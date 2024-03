Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Redazionale

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” SABATO 16 MARZO 2024

RGE 16/2017. In Francavilla di Sicilia (ME), Via Vittorio Emanuele 80 – Lotto UNICO: Piena proprietà di un appartamento posto al primo piano di edificio a due elevazioni fuori terra, composto da ingresso al piano terra, disimpegni, corridoio, bagno, cucina, quattro camere con balcone prospettanti sulla via principale e tre camere (di cui due con balcone e una con finestra) prospettanti su spazio isolamento interno, sviluppa una superficie totale di mq 162,88 comprensiva di balconi e cantina. PREZZO BASE Euro 28.500,00. Offerta minima Euro 21.375,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 12/06/2024 ore 17:30 presso studio del Professionista Delegato in Messina, V.le San Martino, is. 123 n. 146. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Caputo Rosa 0902925171, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. N. 24/92 R.E. e riunite Lotto 11 – Giardini – Naxos, Fraz. Recanati, Quota di 1/2 indiviso del terreno, nel suo intero di mq. 950; in zona CT2. Prezzo base d’asta: euro 52.650,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 24.05.2024 alle ore 9.45 Luogo: Via della Munizione 3 – 98122 Messina Per info: 090/6409852 – 090/716247 G.E. Dott. Petrolo. Notaio Delegato e custode: Claudio Ciappina. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it. www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.tempostretto.it

Proc. es. n. 36/16 R.E. Itala, Fraz. Itala Marina, Vico Alessandro 8, Appartamento a P. T., composto da piccolo soggiorno-pranzo con a.c., un bagno e due camere. Dall’APE allegato alla C.T.U. in classe G. Prezzo base d’asta: euro 68.000,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 24.05.2024 alle ore 10.15 Luogo: Studio Notaio delegato Via della Munizione n. 3 – 98122 Messina. Per info: 090/716247 – mail cciappina@notariato.it. G.E. Dott. Madia. Notaio Delegato e custode: info@uneim.it. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tempostretto.it

RGE 37/2021. In Messina (ME), Via 41/F 11, quartiere Rione Valle degli Angeli – Lotto UNICO: appartamento posto al piano secondo, della superficie commerciale di 100,00 mq. PREZZO BASE Euro 54.234,00. Offerta minima Euro 40.675,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 31/05/2024 ore 10:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Arlotta Salvatore 0902932021, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 46/2023. In Messina (ME), Via San Pietro I° n.42 – Frazione Zafferia Superiore – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione di tipo popolare di 133,03 mq. Alloggio unifamiliare in un fabbricato indipendente a tre elevazioni fuori terra, composto da un vano bagno, ripostiglio sottoscala a piano terra, due vani, vano di passaggio, cucina, bagno e cortile chiuso al primo piano, con una piccola area di sgombero esterna e da un balconcino sulla Via San Pietro I°, da un vano di passaggio e di accesso al terrazzo esterno e il terrazzo esterno al secondo piano. I piani sono collegati tra loro tramite scala interna. PREZZO BASE Euro 42.750,00. Offerta minima Euro 32.062,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 22/05/2024 ore 10:00 presso studio del professionista delegato in Messina, via XXIV Maggio n.21. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Molteni Martina Rebecca 0906406914, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it ewww.tribunale.messina.it

RGE 52/2020. In Messina (ME), VIA SETAIOLI -VIA SAN GIOVANNI DI MALTA – Lotto UNICO: Piena proprietà per 1/1 di appartamento della superficie commerciale di 110,98 mq, 1° piano sottostrada. PREZZO BASE Euro 31.365,00. Offerta minima Euro 23.523,75. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 11/06/2024 ore 12:00 presso studio del delegato in Messina, Via La Farina n. 171 is. G. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3427735702, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 88/2022. In Giardini-Naxos (ME), Contrada Ciminello – Lotto UNICO: villa singola della superficie commerciale di 328,75 mq. La villa, a destinazione residenziale, si sviluppa su quattro livelli. Essa è composta da un piano seminterrato e tre livelli fuori terra PREZZO BASE Euro 300.691,00. Offerta minima Euro 225.518,25. Rilancio minimo in aumento Euro 10.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 22/05/2024 ore 10:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina (ME), via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avvocato Cacciotto Alessandro 3458049032, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 95/2017. In Messina (ME), Via Pietro Castelli 300 – Lotto UNICO: appartamento superficie commerciale mq. 50,15, piano T. PREZZO BASE Euro 35.167,69. Offerta minima Euro 26.375,77. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 23/05/2024 ore 17:15 presso studio professionale sito in Roccalumera (ME), Via Umberto I, n. 147. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Dott.ssa PARASILITI PROVENZA ANNA MARGHERITA 3479585085, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 130/2022. In Messina (ME), Via Apuania 18 – Lotto UNICO: appartamento della superficie commerciale di 60,74 mq al piano primo (nella relazione di di stima in atti il perito indica piano secondo fuori terra). PREZZO BASE Euro 53.906,90. Offerta minima Euro 40.430,18. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 29/05/2024 ore 16:00 presso studio del Professionista delegato sito in Messina, via San Sebastiano n.10,. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Dott. Malvaso Francesco 090671792, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 136/2020. In Villafranca Tirrena (ME), Via Papa Giovanni XXIII 22 – Lotto UNICO: appartamento) ubicato al piano 2 di un edificio, ha una superficie commerciale di 68,84 mq ed è composto da 3,5 vani (stanza da pranzo – soggiorno da cui avviene l’accesso, una cucina, un disimpegno, un wc ed una camera da letto, oltre a due balconi di cui uno prospettante la pubblica via Papa Giovanni XXIII e l’altro prospettante su proprietà altra ditta). box/garage/rimesse) ubicato al piano cantinato dell’edificio. Il box auto, ad uso esclusivo e coperto da avvolgibile d’acciaio ha una superficie commerciale di 17,56 mq. PREZZO BASE Euro 81.054,05. Offerta minima Euro 60.790,53. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 22/05/2024 ore 11:00 presso Studio del Professionista Delegato, sito in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Umberto I n. 214, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.spazioaste.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Mazzeo Lorella 3928315228, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 159/2016. In Villafranca Tirrena (ME), Via Antonello da Messina, SS 113 Settentrionale Sicula, quartiere Area Industriale (ex Pirelli) – Lotto UNICO: capannone industriale a VILLAFRANCA TIRRENA Via Antonello da Messina (S.S. 113 Settentrionale Sicula), quartiere Area Industriale (ex Pirelli), della superficie commerciale di 1.857,00 mq individuato dalla particella 1494 sub.2 del foglio 2 del Comune di Villafranca Tirrena, con relative pertinenze e un’area urbana asservita al capannone, individuata dalla particella 1507 del foglio 2 del Comune di Villafranca Tirrena. PREZZO BASE Euro 680.000,00. Offerta minima Euro 510.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 11/06/2024 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Bucca Edoardo 090360119, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 182/2021. In Messina (ME), Vill. Ganzirri, Via Marina 123 – Lotto UNICO: Fabbricato unifamiliare composto a P. T. da soggiorno – pranzo, cucina, bagno e disimpegno, a P. 1 da due vani letto, bagno e disimpegno, oltre due piccoli balconi e terrazzo a livello e a P. 2 da due vani, disimpegno e bagno, collegati da scala interna. Descrizione dettagliata e notizie sulla regolarità urbanistica in perizia e nell’avviso di vendita. Dall’A.P.E. allegato alla C.T.U. in classe F. PREZZO BASE Euro 117.350,00. Offerta minima Euro 88.012,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 12/06/2024 ore 09:30 presso studio in Messina, Via Nino Bixio n. 89, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Notaio Zuccarello Marcolini Andrea 0909148111, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 185/2017. In Messina (ME), Via Salita Tremonti 84 – Lotto UNICO: locale magazzino al piano terra altezza interna 3,75 ml, facente parte di un edificio a cinque elevazioni f.t. La superficie totale lorda è pari a mq 208. PREZZO BASE Euro 34.338,00. Offerta minima Euro 25.753,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.100,00. Asta senza Incanto 28/05/2024 ore 10:00 presso studio del delegato in Roccalumera, Via Umberto I n. 281. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Dott. Vadalà Andrea 3492881979, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 196/2019. In Messina (ME), Villaggio Bordonaro, Via San Pantaleo 13 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1/1 di abitazione piano terra, consistenza 5,5. PREZZO BASE Euro 61.837,50. Offerta minima Euro 46.378,13. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 11/06/2024 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3427735702, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 208/2021. In Messina (ME), Via A. Duro – Pal. A. – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 in regime di comunione legale dei beni, di un appartamento. L’immobile in oggetto è ubicato al terzo piano, interno 8, della palazzina A, a quattro elevazioni fuori terra, con copertura piana non calpestabile. L’appartamento in oggetto è così composto: un disimpegno, un pranzo – soggiorno con balcone, la cucina, un corridoio che disimpegna la camera da letto matrimoniale una cameretta, un bagno e un ripostiglio. PREZZO BASE Euro 30.000,00. Offerta minima Euro 24.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 22/05/2024 ore 16:30 presso studio in Messina, Via Felice Bisazza n. 20. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avvocato Donato Fabrizio 0908969448, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 213/2009. In Savoca (ME), Via Rina Superiore n. 44 – Lotto UNICO: Due contigui fabbricati, l’uno, per civile abitazione, composto a P. T. da tre vani, accessori e balcone e a P. 1 da due vani, accessori e terrazzo a livello, collegati da scala esterna, l’altro, a P. T. lasciato al rustico, con copertura piana. Due contigui fabbricati, l’uno, per civile abitazione, composto a P. T. da tre vani, accessori e balcone e a P. 1 da due vani, accessori e terrazzo a livello, collegati da scala esterna, l’altro, a P. T. lasciato al rustico, con copertura piana. PREZZO BASE Euro 53.662,50. Offerta minima Euro 40.246,88. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 13/06/2024 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avvocato Molonè Mariagrazia 0909021546, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 220/2019. In Fiumedinisi (ME), Contrada Croce snc – Lotto 2: A) fabbricato per civile abitazione dislocato su tre piani. B) Locale commerciale ad una elevazione f.t. ed un’altezza media di ml 3,65 circa, con annesso cortile che era adibito a ristorante-pizzeria. C) terreno agricolo incolto e con qualche ulivo, ha una superficie catastale di mq 16.564,00. PREZZO BASE Euro 180.977,17. Offerta minima Euro 135.732,87. Rilancio minimo in aumento Euro 9.000,00. Asta senza Incanto 21/05/2024 ore 10:30 presso locali della COPAS in Messina, Viale San Martino is. 79/B n. 261 int. 29. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Costa Giovanni 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 222/2017. In Messina (ME), Via Marche 8, quartiere Provinciale – Lotto 1: Appartamento della superficie commerciale di mq 72,85 mq posto al secondo piano del corpo di fabbrica “C” con accesso dal cancello posto al civico n. 8 di via Marche, nonchè da via Napoli e da via Liguria. L’immobile è composto da piccolo ingresso con disimpegno, due stanze da letto, cucina abitabile ed un bagno. All’unità immobiliare è annesso il sovrastante lastrico solare (della superficie di mq 95). PREZZO BASE Euro 42.081,00. Offerta minima Euro 31.560,75. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 20/05/2024 ore 11:00 presso studio del delegato in Messina, Via Mamertini n. 17. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Garzo Maria 3355790479, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. N. 243/95 R.E. LOTTO 3 – Messina, Torrente Guardia, Terreno in zona B5a – Di recupero, di complessivi mq. 878 circa; nel fondo insiste una baracca abusiva con copertura in eternit. Prezzo base d’asta: euro 68.283,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte 21.05.2024 ore 10.00 Luogo: Via Cavalieri della Stella n. 7 98100 Messina Per info: 090/6409852 – 090344892 – info@uneim.it Notaio Delegato e custode: Adele Penna. G.E. Dott.ssa D’Angelo. Siti internet: https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tempostretto.it

RGE 314/2018. In Messina (ME), Via Muzio Attendolo Sforza, quartiere Rione Minissale – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione della superficie commerciale di 117,45 mq e cantina composta da un piccolo locale adibito a deposito di 5,27 mq. PREZZO BASE Euro 78.101,41. Offerta minima Euro 58.576,05. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 24/05/2024 ore 16:00 presso studio del professionista delegato, sito in Messina, Via Felice Bisazza, n. 20, piano secondo. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Visco Antonio 0908968717, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. N. 475/92 R.G. LOTTO 1 – Porzioni di fabbricato di vecchia costruzione l’una con accesso dal civico 35, di tre vani a P. 1°, l’altra con accesso dai civici 37 – 39, di tre vani, cucina e w.c. a P.T. e da due vani a P. 1°, questi ultimi collegati da scala interna, con copertura a tetto. Prezzo base d’asta: euro 39.218,20 VENDITA SENZA INCANTO Asta 21.05.2024 ore 9.45 Luogo: Via Cavalieri della Stella n. 7 Messina Per informazioni rivolgersi a: 090/6409852 – 090344892 Notaio Delegato: Adele Penna G.E. Dott. Petrolo Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.tempostretto.it

RGF 2/2019. In Messina (ME), Strada Campolino – Lotto UNICO: Appartamento per civile abitazione, ubicato al piano terra di un plesso edilizio a più elevazioni fuori terra, con soprastante lastrico solare di pertinenza. L’appartamento, della superficie lorda di circa 60 mq, è composto da due vani, cucina e servizio igienico, oltre una piccola corte di pertinenza di 40 mq. circa, Piano T, vani 3,5,. con annesso lastrico solare Piano 4. PREZZO BASE Euro 52.870,09. Offerta minima Euro 39.652,57. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 21/05/2024 ore 12:00 presso sala aste telematiche della società Edicom, sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Curatore fallimentare Avv. Tramonte Micaela 090674380, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 29/2006. In Messina (ME), località Tremonti Complesso Città Giardino – Lotto 1: Unità immobiliare (cantina) scala G piano cantinato;. PREZZO BASE Euro 1.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), località Tremonti Complesso Città Giardino – Lotto 2: lastrico solare della pal. B del complesso Città Giardino località Tremonti;. PREZZO BASE Euro 4.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), località Tremonti Complesso Città Giardino – Lotto 3: lastrico solare della pal. C del complesso Città Giardino località Tremonti. PREZZO BASE Euro 4.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 22/05/2024 ore 12:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Curatore fallimentare Avv. Cuomo Donatella 090675774, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 31/2010. In Messina (ME), via Tirone, zona Vill. Santo – Lotto 12: fabbricato rurale in grave stato di abbandono, parzialmente demolito, sup. catastale mq 29,30. fabbricato rurale in grave stato di abbandono, parzialmente demolito, sup. catastale mq 31,90. fabbricato di tipo popolare in grave stato di abbandono sup. catastale mq 43. fabbricato di tipo popolare in grave stato di abbandono sup. catastale mq 44. PREZZO BASE Euro 22.800,00. Offerta minima Euro 17.100,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 20/06/2024 ore 11:00 presso Tribunale di Messina, Via Tommaso Cannizzaro Piazza S. Pugliatti. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avvocato Turzi Rossana 3482741717, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 34/2018. In Messina (ME), Via Antonio Duro 16, pal. D, int. 7, Località Rione Minissale – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione, facente parte di un complesso edilizio composto da 19 palazzine per 152 alloggi, destinato ad abitazioni di tipo popolari dall’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Messina. PREZZO BASE Euro 55.477,00. Offerta minima Euro 41.607,75. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 31/05/2024 ore 12:00 presso studio in Messina, via T. Cannizzaro n. 168, piano 1°. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Bottari Giuseppe 090712392, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 122/2016. In Messina (ME), Via Consolare Pompea 1 – Lotto 1: appartamento complesso VILLA LUCE, palazzina E (e non D/1 come indicato in perizia), a piano sesto, della superficie commerciale di 382,13 mq,. – la terrazza è riportata al foglio 102 particella 89 sub. 95, consistenza 185 mq;. posto auto consistenza 18 mq. PREZZO BASE Euro 422.310,00. Offerta minima Euro 316.732,50. Rilancio minimo in aumento Euro 15.000,00. In Messina (ME), Via Nino Bixio 144 – Lotto 2: appartamento per civile abitazione (già adibito a studio professionale), posto al piano terra, della superficie commerciale di 108,00 mq, composto da un ingresso, tre camere, W.C., cucina e ripostiglio. PREZZO BASE Euro 141.910,00. Offerta minima Euro 106.432,50. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 24/05/2024 ore 10:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. De Gregorio Attilio 0906413095, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 139/2020. In Messina (ME), via Quintino Mollica 285 – Lotto 1: appartamento posto al piano 2. L’accesso all’unità immobiliare è consentito esclusivamente dal vano scala in comune con gli altri immobili siti nello stabile. Il vano scala è sprovvisto di ascensore. L’appartamento è composto da tre camere, cucina e bagno, con pertinenza esclusiva del balcone, ubicato sul prospetto nord. PREZZO BASE Euro 33.668,00. Offerta minima Euro 25.251,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 23/05/2024 ore 12:00 presso sede dell’ ALPEF in Messina, Via Tommaso Cannizzaro n. 168 piano 1°. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Santonocito Salvatore 090716116, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 157/2018. In Francavilla di Sicilia (ME), Via Tindari n. 22,24 – Lotto UNICO: Intera proprietà dei seguenti beni immobiliari appartenenti e costituenti tutti un intero fabbricato: A. unità immobiliare (destinata a garage), consistenza 44 mq sita al piano terra; B. unità immobiliare (destinata a civile abitazione), sup. catastale 83 mq sita al piano terra; C. unità immobiliare (destinata a civile abitazione), sita al piano primo sup. catastale 153 mq. (totale escluse aree scoperte: 145 mq.); D. sottotetto, sito al piano secondo (non censito in catasto, ancora da ultimare). PREZZO BASE Euro 55.707,00. Offerta minima Euro 41.780,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.700,00. Asta senza Incanto 17/06/2024 ore 16:30 presso studio del professionista sito in Messina, Via Nicola Fabrizi n.109. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Cardillo Giovanni 3487023046, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 172/2018. In Messina (ME), contrada San Filippo, frazione Santo Saba – Lotto UNICO: Corpo A. Fabbricato diruto sup. catastale 0.01.60. Corpo B. terreno agricolo pertinente al fabbricato identificato come corpo “A”, qualità uliveto, sup. cat. 3090. Corpo C. terreno agricolo pertinente al fabbricato identificato come corpo “A”, qualità uliveto, sup. cat. 2800. PREZZO BASE Euro 29.600,00. Offerta minima Euro 22.200,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 28/05/2024 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Prestipino Claudia 3498417917, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 212/2021. In Giardini-Naxos (ME), Via Lungomare 4 Novembre, n. 49 – Lotto 1: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di una unità immobiliare composta da una abitazione posta al piano terra. Le dimensioni dell’appartamento al lordo delle murature sono pari a circa 58 mq. mentre la superficie utile calpestabile è pari a mq. 39 circa e, infine, l’altezza utile interna è di circa 3,25m. PREZZO BASE Euro 81.345,00. Offerta minima Euro 61.008,75. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Giardini-Naxos (ME), via Lungomare 4 Novembre n. 47 – Lotto 2: unità immobiliare, composta da una abitazione posta al piano primo di un corpo di fabbrica composta da un ingresso che dà su una camera, da un bagno, da un piccolo ambiente adibito a cucina, da due vani entrambi privi di finestre (urbanisticamente due ripostigli). Le dimensioni dell’appartamento al lordo delle murature sono pari a circa 53 mq. oltre il balcone lato mare delle dimensioni di mq. 4,6 circa, mentre la superficie utile calpestabile è pari a mq. 40 circa. PREZZO BASE Euro 82.849,50. Offerta minima Euro 62.137,12. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Giardini-Naxos (ME), via Lungomare 4 Novembre n. 47 – Lotto 3: unità immobiliare composta da una abitazione posta al piano secondo ed attico di un corpo di fabbrica. Per il tramite di una scala interna si accede al piano attico. Ivi vi è un bagno, una camera ed un terrazzo al piano con balcone. Nel terrazzo vi è un ripostiglio (in alluminio e vetro), nonché una scala autoportante che permette l’accesso al terrazzo di copertura al piano superiore. Quest’ultimo soprastante il piano attico di fatto è per l’appunto raggiungibile da tale scala esterna. PREZZO BASE Euro 103.511,85. Offerta minima Euro 77.633,88. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 24/05/2024 ore 15:40 presso Studio Legale Avv. Antonio VISCO, sito in Via Felice Bisazza, n. 20, piano secondo. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Visco Antonio 0908968717, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. es. n. 224/92 R.E. Giardini – Naxos, C.da Bruderi Unità immobiliare per civile abitazione l’una con accesso da Via Ischia, a P.T., composta da cucina, un vano, altro piccolo vano, disimpegno, w.c., due ripostigli, balconcino e corte, di mq. commerciali 112,80 circa; l’altra a P. 1 rispetto alla sottostante via Po, composta da cucina, due vani, disimpegno, ripostiglio e w.c., oltre balcone e corte, di mq. commerciali 79,10 circa. Occupate. Prezzo base d’asta: euro 120.000,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 22.05.2024 alle ore 9.15 Luogo: Studio Notaio delegato Via C. Battisti n. 13 – Messina Per info: 090/6409852 – mail info@uneim.it G.E. Dott. Petrolo Notaio Delegato e custode: Notaio Giuseppe Vicari Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tempostretto.it

RGE 294/2012. In Messina (ME), Via Strada Comunale Tremonti – Lotto UNICO: Appartamento posto al terra, costituito da due parti tra loro comunicanti e non autonome anche relativamente agli impianti:- la prima della superficie complessiva lorda di mq. 72, composta da due vani, un disimpegno, un antibagno ed un bagno, con accesso sia dalla Strada Comunale Tremonti sia dall’ingresso condominiale nel corpo scala;- la seconda con accesso dalla strada comunale Tremonti, composto da un soggiorno con angolo cottura, un disimpegno, un w.c. ed una camera da letto per una superficie complessiva lorda di mq. 55 circa, con diritto alle parti condominiali pro quota spettanti compresa la terrazza praticabile. PREZZO BASE Euro 62.100,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 23/05/2024 ore 10:15 presso studio notarile in Via Porto Salvo n. 9, Messina. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio Puglisi Maria Flora 3888334708, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. es. n. 420/88 R.E.Lotto 1 – Casalvecchio Siculo, C.da Porticella Terreno di are 50.00, in parte terrazzato; vi insiste stradella privata gravata da servitù di passaggio; dalla CTU in zona E Prezzo base d’asta: euro 21.250,00. Lotto 2 – Casalvecchio Siculo, C.da Palazzo, Terreni di complessivi Ha 5.35.42, dalla CTU in zona E; la part. 324 é attraversata dalla strada proveniente da Rimiti. Prezzo base d’asta: euro 60.650,00. Occupati da terzi come da perizia. Lotto 3 – Casalvecchio Siculo, C.da Parrini, Terreni di complessivi ha 3.38.00, dalla CTU in classe E.. Prezzo base d’asta: euro 36.000,00. Occupati da terzi come da perizia. Lotto 4 – Messina, Loc. S. Margherita, Terreno di mq. 150 circa, con tutte le limitazioni, riserve e servitù di cui ai titoli trascritti; dalla C.T.U. in zona B4D. Prezzo base d’asta: euro 8.432,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 22.05.2024 alle ore 9.30 Luogo: Luogo: Messina, Via C. Battisti n. 13 Notaio Delegato e custode: Giuseppe Vicari Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Per info: 090/6409852 G.D. dott. Madia Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it e www.tempostretto.it – www.rivistegiudiziarie.it, su www.canaleaste.it, sistema aste click e rivista aste giudiziarie nazionale edizione digitale.

RGF 45/2013. In Furci Siculo (ME), Via C. Battisti n. 226 – Lotto UNICO: A) piena proprietà locale commerciale al piano terra consistenza mq 102. B) nuda proprietà immobile abitativo in corso di costruzione piano primo, superficie commerciale mq 146,35, categoria “in corso di costruzione”;. C) nuda proprietà mansarda non abitabile piano terzo sottotetto, consistenza mq 53. PREZZO BASE Euro 111.725,00. Offerta minima Euro 83.793,75. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 29/05/2024 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Dott. Panzera Gaetano 090695475, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it