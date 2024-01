Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Vendite a Messina, Giardini Naxos, Furci Siculo, Brolo, Capo d'Orlando

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” VENERDI’ 26 GENNAIO 2024



TRIBUNALE DI MESSINA

FALL 13/2022 BENI MOBILI – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ ASINCRONA – LOTTO 4119) Stock di mobili ed arredi cucina, soggiorno e camera da letto con elettrodomestici, utensili, ceramiche, suppellettili ed accessori indicati dal 1 al 24 della perizia. Prezzo base Euro 475,14. LOTTO 4116) Stock di ricambi auto varie marche e modelli, bulloni, scaffalature in metallo, mobilio arredo ufficio e banchi vendita indicati dal 1 al 34 della perizia. Prezzo base Euro 30.064,64. Apertura buste. G.D. Dott. Daniele Carlo Madia. Curatore Fallimentare Avv. Antonio Arena tel. 0909412099. Rif. FALL 13/2022 ME858454. Vedi allegati al link : https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-messina-beni-mobili

RGE 153/2022 MESSINA (ME) – VICO BARDETTA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) APPARTAMENTO della superficie commerciale di 67 mq per la quota di 100/100 di piena proprietà. Immobile ubicato al secondo piano di un fabbricato a due elevazioni. Esso si compone di zona cucina, due camere e un bagno. E’ dotato di impianti idrico, elettrico, manca impianto di riscaldamento e condizionamento. I rivestimenti sono in ceramica, le pareti tinteggiate al civile, le porte interne sono in legno tamburato, gli infissi esterni in alluminio con avvolgibili in pvc. L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano secondo, scala unica. Prezzo base Euro 38.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 28.500,00. Vendita senza incanto 19/03/24 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Paolo Petrolo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa Patrizia Di Perna tel. 3408470774. Rif. RGE 153/2022 ME858835 – vedi allegati al link : https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-messina-messina-me-vico-bardetta

RGE 10/2020 FURCI SICULO (ME) – CONTRADA VALLONE, SNC – PIENA PROPRIETÀ, PER LA QUOTA DI 1000/1000, DI UNA APPARTAMENTO identificato al Catasto Fabbricati al foglio 11 particella 1132 sub. 6, zona censuaria A/2, categoria A/2, classe 5, consistenza 8 vani, rendita 35.532,00 Euro, per una superficie commerciale complessiva di circa 168 mq. Prezzo base Euro 226.800,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 170.100,00. Vendita senza incanto 15/03/24 ore 16:00. G.E. Dott. Pietro Rosso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott Antonino Stancanelli tel. 090670703. Rif. RGE 10/2020 ME859616 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

RGE 28/2020 GIARDINI-NAXOS (ME) – VIA UMBERTO PRIMO, 132 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO posto al primo piano di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra, composto da una camera matrimoniale. una cameretta, un disimpegno, un soggiorno, un corridoio, un bagno, una cucina, un balcone ed un terrazzo. Prezzo base Euro 167.292,35. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 125.469,26. Vendita senza incanto 15/03/24 ore 09:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Valentina Bellitto tel. 090716637 cell 3289183207.Rif. RGE 28/2020 ME858004 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

RGE 312/2018 MESSINA (ME) – VILLAGGIO CAMARO SUPERIORE, VIA SPADAFORA, 43 – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI UNITÀ IMMOBILIARE facente parte di un fabbricato più ampio, la cui epoca di costruzione è antecedente al 27/12/1939. Posto al piano terra e vi si i accede direttamente da un terrazzino comune. La superficie utile è pari a mq. 54,30 circa e la superficie lorda occupa mq. 80,00 circa. Prezzo base Euro 25.021,63. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 18.766,22. Vendita senza incanto 15/03/24 ore 17:00. G.E. Claudia Giovanna Bisignano. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Anna Prestifilippi tel. 0909561366. Rif. RGE 312/2018 ME858479 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

RGE 35/2021MESSINA (ME) – VILLAGGIO FARO SUPERIORE, C.DA ROVETTA, 5 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – ABITAZIONE UNIFAMILIARE circondata da un’area scoperta di pertinenza esclusiva di circa mq 260. Prezzo base Euro 330.539,20. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 247.904,40. Vendita senza incanto 19/03/24 ore 09:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Claudia Giovanna Bisignano. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Notaio Dott.ssa Alessia Marsiglio tel. 0902927474 – 3930449557. Rif. RGE 35/2021 ME857989 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

RGE 304/2018 MESSINA (ME) – FONDO MARTINEZ, VIA MARTINEZ, 16 – LOTTO 1) APPARTAMENTO al piano secondo di edificio di tre piani. Sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq. 60,00. Ingresso/soggiorno, vano adiacente con altezza di metri 2,54; entrambi i vani hanno affaccio sul terrazzo. Vano cucina, bagno e vano adiacente, questi tre vani hanno una altezza da metri 2,25 a metri 2,00 in quanto il tetto è a falda. Superficie catastale totale di mq. 69, escluso aree scoperte di mq. 60. Prezzo base Euro 20.655,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 15.491,25. Vendita senza incanto 15/03/24 ore 15:30. G.E. Dott. Danilo Maffa. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Alessandro Zappalà tel. 3289450559. Rif. RGE 304/2018 ME858470 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

RGE 285/2018 MESSINA (ME) – FRAZIONE MILI MARINA VILL. MILI VIA EX NAZIONALE, 316/B – PROPRIETÀ SUPERFICIARIA PER 1000/1000 DI ABITAZIONE DI TIPO CIVILE della superficie di mq 140. Appartamento posto al quinto piano del corpo A distinto con numero interno 10/A, con una consistenza di cinque vani oltre accessori. Superficie complessiva mq 160,60, altezza interna utile di m 2,70. Prezzo base Euro 80.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 60.000,00. Vendita senza incanto 04/04/24 ore 16:00. G.E. Dott.ssa Maria Carmela D’Angelo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Gaetano Urzì tel. 0907382759. Rif. RGE 285/2018 ME858770 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

RGE 230/2019 MESSINA (ME) – CONTRADA ORTOLIUZZO, S.S. 113 KM 31,400 ME-PA EDIFICIO D SCALA A PRIMO PIANO, QUARTIERE VILLAGGIO ORTOLIUZZO – APPARTAMENTO della superficie commerciale di 128,51 mq per la quota di 1/1 composto da ingresso, due camere da letto, cucina, disimpegno, bagno, wc, soggiorno e pranzo e due balconi. Prezzo base Euro 96.206,25. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 72.000,00. Vendita senza incanto 19/03/24 ore 12:00. G.E. Dott. Paolo Petrolo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Ivana Arizia tel. 090717528 – 3492953002. Rif. RGE 230/2019 ME858152 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

RGE 112/2018 MESSINA (ME) – VIA PALERMO, 436 – PIENA PROPRIETÀ di appartamento costituito da una palazzina indipendente, con un piano fuori terra e con tetto piano, accessibile da una scala a chiocciola posta nella parte posteriore del fabbricato. Prezzo base Euro 104.230,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 78.172,50. Vendita senza incanto 29/03/24 ore 12:00. G.E. Dott. Paolo Petrolo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Burrascano tel. 3291524443. Rif. RGE 112/2018 ME858503 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

MESSINA (ME) – VIA INDUSTRIALE, 106-108 – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI NEGOZIO ADIBITO A LOCALE DEPOSITO ED UFFICIO, che si disloca su due piani interrato e terra; composto al piano interrato da un ampio locale ed un piccolo disimpegno che conduce all’ascensore condominiale. Il piano terra è composto da un vano oblungo adibito sia a deposito che ufficio, da un disimpegno, da un ripostiglio e da un locale wc. Il Negozio sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq.146,06. Prezzo base Euro 82.182,60. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 61.636,94. Vendita senza incanto 15/03/24 ore 16:00. G.E. Claudia Giovanna Bisignano. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Anna Prestifilippi tel. 0909561366. Rif. RGE 312/2017 ME857968 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

TRIBUNALE DI PATTI

RGE 59/2019 BROLO ( ME) – VIA TRENTO, 278 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 COSÌ COMPOSTA: A) APPARTAMENTO (mq 168), al terzo piano di edificio a sei elevazioni; attualmente in fase di costruzione, privo di tutti gli infissi esterni (comprese le serrande ed il portone d’ingresso), delle porte interne, degli arredo bagno e delle rubinetterie, degli allacci alle reti idriche, elettriche (è presente solo il cablaggio) e del gas. B) LASTRICO SOLARE (mq 78), costituisce una quota parte dell’intera copertura a terrazza praticabile del fabbricato. Libero. Prezzo base Euro 78.000,00. Offerta minima: Euro 58.500,00. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 04/04/24 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/04/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Leo Decembrino tel. 3286590210. Rif. RGE 59/2019 PT858914 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 32/2022 CAPO D’ORLANDO ( ME) – CONTRADA AMOLA, 27 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – ABITAZIONE UNIFAMILIARE composta da un ingresso/soggiorno con disimpegno, ripostiglio, cucina, 3 camere, 2 servizi igienici con doccia, servizio igienico, soffitta/mansarda con grande vano praticabile, vano sottotetto non praticabile e corte/giardino che prospetta sul retro, per una sup. comm. coperta tot. di 153,31 mq. Prezzo base Euro 60.843,00. Offerta minima: Euro 45.632,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 09/05/24 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/05/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Cucinotta tel. 3389994045. Rif. RGE 32/2022 PT859477 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 77/2022 GIOIOSA MAREA ( ME) – CONTRADA TORRETTA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO in villino bifamiliare di mq.137 dotato di ampia area cortilizia esclusiva di circa mq.1000; costruito nel 2011, ubicato in collina, panoramico. L’appartamento si sviluppa su piano terra (zona giorno) dotato di caratteristico portico, sul piano primo zona notte, su terrazza praticabile piano secondo. Occupato con contratto del 01/10/2020. Prezzo base Euro 195.500,00. Offerta minima: Euro 146.625,00. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 09/04/24 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/04/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Sciacca tel. 3392069094. Rif. RGE 77/2022 PT858915 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 123/2016 MONTAGNAREALE ( ME) – CONTRADA NICOLELLA 85, FRAZIONE STRADA PROVINCIALE 122 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI VILLA singola di modeste dimensioni. Il fabbricato allo stato di rudere al piano T-1, dalla sup. comm. di 156,25 mq, si presenta come unità edilizia fatiscente circondata da un fondo limitrofo di circa 1.600 mq di terreno agricolo di cui soli 46 mq insistono in zona edificabile di completamento B1. Prezzo base Euro 16.612,00. Offerta minima: Euro 12.459,00. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 02/04/24 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 29/03/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Fachile tel. 0941701615 – 3497118913. Rif. RGE 123/2016 PT858913 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 25/2021 OLIVERI ( ME) – VIA DEL MARE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) IMMOBILE con entrata indipendente, facente parte di complesso residenziale con accesso pedonale delimitato dalla portineria a servizio di tutto il residence, che all’interno ospita oltre ad alloggi, un ristorante e piscina riservata agli ospiti della struttura. A piano terra è presente un vano con angolo cottura oltre wc e scala interna di collegamento al piano primo in cui vi sono 2 vani adibiti a camera da letto illuminate: una da finestra con affaccio sul lato Est, ed una da balcone con affaccio sul lato Ovest. Superficie comm. mq. 87,33. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 114.750,00. Offerta minima: Euro 86.062,50. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 11/04/24 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/04/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Gabriella Donzi tel. 0941241567. Rif. RGE 25/2021 PT858924 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 4/2013 PATTI ( ME) – VIA ALCIDE DE GASPERI, 27 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO al sesto piano del fabbricato a 7 elevazioni f.t., composto da piccolo ingresso, collegato all’atrio-scala (condominiale), ampio locale adibito a soggiorno/pranzo, cucina (abitabile) e disimpegno da cui è possibile accedere al bagno, alle 2 camere da letto e ad piccolo ripostiglio. Sup. lorda tot.di mq 95.7 più 18,45 mq di balconi. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 21.991,00. Offerta minima: Euro 16.493,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 02/04/24 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 29/03/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Fachile tel. 0941701615 – 3497118913. Rif. RGE 4/2013 PT858481 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 10/2020 PATTI ( ME) – VIA DE GASPERI, 14 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO composto da ingresso, salotto, tre camere, cucina/soggiorno con annesso balcone, wc e ripostiglio, della sup. cat. di 128 mq, con difformità urbanistiche per le quali dovrà procedersi a regolarizzazione mediante presentazione di pratica di sanatoria con pagamento di sanzione (art. 6-bis, comma 5 del d.P.R. n. 380/01) e all’aggiornamento della piantina catastale. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 80.632,97. Offerta minima: Euro 60.474,73. Rilancio: Euro 4.000,00. Vendita senza incanto 23/04/24 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 22/04/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marco Vicari tel. 0941702169 – 3331702112. Rif. RGE 10/2020 PT859299 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 94/2013 SAN MARCO D’ALUNZIO ( ME) – CONTRADA SANTA MARINA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 1/3 DI FABBRICATO TERRA/TETTO a due elevazioni fuori terra di cui una in seminterrato adibito ad abitazione popolare. Al piano S1 e primo è costituito da 3 camere, cucina e Wc, terrazzo oltre a locale di sgombero, cantina rip, wc e portico al piano sotto primo. Sup. lorda tot. di mq 220. Prezzo base Euro 28.050,00. Offerta minima: Euro 21.037,50. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO rurale, sup. tot. mq.11. Piena proprietà per di fabbricato rurale, sup. tot. mq.15. Piena proprietà di terreno agricolo, sup. tot. mq 990. Prezzo base Euro 14.058,00. Offerta minima: Euro 10.543,50. Rilancio: Euro 500,00. LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO, sup. tot. circa mq 6.420. Prezzo base Euro 6.261,00. Offerta minima: Euro 4.695,75. Rilancio: Euro 200,00. CONTRADA SGAGLIO – LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO, sup. tot. di circa mq 5.390. Prezzo base Euro 5.256,75. Offerta minima: Euro 3.942,56. Rilancio: Euro 200,00. Vendita senza incanto 05/04/24 ore 17:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 04/04/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 94/2013 PT858482 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 19/2022 SINAGRA ( ME) – CONTRADA FARANO’, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE della sup. comm. di mq 217,10 circa. L’edificio cotruito nel 1950 si sviluppa su 3 piani S1-T-1. Piena proprietà di terreno agricolo della sup. comm. di mq. 4.700 circa in parte coltivato ad ulivero e frutteto e in parte seminativo arborato. Libero. Prezzo base Euro 132.050,00. Offerta minima: Euro 99.040,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 09/04/24 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/04/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 19/2022 PT858369 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 3/2022 TORRENOVA ( ME) – VIA U. FOSCOLO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) DEPOSITO/GARAGE allo stato rustico composto da unico ambiente al piano seminterrato, di mq. comm. 95,02 E VILLA SINGOLA di mq. comm. 325,73 a piano terra e primo composta da ingresso, cucina-sala pranzo con camino, ripostiglio, bagno, soggiorno e camera. Piano primo con 4 camere, 2 ripostigli, corridoio/disimpegno, bagno, wc, e balconi; circondata da terreno e ampia corte. Prezzo base Euro 163.712,93. Offerta minima: Euro 122.784,70. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 16/04/24 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 15/04/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosalia Amata tel. 094121542 – 3483153749. Rif. RGE 3/2022 PT859282 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

RGE 141/2017 MISTRETTA ( ME) – FRAZIONE VALLE FRASSINI – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) A) CENTRO MIGLIORAMENTO ZOOTECNICO BIOLOGICO per bovini composto daa complesso produttivo composto da: fabbricato con struttura portante in acciaio con copertura a falde con pannelli coibentati ha funzione di stalla per il ricovero di bovini e servizi annessi: sala mungitura, sala latte e soprastante piano uffici il tutto per mq 1429,40; B) FABBRICATO con struttura portante in acciaio, allo stato rustico di mq 225; C) TERRENO AGRICOLO di circa mq 17.057,00; D) TERRENO AGRICOLO di circa mq 8.600,00; E) TERRENO AGRICOLO di circa mq 14.315,00; F) TERRENO AGRICOLO di circa mq 28.325,00. Prezzo base Euro 287.238,75. Offerta minima: Euro 215.429,06. Vendita senza incanto 09/04/24 ore 09:30. LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO di circa mq 82.200,00. Prezzo base Euro 29.476,50. Offerta minima: Euro 22.107,37. LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO di circa mq 24.010,00. Prezzo base Euro 8.610,00. Offerta minima: Euro 6.457,50. REITANO ( ME) – CONTRADA CASTAGNA FIUMARA – LOTTO 4) TERRENO AGRICOLO, su cui insiste un piccolo fabbricato catastalmente non censito di mq 25,00 circa, composto da unico vano con destinazione agricola a servizio del fondo. Insiste altro piccolo fabbricato di mq 27,00 circa, piano seminterrato. Sup. tot. circa mq 44.655,00. Prezzo base Euro 9.478,70. Offerta minima: Euro 7.109,02. LOTTO 5) TERRENO AGRICOLO di circa mq 11.690. Prezzo base Euro 4.190,37. Offerta minima: Euro 3.142,77. Vendita senza incanto 09/04/24 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/04/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Maria Tindara Impellizzeri tel. 0941912791-3886006300. Rif. RGE 141/2017 PT859377 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 16/2021 PATTI ( ME) – VIA VERDI, 14 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) NEGOZIO di mq.424,50, con secondo accesso dalla Via Pisacane, su due piani costituiti da 6 vani al PT di circa mq.297,00 e 4 vani e servizio igienico al P1 di circa mq.99,50; l’unità immobiliare con accesso dalla Via Pisacane è costituita da un unico vano di circa mq.28,00 collegato al piano superiore con una scala a chiocciola. L’unità immobiliare è comunicante con quella descritta in perizia al Lotto 2. Libero. Prezzo base Euro 63.702,71. Offerta minima: Euro 47.777,03. Rilancio: Euro 3.200,00. Vendita senza incanto 23/04/24 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 22/04/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Storniolo tel. 0941702169-3386964095. Rif. RGE 16/2021 PT858916 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Terreni

CARONIA ( ME) – CONTRADA MORIZZI – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 5) A) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO, sup. comm. 60.762 mq, orma irregolare e pressocchè pianeggiante, coltura erbacea a seminativo e foraggiera. Invaso artificiale per i fini irrigui, con impianto completato di tubazioni interrate. B) PIENA PROPRIETÀ DI RICOVERO ANIMALI, sup. comm. di 1.101,90 mq composto da stalla avi-caprina chiusa, stalla bovina aperta, concimaia e terreno agricolo di pertinenza esclusiva dei fabbricati. B1) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO costituente corte di pertinenza esclusiva delle costruzioni adibite a stalla, della sup. comm. di 3.768 mq. C) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 2.944. mq. con forma triangolare e giacitura scoscesa, con coltura a pascolo. Prezzo base Euro 169.573,00. Offerta minima: Euro 127.180,00. Rilancio: Euro 10.000,00. Vendita senza incanto 04/04/24 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/04/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Cucinotta tel. 3389994045. Rif. RGE 5/2008 MST858917 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

