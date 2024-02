Aste giudiziarie su Tempostretto, nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Ecco gli avvisi

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” LUNEDI’ 5 FEBBRAIO 2024

CP 5/2010. In Priolo Gargallo (SR), – Lotto UNICO: Capannone industriale costituente porzione di un più grande corpo di fabbrica dotato di pertinenze esterne comuni, a pianta rettangolare, della superficie commerciale di mq. 1.212,43 ed una superficie utile di mq. 1.159,05. PREZZO BASE Euro 75.000,00. Offerta minima Euro 56.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. A partire dal 15.04.2024 ore 12:00 sino al 30.04.2024 ore 12:00 tramite procedura competitiva telematica, a mezzo del commissionario Edicom Servizi S.r.l., si procederà alla vendita sul portale www.doauction.it. G.D. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Liquidatore giudiziale Dott. Laurà Michele 090718399, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

CP 5/2011. In Messina (ME), ZIR, Via Acireale snc – Lotto 5: Immobile costituito dal primo piano e dal lastrico solare della palazzina uffici. La superficie è così ripartita: mq 39,40 corpo scala p.t.; mq 277,95 piano primo; mq. 253,16 lastrico solare. PREZZO BASE Euro 69.272,36. Offerta minima Euro 51.954,27. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Messina (ME), villaggio Pistunina, contrada Mirulla – Lotto 7: Quota indivisa di 1/9 di un appezzamento di terreno, individuato al NCT di Messina foglio 152 – part. 69, vigneto, are 23.30, R.D. euro 11,43, R.A euro 6,62; part. 70, semin arbor, centiare 33, R.D. euro 0,17, R.A euro 0,08; part. 71, vigneto, are 7.50, R.D. euro 7,36 R.A euro 2,52; part. 72, vigneto, are 7.60, R.D. euro 7,46 R.A euro 2,55; part. 73, uliveto, are 3.20, R.D. euro 1,57 R.A euro 1,49; part. 420, seminativo arborato, are 4.50, R.D. euro 2,32 R.A euro 1,05; part. 1865, pascolo arborato, are 41.01, R.D. euro 7,41 R.A euro 2,12; part. 1866, pascolo arborato, are 1.19, R.D. euro 0,22 R.A euro 0,06; part. 2308, seminativo arborato, are 17.86 R.D. euro 3,69 R.A euro 2,31; – part. 2309, seminativo arborato, are 2.34, R.D. euro 0,48 R.A euro 0,30. PREZZO BASE Euro 2.233,02. Offerta minima Euro 1.674,77. Rilancio minimo in aumento Euro 150,00. In Messina (ME), villaggio Pistunina, contrada Mirulla – Lotto 8: Quota indivisa di 1/9 di un appezzamento di terreno e fabbricato identificato in catasto terreni di Messina al foglio 152 part. 2553, uliveto, are 44,83, R.D. euro 22,00 , R.A euro 20,84 e nel Catasto Fabbricati di Messina al foglio 152 part. 2554 sub 1, zona censuaria 2, categoria A/4, classe 8, vani 6, superficie 112 mq (escluse aree scoperte mq 103). PREZZO BASE Euro 3.430,88. Offerta minima Euro 2.573,16. Rilancio minimo in aumento Euro 250,00. In Terme Vigliatore (ME), Via Maceo – Lotto 9: Quota indivisa di 1/9 di un fabbricato per civile abitazione, terreno di pertinenza e fabbricato rurale ubicati in in Catasto Fabbricati di Terme Vigliatore al foglio 5 part 228 sub 2, categoria A/2, classe 5, vani 10,5, superficie 304 mq, rendita euro 509,74, e nel catasto terreni in Terme di Vigliatore al foglio 5, part. 472, semin arbor di prima, are 3.50, R.D euro 2,62 R.A. euro 0,72, part. 473, semin arbor di prima, are 0.32, R.D euro 0,24 R.A. euro 0,07, e part. 383 fabbricato rurale in Via Maceco della superficie di circa mq 50. PREZZO BASE Euro 13.743,26. Offerta minima Euro 10.307,45. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Terme Vigliatore (ME), Via Maceo, già Via Comunale Marchesana – Lotto 10: Quota indivisa di 1/9 di un terreno edificabile in catasto terreni di Terme Vigliatore al foglio 5, part. 226, seminativo, are 3.10, R.D. euro 2,16 R.A. euro 0,64; part. 384, vigneto, are 6.60, R.D. euro 9,88 R.A. euro 3,41; part. 471, vigneto, are 42.60, R.D. euro 63,80 R.A. euro 22,00. PREZZO BASE Euro 14.093,67. Offerta minima Euro 10.570,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 19/04/2024 ore 11:00 presso studio del liquidatore giudiziale in Messina, Via Ghibellina, 77. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Liquidatore giudiziale Avv. Arena Letterio 090718242, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 2/2017. In Mandanici (ME), Vico IV di Via Roma – Lotto 1: casa singola unifamiliare su due livelli f.t. All’immobile è annesso un parcheggio scoperto di mq 42,00. PREZZO BASE Euro 25.728,20. Offerta minima Euro 19.296,15. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 12/04/2024 ore 09:30 presso studio del delegato in Messina, Viale San Martino 116. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Iacono Marco 3934275580, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 13/2022. In Casalvecchio Siculo (ME), Via San Filippo 7 – Lotto UNICO: Appartamento per civile abitazione composto da due elevazioni fuori terra ed un piano seminterrato, della superficie di mq. 105, costruito nel 1985. PREZZO BASE Euro 33.000,00. Offerta minima Euro 24.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 20/04/2024 ore 10:30 presso studio delegato in Santa Teresa di Riva via Lungomare Palazzo Miramare. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Principato Massimo 0942795000, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 30/2021. In Villafranca Tirrena (ME), frazione Calvaruso, via San Sebastiano – Lotto 2: piena proprietà per la quota del 500/1000 (indivisa) di un appartamento composto da tre vani, disimpegno, veranda coperta e wc, posto al piano 1, sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 80. PREZZO BASE Euro 14.007,00. Offerta minima Euro 10.505,25. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Villafranca Tirrena (ME), frazione Calvaruso, via Castello e via San Sebastiano – Lotto 3: piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo superficie complessiva di mq 191. PREZZO BASE Euro 3.966,13. Offerta minima Euro 2.975,00. Rilancio minimo in aumento Euro 150,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 19/04/2024 ore 10:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Caccamo Lucia 3274076949, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 50/2020. In Spadafora (ME), Via Galleano 9 – Lotto 1: Usufrutto per 1/1 in regime di separazione dei beni sul seguente bene: locale sottotetto, con destinazione residenziale, giusto recupero abitativo già autorizzato. L’appartamento è costituito da pranzo soggiorno, ampio ingresso, n. 2 camere da letto, due bagni, oltre spogliatoio e ripostiglio. PREZZO BASE Euro 94.157,00. Offerta minima Euro 70.618,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Spadafora (ME), Via Galleano n. 9 – Lotto 2: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 del seguente bene: locale deposito, ubicato al piano seminterrato del fabbricato , costituito da un unico ampio vano e da un buttatoio, con ingresso che può avvenire sia dall’androne condominiale, e quindi pedonalmente, che con l’autovettura. PREZZO BASE Euro 23.375,00. Offerta minima Euro 17.532,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Spadafora (ME), Via Galleano n. 9 – Lotto 3: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 del seguente bene: locale deposito, utilizzato come ufficio, costituito da un unico ampio vano e da un bagno, ubicato al piano seminterrato del fabbricato , con accesso che avviene tramite una rampa carrabile da area urbana. PREZZO BASE Euro 22.653,00. Offerta minima Euro 16.990,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 12/04/2024 ore 12:00 presso Studio del delegato in Messina, Via San Camillo n. 8. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Borzi Iolanda 335323397, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 60/2017. In Graniti (ME), vico Trento snc – Lotto 1: Magazzino composto da un unico vano non rifinito posto al piano terra della superficie lorda complessiva di circa mq 33,00. PREZZO BASE Euro 1.761,00. Offerta minima Euro 1.320,75. Rilancio minimo in aumento Euro 50,00. In Graniti (ME), vico Trento 2 – Lotto 2: appartamento composto da deposito, ingresso con scala e ripostiglio sottoscala al p.t.; 2 vani, corridoio, bagno e balcone al p. 1°; 2 vani, corridoio, bagno e balcone al p. 2° cucina e terrazza coperta al p. 3°. Posto ai piani T-1-2-3, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 159,00 (inclusi pertinenze esterne e magazzino). PREZZO BASE Euro 27.324,00. Offerta minima Euro 20.493,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 19/04/2024 ore 10:15 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Tinuzzo Luigi 0906012019, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 77/2021. In Messina (ME), Viale Aranci – Lotto UNICO: appartamento posto al 2° piano, facente parte di un fabbricato a più elevazioni, composto da ingresso, soggiorno, cucina. camera da letto, cameretta e bagno oltre balconi, superficie lorda complessiva mq 96 circa. PREZZO BASE Euro 59.500,00. Offerta minima Euro 44.625,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità modalità sincrona mista 17/04/2024 ore 10:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Campagna Maria Luisa 3388983039, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 80/2021. In Messina (ME), Via dei Bottai, pal. 8 Frazione San Filippo, quartiere villaggio Cep – Lotto UNICO: appartamento della superficie commerciale di mq 88,93 posto al primo piano con un’altezza interna di 2,90. PREZZO BASE Euro 56.000,00. Offerta minima Euro 42.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/04/2024 ore 10:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Giorgianni Alessia 3383811621, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 88/2018. In Gaggi (ME), Via Taormina 8 – Lotto UNICO: Appartamento al piano 3° di vani 5,5. L’immobile, composto da ingresso su disimpegno, cucina, soggiorno, due camere, un ripostiglio ed un bagno, oltre balcone corrente su tutto il perimetro dell’alloggio e porzione del sovrastante terrazzo collegato solo per mezzo del vano scala condominiale (e catastalmente individuato con altro subalterno), sviluppa una superficie lorda complessiva, mq 103,00. lastrico solare, piano 4, mq 213. PREZZO BASE Euro 41.250,00. Offerta minima Euro 30.937,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 19/04/2024 ore 09:45 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Correnti Antonio 0906012019, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 144/2021. In Villafranca Tirrena (ME), Via Consortile 45 – Lotto UNICO: Quota 1/1 di piena proprietà di appartamento oltre lastrico solare, superficie lorda mq. 275,37. PREZZO BASE Euro 104.000,00. Offerta minima Euro 78.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 17/04/2024 ore 18:00 presso studio del delegato sito in Messina Via Nicola Fabrizi 71. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Grosso Fabrizio 090670703, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 144/2022. In Messina (ME), Strada Panoramica dello Stretto 1416 – Lotto UNICO: piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento, complesso “Linea Verde”, Palazzina “I” con annesso un posto auto nel cortile condominiale, posto al piano 1°, seconda elevazione fuori terra nella scala “I”. PREZZO BASE Euro 138.023,00. Offerta minima Euro 103.518,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 17/04/2024 ore 11:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Lo Prete Francesca 3395047006, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 166/2022. In Messina (ME), Via Alcantara 9 – Lotto UNICO: Appartamento composto da un ingresso che da su un soggiorno, un corridoio; due camere; una cucina/pranzo, un bagno, un ripostiglio ed è dotato di balcone. L’appartamento è posto al piano secondo di un fabbricato. La superficie lorda dell’appartamento è di circa 94 mq a cui bisogna aggiungere l’incidenza della superficie del balcone 5,50 mq (circa). PREZZO BASE Euro 86.375,00. Offerta minima Euro 64.781,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 16/04/2024 ore 10:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Mazzei Sebastiano 090717218, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 221/2018. In Sant’Alessio Siculo (ME), Via Siena – Lotto 1: diritto di nuda proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento per civile abitazione. L’immobile, composto da ingresso (indicato in progetto come studio), pranzo-soggiorno con angolo cottura e bagno; oltre due balconi, sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 52,00. Gli usufruttuari sono nati in data 19.1.1936 e 20.7.1943. PREZZO BASE Euro 37.000,00. Offerta minima Euro 27.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Sant’Alessio Siculo (ME), Via Siena – Lotto 2: diritto di piena proprietà per quota di 500/1000 di lastrico solare (sovrastante l’immobile di cui al lotto 1), della superficie effettiva di mq 25, di copertura del fabbricato. PREZZO BASE Euro 2.400,00. Offerta minima Euro 1.800,00. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. Asta senza Incanto 19/04/2024 ore 10:15 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Correnti Antonio 0906012019, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 251/2019. In Villafranca Tirrena (ME), Via Madonna del Tindari snc – Lotto 2: Terreno vincolato a standard della superficie commerciale di 727,00 mq. PREZZO BASE Euro 4.400,00. Offerta minima Euro 3.300,00. Rilancio minimo in aumento Euro 150,00. In Villafranca Tirrena (ME), Via Madonna del Tindari snc – Lotto 3: Posto auto della superficie commerciale di 10,00 mq. PREZZO BASE Euro 11.300,00. Offerta minima Euro 8.475,00. Rilancio minimo in aumento Euro 400,00. Asta senza Incanto 16/04/2024 ore 16:00 presso studio del delegato in Messina, Via Cesare Battisti, 191. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Sammartano Ennio 0907384212, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 271/2018. In Torregrotta (ME), Via Ventuno Ottobre n. 370 – Lotto UNICO: fabbricato a tre elevazioni f.t., consistenza vani 8, superficie catastale totale mq.180, totale escluse aree scoperte mq.176, rendita euro 318,14. PREZZO BASE Euro 90.397,50. Offerta minima Euro 67.798,13. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 12/04/2024 ore 10:30 presso studio legale del professionista delegato in Messina, Via Cavalluccio 30. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Francesco Sciortino 3470323515, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 372/2011. In Limina (ME), via Stormo – Lotto 1: fabbricato per civile abitazione a due elevazioni f.t. e corte di pertinenza, composto a pianterreno da ingresso-soggiorno, un ampio vano pranzo-soggiorno con angolo cottura dal quale direttamente si accede al vano wc e ad altra camera; a primo piano da tre comodi e ampi ambienti e due vani rispettivamente destinati a wc-doccia e wc-bagno. PREZZO BASE Euro 29.818,00. Offerta minima Euro 22.363,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 19/04/2024 ore 10:45 presso sala aste della società Edicom in Messina, Via Solferino, n. 29. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Marullo Giuseppe 0906012019, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

R.G.F. 1/21 Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – MESSINA (ME): Lotto UNICO: Messina, località Tremestieri, con accesso da Via consolare Valeria e da Via Stazione, Piena proprietà dei seguenti immobili in Comune di Messina, località Tremestieri, con accesso da Via consolare Valeria e da Via Stazione. In particolare: intero compendio immobiliare, già composto da locali magazzini, padiglioni industriali, un garage e quattro appartamenti tra piano terra e primo, oggi demolito quasi interamente con area di risulta edificabile estesa circa mq 4410, il tutto confinante con piazzale stazione di Tremestieri, con strada nazionale Messina-Catania. Prezzo base Euro 877.500,00. Rilancio minimo Euro 10.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista il 17/04/2024 ore 11:00 presso la sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. Curatore Avv. Francesca Lo Prete 3395047006.G.D. Dott. Intravaia Mirko. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it