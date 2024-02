Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Vendite a Barcellona P.G., Lipari, Milazzo, Salina, Terme Vigliatore

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” VENERDI’ 16 FEBBRAIO 2024

Abitazioni e box

RGE 16/2020 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – FRAZIONE PORTOSALVO – VIA STRETTO SECONDO BORRACCIO, 9 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO Unico) PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE posto al piano secondo di un fabbricato a tre elevazioni f.t., adibito a civile abitazione e sovrastante terrazzo di copertura. Prezzo base Euro 14.839,33. Offerta minima: Euro 11.129,50. Termine presentazione offerte: 05/04/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 11/04/24 ore 11:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Amelia Nicolina Mannino tel. 0909794235. Rif. RGE 16/2020 BC858993 – con allegati : https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pg-frazione-portosalvo-via-stretto-secondo-borraccio-9

RGE 23/2023 LIPARI (ME) – VIA G. PICONE – ISOLA DI STROMBOLI, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DELLA ABITAZIONE indipendente sita a Lipari, in via Giuseppe Picone snc, frazione Isola di Stromboli – Comune di Lipari, cat a/4, di vani 3,5, riportato a NCEU sez. urb. 004, foglio 24, part. 905, rendita € 406,71. L’immobile è costituito da una elevazione fuori terra, oltre il piano seminterrato, con annessa piccola veranda e appezzamento di terreno. Superficie comm.le mq 106,62 c.a.; corte esterna mq 118 c.a. Prezzo base Euro 168.500,00. Offerta minima: Euro 126.375,00. Rilancio minimo: Euro 5.000,00. Termine presentazione offerte: 20/05/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 24/05/24 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Massimiliano Chiofalo tel. 0909798682. Rif. RGE 23/2023 BC860766 con allegati : https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pg-lipari-me-via-g-picone-isola-di-stromboli-snc

RGE 30/2023 SANTA MARINA SALINA (ME) – VIA F. CRISPI, 12 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI VILLA singola della superficie commerciale di 194 mq, censito al catasto al foglio 11 del Comune di Santa Marina Salina, part. 101 graffata a particella 608, cat A/4, classe 1, vani 5,5, piano S1-T-1, rendita € 355,06. Prezzo base Euro 478.512,50. Offerta minima: Euro 358.884,00. Termine presentazione offerte: 06/05/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 10/05/24 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marina Italiano tel. 0909791567 – 3471355290. Rif. RGE 30/2023 BC859670 con allegati : https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pg-santa-marina-salina-me-via-f-crispi-12

RGE 37/2023 TERME VIGLIATORE (ME) – VIALE DELLE TERME, 47 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO di mq 136,00 circa, posto al piano terra di un condominio a tre elevazioni fuori terra con sottotetto. Posto auto scoperto di mq 11,00. Foglio 9, part. 1101 sub. 81, categoria A/2, classe 5, consistenza 6,5 vani, rendita Euro 315,56. Prezzo base Euro 78.162,00. Offerta minima: Euro 58.621,50. Termine presentazione offerte: 13/05/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/05/24 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Anna Maria Catania tel. 0909798244. Rif. RGE 37/2023 BC859733 con allegati : https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pg-terme-vigliatore-me-viale-delle-terme-47

RGE 38/2020 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA DEI NORMANNI, 20 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO al piano secondo al quale si accede tramite una scala condominiale. L’unità immobiliare si presenta allo stato rustico priva di tramezzature e finiture di qualunque genere. In Catasto Fabbricati al foglio 10 particella 858 sub 4, Cat. F/3. Prezzo base Euro 11.250,00. Offerta minima: Euro 8.438,00. Termine presentazione offerte: 15/04/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/04/24 ore 18:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonino Filippo La Rosa tel. 0909701880 – 3356574469. Rif. RGE 38/2020 BC859635

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche ed agricole

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA MILITE IGNOTO, 29 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI UN CAPANNONE artigianale della superficie commerciale di 385,10 mq. Gli immobili presenti riguardano diversi corpi di fabbrica, realizzati con struttura portante in acciaio, a più piani alcuni privi di chiusure perimetrali ed utilizzati come scaffalature per materiali edili pesanti, depositi materiale, ad eccezione di quello centrale, realizzato anch’esso con struttura portante in acciaio a due elevazioni fuori terra, con chiusure laterali in pannelli coibentati, chiusura principale con infissi in alluminio e vetri. Il piano terra utilizzato per la vendita al dettaglio di piccola attrezzatura per l’edilizia, il primo piano accessibile tramite una scala interna anch’essa in acciaio, utilizzata in parte come deposito e in parte come ufficio. In Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 2551 sub 1, Cat. D/8, Rendita Catastale 8.064,00, e in Catasto Terreni al foglio 8 particella 1210 cl. 2, Superficie 70 mq, R.A. € 0,80 R.D. € 2,28. Prezzo base Euro 108.577,00. Offerta minima: Euro 81.433,00. Termine presentazione offerte: 15/04/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/04/24 ore 18:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonino Filippo La Rosa tel. 0909701880 – 3356574469. Rif. RGE 38/2020 BC859634 con allegati : https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pg-immobili-vari-2

Abitazioni e box

RGE 40/2022 MILAZZO (ME) – VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 223 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO posto al piano terra del fabbricato in muratura a due elevazioni fuori terra oltre attico. L’immobile è costituito da 4 locali principali oltre disimpegni e servizi e occupa una superficie coperta di mq. 180,85 circa oltre a cortile di pertinenza retrostante di mq. 160,20 circa. In Catasto Fabbricati del Comune di Milazzo (Me) al foglio 20 particella 173 sub. 6, Cat. A/2, classe 8, vani 8, R.C. € 516,46, via Madonna Delle Grazie n.223, p.t. Prezzo base Euro 95.000,00. Offerta minima: Euro 71.250,00. Termine presentazione offerte: 06/05/24 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO posto al piano primo del fabbricato in muratura a due elevazioni fuori terra oltre attico. L’immobile è costituito da 3 locali principali oltre disimpegni e servizi e occupa una superficie coperta di mq. 118,45 oltre balcone e terrazzo di mq. 38,45 e soffitta di mq. 10. In Catasto Fabbricati del Comune di Milazzo (Me) al foglio 20 particella 173 sub. 7, Cat. A/2, classe 8, vani 6, R.C. € 387,34, via Madonna Delle Grazie n.223, piano 1-2. Prezzo base Euro 41.000,00. Offerta minima: Euro 30.750,00. Termine presentazione offerte: 06/05/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 10/05/24 ore 15:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Salvatore Cutrupia tel. 0909281352 – 3386175797. Rif. RGE 40/2022 BC859565 con allegati : https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pg-milazzo-me-via-madonna-delle-grazie-223

RGE 44/2012 LIPARI (ME) – ISOLA DI LIPARI, VIA MAZZINI, FRAZ. ACQUACALDA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – QUOTA 1/1 DI PIENA PROPRIETÀ DEL COMPENDIO IMMOBILIARE costituito da: A) deposito industriale a piano terra di superficie lorda di circa 278,24 mq., con altezza interna media di mt. 4,40. L’accesso carrabile è consentito tramite una rampa di accesso , delimitato da cancello, sulla via principale insistente su altra particella della stessa ditta gravata da usi civici e non rientrante nella vendita. Il deposito si individua in Catasto Fabbricati alla sezione urbana 001, foglio 6, particella 40 sub. 1, zona censuaria 1, categoria C/2, cl. 2, consistenza 229 mq., superficie catastale totale 288 mq., rendita 1.620,28, via Mazzini snc, piano T. B) ufficio a piano primo con annessa terrazza, il tutto avente superficie di mq. 424,93. Detto ufficio ha accesso diretto dalla via Mazzini e si individua in Catasto Fabbricati alla sezione urbana 001, foglio 6, particella 47 sub. 3, zona censuaria 1, categoria A/10, cl. U, consistenza 13 vani, superficie catastale totale 319 mq., rendita 4.498,34, via Mazzini snc, piano 1. C) appartamento a piano primo di mq. 127,29. Detto appartamento ha accesso dalla via Nazario Sauro e si individua in Catasto Fabbricati alla sezione urbana 001, foglio 6, particella 46 sub. 5, zona censuaria 1, categoria A/4, cl. 4, consistenza 4,5 vani, superficie catastale totale 123 mq., totale escluse aree scoperte 212 mq., rendita 313,75, via Nazario Sauro snc, piano 1. D) opificio costituito da tre corpi e precisamente un manufatto adibito a stoccaggio della pomice, un manufatto adibito a servizio e depositi e manufatti adibiti a silos pe l’accumulo della pomice. I manufatti sono di superficie lorda complessiva di mq. 1240,73, le pertinenze sono di superficie pari a mq. 573,32 ed i silos risultano avere una superficie lorda di mq. 1524,96. L’opificio è accessibile da via Mazzini e si individua in Catasto Fabbricati alla sezione urbana 001, foglio 6, particella 42 sub. 1, zona censuaria 1, categoria D/1, rendita 23.034,00, via Mazzini snc, piano S1-T. E) terreno (cava) incolto situato in forte pendenza, cui si accede tramite un sentiero che parte da via Mazzini in direzione nord ovest. Detto immobile si individua in Catasto Terreni del Comune di Lipari, sezione di Lipari, al foglio 6, particella 337, cava , ha. 1.14.77. H) deposito industriale a piano terra avente superficie di mq. 426,56. Detto deposito confina con la via Mazzini e si individua in Catasto Fabbricati alla sezione urbana 001, foglio 6, particella 47 sub. 1, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 1, consistenza 288 mq., superficie catastale totale 344 mq. rendita 1.740,25, via Mazzini snc, piano T. I) deposito commerciale a piano terra con accesso da via Nazario Sauro, avente superficie lorda di circa 127,45 mq. Detto deposito si individua in Catasto Fabbricati alla sezione urbana 001, foglio 6, particella 46 sub. 4, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 1, consistenza 65 mq., superficie catastale totale 105 mq. rendita 392,77, via Nazario Sauro snc, piano T. J) Ufficio posto al piano S1-rialzato avente superficie di mq. 10,54 al piano seminterrato adibito a cantina e mq. 107,34 al piano rialzato adibito ad uffici amministrativi e spogliatoi. A detto ufficio si accede tramite un sentiero che parte dalla via Mazzini in direzione nord ovest e si individua in Catasto Fabbricati alla sezione urbana 001, foglio 6, particella 336, zona censuaria 1, categoria A/10, classe U, consistenza 5 vani, superficie catastale totale 120 mq. rendita 1.730,13, via Mazzini snc, piano T. Prezzo base Euro 586.478,00. Offerta minima: Euro 439.859,00. Termine presentazione offerte: 08/04/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 12/04/24 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Letteria Rosalba Lentini tel. 3388024195. Rif. RGE 44/2012 BC859582 con allegati : https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pg-isola-di-lipari-via-mazzini-fraz-acquacalda

RGE 46/2022 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA KENNEDY, 520 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ dell’ APPARTAMENTO posto al piano 1, scala unica, di un edificio che si sviluppa 4 piani, 3 fuori terra, 1 piano interrato, immobile costruito nel 1985. Superficie totale utile interna mq. 125,45, superficie utile balconi mq 38,00, altezza interna 290. Identificazione catastale fg. 19 part. 789 sub 8 (catasto fabbricati) cat. A/2, classe 10, consistenza 7 vani, rendita 451,90. Prezzo base Euro 74.775,00. Offerta minima: Euro 56.081,25. Termine presentazione offerte: 11/04/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 16/04/24 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Vincenza Livoti tel. 0909791382 – 3337963340. Rif. RGE 46/2022 BC859009 – con allegati: https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pg-via-kennedy-520

RGE 46/2023 SAN FILIPPO DEL MELA (ME) – VIA ALDO MORO, 47 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO della superficie commerciale di 134,00 mq. Identificato in catasto fabbricati al Foglio 6 particella 1138 sub. 39, Rendita: Euro 375,72 Categoria A/2a), Classe 5, Consistenza 7,5 vani. L’appartamento è dislocato al secondo piano (terza elevazione fuori terra) in un condominio a tre elevazioni fuori terra denominato “La Rotonda”. L’unità immobiliare ha due pareti libere, una in comune con il vano scala condominiale e la rimanente in comune con l’appartamento adiacente.L’ingresso all’appartamento avviene da vano scala comune non dotato di ascensore.Dall’ ingresso si accede al soggiorno, alla cucina e al disimpegno della zona notte. Dal disimpegno si accede all’unico bagno dell’appartamento, a tre camere da letto e al ripostiglio. Tutti gli ambienti sono aero-illuminati naturalmente eccetto il piccolo ripostiglio. La pavimentazione è in grès porcellanato.I serramenti esterni sono in alluminio e vetro singolo con persiane anch’esse in alluminio. L’altezza interna è di 2,90 m. Le finiture interne sono in buone condizioni. L’appartamento usufruisce di un posto macchina distinto e degli spazi comuni quali il lastrico solare e il locale caldaia. Prezzo base Euro 120.000,00. Offerta minima: Euro 90.000,00. Termine presentazione offerte: 06/05/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 10/05/24 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonio Luigi Fiorentino tel. 0909223545– 3294529194. Rif. RGE 46/2023 BC859195 Con allegati : https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pg-san-filippo-del-mela-me-via-aldo-moro-47

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche ed agricole

RGE 48/2023 SANTA LUCIA DEL MELA (ME) – VIA CESARE BATTISITI, 57 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1 LETTERA B) LABORATORIO ARTIGIANALE della superficie commerciale di circa 73,20 mq, per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’unità immobiliare e ubicata al piano sotto strada del fabbricato a tre elevazioni fuori terra e sottotetto, ed e composta da un punto di vista distributive da un vano principale con due ampie vetrate da dove si accede dalla Via Cesare Battisti, da due retri vano, da un wc ed anti wc. Prezzo base Euro 59.292,00. Offerta minima: Euro 44.469,00. Termine presentazione offerte: 20/05/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 24/05/24 ore 12:15. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lucia Caccamo tel. 0909024888. Rif. RGE 48/2023 BC860238 – con allegati : https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pg-santa-lucia-del-mela-me-via-cesare-battisiti-57

Abitazioni e box

RGE 60/2021 GUALTIERI SICAMINO’ (ME) – VIA DUCA, 91 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO a 4 elevazioni f.t. sito nel Comune di Gualltieri Sicaminò, via Duca n. 91, censito in Catasto al foglio 4, part. 2291, sub.2, cat. A/2, cl. 2, 5 vani, r.c. Euro 170,43. L’immobile, della superficie commerciale complessiva di mq 148 ca., ha accesso diretto dalla via Duca: al piano terra è presente solo il vano scala che permette l’accesso all’unità abitativa che si sviluppa in altezza; al piano primo sono presenti due vani adibiti rispettivamente a cucina/soggiorno e ripostiglio ed un ampio disimpegno; al piano secondo sono presenti camera da letto, ripostiglio, wc ed un piccolo corridoio di disimpegno che porta ad un balconcino prospettante la via Duca; il piano terzo è costituito dal lastrico solare di copertura. Prezzo base Euro 48.750,00. Offerta minima: Euro 36.562,50. Termine presentazione offerte: 15/04/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/04/24 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Luigi Tinuzzo tel. 0906012019. Rif. RGE 60/2021 BC859382 – con allegati : https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pg-gualtieri-sicamino-me-via-duca-91

RGE 67/2022 TERME VIGLIATORE (ME) – VIA NAZIONALE SAN BIAGIO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE appartenente ad una villetta bifamiliare su tre livelli fuori terra oltre il piano seminterrato adibito a box, ubicato all’interno di un complesso abitativo composta da sei villette bifamiliari. L’immobile è individuato in Catasto Fabbricati del Comune di Terme Vigliatore al foglio 4 particella 1133 sub 1 Cat. A/7, Cl. 1, vani 8, R.C. € 557,77 via Nazionale San Biagio snc piano T-1-2 e foglio 4 particella 1133 sub 2, Cat. C/6, Cl. 4, mq. 20, R.C. € 17,56 via Nazionale San Biagio snc piano S1. Prezzo base Euro 159.250,00. Offerta minima: Euro 119.438,00. Termine presentazione offerte: 15/04/24 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE appartenente ad una villetta bifamiliare su tre livelli fuori terra oltre il piano seminterrato adibito a box, ubicato all’interno di un complesso abitativo composta da sei villette bifamiliari. L’immobile è individuato in Catasto Fabbricati del Comune di Terme Vigliatore al foglio 4 particella 1127 sub 1 Cat. A/7, Cl. 1, vani 8, R.C. € 557,77, via Nazionale San Biagio snc piano T-1-2 e foglio 4 particella 1127 sub 3 Cat. C/6, Cl. 4, mq. 62, R.C. € 54,43 Piazza Natale Trovato 11/C piano S1. Prezzo base Euro 181.750,00. Offerta minima: Euro 136.313,00. Termine presentazione offerte: 15/04/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/04/24 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Custode Giudiziario Avv. Mario Meo tel. 0909765269 – 3923101800. Rif. RGE 67/2022 BC860116 con allegati: https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pg-terme-vigliatore-me-via-nazionale-san-biagio

RGE 76/2022 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA STRETTO SECONDO SAIA D’AGRI, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) APPARTAMENTO sito in Barcellona P.G.via Stretto Secondo Saia D’Agri snc piano primo, nel N.C.E.U. del Comune di Barcellona P.G.al Foglio 10, part. 1474, sub 17, catasto FABBRICATI, cat. A/2 classe 6, CONSISTENZA 2,5 VANI superfice commerciale 117,18 mq per la quota di 1000/1000. Prezzo base Euro 75.346,50. Offerta minima: Euro 56.509,88. Termine presentazione offerte: 13/05/24 ore 12:00. VIA EOLIE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 5) APPARTAMENTO sito in Barcellona P.G.via Eolie piano 2-3, nel N.C.E.U. del Comune di Barcellona P.G.al Foglio 10, part. 1474, sub 16, catasto FABBRICATI, cat. F/3 CONSISTENZA 0, Unita immobiliare in corso di costruzione per la quota di 1000/1000, superfice commerciale 147,37. Prezzo base Euro 106.024,12. Offerta minima: Euro 79.518,09. Termine presentazione offerte: 13/05/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/05/24 ore 10:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Concetta Triscari Barberi tel. 3450198710. Rif. RGE 76/2022 BC859865

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche ed agricole

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA ALICUDI, 8 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) NEGOZIO sito in Barcellona P.G. VIA ALICUDI N. 8 PIANO T, nel N.C.E.U. del Comune di Barcellona P.G.al Foglio 10, part. 1474, sub 20, catasto FABBRICATI, cat. C/1 classe 6, consistenza 454,33 MQ, per la quota di 1000/1000. Prezzo base Euro 642.525,24. Offerta minima: Euro 481.893,93. Termine presentazione offerte: 13/05/24 ore 12:00. VIA ALICUDI, 4 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) DEPOSITO COMMERCIALE sito in Barcellona P.G. via Aiicudi n. 4 p. terra, nel N.C.E.U. del Comune di Barcellona P.G.a! Foglio 10, part. 1474, sub 21, catasto FABBRICATI, cat. C/2 classe 3, consistenza 71,50 MQ, per la quota di 1000/1000. Prezzo base Euro 28.957,50. Offerta minima: Euro 21.718,00. Termine presentazione offerte: 13/05/24 ore 12:00. VIA STRETTO SECONDO SAIA D’AGRI, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) UFFICIO sito in Barcellona P.G.via Stretto Secondo Saia D’Agri snc piano primo. nel N.C.E.U. del Comune di Barcellona P.G.al Foglio 10, part. 1474, sub 19, catasto FABBRICATI, cat. A/10 classe 1, superfice commerciale mq 167,01 per la quota di 1000/1000. Prezzo base Euro 128.647,22. Offerta minima: Euro 96.485,42. Termine presentazione offerte: 13/05/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/05/24 ore 10:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Concetta Triscari Barberi tel. 3450198710. Rif. RGE 76/2022 BC859864 – con allegati: https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pg-immobili-vari-3

Abitazioni e box

RGE 86/2021 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA KENNEDY, 454 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 5) Piena ed esclusiva proprietà di un IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE, monolocale con pertinente lastrico solare al piano terzo di un fabbricato a tre elevazioni f.t., oltre piano semicantinato in Barcellona P.G., via Kennedy, 451. In Catasto: 1) l’abitazione: fg. 18, particella 18 sub 66, Piano 3; categoria A/4; classe 10; consistenza 2 vani; Totale 35 mq; R.C. Euro 85,73. 2) Il lastrico solare: fg.18, particella 18 sub 67, Piano 3; Categoria F/5; Consistenza 68,00 mq. Confina con la via Petraro, con altra unità immobiliare ed annessa corte di proprietà (sub 68), con corte condominiale e vano scale ed ascensore. Necessita di regolarizzazione urbanistica, ai sensi degli art. 36-37 del D.P.R. 380/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Prezzo base Euro 15.187,50. Offerta minima: Euro 11.390,00. Termine presentazione offerte: 08/04/24 ore 12:00. VIA KENNEDY, 446 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 6) Piena ed esclusiva proprietà di un IMMOBILE RESIDENZIALE, monolocale con lastrico solare al piano terzo di un fabbricato a tre elevazioni f.t., oltre piano semicantinato in Barcellona P.G., via Kennedy, 446. In Catasto: 1) l’abitazione: foglio 18, particella 18 sub 68, Piano 3; categoria A/4; classe 10; Consistenza 2 vani; Totale 38 mq; R.C. Euro 85,73. 2) Il lastrico solare: foglio 18, particella 18 sub 69, Piano 3; Categoria F/5; Consistenza 100,00 mq. Confina con stradella condominiale, a nord con unità immobiliare ed annessa corte di proprietà (sub 66), ad ovest con unità immobiliare (sub 70), corte condominiale e vano scale ed ascensore. Prezzo base Euro 18.140,65. Offerta minima: Euro 13.605,48. Termine presentazione offerte: 08/04/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 12/04/24 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppina Coppolino tel. 0909707200. Rif. RGE 86/2021 BC858989

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche ed agricole

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA KENNEDY ANGOLO VIA PETRARO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) Piena ed esclusiva proprietà di un immobile adibito ad OPIFICIO al piano seminterrato di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra oltre piano semicantinato in Barcellona P.G. via Kennedy, angolo via Petraro. Occupa una superficie in pianta di circa 1220,00 mq altezza netta interna di 4,30 ml. In Catasto al foglio 18, particella 18 sub 77, Piano S1; categoria D1; sup. 1220,00 mq; R.C. Euro 7888,00. Confina con la via Kennedy, la via Petraro, terreno e fabbricati altra ditta, torrente Idria e garage altre ditte. Prezzo base Euro 182.672,00. Offerta minima: Euro 137.004,00. Termine presentazione offerte: 08/04/24 ore 12:00. VIA KENNEDY, 450-452 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) Piena ed esclusiva proprietà di un immobile adibito ad UFFICIO, posto al piano terra (sopraelevato) di un fabbricato a tre elevazioni f.t., oltre piano semicantinato in Barcellona P.G., via Kennedy, 452. In Catasto foglio 18, particella 18 sub 38, Piano T; categoria A/10; classe 4; 6 vani; sup.119 mq; R.C. Euro 805,67. Confina con la via Petraro, con altra unità immobiliare ed annessa corte di proprietà (sub 39), con corte condominiale e vano scale ed ascensore. Prezzo base Euro 37.970,00. Offerta minima: Euro 28.500,00. Termine presentazione offerte: 08/04/24 ore 12:00. VIA KENNEDY, 448 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) Piena ed esclusiva proprietà di un immobile adibito ad UFFICIO, posto al piano terra (sopraelevato) di un fabbricato a tre elevazioni f.t., oltre piano semicantinato in Barcellona P.G., via Kennedy, 452. In Catasto foglio 18, particella 18 sub 38, Piano T; categoria A/10; classe 4; 6 vani; sup.119 mq; R.C. Euro 805,67. Confina con la via Petraro, con altra unità immobiliare ed annessa corte di proprietà (sub 39), con corte condominiale e vano scale ed ascensore. Prezzo base Euro 66.656,25. Offerta minima: Euro 50.000,00. Termine presentazione offerte: 08/04/24 ore 12:00. VIA KENNEDY, 444 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) Piena ed esclusiva proprietà di un immobile adibito a NEGOZIO, posto al piano terra (sopraelevato) di un fabbricato a tre elevazioni f.t., oltre piano semicantinato in Barcellona P.G., via Kennedy, 446. in Catasto foglio 18, particella 18 sub 40, Piano T; categoria C/1; classe 7; Consistenza 102 mq; Totale 118 mq; R.C. Euro 2.354,73 Confina con stradella condominiale, con altra unità immobiliare ed annessa corte di proprietà (sub 39), con corte condominiale e vano scale ed ascensore. Prezzo base Euro 60.328,12. Offerta minima: Euro 45.250,00. Termine presentazione offerte: 08/04/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 12/04/24 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppina Coppolino tel. 0909707200. Rif. RGE 86/2021 BC858988 – con allegati : https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pg-immobili-vari-barcellona-pg

Terreni

RGE 93/2002 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – CONTRADA CAMICIA – INTERA PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO esteso circa mq 933 con annesso rudere di fabbricato rurale, il tutto individuato come segue: nel C.T. al foglio 5, part.149, qualità orto irriguo, superficie are 9 ca 85 (il terreno); nel C.F., al foglio 5, part.1007, categoria C/2, consistenza mq 34 (il rudere di fabbricato). Prezzo base Euro 23.490,00. Rilancio minimo: Euro 1.000,00. Termine presentazione offerte: 10/04/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 11/04/24 ore 10:30. c/o studio legale Mazzù via Garibaldi n. 48 Barcellona Pozzo Di Gotto G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Natale Galipò tel. 0906413095. Rif. RGE 93/2002 BC859456 – con allegati : https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pg-contrada-camicia

Abitazioni e box

RGE 102/2022 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA STATALE SANT’ANTONINO, 580 (EX 528) – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE posto al piano secondo di un fabbricato a tre elevazioni f.t., e piano cantinato retrostante, oltre sottotetto, adibito a civile abitazione. Prezzo base Euro 41.224,64. Offerta minima: Euro 30.918,48. Termine presentazione offerte: 08/04/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 12/04/24 ore 11:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Amelia Nicolina Mannino tel. 0909794235. Rif. RGE 102/2022 BC858994 – con allegati : https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pg-via-statale-santantonino

RGE 104/2021 MILAZZO (ME) – VIA LIBERTÀ, 98 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO per civile abitazione posto al piano terra, costituito da ingresso, corridoio, cucina, pranzo, soggiorno, 2 camere, wc. 3 ripostigli. in Catasto Fabbricati al foglio 12 particella 209 sub. 3, cat. A/2, cl. 6, vani 7,5 R.C. € 344,73. Prezzo base Euro 52.139,00. Offerta minima: Euro 39.105,00. Termine presentazione offerte: 15/04/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/04/24 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Benedetto Calderone tel. 0909795034 – 3284144658. Rif. RGE 104/2021 BC859637 con allegati : https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pg-milazzo-me-via-liberta-98

RGE 107/2011 LIPARI (ME) – VIA COLLO DI PIRRERA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 8) PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO allo stato di rudere, parzialmente crollato ed in stato di abbandono. Ristrutturabile. Dislocato su due piani con veranda coperta sulla quale insistono servizio igienico e forno. In Catasto al fg. 65 part. 190 sub. 1 cat. A/4. Prezzo base Euro 12.500,00. Offerta minima: Euro 9.375,00. Termine presentazione offerte: 29/04/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 03/05/24 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesca Santina Genovese tel. 0909701612 – 3389653836. Rif. RGE 107/2011 BC859381 – con allegati: https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pg-lipari-me-via-collo-di-pirrera

RGE 114/2021 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA ANGELO MUSCO, 12 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO adibito a civile abitazione, posto al primo piano (seconda elevazione f.t), di un fabbricato a cinque elevazioni f.t. oltre sottotetto, composto da cinque vani oltre accessori di mq 114,00 circa. In catasto fabbricati al foglio 20 part. 1301 sub 13, categoria A/2, classe 9 consistenza 5,5 vani, rendita catastale 298,25. L’appartamento dispone di un posto auto scoperto assegnato in uso esclusivo identificato con il numero 31 all’interno dell’area condominiale adibita a parcheggio (bene comune non censibile per l’intero complesso edilizio di cui il fabbricato fa parte, in catasto al fg. 20 particella 1306 sub.1). Prezzo base Euro 85.500,00. Offerta minima: Euro 64.125,00. Termine presentazione offerte: 15/04/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/04/24 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesca Santina Genovese tel. 0909701612 – 3389653836. Rif. RGE 114/2021 BC859080 – con allegati: https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pg-via-angelo-musco-12

RGE 115/2011 NOVARA DI SICILIA (ME) – CONTRADA SCELLIA – LOTTO 1) FABBRICATI ad uso civile abitazione, di cui uno, destinato a deposito/magazzino, è composto da due vani a piano semicantinato e due vani a piano terra; un secondo fabbricato, destinato a deposito, è composto da un vano a piano terra con annessa corte di pertinenza e un vano a piano semicantinato; un terzo composto da due vani al piano terra, destinati a cantina, e 4 vani destinati a civile abitazione. Fondo rustico esteso catastalmente are quarantasei e centiare novanta ( are 46,90), ricadente in zona “E” Verde agricolo. Confinante a corpo con i fabbricati su descritti. Prezzo base Euro 15.390,00. Offerta minima: Euro 11.543,00. Termine presentazione offerte: 09/05/24 ore 12:00. CONTRADA SCELLIA, 58/59 – LOTTO 6) IMMOBILE sito nel Comune di Novara di Sicilia. Identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Novara di Sicilia al foglio 1 particella 304, sub 2, cat. A/2, cl. 3, vani 7,5 superficie catastale 134 mq, R.C. € 240,15. Prezzo base Euro 5.274,00. Offerta minima: Euro 3.956,00. Termine presentazione offerte: 09/05/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 10/05/24 ore 16:30. c/o via Umberto I° n. 75 Milazzo G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Laura Maria D Accampo tel. 0909240140 – 3394214204. Rif. RGE 115/2011 BC859731

Terreni

NOVARA DI SICILIA (ME) – CONTRADA SCELLIA – LOTTO 3) FONDO RUSTICO con insistente fabbricato rurale, esteso catastalmente, ettari tre, are diciassette e centiare ventiquattro (ha 3.17.24), ricadente in zona “E” Verde agricolo. Prezzo base Euro 6.355,00. Offerta minima: Euro 4.767,00. Termine presentazione offerte: 09/05/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 10/05/24 ore 16:30. c/o via Umberto I° n. 75 Milazzo G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Laura Maria D Accampo tel. 0909240140 – 3394214204. Rif. RGE 115/2011 BC859732 – con allegati: https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pg-novara-di-sicilia-me-contrada-scellia

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche ed agricole

RGE 116/2021 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA CAV. LUIGI STILO, 51 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO a piano cantinato, ammezzato, e terra, individuato nel Catasto Fabbricati del Comune di Barcellona P.G. al foglio 12 particella 2198 sub 1, Cat. C/3, classe 2, consistenza 712 mq., superficie catastale 726 mq. R.C. € 2.757,88 e foglio 12 particella 2198 sub 2, Cat. A/10, classe 3, 3 vani, superficie catastale 121 mq. R.C. € 557,77. Prezzo base Euro 157.230,00. Offerta minima: Euro 117.923,00. Termine presentazione offerte: 06/05/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 10/05/24 ore 17:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Claudia Alberto tel. 0909799688 – 3357326295. Rif. RGE 116/2021 BC859632 – con allegati : https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pg-via-cav-luigi-stilo-51

Abitazioni e box

MILAZZO (ME) – VIA SAN GIUSEPPE, 81 – LOTTO 3) INTERA PIENA PROPRIETÀ DI VECCHIO FABBRICATO per civile abitazione ad unica elevazione fuori terra, in scarse condizioni di manutenzione, identificato nel C.F. del Comune di Milazzo al foglio 24, particella 4 sub.1. Presenta difformità regolarizzabili. Prezzo base Euro 28.784,00. Offerta minima: Euro 21.588,00. Termine presentazione offerte: 17/04/24 ore 12:00. VIA SAN GIUSEPPE, 83 – LOTTO 4) INTERA PIENA PROPRIETÀ DI VECCHIO FABBRICATO posto al piano terra e utilizzato come deposito, in scarse condizioni di manutenzione, identificato nel C.F. del Comune di Milazzo al foglio 24, particella 4 sub.2. Prezzo base Euro 27.280,00. Offerta minima: Euro 20.460,00. Termine presentazione offerte: 17/04/24 ore 12:00. VIA SAN DOMENICO, 46 – LOTTO 7) INTERA PIENA PROPRIETÀ DI VECCHIA UNITÀ PER CIVILE ABITAZIONE – in scarse condizioni di manutenzione – posta al piano terra di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra e munita di corte retrostante, identificata nel C.F. del Comune di Milazzo al foglio 24, particella 154 sub.1. Presenta difformità regolarizzabili; sulla corte esterna sono state realizzate sovrapposizioni da demolire. Prezzo base Euro 42.748,00. Offerta minima: Euro 32.061,00. Termine presentazione offerte: 17/04/24 ore 12:00. VIA SAN DOMENICO, 48 – LOTTO 8) INTERA PIENA PROPRIETÀ DI VECCHIA UNITÀ PER CIVILE ABITAZIONE – in scarse condizioni di manutenzione – posta al piano primo e parziale piano secondo di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra, identificata nel C.F. del Comune di Milazzo al foglio 24, particella 154 sub.2. Presenta alcune difformità rispetto alla planimetria del 1939. Prezzo base Euro 66.300,00. Offerta minima: Euro 49.725,00. Termine presentazione offerte: 17/04/24 ore 12:00. VIA DUOMO ANTICO, 8 – LOTTO 9) INTERA PIENA PROPRIETÀ DI VECCHIO FABBRICATO posto al piano terra, identificato nel C.F. del Comune di Milazzo, al foglio 24, particella 308, categoria A/6. Presenta difformità regolarizzabili. Prezzo base Euro 38.330,00. Offerta minima: Euro 28.747,50. Termine presentazione offerte: 17/04/24 ore 12:00. VIA DUOMO ANTICO, 6 – LOTTO 10) INTERA PIENA PROPRIETÀ DI VECCHIO FABBRICATO posto al piano terra e con sottotetto abusivo e insanabile, identificato nel C.F. del Comune di Milazzo al foglio 24 particella 309, categoria A/6. Occupato da terzi con contratto di comodato precario oneroso stipulato con la procedura. Prezzo base Euro 34.504,00. Offerta minima: Euro 25.878,00. Termine presentazione offerte: 17/04/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/04/24 ore 10:30. c/o studio legale Mazzù, via Garibaldi n. 48 – Barcellona Pozzo Di Gotto G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Natale Galipò tel. 0906413095. Rif. RGE 129/1998 BC859887 – con allegati : https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pg-milazzo-me-via-san-giuseppe-81

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche ed agricole

RGE 646/1992 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 250 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) QUOTA INTERA IN PIENA PROPRIETÀ DI NEGOZIO della superficie commerciale di 310,92 mq. L’immobile si compone di più corpi collegati tra loro in maniera complessa e articolata. E’ formato da un corpo principale a 4 elevazioni fuori terra (oltre terrazzo) dal quale si accede all’intera struttura, contraddistinto dal foglio 53 part. 304-306-305 sub.3-3-7 (ex 53 part. 305 sub. 3. ed ex foglio 53 part.306-305 sub.1-5). Prezzo base Euro 264.390,00. Offerta minima: Euro 198.292,50. Termine presentazione offerte: 08/04/24 ore 12:00. VIA LUIGI EINAUDI (EX VIA SAMBUCA), SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) QUOTA INTERA IN PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARI appartenenti ad un fabbricato a 4 piani fuori terra oltre terrazzo di copertura praticabile. In Catasto Fabbricati al foglio 18, particelle: – 2159 sub. 3 Categoria F/3 piano terra;- 2159 sub. 4 Categoria F/3 piano terra;- 2159 sub. 5 Categoria F/3 piano primo;- 2159 sub. 6 Categoria F/3 piano primo;- 2159 sub. 9 Categoria F/3 piano terzo;- 2159 sub. 10 Categoria F/3 piano terzo. L’immobile è ubicato in una zona non molto distante dal centro ed è totalmente al rustico e necessita di ristrutturazione. Da progetto si prevede al piano terra la realizzazione in parte di attività commerciale ed in parte di abitazione. Per i restanti piani il progetto prevedeva la realizzazione di due unità abitative per piano ad esclusione del terrazzo di copertura a piano quarto è escluso dalla vendita il piano secondo. Prezzo base Euro 312.518,00. Offerta minima: Euro 234.388,50. Termine presentazione offerte: 08/04/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 12/04/24 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Lentini Letteria Rosalba tel. 3388024195. Custode Giudiziario Avv. Corrado Rosina tel. 3511182764. Rif. RGE 646/1992BC859727

Terreni

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA VITTORIO ALFIERI, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) QUOTA INTERA IN PIENA PROPRIETÀ DI UN TERRENO. Il terreno è ubicato in centro, per molto tempo è stato in condizione di totale abbandono e solo di recente è stato ripulito per consentirne l’accesso ed i dovuti rilievi. In C.T. al foglio 35 part. 346. Prezzo base Euro 14.700,00. Offerta minima: Euro 11.025,00. Termine presentazione offerte: 08/04/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 12/04/24 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Lentini Letteria Rosalba tel. 3388024195. Custode Giudiziario Avv. Corrado Rosina tel. 3511182764. Rif. RGE 646/1992 BC859631 – con allegati : https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie/tribunale-di-barcellona-pg-via-giuseppe-garibaldi-250