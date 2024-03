Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Redazionale

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” MARTEDI’ 5 MARZO 2024

CP 6/2023. In Messina (ME), c.da Baglio, San Giovannello – Lotto UNICO: appartamento sito in Messina, c.da Baglio, San Giovannello, con annessa cantina di proprietà posta al piano seminterrato contraddistinta al numero 8, censito all’Ufficio del Catasto del Comune di Messina al Foglio 139 Particella 674 Sub. 24 Cat. A/2 (Abitazioni di tipo civile), consistenza di 7,5 vani; Sup. Catastale totale mq. 149,00 mq. PREZZO BASE Euro 105.000,00. Offerta minima Euro 105.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 17/05/2024 ore 09:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Curatore fallimentare Avv. Dalmazio Agatino 0902982335, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 60/2021. In Savoca (ME), Via Scorsonello, fraz. C.da Scorsonello – Lotto UNICO: Cantina della superficie commerciale di 74,00 mq posta al piano S1. Appartamento della superficie commerciale di 154,46 mq posto al piano T-1; l’intero edificio sviluppa 3 piani, 2 piani fuori terra, 1 piano interrato. PREZZO BASE Euro 208.418,30. Offerta minima Euro 156.313,73. Rilancio minimo in aumento Euro 4.200,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 21/05/2024 ore 10:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Pronestì Daniela 3389024009, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 61/2008. In Castelmola (ME), C.da Castelluccio-Grimaudo – Lotto 2: Opificio 1 elev. f.t., mq 210 circa, con annesso terreno di mq.6438 circa, costituito da una zona ufficio ed una spogliatoio, con rispettivi servizi igienici ed accesso dal fronte laterale dell’edificio. La zona adibita alla lavorazione è costituita da 3 ambienti, oltre al deposito ed ai locali impianti, con accesso dal fronte principale. Sviluppa una altezza netta interna media di circa 3.60 mt. terreno di mq.6438 circa. PREZZO BASE Euro 54.000,00. Offerta minima Euro 40.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 24/05/2024 ore 17:30 presso locali dell’A.P.E.I.M., in Messina, Via N. Fabrizi n.121, is.189. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avvocato Carrozza Gianluca 3495869143, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 68/2008 – 80/13. In Messina (ME), frazione Faro Superiore via Casabianca snc – Lotto 6: complesso edilizio costituito da 4 appartamenti ciascuno dei quali ha una sup. commerciale di 330 mq circa e si sviluppa su tre elevazioni f.t. oltre piano seminterrato, con due posti auto destinati a parcheggio dell’intero complesso ubicati nel cortile laterale retrostante. PREZZO BASE Euro 288.000,00. Offerta minima Euro 216.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 23/05/2024 ore 11:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avvocato Carrozza Gianluca 3495869143, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 155/2021. In Alì Terme (ME), Contrada Conigli – Lotto 1: appezzamento di terreno sul quale insiste anche il residuo di un vecchio fabbricato rurale, non classificabile nemmeno come fabbricato collabente e quindi privo di valore intrinseco (fatto salvo quello del terreno di sedime). In Catasto al F.7 part. 253 estesa are 53.70, part. 254 fabbricato rurale ca 22, part. 255 estesa are 16.50. PREZZO BASE Euro 27.000,00. Offerta minima Euro 20.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Itala (ME), contrada Pantano – Lotto 2: Fabbricato costituito da due parti formanti un unico organismo edilizio composto da una struttura a tunnel destinata ad allevamento di animali di piccola taglia e da una porzione retrostante realizzata in muratura ordinaria. PREZZO BASE Euro 35.000,00. Offerta minima Euro 26.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 27/05/2024 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom in Messina, Via Solferino 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Bucca Edoardo 090360119, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 174/2003. In Messina (ME), Via E.L. Pellegrino is. 156 – Lotto 1: Quota indivisa del 50% di bottega mq 35, costituito da unico grande vano. PREZZO BASE Euro 52.157,95. Offerta minima Euro 39.118,46. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 28/05/2024 ore 12:00 presso studio del Professionista Delegato in Messina, Via E. L. Pellegrino 23/C. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avvocato Pronesti Daniela 0902934051, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 197/2021. In Messina (ME), Piazza Monsignor Alizzi, ex via Torrente Papardo, contrada Timpazzi, villaggio Faro Superiore 9 – Lotto UNICO: appartamento della sup. commerciale di 113,00 mq, si sviluppa al piano primo e secondo. PREZZO BASE Euro 70.728,15. Offerta minima Euro 53.046,11. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 21/05/2024 ore 11:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Capone Sebastiano 3472937012, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 310/2015. In Messina (ME), SS 114 Km 9, frazione Mili Marina Località Moleti – Lotto UNICO: alloggio sito al piano primo di 4 vani costituiti da pranzo soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno e ripostiglio, distribuiti da un corridoio centrale, dotato di parcheggio in area condominiale, complesso Gardenia. PREZZO BASE Euro 53.100,21. Offerta minima Euro 39.825,16. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 17/05/2024 ore 09:00 presso studio del delegato in Messina, Piazza Immacolata di Marmo 4. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Merenda Marco 3498073210, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it