Villaggio Giampilieri, Contrada Mafale – Lotto 1: casa singola composta da un fabbricato rustico a due elevazioni di cui una interrata, oltre copertura e terrazza praticabile, con struttura in c.a., con destinazione civile abitazione, con terreno pertinenziale. PREZZO BASE Euro 15.344,00. Offerta minima Euro 11.508,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 16/12/2022 ore 10:30 presso Studio del professionista delegato in Messina, Viale S. Martino n. 116. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Marco Iacono 090671043, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 151/2021. In Messina (ME), Via 174/A Pal D/5 Villaggio Santo – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota 1000/1000 di un appartamento per civile abitazione con annessa cantina posta al piano seminterrato, sup. mq. 7,30 composto da soggiorno, tinello, angolo cottura, due camere da letto, bagno e disimpegno, di pertinenza ci sono due balconi. Posto al piano terzo, sviluppa una sup. lorda complessiva, esclusi gli accessori, di mq. 94. L’accesso avviene dalla Via 174/A. PREZZO BASE Euro 73.000,00. Offerta minima Euro 52.012,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 16/12/2022 ore 10:00 presso studio del professionista delegato in Messina, Via XXIV Maggio n. 21. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Molteni Martina Rebecca 0906406914, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 169/2020. In Villafranca Tirrena (ME), via Bartolo Cattafi, quartiere Senia – Lotto UNICO: villa singola in corso di costruzione della superficie commerciale di 486,20 mq. PREZZO BASE Euro 418.000,00. Offerta minima Euro 313.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 16.000,00. Asta senza Incanto 16/12/2022 ore 16:00 presso studio del delegato in Messina, Via San Sebastiano n. 10. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Dott. Malvaso Francesco 090671792, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 186/2017. In Giardini-Naxos (ME), Via Vulcano, snc – Lotto 1: Piena proprietà di immobile adibito a “DISCOTECA”, della superficie commerciale di 1.160,00 mq. L’immobile in oggetto si trova al piano primo sottostrada di tale edificio e ha accesso dalla Via Vulcano n° 3 e risulta adibito a discoteca durante il periodo invernale. L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano Terra e primo sottostrada. PREZZO BASE Euro 586.195,31. Offerta minima Euro 439.646,48. Rilancio minimo in aumento Euro 25.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/12/2022 ore 12:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Parlagreco Claudio 3926861624, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 198/2017. In Valdina (ME), via Provinciale – Lotto UNICO: Complesso edilizio formato da un lotto di terreno su cui – previa demolizione di fabbricati preesistenti e recupero del relativo volume edilizio – sono state realizzate, ma non ultimate per interruzione dei lavori, n. 7 case a schiera. Detto terreno risulta in parte suscettibile di ulteriore edificazione, avendo una volumetria residenziale residua di m³ 594,50. PREZZO BASE Euro 206.085,94. Offerta minima Euro 154.564,46. Rilancio minimo in aumento Euro 8.000,00. Asta senza Incanto 15/12/2022 ore 10:00 presso locali dell’ALPEF in Messina Via Tommaso Cannizzaro n. 168. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Galipò Natale 0906413095, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 202/2016 +76/20. In Messina (ME), via A. Catara Lettieri 1/H, villaggio Camaro Inferiore – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione al secondo piano facente parte di un fabbricato a tre elevazioni f.t. della sup. di 130 mq totale escluse arre scoperte; sup. complessiva di circa mq 179,90 mq;. PREZZO BASE Euro 74.834,48. Offerta minima Euro 56.125,86. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 19/12/2022 ore 15:30 presso studio del delegato in Messina via E. L. Pellegrino 23/C, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Pronestì Daniela 0902934051, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 208/1990. In Messina (ME), Viale Regina Margherita 28 – Lotto 16: Piena proprietà di Appartamento Complesso Poggio Belvedere della superficie lorda complessiva di 103,75 mq. PREZZO BASE Euro 58.492,00. Offerta minima Euro 43.869,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. In Messina (ME), Viale Regina Margherita 28 – Lotto 17: Piena proprietà di Appartamento Complesso Poggio Belvedere della superficie lorda complessiva di 161,50 mq. PREZZO BASE Euro 97.789,00. Offerta minima Euro 73.341,75. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Messina (ME), Viale Regina Margherita 28 – Lotto 18: Piena proprietà di Appartamento Complesso Poggio Belvedere della superficie lorda complessiva di 168,30 mq. PREZZO BASE Euro 127.520,00. Offerta minima Euro 95.640,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Messina (ME), Viale Regina Margherita 28 – Lotto 52: Piena proprietà di Posto auto coperto Complesso Poggio Belvedere della superficie lorda complessiva di 15,00 mq. PREZZO BASE Euro 6.923,25. Offerta minima Euro 5.192,44. Rilancio minimo in aumento Euro 300,00. In Messina (ME), Viale Regina Margherita 28 – Lotto 53: Piena proprietà di Posto auto coperto Complesso Poggio Belvedere della superficie lorda complessiva di 17,00 mq. PREZZO BASE Euro 7.846,35. Offerta minima Euro 5.884,76. Rilancio minimo in aumento Euro 350,00. In Messina (ME), Viale Regina Margherita 28 – Lotto 54: Piena proprietà di Posto auto coperto Complesso Poggio Belvedere della superficie lorda complessiva di 10,00 mq. PREZZO BASE Euro 4.615,50. Offerta minima Euro 3.461,63. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. In Messina (ME), Viale Regina Margherita 28 – Lotto 55: Piena proprietà di Posto auto coperto Complesso Poggio Belvedere della superficie lorda complessiva di 23,00 mq. PREZZO BASE Euro 10.615,65. Offerta minima Euro 7.961,74. Rilancio minimo in aumento Euro 450,00. In Messina (ME), Contrada Ziino – Lotto 71: Piena proprietà di Terreno della superficie lorda di 4.030 mq. PREZZO BASE Euro 8.566,00. Offerta minima Euro 6.424,50. Rilancio minimo in aumento Euro 350,00. Asta senza Incanto 16/12/2022 ore 10:00 presso studio, sito in Messina, Via Della Zecca n. 85. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avvocato Di Renzo Maria 0906409828, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 223/2017. In Messina (ME), Villaggio San Filippo Inferiore , via Libertà – Lotto 2: piena proprietà per la quota di 1/2 di appartamento per civile abitazione all’interno del complesso “Le Lumie”, posto al piano 2°, composto di tre vani, cucina, ripostiglio e due bagni, sviluppa una superficie lorda coperta complessiva di circa mq 85, più di mq 16,00 di superficie destinata a balcone. PREZZO BASE Euro 22.027,50. Offerta minima Euro 16.520,63. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 22/12/2022 ore 15:00 presso studio del delegato in Via Nino Bixio n. 89, Messina. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Vermiglio Salvatore 0902923702, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 232/2016. In Messina (ME), contrada Acqua Del Conte, rione Montepiselli, complesso “Artemide” – Lotto UNICO: BENE 1: lastrico solare piano 5 Complesso “Artemide”. BENE 2: lastrico solare piano 5 Complesso “Artemide” consistenza mq 142. PREZZO BASE Euro 20.700,00. Offerta minima Euro 15.525,00. Rilancio minimo in aumento Euro 700,00. vendita senza incanto con modalità sincrona mista 22/12/2022 ore 15:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Garufi Antonello 090360119, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 249/2017. In Messina (ME), Via Cherubini 55 Rione Valle degli Angeli – Lotto UNICO: abitazione di tipo popolare a piano terra con superficie pari a circa 74,00 mq. PREZZO BASE Euro 15.922,00. Offerta minima Euro 11.941,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 20/12/2022 ore 10:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via La Farina n. 171 is. G. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3888334708, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 257/2008 +130/13. In Leni (ME), – Lotto 4: piena proprietà di terreno sup. complessiva mq 6.825,00. PREZZO BASE Euro 207.429,75. Offerta minima Euro 155.572,32. Rilancio minimo in aumento Euro 12.000,00. Asta senza Incanto 16/12/2021 ore 11:30 presso studio del delegato in Messina, Viale San Martino 116. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Iacono Marco 3934275580, custode giudiziario Avv. Rosanna Calafato 3334104112, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 287/1999. In Messina (ME), villaggio Bordonaro – Lotto UNICO: appartamento coop. Edimil pal. 1, piano 4, interno n. 7, della superficie coperta di mq 81 composto da tre vani, cucina, bagno, ripostiglio e disimpegno, con assegnato un posto auto scoperto nella zona condominiale destinata a parcheggio. PREZZO BASE Euro 83.766,75. Offerta minima Euro 62.825,06. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 22/12/2022 ore 10:15 presso studio notarile in Messina via Ghibellina n. 143. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Notaio Magno Silverio 0906512281, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 294/2012. In Messina (ME), Via Strada Comunale Tremonti – Lotto UNICO: Appartamento posto al terra, costituito da due parti tra loro comunicanti e non autonome anche relativamente agli impianti:- la prima della superficie complessiva lorda di mq. 72, composta da due vani, un disimpegno, un antibagno ed un bagno, con accesso sia dalla Strada Comunale Tremonti sia dall’ingresso condominiale nel corpo scala. Appartamento posto al terra, costituito da due parti tra loro comunicanti e non autonome anche relativamente agli impianti:- la seconda con accesso dalla strada comunale Tremonti, composto da un soggiorno con angolo cottura, un disimpegno, un w.c. ed una camera da letto per una superficie complessiva lorda di mq. 55 circa, con diritto alle parti condominiali pro quota spettanti compresa la terrazza praticabile. PREZZO BASE Euro 85.950,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Asta senza Incanto 16/12/2022 ore 11:00 presso studio notarile in Via Porto Salvo n. 9, Messina. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Notaio Puglisi Maria Flora 3888334708, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 312/2007 +342/08-306/17-358/17. In Taormina (ME), c.da Zappulla Traversa B Via G.Martino – Lotto 1: Magazzino composto da un unico ambiente con annesso un bagno- superficie lorda mq.95. Si accede attraverso un breve percorso di servizio ai box del seminterrato, collegato direttamente con la traversa di Via G.Martino. PREZZO BASE Euro 58.000,00. Offerta minima Euro 43.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Taormina (ME), Via Cappuccini 3 – Lotto 4: Piena proprietà, gravata da usufrutto vitalizio per la quota di 1/4, di ufficio composto da due vani e balcone – superficie lorda mq.59. L’ingresso è posto lungo la Via Cappuccini. Si accede in un primo vano separato con una parete vetrata dal vano retrostante. In questo secondo vano, vi è una porta che dà accesso alla parte retrostante dell’unità limitrofa (garage in comproprietà del debitore esecutato). PREZZO BASE Euro 199.485,00. Offerta minima Euro 149.613,75. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Asta senza Incanto 20/12/2022 ore 15:30 presso A.P.E.I.M., in Messina, VIA NICOLA FABRIZI N°121. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita La Torre Francesca 3486515598, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 330/2011. In Messina (ME), Contrada Catalani, via Pazienza 28 – Lotto UNICO: Appartamento composto da 4 vani, posto al p.primo, sviluppa una sup. comm.le virtuale di mq 71,83. PREZZO BASE Euro 20.808,00. Offerta minima Euro 15.606,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 16/12/2022 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina, Viale San Martino 116. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Marco Iacono 090671043, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 7/2020. In Messina (ME), Villaggio Mili San Marco – Lotto UNICO: terreni fg 175 p.lle 661, 662, 663, 664, 1515, 1516. Risulta gravante sui terreni p.lle 661-662-663-664 una servirtù di passaggio mezzi agricoli. PREZZO BASE Euro 44.329,00. Offerta minima Euro 33.246,75. Rilancio minimo in aumento Euro 1.350,00. Asta senza Incanto 21/12/2022 ore 12:00 presso studio del Curatore in Messina, Via Trento 15/D. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Curatore fallimentare Avv. Nulli Daniela 0902922072, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 22/2020. In Furci Siculo (ME), Via Caio Duilio 1 – Lotto UNICO: immobile a destinazione commerciale ubicato al piano terra di un fabbricato a tre elevazioni f.t. oltre piano cantinato. Costituito da un unico grande ambiente destinato all’esposizione ed alla vendita, oltre alle aree esterne di pertinenza, per una superficie pari a circa 255 mq. PREZZO BASE Euro 227.884,88. Offerta minima Euro 170.913,66. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/12/2022 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance, sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. Tramonte Micaela 090674380, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 30/2019. In Naso (ME), contrada Grazia – Lotto 1: Terreno residenziale della superficie di mq. 17.487,00. PREZZO BASE Euro 125.220,00. Offerta minima Euro 94.062,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Barcellona Pozzo di Gotto (ME), contrada Petraro – Lotto 2: Terreno residenziale della superficie di circa mq.2.600, ricade in zona C.1.1. “zona di espansione residenziale urbana”. In catasto al foglio 18 part. 1909 (catasto terreni), classe agrumeto, reddito agrario € 29,56, reddito dominicale € 71,22. PREZZO BASE Euro 100.406,00. Offerta minima Euro 75.305,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. In Messina (ME), via Fornaci, frazione Santa Lucia sopra Contesse – Lotto 3: Appartamento per civile abitazione della superficie commerciale di mq. 115,00, posto al p.t. di un fabbricato a 3 elevazioni f.t. Condominio “Orchidea”. posto auto scoperto della superficie commerciale di mq. 11,00 ubicato nell’area interna, lato sud/ovest, non contrassegnato con linee di demarcazione sul terreno. L’immobile è occupato senza titolo. Giudizio rilascio in corso. Spese condominiali non pagate circa € 600,00. PREZZO BASE Euro 50.442,00. Offerta minima Euro 37.830,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), via Fornaci, Frazione Santa Lucia sopra Contesse – Lotto 4: Deposito artigianale costituito da due locali della superficie commerciale rispettivamente di 39,00 e 26,00 mq. L’immobile è occupato senza titolo. Giudizio rilascio in corso. PREZZO BASE Euro 12.695,00. Offerta minima Euro 9.522,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), via Fornaci, Frazione Santa Lucia sopra Contesse – Lotto 5: Deposito commerciale e cantina siti in, della superficie commerciale rispettivamente di mq. 37,00 e 16,50 ubicati al piano S1, comunicanti mediante apertura nel tramezzo. Gli immobili non sono occupati. PREZZO BASE Euro 5.750,00. Offerta minima Euro 4.313,00. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. In Messina (ME), via Fornaci, frazione santa Lucia sopra Contesse – Lotto 6: 3 posti auto scoperti superficie commerciale mq. 33,00, per la quota di 1/1 di proprietà. Ciascuno posto auto ha una superficie commerciale di mq. 11,00. Non risultano contrassegnati sul terreno. PREZZO BASE Euro 3.825,00. Offerta minima Euro 2.869,00. Rilancio minimo in aumento Euro 100,00. In Messina (ME), via Consolare Valeria, frazione Vill. Contesse – Lotto 7: Lastrico solare della superficie di mq. 340, posto al 4° piano di un fabbricato denominato edificio “A “ a 4 elevazioni f.t. PREZZO BASE Euro 19.125,00. Offerta minima Euro 14.344,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), via Petrazza – Lotto 9: Box auto della superficie commerciale di mq. 36, posto al piano S1 di un fabbricato a 3 elevazioni f.t., identificato come “A7”. L’immobile è occupato senza titolo. PREZZO BASE Euro 11.189,00. Offerta minima Euro 8.392,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), via Petrazza – Lotto 11: Box singolo,, superficie commerciale di mq. 38, per la quota di 1/1 di proprietà, posto al piano terra della palazzina del complesso edilizio Parco Serro (pal. A10). L’immobile è occupato senza titolo. PREZZO BASE Euro 11.265,00. Offerta minima Euro 8.449,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), via Petrazza – Lotto 12: Terreni della superficie commerciale di mq. 11.101,00 ubicati ad ovest del complesso residenziale nominato Parco Serro, contrada San Luigi. PREZZO BASE Euro 38.250,00. Offerta minima Euro 28.688,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 22/12/2022 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance, sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Minutoli Giuseppe. Curatore fallimentare Avv. Puglisi Oreste 090674573, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 70/1992. In Rometta (ME), – Lotto 1: sala ristorante con annessi locali di servizio e sala trattenimenti, posta al piano cantinato del corpo A2 di un complesso edilizio composta da diversi corpi di fabbrica, della superficie di mq. 393,00 il ristorante e pizzeria e mq. 412 la sala ricevimenti in catasto al FG. 1, partt. 1487 subb. 1 e 2 e corte, in catasto al Fg. 1 part. 3532. terreno. Si precisa che sul terreno di cui al foglio 1, part. 3552 sono state realizzate tettoie, pergolati e gazebi in assenza della prescritta “Concessione Edilizia” oggi “Permesso di Costruire” e/o “Autorizzazione Edilizia” e che il Comune di Rometta in data 8.11.2016 ha notificato alla Curatela del Fallimento “Verbale di Accertamento di Violazione Edilizia” n. 08/2016 Registro n. 05. PREZZO BASE Euro 132.000,00. Offerta minima Euro 99.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona 19/01/2023 ore 10:00 in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Minutoli Giuseppe. Curatore fallimentare Avv. Filiberto Maurizio 090713698, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it