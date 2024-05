Baskin, da Messina la qualificata alle fasi nazionali per il Centro-Sud Italia

Quattro squadre campioni regionali si sfidano in semifinali e finali sabato pomeriggio e domenica mattina al PalaNebiolo

MESSINA – La città dello Stretto sarà il teatro delle semifinali e finali della fase Interregionale per il Centro-Sud Italia di Baskin. Al PalaNebiolo tra sabato pomeriggio, inizio ore 16, e domenica mattina, inizio ore 9:30, infatti le quattro squadre vincitrici dei campionati regionali di Lazio, Puglia-Molise, Campania e Sicilia-Calabria si contenderanno l’accesso tre le migliori otto d’Italia che si giocheranno successivamente il titolo di campione d’Italia a Lucca.

“Si tratta di uno degli eventi – spiega Filippo Frisenda, delegato regionale Eisi (Ente italiano sport inclusivi) e responsabile Baskin per Sicilia e Calabria – più importanti nel panorama dello sport inclusivo. Abbiamo fatto richiesta di ospitarlo al pari di Roma, Ischia e Corato in Puglia e siamo riusciti ad ottenere lo svolgimento di questa fase interzona. Va ringraziato il Comune di Messina, compartecipante e che ha dato il patrocino, la Croce Rossa italiana e l’Università di Messina visto che giocheremo al PalaNebiolo”.

A sfidarsi per un posto alla fase nazionale saranno i campioni regionali del Lazio del Mb Starlight Baskin Roma, dalla Campania l’Ischia Baskin, per la Puglia-Molise la Baskin Corato, infine per la Sicilia-Calabria la Superbaskin Avola. Il Baskin fa giocare sia normodotati che disabili e supera anche la disparità di genere obbligando ad avere in campo almeno una donna e un uomo sempre. “È probabilmente la maggior espressione dello sport inclusivo – conclude Frisenda – motivo per cui abbiamo invitato tutte le nostre istituzioni”.

Articoli correlati