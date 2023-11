Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Vendite a Messina, Barcellona, Villafranca, Naso, Roccalumera, Rometta, Giardini Naxos e Venetico

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” VENERDì 3 NOVEMBRE 2023

R.G.F. N. 1/2021 Barcellona Pozzo di Gotto. In MESSINA (ME): Lotto UNICO: Messina, località Tremestieri, con accesso da Via consolare Valeria e da Via Stazione, Piena proprietà dei seguenti immobili in Comune di Messina, località Tremestieri, con accesso da Via consolare Valeria e da Via Stazione. In particolare: intero compendio immobiliare, già composto da locali magazzini, padiglioni industriali, un garage e quattro appartamenti tra piano terra e primo, oggi demolito quasi interamente con area di risulta edificabile estesa circa mq 4410, il tutto confinante con piazzale stazione di Tremestieri, con strada nazionale Messina-Catania. Prezzo base Euro 1.170.000,00. Rilancio minimo Euro 10.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista il 18/01/2024 ore 11:30 sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. Curatore Avv. Francesca Lo Prete 3395047006.G.D. Dott. Intravaia Mirko. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 19/2022. In Villafranca Tirrena (ME), Via Antonello da Messina snc – Lotto UNICO: Capannone industriale, su due livelli, ubicato nella ex zona ASI su due livelli. Il piano terra ha una superficie lorda di mq. 1450, il piano primo una superficie lorda di mq. 190. La superficie del lotto è per 3/4 occupata dal capannone, mentre la parte restante, prospiciente la strada, è destinata all’area di parcheggio e manovra dei mezzi e misura circa mq. 560. A piano terra vi è l’area destinata alla produzione industriale caratterizzata da ampie celle frigorifere e sale lavorazioni dei prodotti, locali tecnici oltre ad una grande area dedicata allo stoccaggio ed al carico e scarico merci; al piano primo sono allocati gli uffici, la sala riunione ed i servizi vari. Costituisce pertinenza dell’immobile un terreno poco distante. Terreno di pertinenza mq 644. PREZZO BASE Euro 490.144,00. Offerta minima Euro 367.608,00. Rilancio minimo in aumento Euro 15.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 16/01/2024 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Curatore fallimentare Avv. Puglisi Oreste 3498722108, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 30/2019. In Naso (ME), contrada Grazia – Lotto 1: Terreno residenziale della superficie di mq. 17.487,00. PREZZO BASE Euro 23.000,00. Offerta minima Euro 17.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), via Consolare Valeria, frazione Vill. Contesse – Lotto 7: Lastrico solare della superficie di mq. 340, posto al 4° piano di un fabbricato denominato edificio “A “ a 4 elevazioni f.t. PREZZO BASE Euro 3.600,00. Offerta minima Euro 2.700,00. Rilancio minimo in aumento Euro 100,00. In Messina (ME), via Petrazza – Lotto 12: Terreni della superficie commerciale di mq. 11.101,00 ubicati ad ovest del complesso residenziale nominato Parco Serro, contrada San Luigi. PREZZO BASE Euro 7.172,00. Offerta minima Euro 5.379,00. Rilancio minimo in aumento Euro 250,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 16/01/2024 ore 10:30 presso sala aste telematiche della società Edicom, sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. Puglisi Oreste 3498722108, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 24/2020. In Messina (ME), Via Enzo Geraci 25 – Lotto UNICO: appartamento destinato a civile abitazione, della superficie di 140,61, posto al piano secondo (terza elevazione f.t.) di un fabbricato a quattro elevazioni f.t. (isolato 77). L’appartamento ha una superficie accessoria esclusiva. Trattasi di un sottotetto destinato a deposito occasionale, della sup. commerciale di 28,91 mq, ubicato al piano terzo (quarta elevazione f.t.), realizzato nel 2001 sul lastrico solare preesistente. PREZZO BASE Euro 144.000,00. Offerta minima Euro 108.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Asta senza Incanto 24/01/2024 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina, Via Maffei n° 5. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Mazzei Sebastiano 090717218, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 25/2022. In Roccalumera (ME), Via Umberto I 373 – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione di mq 48 al piano terra del complesso Summertime edificio B scala P int. 3 composto da: ingresso, camera da letto, cucina-soggiorno e bagno. PREZZO BASE Euro 42.579,00. Offerta minima Euro 31.934,25. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 25/01/2024 ore 10:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Sterrantino Chiara 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 157/2022. In Messina (ME), Via Dogali 46-48 – Lotto 1: Bottega, piano terra, in zona centrale, in buone condizioni. La bottega è dotata di due luci prospicenti su strada pubblica e si compone di un vano anteriore e di un vano posteriore soppalcato e collegato al primo (vedasi elaborato planimetrico e fotografico). Superficie commerciale di 49,80 mq. PREZZO BASE Euro 64.294,44. Offerta minima Euro 48.220,83. In Messina (ME), Via Dogali 46-48 – Lotto 2: Cantina, posta al piano interrato S1, accessibile sia dal lotto 1 che da androne condominiale in zona centrale, composta di un unico ambiente dotato di luce indiretta, altezza interna 3,8 m. PREZZO BASE Euro 13.464,00. Offerta minima Euro 10.098,00. Asta senza Incanto 16/01/2024 ore 17:00 presso studio del delegato in Messina, Via degli Amici n.6, piano 1°. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Morfino Maria 0909430373, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 159/2018. In Rometta (ME), contrada Vena, corpo C, interno 10 – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione sito al piano I° ed al piano II° mansardato di una villetta a tre elevevazioni fuori terra ubicata nel complesso residenziale denominato “Romarea”. PREZZO BASE Euro 120.000,00. Offerta minima Euro 90.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 26/01/2024 ore 11:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Principato Massimo 0942795000, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 173/2021. In Messina (ME), via G. La Farina, isol. 278 scala B – Lotto UNICO: appartamento della superficie commerciale di 108,00 mq, ubicato al piano 4 in complesso residenziale al centro di Messina ed altamente servito da servizi di zona; composto da ingresso e disimpegno, n. 2 vani letto, n.1 vano soggiorno salone, n.1 altro vano; n.1 bagno, ripostiglio oltre balcone a livello su piazza Stazione e spazio di isolamento tra i due corpi di fabbrica del condominio. PREZZO BASE Euro 133.110,00. Offerta minima Euro 99.832,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/01/2024 ore 12:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Arasi Simona 3884883356, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 174/2003. In Messina (ME), Via E.L. Pellegrino is. 156 – Lotto 1: Quota indivisa del 50% di bottega mq 35, costituito da unico grande vano. PREZZO BASE Euro 61.362,30. Offerta minima Euro 46.021,73. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 17/01/2024 ore 12:00 presso studio del Professionista Delegato in Messina, Via E. L. Pellegrino 23/C. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avvocato Pronesti Daniela 0902934051, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 194/2021. In Giardini-Naxos (ME), via Tevere, contarda Bruderi – Lotto UNICO: abitazione di tipo civile Residence Portofino – corpo C – Portofino Villette, della superficie di mq 164,88. Villetta unifamiliare posta al piano terra, primo e secondo, oltre seminterrato e sottotetto, con una consistenza di sei vani oltre accessori. Superficie complessiva mq 164,88, l’altezza interna utile varia nei singoli piani: m 2,50 sottotetto – m. 2,70 piano primo e piano terra rialzato – m. 2,60 piano seminterrato. PREZZO BASE Euro 192.765,89. Offerta minima Euro 144.574,42. Rilancio minimo in aumento Euro 6.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 17/01/2024 ore 10:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Urzì Gaetano 0907382759, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 223/2021. In Messina (ME), Frazione Montepiselli – Via Ducezio – Lotto UNICO: Piena proprietà di appartamento uso residenziale, garage, cantina e posto auto scoperto, Compl. ARALIA , pal. G, 5° p., composto da: un ampio salone, cucina, corridoio, camera da letto matrimoniale e due camerette, due bagni, ripostiglio e due verande a livello. Superficie totale mq 175. Costituiscono pertinenza dell’appartamento: garage, S2 scala G, superficie totale mq 51. cantina, S1 scala G, superficie totale mq 16;. posto auto scoperto superficie totale mq 12. PREZZO BASE Euro 362.000,00. Offerta minima Euro 271.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 8.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 12/01/2024 ore 10:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Asaro Romy Christina 0909433759, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RG 4751/2019. In Venetico (ME), ia delle Officine, fazione Contrada Lindotto – Lotto UNICO: appartamento cui si accede mediante cancello con terrazzo esclusivo a livello dell’appartamento, composto da soggiorno con angolo cottura, due camere da letto, ripostiglio, bagno e corte interna, Superficie commerciale di 92,05 mq. PREZZO BASE Euro 73.500,00. Offerta minima Euro 55.125,00. Rilancio minimo in aumento Euro 0,00. Asta senza Incanto 24/01/2024 ore 17:00 presso studio del delegato in in Messina, Via degli Amici n.6, piano 1°. G.I. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Morfino Maria 0909430373, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it