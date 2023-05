Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Vendite a Messina e Taormina

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” IN DATA 5 MAGGIO 2023

RGE 7/2020. In Messina (ME), Via Consolare Pompea Complesso Le Madonie 51 – Lotto UNICO: appartamento posto al terzo piano di un fabbricato a 5 elevazioni F.T. oltre cantina oltre posto auto in garage condominiale. L’appartamento ha destinazione residenziale ed è esposto sui fronti sud, est ed ovest. PREZZO BASE Euro 252.783,26. Offerta minima Euro 189.587,44. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 17/07/2023 ore 17:00 presso studio del delegato in Messina, Via Ghibellina n. 77 p. 2° nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa La Torre Carolina. Delegato alla vendita Avv. Cappadona Antonino 3286459059, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 112/2016. In Messina (ME), Villaggio SS. Annunziata vicolo II Trieste – Lotto UNICO: appartamento posto al piano terra, composta da 3,5 vani catastali. Al primo piano è stata realizzata una piccola costruzione di circa 26 mq. annessa alla terrazza di circa 47,50 mq. PREZZO BASE Euro 21.093,75. Offerta minima Euro 15.820,31. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanrto con modalità sincrona mista 18/07/2023 ore 11:30 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance, sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Laresca Giovanni 3384022845, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 133/2017. In Messina (ME), Contrada Mulinello snc, Villaggio Spartà – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 4/6 di villa singola della superficie commerciale di 225,20 mq, con annesso giardino di pertinenza esclusiva sul quale insistono una piscina interrata, locali impianti (alcuni a servizio della piscina), un vano adibito a deposito ed un garage. giardino di pertinenza. PREZZO BASE Euro 135.000,00. Offerta minima Euro 101.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 20/07/2023 ore 16:00 presso studio del delegato in Messina, Via Maddalena n. 108. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Dott. Restuccia Angelo 0906409947, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 137/2019. In Taormina (ME), Frazione Trappitello, Via Francavilla – Lotto 1: quota di 1/1 del diritto di usufrutto di una villa indipendente della superficie commerciale di mq 287,10, che sviluppa 2 piani f.t., caratterizzata da una ampia corte a giardino; la villa è ricompresa all’interno di un’area condominiale costituita da un gruppo di villette con un ingresso pedonale e un ingresso carrabile. PREZZO BASE Euro 287.300,00. Offerta minima Euro 215.475,00. Rilancio minimo in aumento Euro 8.500,00. In Taormina (ME), Via Santa Filomena – Lotto 2: PUNTO A) quota 1/1 di piena proprietà di fabbricati destinati ad attività industriale, sup. commerciale di mq 64,30, sup. complessiva di mq 1.286,00. PUNTO B) quota 1/1 di nuda proprietà e quota 1/1 di usufrutto di un terreno della sup. complessiva di mq 3.168,00, commerciale di 158,40 mq. PUNTO C) quota 1/1 di piena proprietà di terreno della sup. commerciale di mq 19,50. PUNTO D) quota 1/1 di piena proprietà di fabbricato diruto della superficie commerciale di mq 236. PREZZO BASE Euro 72.851,00. Offerta minima Euro 54.638,25. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 14/07/2023 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it presso studio del delegato in Messina, Via Ghibellina 77. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Arena Antonio 090718242, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 144/2019. In Messina (ME), Via 174/A S.S. Filippo s.n.c, scala D4, interno 6, quartiere Gazzi – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento per civile abitazione della superficie commerciale di 135,00 mq. PREZZO BASE Euro 128.392,50. Offerta minima Euro 96.294,37. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 14/07/2023 ore 15:40 presso Studio Legale Avv. Antonio VISCO, sito in Via Felice Bisazza, n. 20, piano secondo. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Visco Antonio 0908968717, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 294/2016. In Messina (ME), Via Augusto Bette – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione, palazzina 27, piano terra, composto da quattro vani oltre cucina e bagno, avente una superficie commerciale di mq. 111,70 circa ed un’altezza interna di mt. 3,20. PREZZO BASE Euro 49.750,00. Offerta minima Euro 37.312,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 15/07/2023 ore 10:30 presso studio del delegato in Santa Teresa di Riva via Lungomare Palazzo Miramare. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Principato Massimo 0942795000, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 387/2017. In Messina (ME), Vill. CEP, via 19/C – Lotto UNICO: Piena Proprietà di appartamento di tipo popolare. L’unità immobiliare per civile abitazione si trova in un corpo di fabbrica a 4 elevazioni fuori terra. PREZZO BASE Euro 46.425,00. Offerta minima Euro 34.819,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/07/2023 ore 10:30 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Cardillo Giovanni 3487023046, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it