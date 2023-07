Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita in provincia di Messina - Tempostretto

Abitazioni e box

BROLO ( ME) – VIA TOMASI DI LAMPEDUSA, 48/C – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 1/1 DI APPARTAMENTO di 158,62 mq. Esso comprende locali a piano seminterrato ed a piano terra di un fabbricato che ha altri due piani sovrastanti (primo piano e sottotetto). L’immobile ha due ingressi indipendenti, uno per ogni piano e una scala interna che collega i due livelli. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 122.642,89. Offerta minima: Euro 91.982,17. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 10/10/23 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/10/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Balletta tel. 0941241567- 3397829125. Rif. RGE 36/2019 PT837282 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CARONIA ( ME) – CONTRADA SUGHERITA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di mq 133 c.ca e BOX DOPPIO di mq.135 totali. Prezzo base Euro 32.625,00. Offerta minima: Euro 24.468,75. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 03/10/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/10/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 48/2021 PT837584 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

MONTAGNAREALE ( ME) – CONTRADA ZAMPELLICA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO al piano terra composto da soggiorno, camera, cucina, bagno e ripostiglio. Mq 97,88. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 18.153,69. Offerta minima: Euro 13.615,27. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 19/09/23 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 18/09/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Storniolo tel. 0941702169-3386964095. Rif. RGE 111/2012 PT836987 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

NASO ( ME) – CONTRADA BAGNARA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – A. FABBRICATO a piano terra in corso di costruzione, composto da 3 vani, disimpegno, wc e ripostiglio, allo stato rustico con annessa corte e piccolo spiazzo antistante l’ingresso. Sup. lorda tot. di mq 97,10. B. APPEZZAMENTO DI TERRENO AGRICOLO di circa mq 1230. Prezzo base Euro 18.150,58. Offerta minima: Euro 13.612,94. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 27/10/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 26/10/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marilena Randazzo tel. 3335732078. Rif. RGE 121/2012 PT837978 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

NASO ( ME) – VIA CARIA FERRO, 133 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) APPARTAMENTO della sup. comm. di 129,49 mq composto da 4 vani più servizio igienico, disimpegno, ripostiglio, balconi e veranda, con annessa corte di pertinenza, al piano terra di fabbricato a 2 elevazioni, comprendente anche un piano seminterrato adibito a magazzino/deposito. Sup. coperta pari a circa mq 118, oltre a balconi e veranda: totale di circa mq 41,50. Terreno di pertinenza, a corte dell’intero fabbricato, di circa 1.083 mq. B) MAGAZZINO/DEPOSITO della sup.comm.di 146,80 mq composto da unico grande vano al piano seminterrato di fabbricato a 2 elevazioni. Sup. coperta pari a circa mq 146,80 e sup. utile calpestabile pari a circa mq 124,70. Occupato. Prezzo base Euro 78.001,34. Offerta minima: Euro 58.501,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 10/10/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/10/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Balletta tel. 0941241567- 3397829125. Rif. RGE 53/2019 PT837284 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN FRATELLO ( ME) – VIA ALUNTINA, 47 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) ABITAZIONE al piano Terra, Primo e Secondo, costituita da 7 vani più locali accessori, munita di balconi, per una sup. lorda tot. di circa mq 208,00, rifiniture buone, secondo piano al grezzo, dotata di impianto idrico, elettrico, fognario, tv, citofonico e riscaldamento con caldaia a gas oltre un camino e condizionamento tutti da normalizzare. Libero. Prezzo base Euro 93.411,18. Offerta minima: Euro 70.058,39. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 10/10/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/10/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Balletta tel. 0941241567- 3397829125. Rif. RGE 20/2022 PT837290 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SINAGRA ( ME) – CONTRADA GORGHI, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della sup. comm. di mq 118,50 facente parte di complesso residenziale al piano terra rialzato; costituito da ingresso-soggiorno con zona cottura, disimpegno, due bagni, ripostiglio, due camere e quattro balconi. Libero. Prezzo base Euro 75.525,00. Offerta minima: Euro 56.643,75. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 03/10/23 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/10/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Maria Buzzanca tel. 3494284237. Rif. RGE 36/2020 PT837024 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

GIOIOSA MAREA ( ME) – VIA MESSINA, SNC – LOTTO 1) IMMOBILE, piano S1, costituito da ampio vano adibito a deposito e piccoli vani accessori, consistenza 502 mq, sup. cat.549 mq. Prezzo base Euro 56.000,00. Offerta minima: Euro 42.000,00. Rilancio: Euro 4.000,00. PATTI ( ME) – VIA GROTTE, SNC – LOTTO 5) IMMOBILE formato da: piano T con soggiorno pranzo con angolo cottura, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio e cabina armadio. Corte e la veranda di pertinenza. Sup. di circa 257 mq. Prezzo base Euro 100.000,00. Offerta minima: Euro 75.000,00. Rilancio: Euro 5.000,00. VIA PAPA GIOVANNI XXIII, SNC – LOTTO 7) IMMOBILE formato da: piano T con ingresso avente accesso dall’esterno dalla corte antistante, ampia sala dance e servizi. Sup. di circa 310 mq. Prezzo base Euro 152.000,00. Offerta minima: Euro 114.000,00. Rilancio: Euro 5.000,00. LOTTO 8) IMMOBILE formato da: piano T con ingresso/area vendita avente accesso dall’esterno dalla corte antistante, deposito, retro-negozio, servizi/spogliatoio, locale ufficio. Sup. di circa 174 mq. Prezzo base Euro 88.000,00. Offerta minima: Euro 66.000,00. Rilancio: Euro 5.000,00. LOTTO 10) IMMOBILE formato da: piano T cona ingresso/area vendita avente accesso dall’atrio sul lato Ovest e 2 vani servizi. Sup. di circa 432 mq. Prezzo base Euro 216.000,00. Offerta minima: Euro 162.000,00. Rilancio: Euro 10.000,00. VIA PAPA GIOVANNI XXIII, SNC – LOTTO 11) IMMOBILE formato da: piano T con area vendita avente accesso dalla corte comune sul lato Nord, retro-negozio, ripostiglio e servizi. Sup. di circa 80 mq. Prezzo base Euro 44.000,00. Offerta minima: Euro 33.000,00. Rilancio: Euro 4.000,00. LOTTO 14/15) A) IMMOBILE formato da: Piano T con zona ingresso, zona composta da 2 vani con annessi servizi igienici destinata a deposito e ad oggi in uso al sub.76. Piano 1 con 2 vani destinati ad uffici con annessi servizi, ampio vano su cui sbarca la scala, oggi adibito a ufficio, ulteriori 4 vani adibiti a deposito merce. Sup. di circa 1730 mq. B) IMMOBILE formato da: Piano T con una zona adibita a negozio, seconda zona destinata a deposito e ad oggi in uso ad altro subalterno. Piano 1 con ampio vano destinato a negozio, deposito e servizi igienici. Sup. di circa 260 mq. Prezzo base Euro 400.000,00. Offerta minima: Euro 300.000,00. Rilancio: Euro 30.000,00. Vendita senza incanto 11/10/23 ore 09:30. c/o Via Nazionale 150/D, Piraino. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Termine presentazione offerte: 10/10/23 ore 12:00. G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. Curatore Fallimentare Avv. Fabrizio Donato tel. 0909573683 – 3409127065. Rif. FALL 3/2021 PT837926 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

MOTTA D’AFFERMO ( ME) – FRAZIONE TORREMUZZA, VIA NAZIONALE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LABORATORIO ARTIGIANALE, piano S1, facente parte di fabbricato a tre elevazioni f.t. oltre al seminterrato oggetto di pignoramento composto da un unico vano dalla superficie di mq. 95. Libero. Prezzo base Euro 59.287,50. Offerta minima: Euro 44.465,62. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 03/10/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/10/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897. Custode Giudiziario Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897 – 3383114267. Rif. RGE 2/2022 PT837497 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – VIA AGLIASTRI – LOCALITÀ TERRE ROSSE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA A DEPOSITO al piano seminterrato oltre a corte pertinenziale. Il bene versa in normale stato manutentivo ed è fornito delle normali dotazioni impiantistiche tipiche dei locali deposito/magazzino. Mq 155. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 75.000,00. Offerta minima: Euro 56.250,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 03/10/23 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/10/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897 – 3383114267. Rif. RGE 29/2022 PT836995 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

REITANO ( ME) – VIA TRAPPETO, 15 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) MAGAZZINO/DEPOSITO adibito ad abitazione della sup. comm. di mq. 87,50 al piano 1, composto da 2 vani, piccolo bagno, camerino, ingresso e sottoscala. Libero. Prezzo base Euro 22.818,17. Offerta minima: Euro 17.113,63. Rilancio: Euro 500,00. VIA ARCHIMEDE, 52 – LOTTO 2) MAGAZZINO/DEPOSITO della sup. comm. di mq. 51,50 al piano terra, composto da unico vano diviso centralmente da arcone in muratura. Occupato. Prezzo base Euro 9.343,11. Offerta minima: Euro 7.007,34. Rilancio: Euro 250,00. VIA TRAPPETO – LOTTO 3) ABITAZIONE della sup. comm. di mq 81 al piano terra e seminterrato, caratterizzata da una condizione di dissesto strutturale generalizzato. Libero. Prezzo base Euro 20.655,00. Offerta minima: Euro 15.491,25. Rilancio: Euro 500,00. CONTRADA ALFARANA – LOTTO 4) LABORATORIO DI ANTICA COSTRUZIONE adibito a palmento della sup. comm. di mq 25, composto da unico piano terra. Struttura muraria quasi completamente diroccata e invasa da vegetazione. Libero. Prezzo base Euro 4.845,00. Offerta minima: Euro 3.633,75. Rilancio: Euro 200,00. Vendita senza incanto 17/10/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 16/10/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosalia Amata tel. 094121542 – 3483153749. Rif. RGE 3/2021 PT837629 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

TORTORICI ( ME) – CONTRADA SANTA VENERA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) FABBRICATO DESTINATO A DEPOSITO ARTIGIANALE, ad uso ricovero automezzi e deposito materiali di costruzione, composto da 1 ambiente grande ed 1 piccolo ripostiglio, al piano terra, della sup. lorda tot.di mq.302,50 oltre mq.956,50bdi aerea libera limitrofa; B) TERRENO AGRICOLO, noccioleto, sup. ha 0.03,19; C) TERRENO AGRICOLO, noccioleto, sup. ha 0.01.37, utilizzato come strada di accesso al capannone artigianale soprastante; D) TERRENO AGRICOLO, noccioleto, sup. ha 0.02.29, utilizzato come striscia residua le di terreno tra strada carrabile privata sopracitata e strada comunale; E) TERRENO AGRICOLO, noccioleto,sup. ha 0.00.53, utilizzato come striscia residuale di terreno tra strada carrabile privata sopracitata e strada comunale; F) TERRENO AGRICOLO, noccioleto, sup. ha 0.01.59, utilizzato come spazio a verde del fabbricato per civile abitazione soprastante, non oggetto di esecuzione; G) TERRENO AGRICOLO, querceto, sup. ha 0.02.36, terreno non coltivato con qualche quercia; H) TERRENO AGRICOLO, querceto, sup. ha 0.01.02, utilizzato come area di partenza della strada carrabile di accesso al capannone artigianale; L) TERRENO AGRICOLO, querceto, sup. ha 0.00.16, utilizzato come striscia residuale di terreno tra strada carrabile privata sopracitata e strada comunale. Prezzo base Euro 14.865,00. Offerta minima: Euro 11.149,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 19/10/23 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 18/10/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marco Barbiera tel. 094122712-3385990162. Rif. RGE 69/2017 PT836985 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Terreni

MONTAGNAREALE ( ME) – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO di circa mq 2110. Prezzo base Euro 9.158,00. Offerta minima: Euro 9.158,00. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO di circa mq 2290. Prezzo base Euro 9.051,30. Offerta minima: Euro 9.051,30. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO di circa mq 330. Prezzo base Euro 1.368,00. Offerta minima: Euro 1.368,00. Rilancio: Euro 500,00. LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO di circa mq 330. Prezzo base Euro 1.366,00. Offerta minima: Euro 1.366,00. Rilancio: Euro 500,00. LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO di circa mq 640. Prezzo base Euro 2.558,70. Offerta minima: Euro 2.558,70. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 03/10/23 ore 11:00.c/o Sala Avvocati, Tribunale Patti, Via Molino Croce, Patti. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Termine presentazione offerte: 02/10/23 ore 12:00. G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. Professionista Delegato alla vendita e Curatore Fallimentare Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. FALL 8/2014 PT836986 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

