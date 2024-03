Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Vendite a Messina, Acquedolci, Brolo, Capo d'Orlando, Capri Leone, Naso, Patti, Sinagra

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” venerdì 29 MARZO 2024

ACQUEDOLCI ( ME) – VIA ARCHIMEDE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) IMMOBILE a piano T composto da soggiorno, camera, wc e magazzino. Sup. cat. 75 mq. Prezzo base Euro 30.750,00. Offerta minima: Euro 23.062,50. Rilancio: Euro 2.000,00. LOTTO 2) IMMOBILE a piano 1 composto da ingresso, cucina, ripostiglio, 2 camere, bagno e soggiorno. 3 balconi. Sup. cat. 101 mq. Prezzo base Euro 43.875,00. Offerta minima: Euro 32.906,25. Rilancio: Euro 2.000,00. LOTTO 3) IMMOBILE a piano 2 composto da ingresso, cucina, ripostiglio, 2 camere, bagno e soggiorno. 3 balconi. Sup. Cat. 98 mq. Prezzo base Euro 43.875,00. Offerta minima: Euro 32.906,25. Rilancio: Euro 2.000,00. LOTTO 4) IMMOBILE a piano 3 composto ingresso, 3 camere, cucina/soggiorno, wc, ripostiglio. 3 balconi. Sup. Cat. 66 mq. Prezzo base Euro 39.525,00. Offerta minima: Euro 29.643,75. Rilancio: Euro 2.000,00.SAN FRATELLO ( ME) – VIA RICCA SALERNO, 47 – LOTTO 5) NUDA PROPRIETÀ DI 3/24 DI VECCHIO FABBRICATO disabitato su più elevazioni con precarie condizioni di stabilità delle strutture e pericolo di crollo del solaio. Sup. 55 mq. Prezzo base Euro 1.875,00. Offerta minima: Euro 1.406,25. Rilancio: Euro 100,00. Vendita senza incanto 14/06/24 ore 18:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per partecipare alla vendita www.garavirtuale.it. Termine presentazione offerte: 13/06/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fabrizio Grosso tel. 090670703. Rif. RGE 61/2016 PT862472 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

ACQUEDOLCI ( ME) – VIA BOLOGNA, 21 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE al piano secondo di edificio a 4 elevazioni fuori terra composto da disimpegno dal quale si articolano soggiorno, cucina, camera da letto 2 camere senza aperture verso l’esterno, servizio igienico e 2 balconi, sup. comm. lorda tot. di mq. 89,30 circa. Prezzo base Euro 20.174,13. Offerta minima: Euro 15.130,60. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 06/06/24 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/06/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesca Tamburello tel. 0921383844 – 3334747179. Rif. RGE 15/2016 PT862932 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

BROLO ( ME) – VIA TOMASI DI LAMPEDUSA, 38 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO al piano S1 avente sup. comm. di mq 76,68 e composto da ingresso/soggiorno/cucina – bagno – 3 camere da letto e corte esterna esclusiva. Prezzo base Euro 69.510,00. Offerta minima: Euro 52.132,50. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 04/06/24 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/06/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonella Sicilia tel. 0941562486. Rif. RGE 41/2018 PT862455 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPRI LEONE (ME) – FRAZIONE ROCCA, VIA FIUME, 23 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) BENE A) APPARTAMENTO in corso di costruzione, al piano primo, sup. lorda tot. di circa mq 200. BENE B) APPARTAMENTO in corso di costruzione, al piano secondo, sup. lorda tot. di circa mq 186. Libero. Prezzo base Euro 73.822,50. Offerta minima: Euro 55.366,87. Rilancio: Euro 1.000,00. CAPO D’ORLANDO (ME) – VIA CONSOLARE ANTICA, 714 – LOTTO 3) MAGAZZINO-LOCALE DEPOSITO composto da 4 vani, disimpegno e w.c. Tre dei vani deposito sono adibiti ad abitazione, al piano S/1, sup. lorda TOT. di circa mq. 147. Occupato. Prezzo base Euro 54.648,75. Offerta minima: Euro 40.986,56. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 4) APPARTAMENTO al piano terra, composto da 4 camere, cucina abitabile, bagno, wc con anti wc e due balconi prospettanti su corte comune, sup. lorda tot. di circa mq. 126. Occupato. Prezzo base Euro 86.778,75. Offerta minima: Euro 65.084,06. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 31/05/24 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/05/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giovanni Mazzone tel. 3397497941. Rif. RGE 50/2020 PT863247 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPO D’ORLANDO ( ME) – CONTRADA S. MARTINO, 76 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – QUOTA DI 1/1 DI UNITÀ ABITATIVA in muratura di pietrame e rnattoni a due livelli fuori terra. II piano terra, da cui si accede attraverso il diritto di passaggio su un viottolo pedonale collegato direttamente alia strada comunale, è composto da: unico ampio vano adibito a zona pranzo-soggiorno, con angolo cottura, un piccolo bagno e una zona ingresso, di circa mq. 48,60, oltre, un piccolo cortile esterno, su cui insiste una struttura in legno (tettoia) di circa mq. 2,60. II piano primo, collegato tramite scala interna, è costituito da: una camera matrimoniale, una camera singola, due ripostigli e un corridoio, di circa mq. 41,00. In Catasto fabbricati al foglio 3 particella 545 sub. 2. categoria A/2, classe 9. vani 3.5. Rendita e. 253,06. Prezzo base Euro 29.235,43. Offerta minima: Euro 21.926,57. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 21/05/24 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 20/05/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Santino Piraino tel. 3484144964. Rif. RGE 9/2021 PT862301 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CARONIA ( ME) – CONTRADA SUGHERITA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di mq 133 c.ca e BOX DOPPIO di mq.135 totali. Prezzo base Euro 24.468,00. Offerta minima: Euro 18.351,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 26/06/24 ore 16:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 25/06/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 48/2021 PT862492 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

FICARRA ( ME) – VICO SAN BIAGIO, 14 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ UNITA IMMOBILIARE ADIBITA A RESIDENZA, costituita da: piano terra, primo piano e secondo piano. L’unita immobiliare sviluppa una sup. lorda di circa 129,72 mq, cui si aggiungono veranda, balconi e terrazza. Prezzo base Euro 76.500,00. Offerta minima: Euro 57.375,00. Vendita senza incanto 18/06/24 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 17/06/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Daniela Nulli tel. 0902922072. Rif. RGE 67/2022 PT862815 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

NASO ( ME) – CONTRADA MADUNNUZZA, 98 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al primo piano composto da corridoio/disimpegno, cucina, soggiorno, bagno, due camere da letto e ripostiglio. Sup. comm. di circa mq 121,75, prospetta a nord, a sud e ad est. In Corso di liberazione. Prezzo base Euro 41.090,62. Offerta minima: Euro 30.817,95. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 11/06/24 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/06/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonella Sicilia tel. 0941562486. Rif. RGE 101/2017 PT862458 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

NASO ( ME) – CONTRADA BAGNARA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI VILLETTA A SCHIERA laterale di 90,00 mq e Terreno agricolo di 340 mq. Libero. Prezzo base Euro 18.806,25. Offerta minima: Euro 14.104,69. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 04/06/24 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/06/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lidia Di Blasi tel. 0941240488 – 3351767101. Rif. RGE 90/2018 PT862507 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

NASO ( ME) – VIA C.DA MALÒ – VIA DIANA, 6 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UNITA’ ABITATIVA su due piani fuori terra con ampio terrazzo e corte, costituita da cinque vani più locali accessori della superficie lorda complessiva di mq.237,56, con finiture scarse e in parte inesistenti ed impianti elettrico ed idrico non funzionanti. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 13.227,09. Offerta minima: Euro 9.920,32. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 06/06/24 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/06/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Storniolo tel. 0941702169-3386964095. Rif. RGE 94/2005 PT862457 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – CONTRADA LOCOGRANDE, 15 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) FABBRICATO DI ANTICA COSTRUZIONE A DUE ELEVAZIONI F.T. raggiungibile attraverso un lungo viale alberato che si diparte dalla 113 per arrivare ad una corte di pertinenza ed in comproprietà con i fabbricati limitrofi. Si accede direttamente in un salone, con 2 piccoli vani utilizzati come studio (all’interno del quale vi è porta per il passaggio dal limitrofo fabbricato di cui alla particella 70 e di terze proprietà) e come ripostiglio-guardaroba, comunicante, mediante piccolo disimpegno, con ampia sala da pranzo, w.c. e cucina. Dal salone si accede tramite rampe di scale di pregio architettonico, al livello superiore con pianerottolo, bagno, camera con annesso servizio ed ulteriore disimpegno che distribuisce 3 camere, delle quali 2 comunicanti tra di loro. Occupato. Prezzo base Euro 132.900,00. Offerta minima: Euro 99.700,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 06/06/24 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/06/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Antonino Liuzzo tel. 0941722485 Cell. 3936669950. Rif. RGE 60/2009 PT862226 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PIRAINO ( ME) – FRAZIONE FIUMARA, GARIBALDI N. 182 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO al primo piano costituito da ingresso, 4 vani cucina, bagno, ripostiglio, 2 balconi con una sup. tot. lorda di mq 142 e posto auto di mq 14. Occupato. Prezzo base Euro 57.712,50. Offerta minima: Euro 43.284,37. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 04/06/24 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/06/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Domenico Raffaele Addamo tel. 3283772392. Rif. RGE 86/2021 PT862223 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN PIERO PATTI ( ME) – VIA TRINITÀ, 26 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI FABBRICATO costituito da 4 elevazioni di cui 3 fuori terra ed un’elevazione parzialmente interrata (in catasto piano terra). Occupato OCCUPATO SENZA TITOLO. Prezzo base Euro 22.315,05. Offerta minima: Euro 16.736,28. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 11/06/24 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/06/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Carmelo Ziino. Custode Giudiziario Avv. Carmelo Ziino tel. 3475867936. Rif. RGE 41/2017 PT862555 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SINAGRA ( ME) – CONTRADA MULINAZZO – VIA MULINAZZO, 23 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO della sup. comm. di mq 127,96 e contiguo deposito artigianale di mq 14. L’appartamento è costituito da unico piano terreno con annessa corte di pertinenza, è composto da ingresso, 3 vani, ampia cucina e bagno; da un piccolo cortile sul retro si accede ad una cucina esterna e ad un ripostiglio. Prezzo base Euro 14.518,75. Offerta minima: Euro 10.889,07. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 11/06/24 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/06/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosalia Amata tel. 094121542 – 3483153749. Rif. RGE 87/2014 PT862902 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

TORRENOVA ( ME) – VIA BENEDETTO CAPUTO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) APPARTAMENTO composto da 3 camere, wc, disimpegno oltre un vano (sottoscala) destinato a ripostiglio. Posto al piano terra sviluppa una sup. lorda tot. di circa mq. 134,37. Prezzo base Euro 16.895,25. Offerta minima: Euro 12.671,43. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 2) APPARTAMENTO composto da cucina, 4 camere, bagno, ripostiglio, disimpegno e balconi. Posto al piano primo sviluppa una sup. lorda tot. di circa mq. 138,15. Prezzo base Euro 25.265,25. Offerta minima: Euro 18.948,93. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 3) TERRENO RESIDENZIALE della sup. tot di circa mq 380. Prezzo base Euro 29.414,25. Offerta minima: Euro 22.060,68. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 18/06/24 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 17/06/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa A. La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonella Sicilia tel. 0941562486. Rif. RGE 3/2015 PT862491 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

BROLO ( ME) – VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 32 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) UFFICIO al piano terra e seminterrato, circa mq 132,80. Prezzo base Euro 33.000,00. Offerta minima: Euro 24.750,00. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 06/06/24 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/06/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa Francesca La Torre tel. 3486515598. Rif. RGE 18/2015 PT862556 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPRI LEONE ( ME) – VIA NAZIONALE FRAZIONE ROCCA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) IMMOBILE IN PALAZZINA CON QUATTRO PIANI FUORI TERRA dotata di corte di pertinenza su quattro lati con spazi per parcheggio. L’immobile è situato al piano terra CON DESTINAZIONE D’USO A NEGOZIO sia catastalmente che nello stato di fatto. Sup. catastale di mq. 340. Libero. Prezzo base Euro 350.000,00. Offerta minima: Euro 262.500,00. Rilancio: Euro 2.000,00. LOTTO 2) IMMOBILE AL PIANO PRIMO, ha destinazione d’uso catastalmente a magazzino e nello stato di fatto ad appartamento. Sup. catastale mq 122,00, suddiviso con ingresso, zona giorno con cucina che affaccia sul terrazzo di pertinenza, wc, zona notte disimpegnata da corridoio, composta da 3 stanze di cui 2 abitabili come camere da letto che affacciano sul prospetto principale. Corte di pertinenza su quattro lati con spazi destinati a parcheggio auto pertinenziali. In Corso di liberazione. Prezzo base Euro 89.000,00. Offerta minima: Euro 66.750,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 04/06/24 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/06/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giovanni Orlando tel. 0941301363. Rif. RGE 42/2020 PT862232 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PIRAINO ( ME) – FRAZIONE GLIACA, VIA DEL SOLE, 19/A – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOCALE ADIBITO A PALESTRA, allo stato rustico e privo di rifiniture e di impianti, al piano S1, con rampa d’accesso sulla via del Sole. Sup. tot. di mq. 663 circa. Libero. Prezzo base Euro 54.199,38. Offerta minima: Euro 40.465,41. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 04/06/24 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/06/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonino Bruno tel. 0941561448 – 3291541454. Rif. RGE 95/2017 PT862350 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Tribunale di Messina Abitazioni e box

MESSINA (ME) – RIONE OGLIASTRI, VIALE REGINA MARGHERITA, 107 – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO sita al piano terzo (4° fuori terra), composta da tre vani, catastalmente destinati a cucina-pranzo-soggiorno, camera + servizio igienico; il tutto per una superficie commerciale di mq. 116,75. Prezzo base Euro 15.930,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 11.947,50. Vendita senza incanto 14/05/24 ore 11:00. G.E. Dott.ssa Maria Carmela D’Angelo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Leo Decembrino tel. 3286590210. Rif. RGE 363/2016 ME862248 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

MESSINA (ME) – VIA SAN JACHIDDU, 90 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO al primo piano di un fabbricato in c.a. costruito nel 1991. All’appartamento si accede dal vano scala che, collegato al cortile esterno, porta ai piani superiori dell’edificio. L’immobile è composto da un ingresso che si affaccia su un ampio salone, da un vano cucina, da doppi servizi igienici e da due camere da letto. Prezzo base Euro 140.745,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 105.560,00. Vendita senza incanto 21/05/24 ore 09:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Paolo Petrolo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Carlo Nucita tel. 0902932021. Rif. RGE 282/2014 ME862389 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

Proc. es. 40/19 R.E. Messina, Vill. Santo, C.da Buccara Appartamento nel complesso “Stella”, P. 3°, int. 14, di due vani ed accessori, di complessivi mq. lordi 66 circa, oltre due terrazze a livello di complessivi mq. 53,50 circa, entrambe chiuse abusivamente con pannelli in coibentato ed alluminio. Dall’A.P.E. allegato alla C.T.U. in classe D. Prezzo base d’asta: euro 60.225,00. VENDITA SENZA INCANTO 21.05.2024 ORE 17.00 Luogo: Messina, Viale Regina Margherita is. 426 n. 22 Per info: (tel. 339/7503091 – mail avv.robertamauro@gmail.com). G.E. Dott. Paolo Petrolo. Avvocato Roberta Mauro: delegato e custode Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.astalegale.net – www.tempostretto.it ME862444 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

Proc. es. 154/21 R.E. Messina, Via Marotta snc Abitazione in mediocri condizioni, composta a P. T. da vano soggiorno con a.c. e bagno cieco nel sottoscala, a P. 1 da due vani e w.c. e a P. 2 da vano abusivo e non catastato con copertura a falde; collegati da scala in legno. Sup. commerciale P. T e 1° mq. 68,05 circa. Notizie urbanistiche nell’avviso di vendita e in perizie. Trascritto il 14.3.14 ai nn. 21697/10638 fondo patrimoniale. Prezzo base d’asta: € 39.900,00 Offerta minima: € 29.925,00 Rilancio minimo in aumento in caso di gara: € 1.000,00 VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA 11.06.2024 ORE 9.30 Messina, Via Garibaldi n. 13, studio professionista delegato Nonché in via telematica tramite http://www.spazioaste.it Per info: tel. (090/9571775 – 090/9571777 email: avv.carmelopirrotta@gmail.com) G.E. Dott.ssa M. C. D’Angelo Professionista Delegato e custode: Avvocato Carmelo Pirrotta Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it – www.astalegale.net – www.tempostretto.it ME862819

